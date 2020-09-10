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Военнослужащие из Шумов не верят, что на их позиции пустят боевиков и говорят об унижении, - ТСН. ВИДЕО

Украинские военные до последнего не верят, что на их позиции на передовой пустят боевиков. Говорят, что это будет не только унижение для них, но и для всех украинских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН. Проверка украинских укреплений близ поселка Шумы в Донецкой области состоится уже в 14:00.

Сами военные говорят, что продвинуться и тем более строить, что им вменяют боевики, не могут, ведь за их действиями внимательно следит ОБСЕ.

"Мы не можем ничего построить или продвинуться, чтобы это не было зафиксировано со стороны ОБСЕ. Каждую ночь летает беспилотник ОБСЕ над нашей линией, ведет съемки. Все фиксируется! Вы же прекрасно видели, что все на месте, а то что мы дообустраиваем наши позиции, то мы их просто дообустраиваем", - говорит старшина ВСУ "Вагиф".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На 7-м году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на 7-м году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу", - "слуга народа" Наталуха

Автор: 

россия (95687) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+24
может пора уже устроить настоящую хунту...
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10.09.2020 13:23
+10
Земрази эту позор и унижение Украины.
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10.09.2020 13:25
+8
сейчас нормальный такой хай поднимется и вазелиновая плесень даст заднюю: раскажет как кравчук героически послал испекцию нафуй, фокин вообще не это имел в виду, а зеленский даже не в курсе был, а как узнал то раздал всем ***** и заподозрил во всем заговор порошенко.
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10.09.2020 13:29
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может пора уже устроить настоящую хунту...
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10.09.2020 13:23 Ответить
Зпаізднилися з хунтою, майдан тепер лише допоможе.
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10.09.2020 13:34 Ответить
73,22% уставших от войни, вийдуть на Майдан ?
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10.09.2020 13:38 Ответить
Так же, как и зимой 2014-го - разве что за пивом во двор выйдут, шоб удобнее было Майдан по телеку смотреть.
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10.09.2020 13:41 Ответить
А от 21.04.2019, дружно побігли голосувати проти того, хто позакривав їхні любі «Однокласснікі», і «Вконтактє»
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10.09.2020 13:43 Ответить
Потому что для быдла свобода - это непонятная фигня.

А одноглазники, вконтактики и сваты - ржака и смысл жизни. У них в жизни ничего интересного больше просто нет.

