"Не хаміть, будь ласка. Без парасольки сьогодні?", - "Це дотепно, ви вважаєте?" - словесная перепалка кандидата в мэры Киева от "СН" Верещук и нардепа Ирины Геращенко. ВИДЕО

Кандидат в мэры Киева "Слуги Народа" Ирина Верещук и нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко устроили словесную перепалку в эфире политического шоу на украинском ТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Геращенко в ходе программы призвала Верещук не хамить и напомнила ей о съемках ролика, в котором Верещук снималась в образе Мэри Попинс.

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"Без зонтика сегодня?", - "Это смешно, вы считаете", - обменялись фразами политики. Позже Верещук заявила, что именно зонтик помог ей увидеть "розкрадання і магазини "Рошен, які виросли як гриби після дощу".

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