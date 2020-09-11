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Турчинов призвал поддержать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по "вагнеровцам". ВИДЕО

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал поддержать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по "вагнеровцам".

Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Осталось собрать еще чуть больше 10 тыс. подписей, чтобы петицию рассмотрели в понедельник. Друзья, потратьте 10 минут своего времени. Подписать можно после регистрации по ссылке", - написал он.

Турчинов призвал поддержать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по вагнеровцам 01

В электронной петиции родственники и близкие украинских воинов, погибших, защищая Украину в наиболее тяжелый период российский агрессии, требуют создать ВСК по расследованию возможной государственной измены.

"С горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников и боевиков ЧВК "Вагнер" была сорвана.

Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевали против нашей армии на Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Спецоперация украинских спецслужб позволила собрать доказательства прямой причастности руководства РФ к войне против Украины. ВИДЕО

Мы не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлении десятков неподтвержденных версий. Нам нужна правда и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов, и служит торжеству справедливости - а не наоборот. Потому что у ненаказанного зла есть свойство повторяться снова и, что еще хуже - напоминать о себе тем людям, кто ранее пережил от него боль потери своих близких.

Поэтому мы требуем справедливости и установления истины. Требуем ответа на вопрос - кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военнослужащих и летчиков - в последний момент избежали наказания?

Конечно, мы простые люди и не держали в руках папок оперативных дел. Однако, на сегодня из всего массива информации - журналистских расследований, выступлений ряда народных депутатов, а также свидетельств самих украинских разведчиков - понятно, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" имела место, что она готовилась длительное время и после пересадки в Минске самолет с этими убийцами должен был приземлиться в Украине.

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По имеющимся данным, речь идет о лицах, причастных к уничтожению украинских военных самолетов "Ил-76" в Луганске, военных самолетов "Су-25" и вертолета "Ми-8" под Славянском. А также к уничтожению российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 граждан других государств.

Кто и почему "слил" информацию и таким образом сорвал задержания?

Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины? Украинские правоохранительные органы как никто другой должны быть заинтересованы в том, чтобы демонстрировать перед всем миром факты военных преступлений, совершенных Россией и саму причастность РФ к организации и финансированию войны и убийству людей. Но этого не произошло. Почему?

Практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы, осталось создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. И мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно. Игнорирование наших требований, как и требований активной, неравнодушной части общества будет надругательством над памятью погибших защитников Украины.

Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто подставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией.

И это нужно не только нам. Это нужно Украине. Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержание убийц и боевиков произошло, то в перспективе они предстали бы не только перед украинскими, но и перед международными судами.

Мы требуем правды!" - говорится в тексте петиции.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело относительно спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Турчинов призвал поддержать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по вагнеровцам 02

ВСК (458) расследование (3041) Турчинов Александр (3336) петиция (356) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+23
Турчинов призвал поддержать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5638
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11.09.2020 15:15
+10
Потратил 2 минуты.
Подписал.
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11.09.2020 15:29
+10
15 нових справ - робота смердючого портного (щоб він здох)
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11.09.2020 15:31
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Турчинов призвал поддержать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5638
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11.09.2020 15:15 Ответить
зебизяны против!
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11.09.2020 15:20 Ответить
Служба безопасности Украины 4 сентября возбудила 15 новых уголовных дел в отношении экс-президента https://newsone.ua/news/politics/sud_povtorno_arestoval_kollekciyu_kartin_poroshenko.html Петра Порошенко . Об этом на пресс-конференции 11 сентября рассказал его адвокат Игорь Головань. По его словам, новые производства открыты по различным статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе, "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захват государственной власти", "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Присвоение имущества", "Вмешательство в работу ЭВМ и компьютерных сетей". Мне тут подумалось, что за то же самое можно открыть дела и против Зеленского.
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11.09.2020 15:21 Ответить
Турчинов закликав підтримати петицію родичів загиблих на Донбасі про створення ТСК щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8446
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11.09.2020 15:48 Ответить
нитки белые? тогда кошер
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12.09.2020 21:25 Ответить
15 нових справ - робота смердючого портного (щоб він здох)
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11.09.2020 15:31 Ответить
Потратил 2 минуты.
Подписал.
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11.09.2020 15:29 Ответить
Вже підписала!!!
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11.09.2020 15:29 Ответить
нас вже більше 14ти тисяч
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11.09.2020 16:40 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/375717/polnyyi_tekst_stenogrammy_zasedaniya_snbo_ot_28_fevralya_2014_goda

«23.02.16 13:26 Полный текст стенограммы заседания СНБО от 28 февраля 2014 года (ксерокс)
Вчера на заседании комиссии ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Украины была обнародована стенограмма заседания СНБО от 28 февраля, 2014 года - во время оккупации Крыма Россией.
Из опубликованных документов стало известно, что СНБО не смогло принять решение о введении военного положения, так как за данную инициативу проголосовал только Александр Турчинов.»
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11.09.2020 15:41 Ответить
Он же был тогда ио президента? А что должен делать президент написано в законе об обороне и там совсем не голосование проводить прячась от ответственности.
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11.09.2020 15:46 Ответить
Чувак, ну що з тобою вести розмову?
Ну ти ж повний, НУЛЬ.

