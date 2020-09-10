Военнослужащие из Шумов не верят, что на их позиции пустят боевиков и говорят об унижении, - ТСН. ВИДЕО

Украинские военные до последнего не верят, что на их позиции на передовой пустят боевиков. Говорят, что это будет не только унижение для них, но и для всех украинских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН. Проверка украинских укреплений близ поселка Шумы в Донецкой области состоится уже в 14:00.

Сами военные говорят, что продвинуться и тем более строить, что им вменяют боевики, не могут, ведь за их действиями внимательно следит ОБСЕ.

"Мы не можем ничего построить или продвинуться, чтобы это не было зафиксировано со стороны ОБСЕ. Каждую ночь летает беспилотник ОБСЕ над нашей линией, ведет съемки. Все фиксируется! Вы же прекрасно видели, что все на месте, а то что мы дообустраиваем наши позиции, то мы их просто дообустраиваем", - говорит старшина ВСУ "Вагиф".

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