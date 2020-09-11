"Не хаміть, будь ласка. Без парасольки сьогодні?", - "Це дотепно, ви вважаєте?" - словесная перепалка кандидата в мэры Киева от "СН" Верещук и нардепа Ирины Геращенко. ВИДЕО
Кандидат в мэры Киева "Слуги Народа" Ирина Верещук и нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко устроили словесную перепалку в эфире политического шоу на украинском ТВ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Геращенко в ходе программы призвала Верещук не хамить и напомнила ей о съемках ролика, в котором Верещук снималась в образе Мэри Попинс.
Видео Право на владу
"Без зонтика сегодня?", - "Это смешно, вы считаете", - обменялись фразами политики. Позже Верещук заявила, что именно зонтик помог ей увидеть "розкрадання і магазини "Рошен, які виросли як гриби після дощу".
Топ комментарии
+69 violator
показать весь комментарий11.09.2020 12:04
+63 Рома Маестро
показать весь комментарий11.09.2020 12:02
+62 Ан Мур
показать весь комментарий11.09.2020 12:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Немає в Києві магазинів Рошен
Напевно Тетяна Засуха.
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова традиционно входит в топ 5% в образовательных мировых рейтингах.
НУ НІ ..УЯ СОБІ !!! ))
Я щиро здивований ))))))))
Верещук не в мери треба йти, а в Президенти !!! )))))
Кльофа..Львів. 1 відсоток підтримки..
НУЛЬ АБСОЛЮТНИЙ шансів потрапити у другий тур.
Десь в Україні кандидат у мери" від слуг" має шанси ?
ЗГОЛОСІТЬСЯ !!! ))))
Лайно упало на лайно.
Что обсуждать?
Вони в С*КАХ НАРОДУ всі БИКОВАТІ - це в них корпоративна мораль
А потім хочемо заможно і багато жить!
Не буде такого, бо Багатство це перш за все Розум і Відповідальність, а в нас 73% дегенератів, які навіть не знають твердо українську азбуки!
Ще й з таким гонором говорить..