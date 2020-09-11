Смерть заключенного в винницкой тюрьме: ГБР завершило расследование в отношении шести работников учреждения. ВИДЕО
Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, завершили досудебное расследование в отношении 6 работников Государственного учреждения "Винницкого учреждения исполнения наказаний №1" и одного осужденного, отбывающего наказание в государственном учреждении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что 13 июля 2019 г. 6 работников государственного учреждения завели одного из осужденных, 59-летнего мужчину, в отдельное помещение, в котором его избили (нанеся ему не менее 85 ударов). Во время избиения потерпевшего в действиях 5 работников учреждения исполнения наказаний содержались признаки пыток.
После избиения, работники учреждения доставили пострадавшего в камеру, где уже другой осужденный нанес ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.
Таким образом, 5 работников ГУ "Винницкого учреждения исполнения наказаний №1" подозреваются в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось причинением насилия и пытках в отношении заключенного в местах лишения свободы, с целью наказания последнего за совершение им преступления (ч. 2 ст . 365, ч. 1 ст. 127 УК Украины). Еще один работник учреждения исполнения наказаний подозревается в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось причинением насилия в отношении заключенного в местах лишения свободы (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Осужденный подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).
В случае доказательства вины 5 работникам учреждения грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Еще одному работнику - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Осужденному - наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Винницкой области. Оперативное сопровождение - Винницкое управление ДВР Нацполиции.
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Небось приходят домой вечером и детишек спать укладывают. Скотство без оправдания.
тільки на користь.
ми не обговорюєм вину злочинця та ступінь її загрозливості для суспільства, ми бачимо що людина яка позбавленна будь якої можливості захищатися не може себе захистити ніяким чином.
вдумайтеся: бити до тих пір, поки людина не вмре. вдумайтеся!!! це звірство! люди так не живуть. саме людске ставлення до проблеми відрізняє нас від вовчої зграї.
є строк ув'язнення, надав цей строк закон. нічого в законі не сказано щоб бити урку ногами.
саме це відрізняє людину від гопника.
Насилие по любому в отношении заключённых это зверство. Преступники безпредельничают, общество не может так себя вести как урки. Этим мы отличаемся от бандита и бандитствующего элемента.
Не наступает справедливость если бить ногами заключённого, не торжествует закон от того что заключённого убили.
Вы просто хотите получить моральное удовольствие попинать ногами беззащитного, а в оправдание в его сторону бросить "урка!" и тем самым оправдать желание попинать его ногами.
И чем уроды, которые забили до смерти человека отличаются от преступников и живодёров?
Красные то понятно,а вот черные изворачиваются,типо против общего идешь,люди из-за тебя пострадали,вредительством занимаешся)А ты просто хочешь чтоб к тебе не дое..... и те,и другие.Нарики е..ные,вершители судеб человеческих.
Я эту пи.добратию ненавидел всегда.
"Лужков, они живут в банде, а мы в государстве! Улавливает разницу?"
По ходу тебе в банде жить комфортнее.
Не увидел в тебе хоть какого то проблеска человечности. Тебе бы утюг и спортивный костюм, ты бы быстро навел бы "порядок".
Никому не кажется, что просто вертухаи с себя убийство группой лиц списали каким то образом?