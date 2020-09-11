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Ивано-Франковск с понедельника начинает дистанционное обучение в школах и открывает детсады, - Марцинкив. ВИДЕО

С понедельника, 14 сентября, в Ивано-Франковске открывают детские сады. Также открываются и школы, однако обучение будет проходить дистанционно.

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приняли решение и с понедельника начинаем запуск наших детских садов и поэтапно выходим из карантина. Что касается школ, мне бы очень хотелось, чтобы их открыли, но из-за красной зоны с понедельника мы переходим на дистанционное обучение", - сообщил Марцинкив.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Несмотря на решение Киева, дети в Ивано-Франковске пойдут в садики и школы с 14 сентября, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Он призвал горожан с пониманием отнестись к такому решению. Также мэр утверждает, что показатели заболеваемости COVID-19 в городе значительно улучшились.

"Количество пациентов в наших больницах уменьшилось на 80 человек", - сказал мэр.

Ранее Марцинкив обещал открыть школы и детсады с 14 сентября, даже, несмотря на красную зону.

Напомним, с 14 сентября в красную зону вошли Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.

Ивано-Франковск с понедельника начинает дистанционное обучение в школах и открывает детсады, - Марцинкив 01

Автор: 

детсад (429) Ивано-Франковск (830) карантин (16729) школа (3015) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Детские садики тоже давай дистанционно.
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11.09.2020 14:17
+2
там інше (я сам з Івано-Франківська, маю знайомих в міськраді) - не хочуть відкривате очне навчання тільки тому, щоб потім не відправляти на дистанційку окремі класи/школи і т.п. і не отримати таким чином бардак (одні вчаться, інші не вчаться, різні графіки і т.п.реакції батьків і т.п.), це перший момент. Другий (можливо ще більш вагомий) - більшість директорів (а вони зараз отримали більше повноважень, а отже й відповідальності) стали в опозицію до мера й повідомили його, що не будуть брати на себе відповідальність.
Все це загалом й призвело до нинішнього рішення.
Марцинків досить нормальний мер, з адекватним фідбеком. Я ніколи не помічав щоб він десь упирався рогом чисто на емоціях чи щоб щось комусь доказати.
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11.09.2020 14:30
+1
Дошло наконец после предупреждения об ответственности.
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11.09.2020 14:18
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Детские садики тоже давай дистанционно.
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11.09.2020 14:17 Ответить
Дошло наконец после предупреждения об ответственности.
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11.09.2020 14:18 Ответить
так вчителі як ходили на роботу так і ходитимуть.
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11.09.2020 14:27 Ответить
там інше (я сам з Івано-Франківська, маю знайомих в міськраді) - не хочуть відкривате очне навчання тільки тому, щоб потім не відправляти на дистанційку окремі класи/школи і т.п. і не отримати таким чином бардак (одні вчаться, інші не вчаться, різні графіки і т.п.реакції батьків і т.п.), це перший момент. Другий (можливо ще більш вагомий) - більшість директорів (а вони зараз отримали більше повноважень, а отже й відповідальності) стали в опозицію до мера й повідомили його, що не будуть брати на себе відповідальність.
Все це загалом й призвело до нинішнього рішення.
Марцинків досить нормальний мер, з адекватним фідбеком. Я ніколи не помічав щоб він десь упирався рогом чисто на емоціях чи щоб щось комусь доказати.
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11.09.2020 14:30 Ответить
а вчителям зробили робочі місця за комп"ютерами чи всі гроші пішли на лінолеум?
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11.09.2020 14:26 Ответить
Ви або відкриваєте школи, або залишається дістанційна форма.
Два цих не є
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11.09.2020 14:27 Ответить
є, 1-4 класи повинні ходити очно, 5-8 та 10 заочно, 9 та 11 очно на предмпети зно, інші заочно. за рахунок 5-8 є пусті класи, у які і можна посадити по 10 дітей з початкової школи, виконавши вимоги нескупчення.
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11.09.2020 14:30 Ответить
Виглядає як компроміс, але...за моєю логікою від Ковіду захищаємо тільки 5-8 клас. Решта ніт
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11.09.2020 14:34 Ответить
ну додумать сам не можеш? і написано ж по 10 дітей на одну класну кімнату - відстань у 1,5 м лише так досягається. дітей у класах по 30 штук. вони ж їх набрали до класів по стандартам, а не за карантинних умов.
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11.09.2020 15:02 Ответить
а мон і моз зараз то дітей дозволили у зелених, жовтих зонах не ділити і без масок на уроці сидіти (діти до 12 років). а вчити першачків особливо на дистанційці неможливо. Учора Тернопіль новини написали, що батьки забирають документи зі шкіл. подадуть наступного року, бо територія у червоній зоні, школи позакривали, а так початкову школу вдома не навчиш, їм лише очно.
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11.09.2020 15:07 Ответить
 
 