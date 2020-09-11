В Киеве ужесточают карантин из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов запрещена, в транспорте разрешается заполненность до 50% мест, - Кличко. ВИДЕО

В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 14 сентября снова введут ряд ограничений.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новости, к сожалению, неутешительные. Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

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Он напомнил, что вхождение в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 чел.; 1 чел. на 10 кв. м площади здания;

- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 чел.

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций также временно ограничено (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента);

- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 чел. на 10 кв. м помещения;

- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.

- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

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"Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, - сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно - посещают общественные учреждения. Полиция, которая получает данные о больных, обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября. Киев попал в "оранжевую" зону".