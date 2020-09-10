РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9095 посетителей онлайн
Новости Видео
12 782 85

Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ. ВИДЕО

Трое действующих сотрудников полиции охраны сопровождали пророссийского народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в оккупированный Крым в начале августа.

Об этом говорится в новом видеоблоге "Тайны следствия", передает Цензор.НЕТ.

Редакция "Слидства.Инфо" получила информацию от нескольких источников в Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе Украины о том, что Медведчука охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны по физической безопасности. В частности, это офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый. Также журналисты смогли ознакомиться с документами, которые это подтверждают. Ранее о том, что Медведчука сопровождали в Крым трое полицейских, отмечал блогер Сергей Иванов.

По нашей информации, Медведчук въехал в оккупированный Крым на автомобиле Mercedes Vito 2 августа в 14:30 через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Вместе с Медведчуком в автомобиле находились сотрудники полиции Григорий Чалый и Владислав Галишин. Другой полицейский, Сергей Засенко, прибыл в оккупированный Крыму чуть раньше. Он прошел пешком до КПВВ "Каланчак" 30 июля в 16:34. Официально эти трое полицейских за несколько дней до поездки якобы ушли в отпуск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юрист Медведчука Якубовский стал замом Венедиктовой

Полицейские Владислав Галишин и Григорий Чалый также работают помощниками депутата Медведчука на общественных началах. Эта информация указана на официальном сайте Верховной Рады Украины.

В течение всего августа мы пытались связаться с полицейскими, но их телефоны были вне зоны досягаемости. Полицейский охранник Сергей Засенко ответил на телефонный звонок уже в сентябре, когда Медведчук вернулся в Киев. "Я не буду на ваши провокационные вопросы отвечать, вы что-то путаете", - сказал полицейский и завершил разговор.

Сейчас правоохранители проверяют версию, что руководство вышеупомянутых полицейских подделало их рапорты об отпусках задним числом, когда информация о поездке Медведчука в Крым получила огласку.

Руководство партии ОПЗЖ проигнорировало запрос от "Слидства.Инфо" о поездке Медведчука в Крым вместе с полицейскими. Пресс-секретар политика Олег Бабанин также ушел от ответа на вопрос о том, почему полицейские сопровождали депутата на оккупированный полуостров.

Департамент полиции охраны в ответ на информационный запрос сообщил, что сейчас проводится служебное расследование относительно вероятного поездки полицейских Засенко, Галишина и Чалого вместе с Медведчуком в оккупированный Крыму. В то же время там уточнили, что сейчас сотрудники Национальной полиции могут свободно ездить на оккупированные территории, поскольку никаких запретов или ограничений не существует.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кум Путина Медведчук на своих телеканалах требует посадить Порошенко и Турчинова. ВИДЕО

Нам не удалось получить информацию о том, на каком основании сотрудники полиции охраняют Виктора Медведчука: это платная услуга или охрану ему предоставило государство. В департаменте коммуникаций МВД нам сообщили, что существует распространенная практика, когда политики и бизнесмены оплачивают услуги охраны. Но как было в случае Медведчука - неизвестно, поскольку эта информация является конфиденциальной.

Ранее пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин сообщил журналистам, что народный депутат вместе с женой въехали в оккупированный Крыму. Позже туда приехал президент России Владимир Путин.

Автор: 

Крым (26412) Медведчук Виктор (1789) Нацполиция (16500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 8798
показать весь комментарий
10.09.2020 13:21
+22
Чем дальше, тем чудесатее. Вот уж на самом деле говорят, что если бы Порошенко сделал всё то, в чём его обвиняют, то его бы фамилия была Зеленский.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:06
+11
мы еще и промо материалы предвыборные, заказанные в россии на 7 году войны оплачиваем....

Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 2235
показать весь комментарий
10.09.2020 13:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...... они!
показать весь комментарий
10.09.2020 13:06 Ответить
Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 8798
показать весь комментарий
10.09.2020 13:21 Ответить
Такое и лайкать то не хочется...
показать весь комментарий
10.09.2020 13:23 Ответить
Так ты же сам со своего кармана(налоги) кормишь эту мразь.
Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 7118
показать весь комментарий
10.09.2020 13:29 Ответить
Точно так же, как и ты.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:30 Ответить
Я уже на пенсии. Но раньше кормил. Каюсь.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:31 Ответить
Ну косвенно кормишь: еду купил-там НДС заложен, который идёт в бюджет, а уж как пилить бюджеты они обучены.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:34 Ответить
Правильно! Лайкай таку ж картинку від кацапського агітпропу, де все те саме приписується Порошенку. 😊
показать весь комментарий
10.09.2020 13:40 Ответить
Фигня эти самые картинки. Только показывают, что человеку нечего сказать настолько, что он даже не может изложить письменно мысли в своей голове.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:45 Ответить
Не завжди. 😊Іноді тому, кому потрібно донести якусь ідею, легше доходить через прості картинки, аніж через мудрі високі фрази.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:58 Ответить
Согласен, текст+картинка выглядят нагляднее, чем просто текст. Но много текста туда не впихнёшь, а значит мысли будут простейшие, а-ля Зеля-чмо или Порошенко на нары. Значит годится лишь для пропаганды, нюансов мысли не передадут.
показать весь комментарий
10.09.2020 14:03 Ответить
Ну не мені ж вас вчити, що пропаганда розрахована на людей, для яких розумові вправи з логікою не є сильною стороною. 😊
показать весь комментарий
10.09.2020 14:05 Ответить
Сама по себе пропаганда это не хорошо и неплохо, смотря как посмотреть. Пропаганда рузьке мира-плохо, пропаганда здорового образа жизни-хорошо. Зависит от целей.
показать весь комментарий
10.09.2020 14:19 Ответить
Залежить від публіки. 😁
показать весь комментарий
10.09.2020 14:28 Ответить
Чем дальше, тем чудесатее. Вот уж на самом деле говорят, что если бы Порошенко сделал всё то, в чём его обвиняют, то его бы фамилия была Зеленский.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:06 Ответить
Якби твій потрошенко не пропхнув мертвечука у раду,то зеленський не знав би хто той мертвечук.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:23 Ответить
Дык, у сруля сейчас же Зебил, ему и карты в руки. А Потрох за своё ответит ещё.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:34 Ответить
а я то дурак думал в раду народ выбирает голосуя за партию, а оно оказывается порошенко себе мог монобольшинство состряпать на коленке и любые законы пропихивать с первого прогона, а не с пятого...
показать весь комментарий
10.09.2020 13:34 Ответить
А я думаю ,чим це дурак міг думати? А те що думав дурак,сказав не я.
показать весь комментарий
10.09.2020 16:08 Ответить
то есть по сути тебе возразить нечего, зелешлеп?
показать весь комментарий
10.09.2020 16:13 Ответить
Взагалі то я з ************ не спілкуюсь принципово вже сьомий рік ,тільки можу підтвердити що ти дурак.
показать весь комментарий
10.09.2020 16:17 Ответить
Ясно, ответа по сути нету, остается ************* просто вякать из будки.
показать весь комментарий
10.09.2020 16:38 Ответить
Не розумію собачої і не бажаю.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:06 Ответить
Ем, мертвечук попав у Раду восени 2019, тобто уже при Зе...
показать весь комментарий
10.09.2020 13:40 Ответить
А то його призначав представником у мінську,не однотуровий?
показать весь комментарий
10.09.2020 16:06 Ответить
Так, але ж ми про Раду говоримо, а не про Мінськ...
показать весь комментарий
10.09.2020 16:11 Ответить
Якби бульдозерист не шептався з мертвечуком всі п"ять років то мертвечуком би в раді й не смерділо. Навіть при шлеперу його не було ні видно ні чутно,а потрох витяг з нафталіну цю погань і пропхнув у раду.
показать весь комментарий
10.09.2020 16:15 Ответить
Изучи, для начала, избирательное право Украины, а потом в дискуссию вступай. Хотя если ты из 73-х, то "изучи" это не для тебя.
показать весь комментарий
10.09.2020 16:48 Ответить
Купи абетку патріот сепарській.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:08 Ответить
"обвиняй соперника в том в чем сам грешен" Гебельса вазелиновые вывели на новую ступень: обвиняй соперника в том что собираешься сделать.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:35 Ответить
И как бесновались бы все эти псевдо патриоты с женами и резервными батальонами!
показать весь комментарий
10.09.2020 13:52 Ответить
Как при Порошенко так и при Зеленском эту пятую колонну не вызывают в СБУ для дачи показаний после каждого их путешествия в страну-оккупанта.
показать весь комментарий
10.09.2020 14:17 Ответить
а мы им зарплату платим со своих налогов, между прочим.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:07 Ответить
Ну, если не зарплату, так пенсию точно.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:11 Ответить
мы еще и промо материалы предвыборные, заказанные в россии на 7 году войны оплачиваем....

Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 2235
показать весь комментарий
10.09.2020 13:19 Ответить
какая еще такая "служба безпеки Украины"? вчера, в районе Бучи (киевская область), в ресторане "РИМ", на всю округу грохотало "народное" пение - про "охфицеры, расеяне, ваше сердце под прицелом, за РАСЕЮ, за свободу... тра-ля-ля"!
я чуть не подавился, когда эту ***** услышал! это какой-то фиерический трешь!
показать весь комментарий
10.09.2020 14:08 Ответить
а это уже полное ЗЕ ДНО
показать весь комментарий
10.09.2020 13:09 Ответить
что не день - так TheJackal пробивает очередное дно
показать весь комментарий
10.09.2020 13:24 Ответить
Помню как менты 2014г в Крыму пачками переходили на сторону оккупантов, одного взмаха руки младшего лейтенанта ФСБ было достаточно
показать весь комментарий
10.09.2020 13:09 Ответить
Нарид Украины юго востока Украины уже готов встречать асвабадителей Московии. Думают что всё будет как раньше
показать весь комментарий
10.09.2020 13:13 Ответить
Да везде хвата такого народа в Украине.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:24 Ответить
И ещё...https://ua.news/ua/na-donechchyni-terorystam-nelegalno-vydavaly-**********-dokumenty/ На Донеччині терористам нелегально видавали українські документи .
показать весь комментарий
10.09.2020 13:27 Ответить
Ментів може наймати не тільки медведчук, а й навіть іноземці. Навіть іноземні спецслужби. Теж мені сенсація.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:10 Ответить
Шо ты гонишь. зетипилл?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:25 Ответить
Для радянських хамство - аргумент.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:34 Ответить
Так поехали же на оккупированную врагом территорию. Кацапы же враги нам или нет?
Ведь их (ментов) же ***** нанял к себе в лакеи. А кормим мы их. У тебя совсем крыша поехала или ты из дурки строчишь тут?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:26 Ответить
З приводу дурки ви краще задумайтесь. Бо самі же і відповіли першим реченням. Ще можна згадати "Білого", декого з армійців-ветеранів.. підло вбитих.

показать весь комментарий
10.09.2020 13:32 Ответить
Если бы не было войны, то может и прошло бы, но сегодня Крым, куда поехал Мертвечук и мусора, отправляет в армию своих пацанов, которые едут в Бамбас и убивают наших патриотов. А этому оправдания нет и никогда не будет. Эту шоблу и банду надо судить в трибунале.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:38 Ответить
да ладно вам, не вырывайте из контекста!
Это они за свой счет, в свободное время и исключительно в целях оздоровления!
А Мертвечук их просто подвез!
показать весь комментарий
10.09.2020 13:10 Ответить
Зебуины, чего Медведчук то не сидит до сих пор или когда вы орали посадить его вы Верховную раду имели ввиду?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:11 Ответить
хавало закрой, макака кацапская)
показать весь комментарий
10.09.2020 13:20 Ответить
Ну шо зеклованы,?73% имбецилов!
показать весь комментарий
10.09.2020 13:11 Ответить
ЗЕбаранам хлєба і зрєліщ і вони задоволені.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:16 Ответить
при Порохе можно было гордиться ,власть была исключительно украинская - а сейчас - стыдно - за свою власть
показать весь комментарий
10.09.2020 13:15 Ответить
с гос охраной - или ты как всегда - передергиваешь?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:39 Ответить
кроме того - это морда - не было депутатом при Порохе - шо называется,почувствуй разницу
показать весь комментарий
10.09.2020 13:40 Ответить
ты это про маскву ? - было - без гос охраны и тогда такая буча была - а потом были выборы ,если помнишь? - опять мимо - как не хорошо ? статья написана ,за гос охрану - ну если ты не понял ) хотя я сомневаюсь - не стыдно,а?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:51 Ответить
ЗеДятлы, скажите, а почему Я должен оплачивать поездки мудаков из государственной охраны для сопровождения гиды промокшанской с вонючими корнями в ФСБ=КГБ и с гадкой рожей в которую хочется не только плюнуть, но и бить в неё, эту рожу, подкованным каблуком старого советского кирзача?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:16 Ответить
Зе йому і охорону виписав за державний кошт,а ви платіть податки)
показать весь комментарий
10.09.2020 13:17 Ответить
слово и дело слуг народа Коломойского.Слово: Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука 05 августа 2019.-Будущий народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией./Дело: Полиция открыла из-за событий под офисом Медведчука производство по статье "Хулиганство" 23.05.20
показать весь комментарий
10.09.2020 13:22 Ответить
Чи можуть і далі працювати в державних органах охорони люди, які досить довго перебували на окупованій території?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:24 Ответить
"Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым" - Зеленский от себя оторвал, ослабил свою охрану и усилил охрану агента ФСБ Соколовского. И это всё за наши деньги.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:26 Ответить
Это говно подлежит утилизации.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:29 Ответить
- Что вы можете сделать за деньги?
- За деньги? Я могу сделать все!
показать весь комментарий
10.09.2020 13:30 Ответить
"Медведчука охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны по физической безопасностиИсточник: https://censor.net/ru/v3218562"

