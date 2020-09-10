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Ничего не имел ввиду.Там не было ничего политического, - Богдан объяснил, зачем дергал в зоопарке козу за уши со словами "Козлина ты дурная!". ВИДЕО

Экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан объяснил, зачем в киевском зоопарке дергал козу за уши со словами "Козлина ты дурная!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Богдан заявил, что в его действиях не было никакой политической подоплеки.

"Я был с дочкой. Там продаются такие... морковка, всякие овощи. Эти козочки их любят кушать. Малая дала ей это, а она выхватила стаканчик и стаканчик упал, рассыпался в болото... И я ей чесно объяснил, что если бы она подождала, то нормально съела бы всю морковку, а так она измазана в болоте и тебе не досталась... Там не было политического...", - рассказал Богдан.

Видео В гостях у Гордона

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО

Автор: 

животные (934) зоопарк (219) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+9
Ну в зебіків так само фаворитами є всі, хто проти Пєті топить... Що тут дивного?
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10.09.2020 10:33
+9
а зачем твоя зеля выгоняет соратников мужского пола со словами:" ты теперь ,как не любимая женщина!"?
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10.09.2020 10:35
+7
Було, було.
Навіть самий тупий зєбіл з Стада, здогадався.
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10.09.2020 10:40
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Ну в зебіків так само фаворитами є всі, хто проти Пєті топить... Що тут дивного?
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10.09.2020 10:33 Ответить
а зачем твоя зеля выгоняет соратников мужского пола со словами:" ты теперь ,как не любимая женщина!"?
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10.09.2020 10:35 Ответить
Чушка ты тупая из Лахты...
Богдан это уже проблема Янелоха!
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10.09.2020 11:03 Ответить
Фаворит? А-ха-ха!! Это тот шо Осла поставил президентом? По приколу.
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10.09.2020 11:10 Ответить
Бо дібіл воно кончений! Ти піди краще зє казліну за інструмєнт для гри на піаніно подьоргай.
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10.09.2020 10:32 Ответить
А всем показалось,что это он потроха и порохоботов тогда имел в виду.
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10.09.2020 10:33 Ответить
ну и кому интересно, что вам там в палате кажется?
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10.09.2020 10:37 Ответить
Один клюнул - уже хорошо,езжай в липецк строить заводы.
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10.09.2020 10:43 Ответить
Цю новину треба в топ.
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10.09.2020 10:34 Ответить
небось шефа своего бывшего вспоминал
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10.09.2020 10:35 Ответить
Новость дня.
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10.09.2020 10:36 Ответить


Ничего не имел ввиду.Там не было ничего политического, - Богдан объяснил, зачем в киевском зоопарке дергал козу за уши со словами "Козлина ты дурная!" - Цензор.НЕТ 3888
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10.09.2020 10:37 Ответить
Покажіть Зє, женщіну.
Бо він з чимось плутає.
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10.09.2020 10:42 Ответить
Щось я не зрозумів, то в тій парі хто "козліною" був? Чи вони обоє - рябоє.
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10.09.2020 10:47 Ответить
Ещё немного и коломойского цитировать начнёте.
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10.09.2020 10:39 Ответить
Отсидет мужик срок. Вышел за ворота тюрьмы. Так радосно, легко на душе. Смотрит в песочнице маленькая девочка играется. Он ее погладил по головке и говорит ,,Балдеешь падлочка,, Таже история с Богданом. Если душа черная, она наружу вылезает..
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10.09.2020 10:39 Ответить
А самое смешное, что Арахамия планировал-планировал интервью, рекламировал. А тут куяк - Богдан. И это унылое говно мимо пролетело.
Жизнь - боль)))
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10.09.2020 10:39 Ответить
Було, було.
Навіть самий тупий зєбіл з Стада, здогадався.
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10.09.2020 10:40 Ответить
Так ты, свинка, из дурдома сбежал ?
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10.09.2020 10:41 Ответить
журналистика 80лвл!
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10.09.2020 10:43 Ответить
Какое ж оно тупое этот бурят
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10.09.2020 10:45 Ответить
Видно что ещё и вмазаный грам 200 точно потянуло
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10.09.2020 10:46 Ответить
Фух, ну наконец-то хорошие новости!!! Спасибо Зеленскому и слугам народа!
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10.09.2020 10:49 Ответить
Нічого не мав на увазі. Там не було нічого політичного, - Богдан пояснив, навіщо смикав козу за вуха зі словами "Казліна ти дурна!" - Цензор.НЕТ 8590
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10.09.2020 11:09 Ответить
Хотел козу изнасиловать???
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10.09.2020 11:13 Ответить
Богдан вытащил клоуна из жопы бени Богдан клоуна туда и засунет
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10.09.2020 11:15 Ответить
Не ври,Богдан,все знают,ты имел в виду Порошенко
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10.09.2020 12:01 Ответить
Я когда про козлину услышал, сразу подумал, что это он про Зеленского сказал
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10.09.2020 12:19 Ответить
После 30 мин. интервью - начало тошнить....
Азаров - лучший премьер!?
В кадре два клинических идиота - приспособленца!!
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10.09.2020 12:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/473054

Читай комментарий выше!
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10.09.2020 12:59 Ответить
морда поросячья у него
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10.09.2020 13:40 Ответить
объяснил, зачем дергал в зоопарке козу за уши со словами "Козлина ты дурная!" ----- а за тем тихо добавлял "где же ты скотина была раньше, я без тебя жить не могу". И по морде Козы потекли горькие слёзы.
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10.09.2020 15:01 Ответить
 
 