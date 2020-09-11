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К "инспекции" украинских позиций возле Шумов могут вернуться через несколько дней, - Кравчук. ВИДЕО

К "инспекции" украинских позиций наемниками РФ в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться через несколько дней.

 Об этом в эфире ТСН.Ранок заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Это уже провокация мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, перенос ли это, встречи, например. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", - сказал он.

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В сюжете также отмечается, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" оказалась под угрозой из-за обстрела со стороны наемников РФ возле Шумов, а следовательно сорванной "инспекции" позиций украинской армии. Именно совместный с наемниками РФ осмотр укреплений Вооруженных сил были одним из условий встречи в Берлине.

Кроме того, наемники РФ с россиянами неожиданно потребовали проверить другие украинские позиции, снимать на видео все, да еще и составлять протоколы.

Автор: 

инспекция (92) Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+81
То есть, пока вас не повесят, вы не уйметесь.
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11.09.2020 10:00
+55
проктолог тебя проинспектирует до самых мозгов
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11.09.2020 09:59
+32
Вернись кравчук в свой заплесневелый шкаф,откуда тебя вытащили.
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11.09.2020 10:00
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когда тебя уже паталогоанатом проинспектирует, нафталин ты тухлый?
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11.09.2020 12:21 Ответить
ОНО В СВОЕМ УМЕ ????????
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11.09.2020 13:24 Ответить
нет оно уже давно не в своем а ватном мире урод одним словом
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11.09.2020 14:11 Ответить
ленид, пиши мемуары лучше
про золото партии например, я прочитаю с интересом
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11.09.2020 13:30 Ответить
...или, сиди себе на завалинке "хатынки", пожинай лавры Первого президента и распространителя всенародной тележки.Так нет же,решил на старости лет подыграть"зеленым"капитулянтам..
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11.09.2020 15:53 Ответить
В Украине запрещена коммунистическая идеология! Кравчука за решетку! Ублюдок.
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11.09.2020 16:09 Ответить
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