К "инспекции" украинских позиций возле Шумов могут вернуться через несколько дней, - Кравчук. ВИДЕО

К "инспекции" украинских позиций наемниками РФ в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться через несколько дней.

Об этом в эфире ТСН.Ранок заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Это уже провокация мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, перенос ли это, встречи, например. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", - сказал он.

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В сюжете также отмечается, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" оказалась под угрозой из-за обстрела со стороны наемников РФ возле Шумов, а следовательно сорванной "инспекции" позиций украинской армии. Именно совместный с наемниками РФ осмотр укреплений Вооруженных сил были одним из условий встречи в Берлине.

Кроме того, наемники РФ с россиянами неожиданно потребовали проверить другие украинские позиции, снимать на видео все, да еще и составлять протоколы.