На каком основании его вообще охраняют за счет государства?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:33 Ответить
Наверно потому, что все ему должны как земля колхозу.
показать весь комментарий
10.09.2020 14:21 Ответить
А чого дивуватися - про все давно домовлено...

Співробітники поліції охорони Засенко, Галишин і Чалий супроводжували Медведчука в поїздці в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2518
показать весь комментарий
10.09.2020 13:34 Ответить
От йолпт... А коли він у Мінськ та до Москви курсіровал його хто охороняв - сотрубнікі госбізапасності? А чиєї?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:34 Ответить
Поскольку у нас с этой полицией охраны полная неразбериха, надо бы уточнить, это та полиция, которая занимается защитой высших должностных лиц, которую некогда возглавлял Грицак, или та полиция, которая защищает имущество и физлиц, которая грабила коттеджи в княжичах и которую нынче возглавляет некий ворюга парфенюк, сын собутыльника чеботаря.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:41 Ответить
А що по цьому факту скажуть пан Авякян і його зброєносець, цілий заступник, а не радник Геращенко? А що скажуть прикордонники, які також під Аваковим?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:57 Ответить
Господи, де я живу?
показать весь комментарий
10.09.2020 15:02 Ответить
Полиция охраны предоставляет услуги телохранителей, даже участвует во всех соревнованиях телохранителей. Услуги платные, потому что полиция охраны не финансируется с бюджета, а только с заработанных денег. В чем преступление, если физлица Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый пересекли официальный пункт пропуска в Крым? Так делают все украинцы, это не запрещено по закону (Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», ст. 10)
показать весь комментарий
10.09.2020 15:23 Ответить
ВЫ СОВЕРШЕННО НЕ ПРАВЫ !
МВДшная Охарана финансируется из бюджета, просто ей дозволено получать дополнительный доход через заключения договоров на охрану...
И у сотрудников полиции, согласно действующего законодательства имеются определенные ограничения и порядок определенных действий... А по некоторым монетам, они должный писать рапорта и получать согласования и/или разрешения - в отдельных случаях даже на личное время препровождение !
показать весь комментарий
10.09.2020 16:14 Ответить
У меня вопросы:
- как давно они сотрудники полиции ?
Если "недавно" - то очень может быть, что "полицейскими" они стали, что бы иметь официальное разрешение на огнестрельное оружие и защитный и процессуальный статус полицейского ! А на самом деле они являются "сотрудниками" не полиции, а непосредственно Медведчука." И если это так - то ищите. кто с структуре МВД (в том числе и МВДшной охране - их рекомендовал и трудоустраивал, проводил спец.проверку...) !
- если они давно сотрудники полиции , то каким образом они стаи "помощниками" Медведчука и насколько законно это совмещение !?
показать весь комментарий
10.09.2020 16:11 Ответить
Кодла!!!! А ведь вы никто -Медвечуки!!!!
Но вы думаете , что вы ПЕРЦЫ!!!! Никто- вы никто!!! Пыль!
показать весь комментарий
10.09.2020 16:47 Ответить
Очень сподобався мужик то шо сказав і те що по поняттям. Добре. опускає мертвечука. а то шо говорить - то у нас є багато такого - тільки тримай штани, або "брюки". чуть - чуть базар поставити, без пауз - буде ОК. Мужик сподобався тим шо лисий...(та ладно, соррі)) )
показать весь комментарий
10.09.2020 17:51 Ответить
 
 