Ну нах вера тому, кто ни во что не верит?
Нах армия тому, кто от нее отпетлял и этим гордится?
Нах мова тому, кто ни русского, ни украинского толком не знает без автокоррекции?
Нах безвиз тому, кто из своего зажопья только в райцентр на рынок иногда ездит, а предел мечтаний - олинклюзив, огороженный забором в пустыне?
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10.09.2020 13:49 Ответить
Звісно ні, але у 2013-му навряд чи ці 73,22% виходили.
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10.09.2020 13:42 Ответить
Эти «73%» - не что иное, как калька с политтехнологии по поддержке хйловского рейтинга. В абсолютных величинах из числа всего населения Украины эти 73% эталонных долблдятлов составляют всего лишь около 13% от количества всех жителей страны. Но манипуляции с админресурсом сабакава и бабло кала_мойского сделали всех нас разом...
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10.09.2020 15:00 Ответить
Эти 73% за Зеленского - ничто иное, как больная фантазия просравшего все полимеры олигарха Порошенко. Ему конечно очень обидно, но такой бы результат был бы и у обоссанного бомжа у подъезда, не только у Зеленского. Дело не в том, кто "за", а в том, кто альтернатива. Не было и никогда не будет 73% избирателей Зеленского. Этих людей просто не существует. Есть 30% идиотов с мышлением малоросов, которые его и протянули во второй тур. И судя по тому, что его рейтинг все такой же - эти люди вообще непробиваемы. Просто, млять, тумбочки на ногах.
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12.10.2020 19:19 Ответить
Физическая расправа, либо пожизненное заключение с конфискацией всего спизженного для первой десятки мразей из списка Forbes из Украины. На их руках уничтоженное будущее миллионов людей, смерти тысяч. Запад будет вонять о беззаконии и политических преследованиях, русня будет атаковать. Но Украина может стать цивилизованной страной в перспективе. С Порошенками, Коломойскими, Ахметовыми и прочими у Украины будущего нет. Вся их гнилая система делает закон обязательным для холопов и "на усмотрение" для мажоров и их родителей. СБУ, суды, мусора, свадебные генералы - вся вот эта шваль должна быть очищена под корень.
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12.10.2020 19:14 Ответить
полчаса осталось
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10.09.2020 13:23 Ответить
Вову туда главнепотриб... и к столбу и пару мин вокруг него и пару растяжек что еврей Зеленкин памперсы пора менять??? .. любитель Путина вылизываешь и вылизываешь вместо рулона туалетной бумаге Х..ло ...оппу.. ну как накушался а мальчик Вова??!! Пэтриот жжд патриот Украины...ха ха пердимонокль...это все одно что Гитлер с амвона будет вещать в Синагоге о любови до евреев....
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10.09.2020 13:24 Ответить
Многие евреи ехавшие в Аушвиц до последнего были уверены что едут на Ближний Восток.
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10.09.2020 13:24 Ответить
Та скоро й багато українців мабуть поїдуть на «восстановлєніє разрушєнних бєндєровцамі шахт Дамбасса».
Повезуть.
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10.09.2020 13:46 Ответить
Проте зедебілам подобається.
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10.09.2020 13:24 Ответить
Земрази эту позор и унижение Украины.
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10.09.2020 13:25 Ответить
А как новости подаются от Г+Г- "трехстороння группа.. договорилась о совместной инспекции". Так почитать, еще и молодцы какие - договорились...
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10.09.2020 13:26 Ответить
УНИЧТОЖЬТЕ СВОЛОТУ.
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10.09.2020 13:26 Ответить
Вопрос - Хто пустит? Конкретно хто имеет право пускать врага на позиции ВСУ? Есть такое в уставе?
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10.09.2020 13:29 Ответить
сейчас нормальный такой хай поднимется и вазелиновая плесень даст заднюю: раскажет как кравчук героически послал испекцию нафуй, фокин вообще не это имел в виду, а зеленский даже не в курсе был, а как узнал то раздал всем ***** и заподозрил во всем заговор порошенко.
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10.09.2020 13:29 Ответить
Специально двух маразматиков в ТКГ назначили , цуки зелёные
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 9199
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10.09.2020 13:46 Ответить
Я думаю это не первое унижение армии в условиях гибридной войны и не последнее.. Я думаю даже если кто то забыл бегство на территорию РФ почти пятисот украинских солдат из Изваринского котла которые уничтожили оружие и технику и сдались российским пограничникам которые их накормили, напоили и через пару дней отпустили домой то ротацию украинских солдат в районе ДАПа где им устраивали шмон боевики помнят все.
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10.09.2020 13:29 Ответить
В смысле? Я в чем то соврал? Какой смысл отрицать состоявшуюся реальность которая имела место в прошлом?
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10.09.2020 13:52 Ответить
За поребрик кацапе - в Україні на найближчі 100 років ви слова не маєте.
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10.09.2020 13:59 Ответить
Тоесть по факту умного тебе сказать нечего но можешь только лишь по бабски истерить
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10.09.2020 14:02 Ответить
От бач на твоєму прикладі: якого хрена ви, суки кацапські, лізете до нас зі своєю "любовью", сказали вам "киш" - ні далі лізете, а коли вам дають по хлєбалу, то починаєте ридати "почему вы нас не любите".
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10.09.2020 14:10 Ответить
Чувак! Я был бы кацапом если бы я врал и мое вранье можно было разбить фактами.. но я написал правду а *кацапа* ты сам себе выдумал как и все остальное.
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10.09.2020 14:12 Ответить
Верят - не верят. А какая разница (с)
Обрали цвіль зелену, а вона [цвіль] тільки розростається (якщо не знищувати).

