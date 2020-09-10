Военнослужащие из Шумов не верят, что на их позиции пустят боевиков и говорят об унижении, - ТСН. ВИДЕО
Украинские военные до последнего не верят, что на их позиции на передовой пустят боевиков. Говорят, что это будет не только унижение для них, но и для всех украинских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН. Проверка украинских укреплений близ поселка Шумы в Донецкой области состоится уже в 14:00.
Сами военные говорят, что продвинуться и тем более строить, что им вменяют боевики, не могут, ведь за их действиями внимательно следит ОБСЕ.
"Мы не можем ничего построить или продвинуться, чтобы это не было зафиксировано со стороны ОБСЕ. Каждую ночь летает беспилотник ОБСЕ над нашей линией, ведет съемки. Все фиксируется! Вы же прекрасно видели, что все на месте, а то что мы дообустраиваем наши позиции, то мы их просто дообустраиваем", - говорит старшина ВСУ "Вагиф".
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А одноглазники, вконтактики и сваты - ржака и смысл жизни. У них в жизни ничего интересного больше просто нет.
Ну нах вера тому, кто ни во что не верит?
Нах армия тому, кто от нее отпетлял и этим гордится?
Нах мова тому, кто ни русского, ни украинского толком не знает без автокоррекции?
Нах безвиз тому, кто из своего зажопья только в райцентр на рынок иногда ездит, а предел мечтаний - олинклюзив, огороженный забором в пустыне?
Повезуть.
Обрали цвіль зелену, а вона [цвіль] тільки розростається (якщо не знищувати).
Чакатимите ще 4 роки? Ну нічому Овоч не навчив.
Не так ли ? 😁
Тоді в України, НЕ БУЛО АРМІЇ.
Десантура в 2014-м приехала в точку назначения и сдала оружие и БМП лугандоским пенсам.
В Крыму боялись по уставу оружие применить без прямого указания из Киева.
Кстати, ЗЕ усиленно возвращает личный состав ВСУ обратно к такому состоянию.
ІНСПЕКЦІЯ ОКУПАНТІВ І ТЕРОРИСТІВ РОЗПОЧАЛАСЯ !!!
Как там мама любит скорость?