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Гендиректором "Укроборонпрома" хотят назначить Тихонова, который подкупал нардепов в интересах Януковича, - Левченко. ВИДЕО

Генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром" хотят назначить Сергея Тихонова, который сейчас является заведующим отдела Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента.

Об этом сообщил в Facebook экс-нардеп Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Человека, который подкупал народных депутатов в интересах Януковича, а сейчас является подчиненным Ермака, хотят назначить Генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - так прокомментировал Левченко возможное назначение.

По его словам, с Тихоновым 9 сентября премьер Шмыгаль провел собеседование и передал представление в Офис Президента на его назначение генеральным директором "Укроборонпрома".

Левченко обращает внимание на то, что в 1998 году Тихонов был избран народным депутатом Украины 3 созыва от "Прогрессивной социалистической партии Украины" (Натальи Витренко), № 9 в списке. Затем он стал членом "Партии Регионов" и в 2002 году баллотировался в Верховную Раду в списке блока "За единую Украину!", в который входила "Партия Регионов".

"Но в его биографии есть особо пикантный эпизод. Во время громкого скандала с покупкой регионалами депутатов "тушек" в парламенте сразу после досрочных выборов 2007 года - на этапе формирования парламентской коалиции - в СМИ разошлась информация, что помощник вице-премьер-министра Андрея Клюева Сергей Тихонов давал многомиллионные взятки депутатам за выход из фракции БЮТ", - пишет экс-нардеп.

"Проанализировав информацию из открытых источников, а именно - материалы скрытой видеосъемки подкупа, которую осуществили и обнародовали депутаты от БЮТ в 2007 году, наша команда "Народовластие" обнаружила, что это ИМЕННО ТОТ Сергей Тихонов, которого сейчас хотят назначить Генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - добавил он.

Левченко заявил, что требует от президента, правительства и от правоохранительных органов официальную реакцию "на опубликованную информацию и недопущения назначения такого лица на должность руководителя стратегически важного для Украины предприятия".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Абромавичус написал заявление об отставке с поста директора "Укроборонпрома", - Найем

Автор: 

Тихонов (58) Укроборонпром (1238) Левченко Юрий (43)


