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В Киеве ужесточают карантин из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов запрещена, в транспорте разрешается заполненность до 50% мест, - Кличко. ВИДЕО

В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 14 сентября снова введут ряд ограничений.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новости, к сожалению, неутешительные. Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Две школы в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19 у учителей, еще 126 классов в 50 школах перевели на дистанционное обучение, - Кличко

Он напомнил, что вхождение в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 чел.; 1 чел. на 10 кв. м площади здания;

- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 чел.

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций также временно ограничено (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента);

- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 чел. на 10 кв. м помещения;

- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.

- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из 404 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 33 ребенка и 13 медиков, 58 пациентов госпитализированы, - Кличко

"Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, - сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно - посещают общественные учреждения. Полиция, которая получает данные о больных, обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября. Киев попал в "оранжевую" зону".

Автор: 

карантин (16729) Киев (25524) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А количество тех автобусов-троллейбусов-трамваев на маршрутах УВЕЛИЧАТ?
Что бы не было переполнености...
УЙ ВАМ!!!
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11.09.2020 12:43
+5
Д@бил, смысл ограничивать народ в транспорте не разгружая остановки Киевпастранса и собирая огромные очереди ждуших транспорт?
Все стоят в 100метровых очередях часами на остановках Киевпастранса и заражают друг-друга еще усерднее, ждя транспорта от Кличка который не увеличивают, а наоборот сокращают.
Деб@лы.
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11.09.2020 12:49
+4
"по накладным" и десятки тонн масок должно быть и сотни тысяч тонн зерна...
а на самом деле "все мыши съели".
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11.09.2020 12:44
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Самое время для гражданского неповиновения.
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11.09.2020 12:41 Ответить
Мы давно писали, что в стране уже тестов ПЦР нет. Больные за свои покупают. Но случилось неожиданное - кончились тесты IFA (экспресс-тесты). В Одессе уже нет вообще нигде. Это ОЧЕНЬ интересно, ибо по накладным Минздрава на складах должно быть более 100 тысяч тестов. Китайских, некачественных, но хоть каких то. Или это только "по накладным" ?
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11.09.2020 12:42 Ответить
"по накладным" и десятки тонн масок должно быть и сотни тысяч тонн зерна...
а на самом деле "все мыши съели".
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11.09.2020 12:44 Ответить
зебилы мародерят
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11.09.2020 12:56 Ответить
А количество тех автобусов-троллейбусов-трамваев на маршрутах УВЕЛИЧАТ?
Что бы не было переполнености...
УЙ ВАМ!!!
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11.09.2020 12:43 Ответить
спортклубы все еще пытаются лепетать про "последний шанс на скидку, скоро повышение цен"
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11.09.2020 12:46 Ответить
Д@бил, смысл ограничивать народ в транспорте не разгружая остановки Киевпастранса и собирая огромные очереди ждуших транспорт?
Все стоят в 100метровых очередях часами на остановках Киевпастранса и заражают друг-друга еще усерднее, ждя транспорта от Кличка который не увеличивают, а наоборот сокращают.
Деб@лы.
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11.09.2020 12:49 Ответить
Ждя. Ждуя.
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11.09.2020 14:50 Ответить
Лохи, галасит за стикляннава пидалика, ано вам и митру закроит у благадарнасть.
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11.09.2020 16:24 Ответить
Я сегодня ехал на работу в такой "на половину" загруженной маршрутке. Дверь уже не закрывалась А если бы была полная загрузка??
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11.09.2020 12:53 Ответить
Баяніст не випав?
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11.09.2020 14:53 Ответить
Гениально, пустые автобусы и толпы злых киевлян на остановках.
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11.09.2020 12:57 Ответить
Пришибленный на голову заходит на второй круг )
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11.09.2020 13:00 Ответить
Та закривайте все до весни.Розвалюйте країну.Московити аж впісюються від радості,бо потім вони прийдуть з допомогою,на танках.
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11.09.2020 13:11 Ответить
"- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения." - это инопланетяне. Они не ездили в транспорте.
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11.09.2020 13:39 Ответить
Привіт з помаранчевого Харкова! Педалюйте за нас там, у Києві!
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11.09.2020 14:52 Ответить
14 та 15 трамваї у Києві вже давно у "помаранчевій зоні". Там кондуктори з водіями впускають виключно сидячих. Тож зайві або стоять у чергах, або чешуть на приватну скотовозку, що дублює трамвайний маршрут. Хоч швидкісний нормально працював з метро. А зараз знову возитимуть мєнтов та якихось злиднів.
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11.09.2020 15:29 Ответить
Коли ж нарешті в Кієві запровадять справжній карантин?!
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11.09.2020 15:48 Ответить
Как тока прагаласишь за пидалика, так сразу.
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11.09.2020 16:26 Ответить
Вот это по зеленски
всё спортзалы запретить, пусть идут лучше в ганделыки рестораны бухают
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11.09.2020 18:49 Ответить
За останню добу у Чехії зафіксовано найбільшу від початку пандемії коронавірусу кількість нових інфікувань - 1164.




Зазначається, що серед нових хворих переважають молоді люди.


Найгірша ситуація у столиці Празі.
Тут із середи, 9 вересня, знову запроваджено скасовану в червні вимогу щодо відвідання магазинів лише у масках.


З минулого тижня маски є обов'язковими також у всьому громадському транспорті (до цього їх вимагали лише в метро).
Заборонено роботу закладів харчування та розваг у нічні години.
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12.09.2020 00:02 Ответить
 
 