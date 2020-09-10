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"Если вы считаете, что славянские народы должны быть разъединены - я против", - Пальчевский о своем участии в шоу пропагандистки Кремля Скабеевой. ВИДЕО

Глава украинской партии "Перемога Пальчевського", бизнесмен, телеведущий и кандидат в российскую Госдуму в 1995 году от "Партии любителей пива" Андрей Пальчевский рассказал о целях своего постоянного участия в шоу кремлевской пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности в интервью BBC News Україна, Пальчевский объяснил, что цель таких действий - это желание востановить мир.

"Потому, что таких как вы пошлют, то будет кровь литься тоннами. А если таких людей, которые могут найти возможность не проливать кровь, что я и пытался сделать... И когда я поехал в Москву, надел зеленый галстук, испытал все унижения, которые только возможны там для того, чтобы показать, что в Украины новый президент с которым можно находить общий язык и прекратить кровопролитие... Вы меня в этом будете обвинять?.. Если вы считаете, например, что славянские народы должны быть разъединены - это ваша точка зрения... Я против. Я за то, чтобы братские в прошлом народы находили общий язык...", - заявил Пальчевский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Кто такой Пальчевский. Как Медведчук по молчаливому согласию Зеленского запускает свою вторую колонну. ВИДЕО

Автор: 

местные выборы (2752) пропаганда (3685) россия (95687) Пальчевский Андрей (36)


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Топ комментарии
+84
Лялька мертвечука засрала всі білборди, тепер вже й тут?
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10.09.2020 13:03
+57
Да кстати, это дерьмо уже в каждой подворотне висит. Осталось на одесском вокзале в уборной повесить. И как не песчально, найдутся те, кто за вот это голосовать пойдут.
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10.09.2020 13:13
+47
совкодрочер, старый комсомолец-кооператор, сторонник дружбы с РФ
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10.09.2020 13:04
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расплодилось швали агентурно-фсбэшной как блох на дворняге
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11.09.2020 05:49 Ответить
это ещё тот кгбист..
запасной вариант путина
на его примере можно посмотреть как такие могут врать прямо в глаза, на камеру и не краснеть, а 73% верить обицянкам на выборах
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11.09.2020 06:38 Ответить
Согласен, только "россияне"- не славяне, в большинстве своем, а финно- угры! Если этот мудак имеет ввиду Южные районны европейской России- то это этнические украинцы, в большинстве своем! Кстати, обьясните этому мудаку, что например Балтийские народы- это теже славяне, кстати правильно будет не славяне- а СЛОВУНЕ. Прльша, Словакия, украина, Россия, Литва, Белорусь- вот ореол проживания Словун( славян)! Московиты- это мокша и мери- это угро-финнны а не Словуне!
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11.09.2020 07:33 Ответить
Ай да пальчєвскій,ай да сукін сииин…
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11.09.2020 08:50 Ответить
Абсолютное кацапоидное лживое вороватое быдло. И было и есть. ***** - а ля "банды 90-х."Оно **** "фильтрует базар" ..Навороченное и страшное типа...Кандидат в кацапскую думу, друг кацапии. Эта паскуда 100% потащит в кацапию.Там 90-е , там тёрки, там воровство и миллионы рабов. Эту бородатую тварь имени ***** нужно либо гнать в помойку его родную , либо прибить нахрен. Это же эта падла скрыла при выборах что зеленый жид - вонючий тупой наркоман..Гнать и *******!
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11.09.2020 08:57 Ответить
дибіл , що ностальгує по совку .гнида мокшанська.
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11.09.2020 09:06 Ответить
Кто тебя, вонючий жид спрашивает. ты ноль, дерьма кусок.
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11.09.2020 09:21 Ответить
Таких як він не будуть стріляти, не будуть труїти, "ненароком" не зіб"є машина. Воно на телеканалах (які належать "колегам з контори") для баранів ллє сльози по совку, а сам користустується продуктами західної цивілізації.
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11.09.2020 09:38 Ответить
1. если агенты кремля так усердно пытаются навязать мир, скорее всего это изза того что: план захвата восточных областей провалился, шахтеры уже не хотят играть в "спецназ", нефть упала и денег войнушки стало меньше, русские уже устали смотреть новости про Крым и Донбасс наш, Украина смогла доказать миру что это агрессия и потом прийдется платить компенсацию за боинг, конвои и обстрелы из градов.
2. жалко что такие интервью приходится делать журналистам ане СБУ.
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11.09.2020 09:39 Ответить
З яких це пір рузьке стало слов'янами?
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11.09.2020 09:40 Ответить
Вот именно ,в клинике этого прокацапского деятеля ,брали кровь у зели.После этого вы верите ,что кацапы не знают правдивый диагноз анализов вислюка? И какое лекарство он принимает и в каких дозах! Вот именно он помог все это скрыть от общества в Украине.
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11.09.2020 10:09 Ответить
осталось только уточнить кто относится к славянским народам....
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11.09.2020 10:14 Ответить
Ну якщо всякі чуваши, буряти, чеченці, башкірці, тувинці, мокшанці і інші москалі це словяни - тоді Пальчевський такий самий у#бан як і його спонсори...
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11.09.2020 10:20 Ответить
Пальчевський мудило, з яких це давен орки перетворилися на словян ?
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11.09.2020 10:21 Ответить
Сидіти цілодобово на сепарськіх каналах і розповідати бабусям казки, переживати про російську мову в українських школах (: може тільки ворог українців.
Взагалі -112, ньюс ван, ЗІК, КРТ - розсадники сепаратизму.
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11.09.2020 10:26 Ответить
А коли жи...и стали слов"янами???Знала чесних і порядних євреїв!!!
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11.09.2020 10:57 Ответить
Та не жидівні, бл@дь, вирішувати, кому з ким, і куди Яке тобі взагалі діло до "слов'ян", жидиня ти недобите
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11.09.2020 11:18 Ответить
Їдійот, знайшов на Мокші слов*ян. Ще б в Бурятії пошукав.
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11.09.2020 12:03 Ответить
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