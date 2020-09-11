Смерть заключенного в винницкой тюрьме: ГБР завершило расследование в отношении шести работников учреждения. ВИДЕО

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, завершили досудебное расследование в отношении 6 работников Государственного учреждения "Винницкого учреждения исполнения наказаний №1" и одного осужденного, отбывающего наказание в государственном учреждении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что 13 июля 2019 г. 6 работников государственного учреждения завели одного из осужденных, 59-летнего мужчину, в отдельное помещение, в котором его избили (нанеся ему не менее 85 ударов). Во время избиения потерпевшего в действиях 5 работников учреждения исполнения наказаний содержались признаки пыток.

После избиения, работники учреждения доставили пострадавшего в камеру, где уже другой осужденный нанес ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.

Таким образом, 5 работников ГУ "Винницкого учреждения исполнения наказаний №1" подозреваются в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось причинением насилия и пытках в отношении заключенного в местах лишения свободы, с целью наказания последнего за совершение им преступления (ч. 2 ст . 365, ч. 1 ст. 127 УК Украины). Еще один работник учреждения исполнения наказаний подозревается в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось причинением насилия в отношении заключенного в местах лишения свободы (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Осужденный подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

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В случае доказательства вины 5 работникам учреждения грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Еще одному работнику - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Осужденному - наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Винницкой области. Оперативное сопровождение - Винницкое управление ДВР Нацполиции.