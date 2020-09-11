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Досмотр автомобиля посла Украины в Беларуси Кизима белорусскими пограничниками в ПП "Новая Гута": "Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?". ВИДЕО

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видеозапись осмотра автомобиля украинского посла в Беларуси Игоря Кизима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент, в котором украинская сторона усматривает нарушение Венской конвенции, согласно которой личный багаж дипломатического работника освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать наличие в нем запрещенных предметов, произошел 5 сентября.

На записи, сделанной из нагрудной камеры пограничника, видно, что посла просят открыть багажник для осмотра.

"Этим самым вы делаете очень плохой шаг. Я вам сразу говорю. Я буду писать ноту... Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого", - сказал Кизим, напомнил пограничнику о Венской конвенции и выполнил требование белорусского пограничника.

Видео TUT.BY

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Автор: 

Беларусь (7898) граница (5273) обыск (1897) посол (1803) Кизим Игорь (26)


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Топ комментарии
+72
Достойно вел себя ..Еще б спросил , а если не открою багажник то что побьете ?
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11.09.2020 17:07
+43
Корректно держался мужик, без истерик спокойно разъяснил что и как. Уважаю.
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11.09.2020 17:16
+36
Люто плюсую. Посол - настоящий мужик. И на что еще обратил внимание. ездит на довольно скромном кроссовере Хюндай , без лишних понтов :Лексусы, Крузаки, Мерины и т.д. Дядька - просто молодец!
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11.09.2020 17:36
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росіянє взагалі наркоту перевозять для криміналу зі всього світу
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15.09.2020 23:11 Ответить
Посол якої країни представляє це мудило, спілкуючись російською?
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11.09.2020 20:24 Ответить
..а якою мовою, ти, мудило будеш спілкуватися з азербайджанськими , чи грузинськими прикордонниками!? Українською? У Казахстані, Узбекистані....??? Білоруські прикордонники знають українську мову? А тобі ще й потрібно речення правильно написати! Яку країну представляє цей посол.... А у тебе.... Рибу солиш? Теж посол!! От де таких дурнуватих , як ти, виводять?
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11.09.2020 21:24 Ответить
Схоже що щукали в багажнику прихованого пасажира, наприклад лідера опозиції ввезеного контрабасом. Лука в партійній школі дуже добре завчив історію з Леніном і швейцарським опломбованим вагоном )) З перших секунд після відкриття інтерес у прикордонників пропав.
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11.09.2020 20:28 Ответить
Це приниження пробачати не можна.Совок треба жорстко карати.
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11.09.2020 20:38 Ответить
Вот и все что нам необходимо знать о "братской беларуси".
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11.09.2020 21:01 Ответить
наш представник поводився гідно
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11.09.2020 21:56 Ответить
Походу эт уже кацапские ,,пограничники,,
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11.09.2020 21:56 Ответить
Бацька шукає розриву дипвідносин з Україною? ПаРаша - наше фсьо? Ню, ню...
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11.09.2020 22:29 Ответить
А в кого він бульбу купляти буде?
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11.09.2020 23:23 Ответить
бубочка язык в жопу засунул? забыл обязанности президента представлять страну на международной арене? а оно за деньги налопплательщиков разъезжает по стране не своей работой занимается еще и агитирует паскуда за своих зебилов
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12.09.2020 02:10 Ответить
афигеть, лукашенковский погранец наверно искал "эвакуируемое тело " в машине! вообще непонятно ,что наши там делают после того, как идиот председатель с автоматом забегал!
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12.09.2020 06:34 Ответить
К пограничникам Белоруссии вопросов нет - действовали максимально корректно. Понятно, что начальник поста получил прямое указание от своего руководства. Понятно кто распорядился - лично Лукашенко.
Но данный инцидент - это международный дипломатический скандал и наш МИД или Офис Президента ОБЯЗАНЫ немедленно и жестко отреагировать! Молчание будет признаком слабости.
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12.09.2020 12:17 Ответить
Наш офис президента, - в руках у цирковой труппы, поэтому никакой вменяемой реакции не будет.
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12.09.2020 13:16 Ответить
Дипломатической войны не будет По традиции новой власти мы сглотнём и утрёмся (И не ждите от иудея геройства )
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12.09.2020 12:39 Ответить
Сто львов управляемых одним ослом всегда проиграют ста ослам управляемых одним львом. А у нас к большому сожалению у власти Осел , по тому увы но эту дипломатическую войну мы проиграем. Особенно если учесть , что наш Осел аж усерается , но очень хочет стать на колени перед северным шакалом.
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12.09.2020 14:28 Ответить
Интересно кто этот видос слил с камеры погранца.
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12.09.2020 14:48 Ответить
мало ли картоху луки вывез
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12.09.2020 16:33 Ответить
Беларусь такая же ватная фигня !!!
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12.09.2020 21:10 Ответить
Бацька вже не знає на яку пляшку сісти перед х*йлом, тому сідає на всі поспіль
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15.09.2020 22:58 Ответить
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