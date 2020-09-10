Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ. ВИДЕО
Трое действующих сотрудников полиции охраны сопровождали пророссийского народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в оккупированный Крым в начале августа.
Об этом говорится в новом видеоблоге "Тайны следствия", передает Цензор.НЕТ.
Редакция "Слидства.Инфо" получила информацию от нескольких источников в Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе Украины о том, что Медведчука охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны по физической безопасности. В частности, это офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый. Также журналисты смогли ознакомиться с документами, которые это подтверждают. Ранее о том, что Медведчука сопровождали в Крым трое полицейских, отмечал блогер Сергей Иванов.
По нашей информации, Медведчук въехал в оккупированный Крым на автомобиле Mercedes Vito 2 августа в 14:30 через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Вместе с Медведчуком в автомобиле находились сотрудники полиции Григорий Чалый и Владислав Галишин. Другой полицейский, Сергей Засенко, прибыл в оккупированный Крыму чуть раньше. Он прошел пешком до КПВВ "Каланчак" 30 июля в 16:34. Официально эти трое полицейских за несколько дней до поездки якобы ушли в отпуск.
Полицейские Владислав Галишин и Григорий Чалый также работают помощниками депутата Медведчука на общественных началах. Эта информация указана на официальном сайте Верховной Рады Украины.
В течение всего августа мы пытались связаться с полицейскими, но их телефоны были вне зоны досягаемости. Полицейский охранник Сергей Засенко ответил на телефонный звонок уже в сентябре, когда Медведчук вернулся в Киев. "Я не буду на ваши провокационные вопросы отвечать, вы что-то путаете", - сказал полицейский и завершил разговор.
Сейчас правоохранители проверяют версию, что руководство вышеупомянутых полицейских подделало их рапорты об отпусках задним числом, когда информация о поездке Медведчука в Крым получила огласку.
Руководство партии ОПЗЖ проигнорировало запрос от "Слидства.Инфо" о поездке Медведчука в Крым вместе с полицейскими. Пресс-секретар политика Олег Бабанин также ушел от ответа на вопрос о том, почему полицейские сопровождали депутата на оккупированный полуостров.
Департамент полиции охраны в ответ на информационный запрос сообщил, что сейчас проводится служебное расследование относительно вероятного поездки полицейских Засенко, Галишина и Чалого вместе с Медведчуком в оккупированный Крыму. В то же время там уточнили, что сейчас сотрудники Национальной полиции могут свободно ездить на оккупированные территории, поскольку никаких запретов или ограничений не существует.
Нам не удалось получить информацию о том, на каком основании сотрудники полиции охраняют Виктора Медведчука: это платная услуга или охрану ему предоставило государство. В департаменте коммуникаций МВД нам сообщили, что существует распространенная практика, когда политики и бизнесмены оплачивают услуги охраны. Но как было в случае Медведчука - неизвестно, поскольку эта информация является конфиденциальной.
Ранее пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин сообщил журналистам, что народный депутат вместе с женой въехали в оккупированный Крыму. Позже туда приехал президент России Владимир Путин.
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я чуть не подавился, когда эту ***** услышал! это какой-то фиерический трешь!
Ведь их (ментов) же ***** нанял к себе в лакеи. А кормим мы их. У тебя совсем крыша поехала или ты из дурки строчишь тут?
Это они за свой счет, в свободное время и исключительно в целях оздоровления!
А Мертвечук их просто подвез!
- За деньги? Я могу сделать все!
На каком основании его вообще охраняют за счет государства?
МВДшная Охарана финансируется из бюджета, просто ей дозволено получать дополнительный доход через заключения договоров на охрану...
И у сотрудников полиции, согласно действующего законодательства имеются определенные ограничения и порядок определенных действий... А по некоторым монетам, они должный писать рапорта и получать согласования и/или разрешения - в отдельных случаях даже на личное время препровождение !
- как давно они сотрудники полиции ?
Если "недавно" - то очень может быть, что "полицейскими" они стали, что бы иметь официальное разрешение на огнестрельное оружие и защитный и процессуальный статус полицейского ! А на самом деле они являются "сотрудниками" не полиции, а непосредственно Медведчука." И если это так - то ищите. кто с структуре МВД (в том числе и МВДшной охране - их рекомендовал и трудоустраивал, проводил спец.проверку...) !
- если они давно сотрудники полиции , то каким образом они стаи "помощниками" Медведчука и насколько законно это совмещение !?
Но вы думаете , что вы ПЕРЦЫ!!!! Никто- вы никто!!! Пыль!