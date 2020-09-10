"У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но обвинять человека в прямом эфире я не могу", - Богдан в ответ на вопрос, является ли глава ОП Ермак агентом ГРУ РФ. ВИДЕО

Бывший глава ОП Андрей Богдан заявил, что у него есть подозрение, что нынешний глава ОП Анрей Ермак является агентом ГРУ РФ, но доказательств его сотрудничества со спецслужбами российских оккупантов у него нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью программе В гостях у Гордона.

"Я скажу как опытный, профессиональный адвокат - мы не можем никого обвинять в совершении преступления до вынесения приговора, но подозрения есть... У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но сказать в прямом эфире, обвинять человека в том, что он - преступник - я не могу", - сказал Богдан.

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