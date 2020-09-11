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Смерть заключенного в винницкой тюрьме: ГБР завершило расследование в отношении шести работников учреждения. ВИДЕО

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, завершили досудебное расследование в отношении 6 работников Государственного учреждения "Винницкого учреждения исполнения наказаний №1" и одного осужденного, отбывающего наказание в государственном учреждении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что 13 июля 2019 г. 6 работников государственного учреждения завели одного из осужденных, 59-летнего мужчину, в отдельное помещение, в котором его избили (нанеся ему не менее 85 ударов). Во время избиения потерпевшего в действиях 5 работников учреждения исполнения наказаний содержались признаки пыток.

После избиения, работники учреждения доставили пострадавшего в камеру, где уже другой осужденный нанес ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.

Таким образом, 5 работников ГУ "Винницкого учреждения исполнения наказаний №1" подозреваются в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось причинением насилия и пытках в отношении заключенного в местах лишения свободы, с целью наказания последнего за совершение им преступления (ч. 2 ст . 365, ч. 1 ст. 127 УК Украины). Еще один работник учреждения исполнения наказаний подозревается в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось причинением насилия в отношении заключенного в местах лишения свободы (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Осужденный подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

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В случае доказательства вины 5 работникам учреждения грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Еще одному работнику - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Осужденному - наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Винницкой области. Оперативное сопровождение - Винницкое управление ДВР Нацполиции.

Винница (726) смерть (9223) тюрьма (823)


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Топ комментарии
+10
Какая бы не была вина осужденного, насилие над заключённым это зверства. Ничем не хуже нацистов в коцлагерях. Отвратительно.
Небось приходят домой вечером и детишек спать укладывают. Скотство без оправдания.
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11.09.2020 13:22
+4
А ви говорите про якусь солідарність зеків. Там половина лиже дупи вертухаям.
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11.09.2020 13:24
+2
Вони там вертухаї , що - поліці, суд і покарання в одному обличчі? Адже покарання це ізолювання від суспільсва, нехай ті вертухаї на суді назвуть статтю закону де сказано, що в Україні дозволено катуваня, побої, укбивства осуджених. Тобто мало того, що існує кримінальна гопота такаж гопота існує як правоохоронна система. тобто - Кагарлик живе і процвітає. дядьку 59 років а його лупцюють як рабовласники гладіатора в школі Капуї.
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11.09.2020 16:02
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Если бы не вертухаи его бы убил бы коронавирус
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11.09.2020 13:21 Ответить
Какая бы не была вина осужденного, насилие над заключённым это зверства. Ничем не хуже нацистов в коцлагерях. Отвратительно.
Небось приходят домой вечером и детишек спать укладывают. Скотство без оправдания.
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11.09.2020 13:22 Ответить
Укладывает... С криком: " Тишина в камере, по шконкам ... "
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11.09.2020 13:46 Ответить
Злочинця потрібно "виховувати" так щоб після виходу з закладів перевиховання десятому заказував не робити зло. Вбивати звісно не можна..але щоденні люлі уркам підуть
тільки на користь.
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11.09.2020 16:08 Ответить
типове мислення такого самого урки. давати люлєй. у любої людини на жаль є шанс потрапити за грати без вини і почути на своєї шкірі "виховування".
ми не обговорюєм вину злочинця та ступінь її загрозливості для суспільства, ми бачимо що людина яка позбавленна будь якої можливості захищатися не може себе захистити ніяким чином.
вдумайтеся: бити до тих пір, поки людина не вмре. вдумайтеся!!! це звірство! люди так не живуть. саме людске ставлення до проблеми відрізняє нас від вовчої зграї.

