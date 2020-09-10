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"У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но обвинять человека в прямом эфире я не могу", - Богдан в ответ на вопрос, является ли глава ОП Ермак агентом ГРУ РФ. ВИДЕО

Бывший глава ОП Андрей Богдан заявил, что у него есть подозрение, что нынешний глава ОП Анрей Ермак является агентом ГРУ РФ, но доказательств его сотрудничества со спецслужбами российских оккупантов у него нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью программе В гостях у Гордона.

"Я скажу как опытный, профессиональный адвокат - мы не можем никого обвинять в совершении преступления до вынесения приговора, но подозрения есть... У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но сказать в прямом эфире, обвинять человека в том, что он - преступник - я не могу", - сказал Богдан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Все было так, как написал Бутусов, даже хуже, - Богдан о спецоперации по "вагнеровцам". ВИДЕО

Автор: 

россия (95546) шпионаж (1388) Богдан Андрей (384) Ермак Андрей (1264) Офис Президента (1797) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+31
Понеслось. Ну, с Богом.
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10.09.2020 14:23
+30
"У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но обвинять человека в прямом эфире я не могу", - Богдан о в ответ на вопрос является ли глава ОП Ермак агентом ГРУ РФ - Цензор.НЕТ 1481
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10.09.2020 14:23
+24
Богдан вовремя успел, а вот Ермаку похоже придется несладко... Ну а за здоровье главного зебила я бы не дал и копейки... А ведь мог бы сейчас хером по роялю стучать и горя не знать... Идиот-с...
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10.09.2020 14:28
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Понеслось. Ну, с Богом.
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10.09.2020 14:23 Ответить
МОЛЧАНИЕ ПОРОЙ СТОИТ БОЛЬШЕ ЛЮБЫХ СЛОВ....
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10.09.2020 14:44 Ответить
главное проверить бк, смазать все))
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11.09.2020 01:08 Ответить
"Козырная" козлина
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10.09.2020 14:23 Ответить
"У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но обвинять человека в прямом эфире я не могу", - Богдан о в ответ на вопрос является ли глава ОП Ермак агентом ГРУ РФ - Цензор.НЕТ 1481
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10.09.2020 14:23 Ответить
ничего не сказать, и сказать все
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10.09.2020 14:23 Ответить
А за Шеремета є звинувачення без доказів , бо ці люди патріоти.
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10.09.2020 19:40 Ответить
Коновальця. Єрмак агент тієї ж контори, що і був Судоплатов. Фанати Зекоманди поважають таких персонажів.
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10.09.2020 14:42 Ответить
Та ну, не тягни козліну за бороду! Секрет Полішинеля...
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10.09.2020 14:27 Ответить
Начебто мимоходом вилив відро помий на зелень. Ну і Бодя. Дипломат.
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10.09.2020 14:27 Ответить
Богдан вовремя успел, а вот Ермаку похоже придется несладко... Ну а за здоровье главного зебила я бы не дал и копейки... А ведь мог бы сейчас хером по роялю стучать и горя не знать... Идиот-с...
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10.09.2020 14:28 Ответить
Жадность фраера сгубила.
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10.09.2020 14:31 Ответить
Беня приказал
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10.09.2020 19:38 Ответить
мог остаться в истории народным клоуном, а останется не лохом...
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10.09.2020 18:46 Ответить
В прямом не можу а в коивом можу...Та яка різниця не це важливо баран... Саме важливе на що треб звернути уваги..це те що ти просто начав своє паскудне діло саме зараз під вибори ..це каже не про патріотичніст а про заброчену амбіціозність що до влади
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10.09.2020 14:30 Ответить
"У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но обвинять человека в прямом эфире я не могу", - Богдан в ответ на вопрос, является ли глава ОП Ермак агентом ГРУ РФ - Цензор.НЕТ 7435
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10.09.2020 14:34 Ответить
А у меня нет подозрений!!!! Каждый должен заниматься своим делом!!!!
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10.09.2020 14:37 Ответить
Может он и не агент, но шнырь 100%
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10.09.2020 14:38 Ответить
У свинки репа аж лопается. Мог бы играть синьера-помидора без грима в любом детском театре
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10.09.2020 14:49 Ответить
