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В Харькове не хватает медиков для лечения больных COVID-19, - главврач опорной больницы Черепов. ВИДЕО

В Харьковской клинической многопрофильной больнице №17 планируют открыть для COVID-больных отделение на 60 коек. Все будет зависеть от того, наберут ли необходимый медперсонал.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

В больнице ощущается кадровый голод. Не хватает 63 медицинских работника. Об этом рассказал главный врач медучреждения Дмитрий Черепов.

"На каждое развернутое 60-коечное отделение нужно 63 специалиста. Это врачи, медсестры, санитары. На сегодня по 120 открытым кроватям у нас полностью обеспечен кадровый набор. С открытием новых 60 коек у нас идет задача привлекать людей извне", - сказал Черепов.

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Также для полноценной работы отделения его должны обеспечить кислородом.

"Самое главное-это не открыть кровати, а еще должны быть бригады. У нас дефицит кадров на сегодня. Все то, что мы открываем, необходимо обеспечить бригадами, которые будут посуточно обслуживать этих пациентов. Это одна из самых тяжелых проблем", - сказал директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

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больница (1440) карантин (16729) Харьков (7490) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Дякуйте великому каратисту, який бабло на ковід забрав на велике крадівництво заради власного піару.
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11.09.2020 13:10
+4
Вава продав маски з Держрезерву, мабуть така ж доля і у тестів. ЗЕ не мародер.
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11.09.2020 13:12
+3
Улянка улучшала, а зорянка с радуцким всьо похерили...
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11.09.2020 13:12
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Мы давно писали, что в стране уже тестов ПЦР нет. Больные за свои покупают. Но случилось неожиданное - кончились тесты IFA (экспресс-тесты). В Одессе уже нет вообще нигде. Это ОЧЕНЬ интересно, ибо по накладным Минздрава на складах должно быть более 100 тысяч тестов. Китайских, некачественных, но хоть каких то. Или это только "по накладным" ?
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11.09.2020 13:05 Ответить
Вава продав маски з Держрезерву, мабуть така ж доля і у тестів. ЗЕ не мародер.
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11.09.2020 13:12 Ответить
Дякуйте великому каратисту, який бабло на ковід забрав на велике крадівництво заради власного піару.
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11.09.2020 13:10 Ответить
Улянка улучшала, а зорянка с радуцким всьо похерили...
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11.09.2020 13:12 Ответить
У Харкові бракує медиків для лікування хворих на COVID-19, - головлікар опорної лікарні Черепов - Цензор.НЕТ 9347
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11.09.2020 13:16 Ответить
Семиволос: Хочу усидеть в кресле, нужно выполнять. Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит.
Павлиш: Понятно, держиcь. На выходных пойдем с Мишей в баню, они хорошие друзья.
У Харкові бракує медиків для лікування хворих на COVID-19, - головлікар опорної лікарні Черепов - Цензор.НЕТ 8191
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11.09.2020 13:19 Ответить
А не пробували дати медикам грошей? Я би одразу пішов у санітари. Ба, навіть - у санітарки (за певну компенсацію).
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11.09.2020 13:33 Ответить
Как там в известном фильме "Ну ты барин и задачу поставил. Тут без помощника не обойтись". Что-то слабо у них с эффективностью. Больше одного медика на пациента. Правильно делала Супрун разогнать дормоедов и набрать на эти деньги пускай меньше, но по эффективней людей.
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11.09.2020 13:35 Ответить
А медики то зачем? - Нет никакого вируса (по мнению большинства). -А если помрут, то на то воля божья
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11.09.2020 13:42 Ответить
3760.00 грн врачу высшей категории с 20-летним стажем достаточно высокая зарплата - сказал директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.
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11.09.2020 13:56 Ответить
У Харкові не вистачає медиків для лікування хворих COVID-19? Ми з вами вже знаємо, що потрібно робити..- Кохаймося!)
У Харкові бракує медиків для лікування хворих на COVID-19, - головлікар опорної лікарні Черепов - Цензор.НЕТ 6628

У Харкові бракує медиків для лікування хворих на COVID-19, - головлікар опорної лікарні Черепов - Цензор.НЕТ 7166
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11.09.2020 14:55 Ответить
 
 