є строк ув'язнення, надав цей строк закон. нічого в законі не сказано щоб бити урку ногами.
саме це відрізняє людину від гопника.
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11.09.2020 17:40 Ответить
Зрозуміло що в тюрму потрапляють і порядні люди..наприклад за аварію. Для таких мають бути "м"які" заклади відбування покарання...А от ідейних урок потрібно перевиховувати любими методами..щоб боялися тюрми як вогню. Щоб здригалися від страху від думки чинити злочин.
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14.09.2020 15:11 Ответить
Силой перевоспитывать не получится. Это не пионеры, на них пример не действует. Есть законный метод защиты граждан от преступников - изоляция. Не платные камеры, кола с колбасой на столе и курево с бухлом, бабы по выходных. ИЗОЛЯЦИЯ!
Насилие по любому в отношении заключённых это зверство. Преступники безпредельничают, общество не может так себя вести как урки. Этим мы отличаемся от бандита и бандитствующего элемента.
Не наступает справедливость если бить ногами заключённого, не торжествует закон от того что заключённого убили.
Вы просто хотите получить моральное удовольствие попинать ногами беззащитного, а в оправдание в его сторону бросить "урка!" и тем самым оправдать желание попинать его ногами.
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14.09.2020 18:14 Ответить
Ви це туркам розкажіть.Я хочу щоб злочинність у нас була як в Туреччині.
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15.09.2020 16:29 Ответить
Ну расскажите нам теперь насколько усюрка стал перевоспитаным.
И чем уроды, которые забили до смерти человека отличаются от преступников и живодёров?
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11.09.2020 17:45 Ответить
А ви говорите про якусь солідарність зеків. Там половина лиже дупи вертухаям.
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11.09.2020 13:24 Ответить
С администрацией полоскаются и красные и черные.
Красные то понятно,а вот черные изворачиваются,типо против общего идешь,люди из-за тебя пострадали,вредительством занимаешся)А ты просто хочешь чтоб к тебе не дое..... и те,и другие.Нарики е..ные,вершители судеб человеческих.
Я эту пи.добратию ненавидел всегда.
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11.09.2020 13:33 Ответить
Ну будет справедливо, если срок будут тянуть на это же зоне
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11.09.2020 13:44 Ответить
Вони там вертухаї , що - поліці, суд і покарання в одному обличчі? Адже покарання це ізолювання від суспільсва, нехай ті вертухаї на суді назвуть статтю закону де сказано, що в Україні дозволено катуваня, побої, укбивства осуджених. Тобто мало того, що існує кримінальна гопота такаж гопота існує як правоохоронна система. тобто - Кагарлик живе і процвітає. дядьку 59 років а його лупцюють як рабовласники гладіатора в школі Капуї.
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11.09.2020 16:02 Ответить
А в якій статті йдеться що красти, грабувати, гвалтувати, чинити побиття дозволено? Який закон до злочинців? Їхніми ж методами їх лікувати...щоб відчували що таке зло.
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11.09.2020 16:11 Ответить
Для образования, посмотри советский фильм "Шестой".
"Лужков, они живут в банде, а мы в государстве! Улавливает разницу?"
По ходу тебе в банде жить комфортнее.
Не увидел в тебе хоть какого то проблеска человечности. Тебе бы утюг и спортивный костюм, ты бы быстро навел бы "порядок".
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11.09.2020 17:49 Ответить
Я часто відвідував Туреччину. Злочинності там майже немає. Майже, бо є заїжджі гастролери. чурбани з пострадянських республік. Злочининності в Туреччині нема бо турецька тюрма виховує контингент щоденними звіздюлінами. Хто виходить - десятому закаже не чинити злочин. Уловлюєш різницю між державами? Як по мені, то нехай свідомих злочинців забивають, ніж вони мають займатися своїм ремеслом.
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14.09.2020 15:04 Ответить
всё спихнули на другого осужденного, нанесшего ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.Источник: https://censor.net/ru/v3218757
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11.09.2020 18:10 Ответить
А с какого его сокамерник добил?
Никому не кажется, что просто вертухаи с себя убийство группой лиц списали каким то образом?
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11.09.2020 18:59 Ответить
 
 