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Топ комментарии
+38
"новые лица"
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11.09.2020 11:14
+31
Типичный коррупционер. С опытом и рвением. Будет грабить оборонку и заодно срывать все программы по новому вооружению в угоду известно кому.
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11.09.2020 11:17
+28
Визивайте вже яника бо це все полумери. Гулять так гулять
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11.09.2020 11:19
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"новые лица"
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11.09.2020 11:14 Ответить
Скоро в Ростове будут новые лица
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11.09.2020 12:09 Ответить
как скоро?
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11.09.2020 12:57 Ответить
они должны были быть в ростове еще год назад, но народ все устраивает
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11.09.2020 16:06 Ответить
ybrjulf yt heufkcz yj 'nj gbpltw!!!!!---******!!!!!!
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11.09.2020 12:44 Ответить
це тому, що зюзя - дурень, чи тому, що зрадник?
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11.09.2020 11:16 Ответить
Тому що дурний зрадник.
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11.09.2020 11:20 Ответить
ще на початку царювання цієї зюзі стало зрозуміло, що він таки дурень, потім все більше і більше шальки терезів схилялись у бік зрадництва. зато тепер нема найменшого сумніву в органічному поєднанні обох припущень. як легко обманюється українець і як тяжко з цим живе.
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11.09.2020 14:48 Ответить
Тому що малорос-підкацапник, це його філософія, та він цілком щиро вважає, що діє правильно, адекватно та в інтересах малоросів. За виключенням власних шкурних інтересів. Там вже все залежить від конкретних обставин, продаємо, чи купуємо.
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11.09.2020 14:52 Ответить
Саботаж обороны - Зеля в стиле Яныка.
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11.09.2020 11:16 Ответить
Він вчора посла в Ізраїлі замінив на корупцонера часів януковича, з судимістю.
Та й оточив себе такимиж януовичнськими "спеціалістами". єРмак найняв собі помічника- подоляка.Гендиректором "Укроборонпрому" хочуть призначити Тихонова, який підкуповував нардепів в інтересах Януковича, - Левченко - Цензор.НЕТ 7970
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11.09.2020 14:33 Ответить
Типичный коррупционер. С опытом и рвением. Будет грабить оборонку и заодно срывать все программы по новому вооружению в угоду известно кому.
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11.09.2020 11:17 Ответить
100%, особенно если учесть, что он ставленник Дерьмака
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11.09.2020 11:19 Ответить
Визивайте вже яника бо це все полумери. Гулять так гулять
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11.09.2020 11:19 Ответить
Ні , Януковича не можна , бо може в пику без "обоснованія " затопити....
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13.09.2020 23:34 Ответить
коли ви всі там вже повиздихаєте, викидні кацапські ?!!
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11.09.2020 11:25 Ответить
Потому бабки и не тратят ,ждут хозяйское рыло ,которое их вместо обороны распихает их по офшорах .
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11.09.2020 11:25 Ответить
этот Тихонов отвечал за безопастность в Укроборонпроме и должен был первым обратить внимание на Свинарчуков, а не Бигус.
Т.Е это обычный КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК как говорили регионалы, а по сути КОРРУПЦИОНЕР.
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11.09.2020 11:26 Ответить
про свинарчуков забудь. соврал бигус. амба
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11.09.2020 11:48 Ответить
Слова из песни не выбросишь как и Свинарчуков с воровством в Укроборонпроме
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11.09.2020 12:27 Ответить
за эту песню бигусу суд присудил публично извиниться за наговор. а ты можешь и дальше спивать про свинарчуков и воровство..
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11.09.2020 12:32 Ответить
Взагалі-то суд встановив що недостовірною є інформація виключно відносно І. Гладковського, не спростовуючи факти, викладені в сюжеті, відносно інших осіб. І рішення не набрало законної сили, оскільки перебуває на апеляційному оскарженні.
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13.09.2020 06:23 Ответить
печерский суд? который сам под следствием, ну ну,
не впрягайся за этих клоунов дядя.
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11.09.2020 12:43 Ответить
да без разницы какой суд. факт на лицо - обосрался бигус и вместе с ним все кто ему поверил и кто с пеной до сих пор стонет "свинарчуки". все. и ротердам все. приплыли карапузики. вам поимели мозг под ваши радостные улюлюканья
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11.09.2020 12:54 Ответить
не суд Гондураса еще не признал,что Бигус обосрался, а без него никак
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11.09.2020 16:19 Ответить
Почему так долго тянут с возвратом овоща?
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11.09.2020 11:28 Ответить
новая рыльца! может сразу гриценко-продай танк?
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11.09.2020 11:28 Ответить
Зе блазень всі ключові посади віддає профєдєрастовим покидькам, тому що просто фєдєрастам, як янукович, поки сцить... Але суть одна - президент офісу Єрмака продає Україну ворогу...
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11.09.2020 11:31 Ответить
Не думаю, что задача поставить именно "прокремлевских". Задача поставить везде своих, преданных, зависимых и управляемых, что бы красть, красть и еще раз красть. А с такими "профессиональными" навыками, все, как назло, оказываются ватниками, сепарами и прокремлевскими консервами. Что, в общем-то, и не удивительно, т.к. бытие порождает сознание. И возглавляет эту колонну "профессионалов" - господин "какая разница". Ермак - он же не из воздуха материализовался.
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11.09.2020 16:27 Ответить
Крім своїх забаганок, яких в бубочки більшає весь час, поки оточення лиже дупу та береже від справжніх новин, є ще путенські, від яких бубочка не може відкрутитись, бо тримають його за якийсь компромат... А компромату на бубочку в ФСБ не може не бути, після того як клован розважав по лазнях і київських, і мацковських нуворішів... А ще ж він там і гроші отримував, а платити податки він ніколи не бажав... Тому на гачку він сидить щільно... а путєну потрібна цілком контрольована Україна...
