Досмотр автомобиля посла Украины в Беларуси Кизима белорусскими пограничниками в ПП "Новая Гута": "Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?". ВИДЕО
Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видеозапись осмотра автомобиля украинского посла в Беларуси Игоря Кизима.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент, в котором украинская сторона усматривает нарушение Венской конвенции, согласно которой личный багаж дипломатического работника освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать наличие в нем запрещенных предметов, произошел 5 сентября.
На записи, сделанной из нагрудной камеры пограничника, видно, что посла просят открыть багажник для осмотра.
"Этим самым вы делаете очень плохой шаг. Я вам сразу говорю. Я буду писать ноту... Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого", - сказал Кизим, напомнил пограничнику о Венской конвенции и выполнил требование белорусского пограничника.
Видео TUT.BY
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Но данный инцидент - это международный дипломатический скандал и наш МИД или Офис Президента ОБЯЗАНЫ немедленно и жестко отреагировать! Молчание будет признаком слабости.