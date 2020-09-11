Ивано-Франковск с понедельника начинает дистанционное обучение в школах и открывает детсады, - Марцинкив. ВИДЕО
С понедельника, 14 сентября, в Ивано-Франковске открывают детские сады. Также открываются и школы, однако обучение будет проходить дистанционно.
Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы приняли решение и с понедельника начинаем запуск наших детских садов и поэтапно выходим из карантина. Что касается школ, мне бы очень хотелось, чтобы их открыли, но из-за красной зоны с понедельника мы переходим на дистанционное обучение", - сообщил Марцинкив.
Он призвал горожан с пониманием отнестись к такому решению. Также мэр утверждает, что показатели заболеваемости COVID-19 в городе значительно улучшились.
"Количество пациентов в наших больницах уменьшилось на 80 человек", - сказал мэр.
Ранее Марцинкив обещал открыть школы и детсады с 14 сентября, даже, несмотря на красную зону.
Напомним, с 14 сентября в красную зону вошли Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.
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Все це загалом й призвело до нинішнього рішення.
Марцинків досить нормальний мер, з адекватним фідбеком. Я ніколи не помічав щоб він десь упирався рогом чисто на емоціях чи щоб щось комусь доказати.
Два цих не є