Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ. ВИДЕО

Трое действующих сотрудников полиции охраны сопровождали пророссийского народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в оккупированный Крым в начале августа.

Об этом говорится в новом видеоблоге "Тайны следствия", передает Цензор.НЕТ.

Редакция "Слидства.Инфо" получила информацию от нескольких источников в Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе Украины о том, что Медведчука охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны по физической безопасности. В частности, это офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый. Также журналисты смогли ознакомиться с документами, которые это подтверждают. Ранее о том, что Медведчука сопровождали в Крым трое полицейских, отмечал блогер Сергей Иванов.

По нашей информации, Медведчук въехал в оккупированный Крым на автомобиле Mercedes Vito 2 августа в 14:30 через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Вместе с Медведчуком в автомобиле находились сотрудники полиции Григорий Чалый и Владислав Галишин. Другой полицейский, Сергей Засенко, прибыл в оккупированный Крыму чуть раньше. Он прошел пешком до КПВВ "Каланчак" 30 июля в 16:34. Официально эти трое полицейских за несколько дней до поездки якобы ушли в отпуск.

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Полицейские Владислав Галишин и Григорий Чалый также работают помощниками депутата Медведчука на общественных началах. Эта информация указана на официальном сайте Верховной Рады Украины.

В течение всего августа мы пытались связаться с полицейскими, но их телефоны были вне зоны досягаемости. Полицейский охранник Сергей Засенко ответил на телефонный звонок уже в сентябре, когда Медведчук вернулся в Киев. "Я не буду на ваши провокационные вопросы отвечать, вы что-то путаете", - сказал полицейский и завершил разговор.

Сейчас правоохранители проверяют версию, что руководство вышеупомянутых полицейских подделало их рапорты об отпусках задним числом, когда информация о поездке Медведчука в Крым получила огласку.

Руководство партии ОПЗЖ проигнорировало запрос от "Слидства.Инфо" о поездке Медведчука в Крым вместе с полицейскими. Пресс-секретар политика Олег Бабанин также ушел от ответа на вопрос о том, почему полицейские сопровождали депутата на оккупированный полуостров.

Департамент полиции охраны в ответ на информационный запрос сообщил, что сейчас проводится служебное расследование относительно вероятного поездки полицейских Засенко, Галишина и Чалого вместе с Медведчуком в оккупированный Крыму. В то же время там уточнили, что сейчас сотрудники Национальной полиции могут свободно ездить на оккупированные территории, поскольку никаких запретов или ограничений не существует.

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Нам не удалось получить информацию о том, на каком основании сотрудники полиции охраняют Виктора Медведчука: это платная услуга или охрану ему предоставило государство. В департаменте коммуникаций МВД нам сообщили, что существует распространенная практика, когда политики и бизнесмены оплачивают услуги охраны. Но как было в случае Медведчука - неизвестно, поскольку эта информация является конфиденциальной.

Ранее пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин сообщил журналистам, что народный депутат вместе с женой въехали в оккупированный Крыму. Позже туда приехал президент России Владимир Путин.