Некоторым (комментарий внизу) нравится.
По размеру наетой хари меряют удачливость в жизни.
В этом аспекте, Богдану, действительно, "пришел к успеху"(С), ряха у него порядочная.
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10.09.2020 15:38 Ответить
Как бы отрицательно я не относилась к зекодлу, но к богдану у меня такое же отношение.Опять нам впаривают шоу. Как по мне это получается, что коломойский против коломойского. Както странно звучит. А может я ошибаюсь?
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10.09.2020 14:52 Ответить
Как бы отрицательно я не относилась к зекодлу, но к богдану у меня такое же отношение.Опять нам впаривают шоу. Как по мне это получается, что коломойский против коломойского. Както странно звучит. А может я ошибаюсь?
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10.09.2020 14:55 Ответить
Напоминает известное высказывание про жабу и гадюку эта битва Ермака с Богданом
Богдан - человек ротшильдов, Ермак - ставленник РФ, и хочется мне, порохоботу одного: пусть Богдан с Ермаком сожрут друга, да так, чтобы ничего не осталось ни от одного из них.
Оба хуже.
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10.09.2020 15:37 Ответить
Звичайно є завербованим, тільки скоріше всього резидентом. Агентів там і так багато і лізуть один поперед іншого, щоб вислужитися, але в них маленькі посади і нуль інформації. А цей знає про все, допустили до секретів.
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10.09.2020 14:58 Ответить
В последнее время Зеленский стал активно употреблять наркотики, в частности нюхать кокаин. Нюхают вместе с Тищенко, Ермаком и Кошевым. Голимые наркоманы. Именно по-этому Зеленский ничего не будет делать с Ермаком, даже имея на руках "железные доказательства" государственной измены Ермаком.
Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
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10.09.2020 15:03 Ответить
+++++++++++++++
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10.09.2020 18:34 Ответить
Судя по твоим комментам, ты из их компании.
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11.09.2020 06:04 Ответить
Адрей Ермак должен быть немедленно арестован по подозрению в госизмене.
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10.09.2020 15:16 Ответить
Богдан красавчик. К нему можно относиться по разному, но следует признать что мужик умеет зарабатывать деньги, умеет наслаждаться жизнью несмотря ни на что.
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10.09.2020 15:31 Ответить
А не пора ли отстранить от должности (с доступом к гос тайне ) человека ,подозреваемого в госизмене не просто по заборной графити а по решению суда ,до окончания следствия .
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10.09.2020 15:33 Ответить
Битва титанов: Богдан против Ермака.
Или, точнее, сражение пауков в банке.
Как порохобот, слежу за данным сериалом "В мире животных" с небольшим интересом...
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10.09.2020 15:34 Ответить
какие все умные --- теперь --- а вот интересно сколько из вас голосовали за зелю ? лично у меня все знакомые резко поменяли цвет ---но я ж помню их разговоры перед выборами
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10.09.2020 17:09 Ответить
В,нього,іноді,навть з'являються думки,але - невимовні
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10.09.2020 17:36 Ответить
Решили Вову Маланского (чи Оманского) в стойло загнать.Индеец Богдан что то чешет, Г+Г на Вову трындит. Наверно папа Беня имеет лихой план.
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10.09.2020 21:10 Ответить
исповедь тувинского бурята...
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10.09.2020 21:48 Ответить
чувак не ту профессию выбрал, клоунский нос и уши...ребятня по полу б каталась!!!)
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10.09.2020 22:35 Ответить
Теперь я понял, как легко здесь стать ньюзмейкером.
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11.09.2020 06:01 Ответить
Здравия всем! Я посмотрел все интервью Богдана дважды! Скажу так, я изменил свое отношение к самому Богдану. Для меня он стал очень интересным субьектом. Во первых, мне нравится его финансовая независимость, его ум ,его рассуждения и его авантюризм по жизни. Да наверное он не положительный герой, но он реальный красавчик, который поставил раком всю Украину, благодаря своему уму, знаниям и опыте! И все кто там начинает оскорблять его за его внешность и т.д.- так я вам скажу, Богдан был лучшим кадровым выбором у Торчка! Если бы он остался в команде Зеленского, возможно мы бы обсуждали совершенно другую реальность! Я бы использовал его знания и опыт - он классный профи и мог бы принести огромную пользу Украины!
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11.09.2020 06:18 Ответить
Зєлєнскій любіт єрмака»»-це ви сказали. Ну ,далі вже фантазуйте. Це сильно, друзі…думаю таки да-голуби.
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11.09.2020 07:54 Ответить
 
 