Чакатимите ще 4 роки? Ну нічому Овоч не навчив.
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10.09.2020 13:31 Ответить
Верняк! Такого никогда не було!Военнослужащие из Шумов не верят, что на их позиции пустят боевиков и говорят об унижении, - ТСН - Цензор.НЕТ 7909
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10.09.2020 13:32 Ответить
От, от, і результат вже відомий.
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10.09.2020 13:36 Ответить
І що це має означати?
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10.09.2020 13:45 Ответить
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 7115
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10.09.2020 13:34 Ответить
Совместную с боевиками инспекцию украинских позиций отменили
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10.09.2020 13:35 Ответить
пруф?
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10.09.2020 13:42 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/inspektsiya-pozitsiy-shumami-segodnya-sostoitsya-1599732474.html нате
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10.09.2020 13:45 Ответить
Кто нибудь, спросите у рошенов, почему они не орали"капитуляция" в 2014- 2017 г, когда на украинских позициях в составе ОБСЕ постоянно находились до 70 офицеров рф, которые вместе с нашими офицерами инспектировали наши позиции, были там и представители ордло... Ах, да, дякували же!
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10.09.2020 13:35 Ответить
Зебилушка...ключевое тут в составе ОБСЕ...ты настолько туп что не смог этого понять??
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10.09.2020 13:39 Ответить
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 2494
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10.09.2020 13:42 Ответить
Как то так оно у нас в Украине сложилось что всякая политическая сила у нас есть мразь! Просто в то время той мрази было выгодно пиариться на мире а теперь они пытаются пиариться на *войне* лицемерно создавая себе имидж непримиримых борцов за честь украинской армии.
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10.09.2020 13:40 Ответить
Вот! Хоть кто-то не траванувшийся рошеном. Дякую.
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10.09.2020 13:43 Ответить
Да таких людей много.. здесь мало на сайте.. банят потому что.
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10.09.2020 13:48 Ответить
"все кругом, Сарочка, сволочи рошенковские, только мы с тобой хорошие" 😂

Не так ли ? 😁
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10.09.2020 13:49 Ответить
Вопрос кто отменил? И кто назначал? Та сторона или эта? Когда прекратятся эти местоимения и ребусы ?
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10.09.2020 13:37 Ответить
Интересно, а как рошены представляют себе перемогу? В воскресенье, 6:00, арт.подготовка по Донецку, при поддержке штурмовой и стратегической авиации. Часа на 4. Потом все боеспособные подразделения, включая ментов и пожарных, выдвигаются на штурм с криголамом на белом ишаке впереди..? Так?
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10.09.2020 13:38 Ответить
Докладаю.
Тоді в України, НЕ БУЛО АРМІЇ.
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10.09.2020 13:39 Ответить
)) Как ее по твоему могло не быть если украинская армия даже сегодня это в сплошь советское вооружение и техника 60-х 70-х и 80-х годов 20го века оставшаяся на украинских со времен развала совка?
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10.09.2020 13:47 Ответить
Ты точно не из Украины, если не знаешь, что из себя представляли ВСУ в начале 2014-го.
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10.09.2020 13:54 Ответить
Я уже написал чем она была и чем есть сейчас.. старая советская техника со складов + человеческий ресурс шести волн частичной мобилизации которых на эту технику усадили.. сейчас контрактники вмето мобов но техника все та же совковая как и была.
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10.09.2020 13:57 Ответить
До сраки та техника, если управляют ей немотивированные, безинициативные, деморализованные люди, которые не знают куда им бежать, если что.
Десантура в 2014-м приехала в точку назначения и сдала оружие и БМП лугандоским пенсам.
В Крыму боялись по уставу оружие применить без прямого указания из Киева.

