Гендиректором "Укроборонпрома" хотят назначить Тихонова, который подкупал нардепов в интересах Януковича, - Левченко. ВИДЕО
Генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром" хотят назначить Сергея Тихонова, который сейчас является заведующим отдела Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента.
Об этом сообщил в Facebook экс-нардеп Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.
"Человека, который подкупал народных депутатов в интересах Януковича, а сейчас является подчиненным Ермака, хотят назначить Генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - так прокомментировал Левченко возможное назначение.
По его словам, с Тихоновым 9 сентября премьер Шмыгаль провел собеседование и передал представление в Офис Президента на его назначение генеральным директором "Укроборонпрома".
Левченко обращает внимание на то, что в 1998 году Тихонов был избран народным депутатом Украины 3 созыва от "Прогрессивной социалистической партии Украины" (Натальи Витренко), № 9 в списке. Затем он стал членом "Партии Регионов" и в 2002 году баллотировался в Верховную Раду в списке блока "За единую Украину!", в который входила "Партия Регионов".
"Но в его биографии есть особо пикантный эпизод. Во время громкого скандала с покупкой регионалами депутатов "тушек" в парламенте сразу после досрочных выборов 2007 года - на этапе формирования парламентской коалиции - в СМИ разошлась информация, что помощник вице-премьер-министра Андрея Клюева Сергей Тихонов давал многомиллионные взятки депутатам за выход из фракции БЮТ", - пишет экс-нардеп.
"Проанализировав информацию из открытых источников, а именно - материалы скрытой видеосъемки подкупа, которую осуществили и обнародовали депутаты от БЮТ в 2007 году, наша команда "Народовластие" обнаружила, что это ИМЕННО ТОТ Сергей Тихонов, которого сейчас хотят назначить Генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - добавил он.
Левченко заявил, что требует от президента, правительства и от правоохранительных органов официальную реакцию "на опубликованную информацию и недопущения назначения такого лица на должность руководителя стратегически важного для Украины предприятия".
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Та й оточив себе такимиж януовичнськими "спеціалістами". єРмак найняв собі помічника- подоляка.
Т.Е это обычный КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК как говорили регионалы, а по сути КОРРУПЦИОНЕР.
не впрягайся за этих клоунов дядя.
"Если что, мы его снисём" Д.Б.
Только усиливает свои пакости!
БЮТ, к сожалению, сейчас тоже находится в группе раскачивающих страну , кричащих о зраде и о мнимой слабости президента. Местные выборы впереди- опзж, бют, ес и все остальные, которые 30 лет без малого руководили страной, довели наши города до ручки, области до бездорожья, всю диз6ь занимались тем, что доили госпредприятия - теперь своей предвыборной фишкой взяли 'линчевание' президента.