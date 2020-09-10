Ничего не имел ввиду.Там не было ничего политического, - Богдан объяснил, зачем дергал в зоопарке козу за уши со словами "Козлина ты дурная!". ВИДЕО
Экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан объяснил, зачем в киевском зоопарке дергал козу за уши со словами "Козлина ты дурная!".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Богдан заявил, что в его действиях не было никакой политической подоплеки.
"Я был с дочкой. Там продаются такие... морковка, всякие овощи. Эти козочки их любят кушать. Малая дала ей это, а она выхватила стаканчик и стаканчик упал, рассыпался в болото... И я ей чесно объяснил, что если бы она подождала, то нормально съела бы всю морковку, а так она измазана в болоте и тебе не досталась... Там не было политического...", - рассказал Богдан.
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+9 Ned Stark
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+9 Валерия Ларченко #413106
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+7 dtrscnij grsrt
показать весь комментарий10.09.2020 10:40
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Богдан это уже проблема Янелоха!
Бо він з чимось плутає.
Жизнь - боль)))
Навіть самий тупий зєбіл з Стада, здогадався.
Азаров - лучший премьер!?
В кадре два клинических идиота - приспособленца!!
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