Кстати, ЗЕ усиленно возвращает личный состав ВСУ обратно к такому состоянию.
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10.09.2020 14:04 Ответить
Капец такое ощущение что ты пишешь из какого то бронзового века когда люди сражались на мечах и копьях в примитивных кожаных доспехах ибо сегодня в 21 веке именно техннологическое превосходство решает практически все.
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10.09.2020 14:09 Ответить
Ты полный идиот, знающий про армию только из телевизора.
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10.09.2020 14:16 Ответить
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10.09.2020 14:18 Ответить
Ні. Все так тільки без ментов, бо вони зрадники на 100%, всі залишаться там. Я бачив, як в Криму в ніч окупації всі до одного поліцейські зірвали українські шеврони і пришили кацапські. Те ж саме було в Донецьку і Луганську. Та й Харків визволяв спецпідрозділ "Ягуар" із Вінниці. Таке саме положення було і в Одесі. Це на всякий випадок освіжу пам*ять наріду.
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10.09.2020 13:49 Ответить
Интересно, а как рошены представляют себе перемогу? /Уже не важно как представляют себе рошено-соевые.Важно как представляют себе морковно-цимесные: Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем, ( и наведём там шороху). Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.
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10.09.2020 14:06 Ответить
А це не цей гавноканал-мийка привів до керма держави цих довбнів, що зраджують?
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10.09.2020 13:41 Ответить
Убивайте всех кто оттуда !
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10.09.2020 13:45 Ответить
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 3696Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 2923
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10.09.2020 13:50 Ответить
-Криваві нелюди терористи вбивці з окупованої кремлем "лугандонії" вони тепер за злочинною вказівкою продажного ... резидента ЗЕбіла капітулянта будуть інспектувати наші демаралізовані капітуляцією війська ЗСУ, перевіряти їх позиції і вимагати відступу за територію Донецької та Луганської областей, а потім і далі.. Лютий ворог України фашист )(уйла тепер разом з своїм вірним холуем ...резидентом ЗЕбілом - капітулянтом вже шибко радіють адже це величезний крок до повної капітуляції України на милість паРаші з подальшим знищенням державності нашої країни. Так наші мирні марші протесту проти капітуляції в тому числі і на день Незалежності стали повністю схожі на беззубі ходіння вокруг да около білоруської опозиція. Походили, поспівали, покричали про червоні лінії і розійшлися до наступного про-українського свята. А продажна влада вже давно перейшла всі можливі червоні лінії і наполегливо веде України до капітуляції і знищення її державности. Скоро, ось - ось впаде наша держава, а ми все будемо бродити стотисячними мирними маршами навколо антиукраїнського лігва ОП, марші на які абсолютно не звертає ніякої уваги наша продажна прокремлівська - антиукраїнська влада Юд. І далі будемо продовжувати співати про велику європейську Українську державу, не помічаючи те що вона вже перетворилася в бридку безправну кацапську колонію.
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10.09.2020 13:46 Ответить
угомонитесь, инспекции не будет.
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10.09.2020 13:49 Ответить
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 772
ІНСПЕКЦІЯ ОКУПАНТІВ І ТЕРОРИСТІВ РОЗПОЧАЛАСЯ !!!
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10.09.2020 13:58 Ответить
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 9319ІНСПЕКЦІЯ ОКУПАНТІВ І ТЕРОРИСТІВ ПОЧАЛАСЯ І В САМОМУ РОЗПАЛІ !!!
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10.09.2020 14:03 Ответить
Важный момент. Представители вооруженных сил РФ будут инспектировать ВСУ на нашей же земле, на территории Украины!!! Как они вообще тут очутились, они же твердят "что нас тут нет". Это унижение Украины ниже плинтуса.
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10.09.2020 14:25 Ответить
Важко дивитись канал Г+Г, словно калом написанные надписи читать.
Как там мама любит скорость?
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10.09.2020 14:56 Ответить
А навіщо дивитись?
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10.09.2020 15:28 Ответить
 
 