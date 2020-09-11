Ивано-Франковск с понедельника начинает дистанционное обучение в школах и открывает детсады, - Марцинкив. ВИДЕО

С понедельника, 14 сентября, в Ивано-Франковске открывают детские сады. Также открываются и школы, однако обучение будет проходить дистанционно.

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приняли решение и с понедельника начинаем запуск наших детских садов и поэтапно выходим из карантина. Что касается школ, мне бы очень хотелось, чтобы их открыли, но из-за красной зоны с понедельника мы переходим на дистанционное обучение", - сообщил Марцинкив.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Несмотря на решение Киева, дети в Ивано-Франковске пойдут в садики и школы с 14 сентября, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Он призвал горожан с пониманием отнестись к такому решению. Также мэр утверждает, что показатели заболеваемости COVID-19 в городе значительно улучшились.

"Количество пациентов в наших больницах уменьшилось на 80 человек", - сказал мэр.

Ранее Марцинкив обещал открыть школы и детсады с 14 сентября, даже, несмотря на красную зону.

Напомним, с 14 сентября в красную зону вошли Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.