«Как реагировать на действия России на полуострове, 28 февраля обсуждали: Александр Турчинов, который в то время возглавлял Верховную Раду Украины, глава СБУ Валентин Наливайченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, и.о. министра обороны Игорь Тенюх, глава МИД Андрей Дещица, премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Андрей Парубий, первый вице-премьер Виталий Ярема, глава службы внешней разведки Виктор Гвоздь, руководитель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, и.о. генпрокурора Олег Махницкий, нардеп от "Батьківщини" и руководитель ее крымской организации Андрей Сенченко, глава НБУ Степан Кубив. »
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11.09.2020 16:02 Ответить
Не знаю что такое "чувак повний нуль". Но то что вы как гражданин пользуясь вашей терминологией "абсолютный нуль" и тд. Это ясно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/764-18#Text. Так что Турчинов всё таки из этого официального документа, обратите внимание на дату (23.02.2014):"Покласти на Голову Верховної Ради України Турчинова Олександра Валентиновича виконання ним обов'язків Президента України згідно із статтею 112 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України ." И что он должен был делать тоже прочтите: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text, если хотите стать гражданином своей страны, самому выполняющему законы и требующего этого от других. А не становиться чьим то слугой вылизующим хозяйские ботинки за кормежку.
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14.09.2020 08:51 Ответить
Турчинов закликав підтримати петицію родичів загиблих на Донбасі про створення ТСК щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9310
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11.09.2020 15:39 Ответить
нравится как он четко крым слил?
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11.09.2020 19:02 Ответить
так и нальёт
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12.09.2020 21:27 Ответить
А там родственники погибших в Иловайске тоже будут, или их еще не признали воевавшими против росийской агрессии...вроде ж как порохоботы утверждают што они не за Украину сражались а за Коломойского?
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11.09.2020 16:14 Ответить
Навіщо потрібна петиція? Для внесення до ВР проекту постанови про створення ТСК не потрібні дозволи чи петиції. Просто бери та роби.
Щоб ТСК була створена, потрібна третина голосів складу ВР.
Я не можу зрозуміти: "ми вимагаємо, ми жорстко вимагаємо, рішуче вимагаємо..." Так вносьте проект.
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11.09.2020 16:14 Ответить
А ты посчитай сколько человек в проукраинских фракциях, выступающих за создание СК
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions по идее, если не дебил, вопрос быть не должно.
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11.09.2020 16:39 Ответить
Дивні люди... Внесіть проект постанови, принаймні щоб довести, хто яку позицію займає. Це покаже виключно голосування. І це буде факт, а не примара. Який сенс камлати: "ми вимагаємо... " і не робити того, що є законним і зрозумілим: внесення проекту відповідної постанови.
"вопрос быть не должно"... Якщо не внести до ВР проект постанови, то ТСК точно не вийде створити. Чи Ви припускаєте, що ТСК можна створити "рішучим вимаганням" чи за допомогою петиції? Це не можливо, є лише один шлях, і якщо ти не дебіл, то "вопрос быть не должно" - тільки внесенням відповідного проекту постанови.
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11.09.2020 21:23 Ответить
Сколько раз они могут вносить этот вопрос на голосование? Если не получится создать комиссию с первого раза , когда еще они они смогут ее создать? Наверное же они хотят не просто в чем то убедиться и кому то что то доказать , а именно создать ТСК. Вот такая, простая мысль тебе не приходила в голову? Не? Турчинов - больше 20-ти лет во власти из них лет 12 депутатом в парламенте. И если он и другие депутаты эту идею продвигают, значит она - действительно нужна. Это ты в состоянии понять?
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11.09.2020 23:25 Ответить
Хамська манера вести розмову з абсолютно незнайомою людиною демонструє високий інтелект. Ну та менше з тим.
Ваша відповідь у перекладі на людську мову звучить так: "Проект постанови не вноситься, бо прибічники створення ТСК спочатку прагнуть так чи інакше переконати якнайбільше депутатів його підтримати". Що ж, нормальна думка і варто навчитися висловлювати свої думки без "дебіл" і "нє пріходіло в голову".
Не має значення що мені "пріходіло", подивимося чим діло скінчиться.
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11.09.2020 23:50 Ответить
А по мне, так когда человек начинает строить сначала из себя дурака, задавая вопросы, ответы на которые, в принципе - очевидны, и он сам это - как бы знает, то это и есть проявление хамства к окружающим. А, тем более, потом, вдруг, переходит на менторский тон, после клоунского представления, не то что бы это выглядит мерзко, а скорее отдает небольшим психическим отклонением, чем-то вроде игры, которую, человек ведет, но не осознает, что это игра, диктуемая ему его бессознательным.
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12.09.2020 02:07 Ответить
Буду вважати, що не помічаю Ваш придуркуватий стиль.
Скажіть, коли ж по-Вашому буде доречно вносити проект постанови до ВР? Робити це все одно доведеться, то це станеться коли відбудеться що? Я просто хочу подивитися як реальність відповідатиме Вашим припущенням.
Моя думка відносно причин, чому це затягується, зовсім інша. Але я залишу її при собі, адже кого цікавить думка психічно хворого?))
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12.09.2020 14:50 Ответить
Ну, так и я пожалуй, не буду, тебе ничего говорить, чтоб не потакать твоим играм. Буду, как это говорится - интриговать дебила
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12.09.2020 16:36 Ответить
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.09.2020 16:33 Ответить
смысл? ниодна петиция там не окончилась успехом. за право ношения оружия проголосовал ******** граждан. и порох послал всех в эротрип...
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11.09.2020 19:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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11.09.2020 18:23 Ответить
 
 