"У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но обвинять человека в прямом эфире я не могу", - Богдан в ответ на вопрос, является ли глава ОП Ермак агентом ГРУ РФ. ВИДЕО
Бывший глава ОП Андрей Богдан заявил, что у него есть подозрение, что нынешний глава ОП Анрей Ермак является агентом ГРУ РФ, но доказательств его сотрудничества со спецслужбами российских оккупантов у него нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью программе В гостях у Гордона.
"Я скажу как опытный, профессиональный адвокат - мы не можем никого обвинять в совершении преступления до вынесения приговора, но подозрения есть... У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но сказать в прямом эфире, обвинять человека в том, что он - преступник - я не могу", - сказал Богдан.
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+31 Старый зольдат
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+30 wake up-UA
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показать весь комментарий10.09.2020 14:28
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По размеру наетой хари меряют удачливость в жизни.
В этом аспекте, Богдану, действительно, "пришел к успеху"(С), ряха у него порядочная.
Богдан - человек ротшильдов, Ермак - ставленник РФ, и хочется мне, порохоботу одного: пусть Богдан с Ермаком сожрут друга, да так, чтобы ничего не осталось ни от одного из них.
Оба хуже.
Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
Или, точнее, сражение пауков в банке.
Как порохобот, слежу за данным сериалом "В мире животных" с небольшим интересом...