Ничего не имел ввиду.Там не было ничего политического, - Богдан объяснил, зачем дергал в зоопарке козу за уши со словами "Козлина ты дурная!". ВИДЕО

Экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан объяснил, зачем в киевском зоопарке дергал козу за уши со словами "Козлина ты дурная!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Богдан заявил, что в его действиях не было никакой политической подоплеки.

"Я был с дочкой. Там продаются такие... морковка, всякие овощи. Эти козочки их любят кушать. Малая дала ей это, а она выхватила стаканчик и стаканчик упал, рассыпался в болото... И я ей чесно объяснил, что если бы она подождала, то нормально съела бы всю морковку, а так она измазана в болоте и тебе не досталась... Там не было политического...", - рассказал Богдан.

Видео В гостях у Гордона

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО