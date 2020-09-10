"Если вы считаете, что славянские народы должны быть разъединены - я против", - Пальчевский о своем участии в шоу пропагандистки Кремля Скабеевой. ВИДЕО
Глава украинской партии "Перемога Пальчевського", бизнесмен, телеведущий и кандидат в российскую Госдуму в 1995 году от "Партии любителей пива" Андрей Пальчевский рассказал о целях своего постоянного участия в шоу кремлевской пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности в интервью BBC News Україна, Пальчевский объяснил, что цель таких действий - это желание востановить мир.
"Потому, что таких как вы пошлют, то будет кровь литься тоннами. А если таких людей, которые могут найти возможность не проливать кровь, что я и пытался сделать... И когда я поехал в Москву, надел зеленый галстук, испытал все унижения, которые только возможны там для того, чтобы показать, что в Украины новый президент с которым можно находить общий язык и прекратить кровопролитие... Вы меня в этом будете обвинять?.. Если вы считаете, например, что славянские народы должны быть разъединены - это ваша точка зрения... Я против. Я за то, чтобы братские в прошлом народы находили общий язык...", - заявил Пальчевский.
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запасной вариант путина
на его примере можно посмотреть как такие могут врать прямо в глаза, на камеру и не краснеть, а 73% верить обицянкам на выборах
2. жалко что такие интервью приходится делать журналистам ане СБУ.
Взагалі -112, ньюс ван, ЗІК, КРТ - розсадники сепаратизму.