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11.09.2020 19:16 Ответить
Ну, якраз такий, про якого марив нарід всі П'ЯТЬ років !
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11.09.2020 11:31 Ответить
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11.09.2020 13:27 Ответить
Все "свои" люди, скоро будут на местах...
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11.09.2020 11:31 Ответить
А по другому нынче не бывает. Маски давно уже сорваны.
"Если что, мы его снисём" Д.Б.
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11.09.2020 11:33 Ответить
Сносилка не выросла, скрутят аваковские псы и не пикнеш, думать надо было головой в 2019 году
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11.09.2020 12:07 Ответить
Если кто еще не понял,то власть в стране,по крайней мере президенская принадлежит левочкину и ко,они плотно окружили зеленого идиота и делают что хотят!!!!!!
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11.09.2020 11:37 Ответить
соратник наташи витренко, борец "за еду" в оборонпроме.... дна так и не видно .. из-за дыбилов у власти нам даже и врагов не надо....
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11.09.2020 11:43 Ответить
Бывали хуже времена, но НЕ БЫЛО ПОДЛЕЙ.
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11.09.2020 11:45 Ответить
Дрочери срср і русні пруть по всіх фронтах, повзуча окупація набирає оберти(((
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11.09.2020 11:48 Ответить
Гендиректором "Укроборонпрому" хочуть призначити Тихонова, який підкуповував нардепів в інтересах Януковича, - Левченко - Цензор.НЕТ 988
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11.09.2020 11:56 Ответить
Два Володи это сила
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11.09.2020 12:04 Ответить
НЕ УКРОПОВ, а ХОХЛОВ73. укропы с 2014 на майдане, и на передовой! а быдло73 устало от войны, под столом на кухне, и на стройках подмосковья.
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11.09.2020 17:46 Ответить
_А ты подумай как след: какое логическое противоречие заключается в том, что ты написал? Вот именно перечисленные вполне себе поддерживают зепредателя и курс на расию. Так что сделали путлер и его троян зе именно укропов.
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11.09.2020 18:04 Ответить
по твоей логике, хату мусора морили голодом неделю, семь из десятьи кишкоблуды, за пайку отсосали, то петухи все десять?
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11.09.2020 18:07 Ответить
_Тяжело до тебя... Те что ты перечислил поддерживают(вали) зе, их и не было необходимости "делать". Они и так были на стороне зе и поддерживали его курс на рашку и разрушение Украины. А вот украинцев путлер и его зелёные холуи - сделали.
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11.09.2020 18:28 Ответить
Давай распилим Укроборонпром на металлолом как в Донецке шахты. Перемога настала и ничего не сделаете потому что 73% дебилы и привыкли жить на халяву, пообещайте им манну небесную. Пусть пацаны заработают на лохах, главное не забывайте сказки про Порошенко и Гройсман рассказывать дебилоидам
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11.09.2020 12:03 Ответить
а зэбилы молчат. в штаны высрались. шо молчите бараны позорные?
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11.09.2020 15:45 Ответить
Вообще неожиданно, еще один рыгокорупционер на службе у зели.
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11.09.2020 12:07 Ответить
Вот же Проклятый Порошенко!
Только усиливает свои пакости!
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11.09.2020 12:16 Ответить
Вы не понимаете... Просто Зеле не с кем работать...
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11.09.2020 12:17 Ответить
Вместо Абромовичуса( быстро зеленский в порошенко превратился.
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11.09.2020 12:28 Ответить
Ну а как вишенка на торт должен быть назначен на госдолжность сам Янукович. Ждем..
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11.09.2020 12:50 Ответить
Это все к войне. Скоро будет жесть и потеря новых территорий.
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11.09.2020 12:58 Ответить
Когда у тебя мир настал?
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11.09.2020 13:36 Ответить
Та давайте уже: премьером Мертвечука,МВС-Кива,прокурором-Рабинович,ну и дальше по списку...
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11.09.2020 13:46 Ответить
Опа! Чергове нове обличчя на підході, достойник кандидат! Та ще й в Укроборонпром... Браво!
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11.09.2020 14:00 Ответить
Одно олигархическое быдло сменяет другое, а народ просто маcсовка.
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11.09.2020 14:14 Ответить
Уже никто ничего хорошего от Зеленского не ждёт
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11.09.2020 15:43 Ответить
здесь уже ничего не исправить. господь, жги
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11.09.2020 16:07 Ответить
Зе клоун, может хватит уже брать в своё окружение всякую шваль, коррупционеров и т. д. или это опять твои "новые" лица???
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11.09.2020 18:31 Ответить
ну нарешті криваві брати-чекісти дьЄРМАКИ хоч звідкись почнуть "акуратна качать дєньгі" (чи як там дослівно було сказано братом цього мішка з гівном в прослушці).... ну вони так думають! ХАХАХАХАХААХ! навіть трохи жаль цих розумово відсталих ДАУНІВ!
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11.09.2020 19:45 Ответить
"чергова крапля пального в каністру" залишилось- іскра
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11.09.2020 20:28 Ответить
Почему молчит Наем?....
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12.09.2020 14:15 Ответить
Никто никого не назначил и , вполне возможно, что это не инсайд, а обычная деза. Точно такая же, как и та , например, что уходит Венедиктова.

БЮТ, к сожалению, сейчас тоже находится в группе раскачивающих страну , кричащих о зраде и о мнимой слабости президента. Местные выборы впереди- опзж, бют, ес и все остальные, которые 30 лет без малого руководили страной, довели наши города до ручки, области до бездорожья, всю диз6ь занимались тем, что доили госпредприятия - теперь своей предвыборной фишкой взяли 'линчевание' президента.
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13.09.2020 07:16 Ответить
 
 