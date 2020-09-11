Турчинов призвал поддержать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по "вагнеровцам". ВИДЕО

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал поддержать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по "вагнеровцам".

Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Осталось собрать еще чуть больше 10 тыс. подписей, чтобы петицию рассмотрели в понедельник. Друзья, потратьте 10 минут своего времени. Подписать можно после регистрации по ссылке", - написал он.

В электронной петиции родственники и близкие украинских воинов, погибших, защищая Украину в наиболее тяжелый период российский агрессии, требуют создать ВСК по расследованию возможной государственной измены.

"С горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников и боевиков ЧВК "Вагнер" была сорвана.

Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевали против нашей армии на Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны.

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Мы не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлении десятков неподтвержденных версий. Нам нужна правда и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов, и служит торжеству справедливости - а не наоборот. Потому что у ненаказанного зла есть свойство повторяться снова и, что еще хуже - напоминать о себе тем людям, кто ранее пережил от него боль потери своих близких.

Поэтому мы требуем справедливости и установления истины. Требуем ответа на вопрос - кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военнослужащих и летчиков - в последний момент избежали наказания?

Конечно, мы простые люди и не держали в руках папок оперативных дел. Однако, на сегодня из всего массива информации - журналистских расследований, выступлений ряда народных депутатов, а также свидетельств самих украинских разведчиков - понятно, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" имела место, что она готовилась длительное время и после пересадки в Минске самолет с этими убийцами должен был приземлиться в Украине.

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По имеющимся данным, речь идет о лицах, причастных к уничтожению украинских военных самолетов "Ил-76" в Луганске, военных самолетов "Су-25" и вертолета "Ми-8" под Славянском. А также к уничтожению российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 граждан других государств.

Кто и почему "слил" информацию и таким образом сорвал задержания?

Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины? Украинские правоохранительные органы как никто другой должны быть заинтересованы в том, чтобы демонстрировать перед всем миром факты военных преступлений, совершенных Россией и саму причастность РФ к организации и финансированию войны и убийству людей. Но этого не произошло. Почему?

Практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы, осталось создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. И мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно. Игнорирование наших требований, как и требований активной, неравнодушной части общества будет надругательством над памятью погибших защитников Украины.

Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто подставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией.

И это нужно не только нам. Это нужно Украине. Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержание убийц и боевиков произошло, то в перспективе они предстали бы не только перед украинскими, но и перед международными судами.

Мы требуем правды!" - говорится в тексте петиции.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.