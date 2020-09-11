Досмотр автомобиля посла Украины в Беларуси Кизима белорусскими пограничниками в ПП "Новая Гута": "Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?". ВИДЕО

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видеозапись осмотра автомобиля украинского посла в Беларуси Игоря Кизима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент, в котором украинская сторона усматривает нарушение Венской конвенции, согласно которой личный багаж дипломатического работника освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать наличие в нем запрещенных предметов, произошел 5 сентября.

На записи, сделанной из нагрудной камеры пограничника, видно, что посла просят открыть багажник для осмотра.

"Этим самым вы делаете очень плохой шаг. Я вам сразу говорю. Я буду писать ноту... Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого", - сказал Кизим, напомнил пограничнику о Венской конвенции и выполнил требование белорусского пограничника.

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