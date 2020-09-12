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Гордон - Зеленскому: "Вас окружает огромное количество агентов России. Эти люди толкают вас в ее объятия". ВИДЕО

Журналист Дмитрий Гордон обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предупреждением о том, что в его окружении присутствуют российские агенты.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

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"Владимир Олександрович, вас окружает огромное количество предателей, наемников в прямом смысле этого слова, людей завербованных Россией или являющихся агентами влияния России. Эти люди толкают вас, а с вами и всю Украину в объятия России на условиях России. Эти люди подведут вас под монастырь и вас и всю Украину, если вы от них немедленно не избавитесь", - сказал Гордон, комментируя увольнение Василия Бурбы с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он добавил, что эти фамилии известны, но не назвал их.

Гордон Дмитрий (120) Зеленский Владимир (20456) россия (95645) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+89
Гордон - Зеленскому: "Вас окружает огромное количество агентов России. Эти люди толкают вас в ее объятия" - Цензор.НЕТ 89
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12.09.2020 09:10
+80
Гордон буцімто не вірит, що Зєлєнскій - акий самий аґент. Чому він не позбуважться свого оточення? Тому, що свита робить короля, а не навпаки. До влади 73 відсотки амеб привели не Зєлєнского, а цілий прокацапське пул, який є цілісним і неподільним. Зєлєнскій - лише лейба, клеймо.
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12.09.2020 09:20
+74
Гордон - Зеленскому: "Вас окружает огромное количество агентов России. Эти люди толкают вас в ее объятия" - Цензор.НЕТ 131
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12.09.2020 09:06
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Страница 3 из 3
То о чем сказал Гордон,это серьезное обвинение.В Верховной раде пора начинать процедуру импичмента.Как раз на деле проверить,что стоит Вавын новый закон.
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12.09.2020 14:24 Ответить
"Чума на оба ваших дома!" (с)
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12.09.2020 14:33 Ответить
Гормон такий же самий агент Кремля і маніпулятор
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12.09.2020 14:47 Ответить
За что купил, за то и продаю.

На сайте https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html какой-то авантюрист в пасквиле за 12.09.2020 написал о том, что Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ с 2012 года является гражданином Российской Федерации.

Я в это не верю. Просто решил предупредить о возможной провокации легковерных интернет-пользователей
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12.09.2020 23:26 Ответить
От этого лживого, алчного и продажного гельминта я ожидаю всего. чего угодно....Оно может иметь и пять паспортов....Надо проверить, а гражданин ли он Украины,вообще то?
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13.09.2020 06:58 Ответить
гражданство можно определить по тому , что и как оно делает... но даже если допустить что єто правда , и об этом стало известно еще до выборов президента , я сильно сомниваюсь что 73 стало на много меньше , ведь оно так хотело мира , и для того избирателя " что сожрали свинарчуки " это врят ли шо то изменило...
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13.09.2020 09:13 Ответить
Гордон такий же україноненависник як і його однородне чмо. Але всерівно приємно таке зайвий раз почути.
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12.09.2020 15:22 Ответить
да вроде он миловидный мужчина
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12.09.2020 23:06 Ответить
Гордон - Зеленському: "Вас оточує величезна кількість агентів Росії. Ці люди штовхають вас у її обійми" - Цензор.НЕТ 7676
СЛУГА КРЕМЛЯ ! ЯКИЙ ЦАРЮЄ, ВІН ЮДА ГІРШИЙ ЗА РАБА !
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12.09.2020 15:41 Ответить
Це я раз той випадок, коли корону треба вирівнювати ударом по потилиці.
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12.09.2020 17:12 Ответить
Агент кремля - агенту кремля 😭😭😭
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12.09.2020 15:48 Ответить
ПОРА ИХ НА ОРГАНЫ РАЗДЕЛЫВАТЬ !!!
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12.09.2020 17:13 Ответить
МИЛЛИОН РОССИЙСКИХ АГЕНТОВ ПО 30000$ ЗА ШКУРУ ЭТО ПОЧТИ БЮДЖЕТ УКРАИНЫ !)
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12.09.2020 17:14 Ответить
Так органы такого же низкого качества, как и их владельцы!
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12.09.2020 23:16 Ответить
Сейчас всех подружат. Говорил же, сами за Порохом скоро приползете.
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12.09.2020 17:23 Ответить
А Порох не такой же агент?
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12.09.2020 20:10 Ответить
А ты?
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12.09.2020 21:19 Ответить
А ты не дбл ватан??
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12.09.2020 21:39 Ответить
Нет..он просто барыга...наглый и оборзевший...хотя и имел торговые сделки в врагом..но на равных...
За что и получил пинок в сральник 73%...Статьи то нету "против всех" и к сожалению она не популярна...а если и популярно то в пьяном ганделыке или в очереди...А на выборах выбирают любую альтернативную шваль..но не против всех...
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12.09.2020 22:04 Ответить
Якщо на це подивитись через родину Аліханових, то все може бути трохи по-іншому. До речі і досі лишається загадкою, скільки ж громадянств у Юлі Аліханової.
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13.09.2020 03:24 Ответить
Это уверждение - результат 25 кадра от фсб на украинском телевидении бЕни, мЕдведчука и прочей мрази. Именно благодаря этому зЕ стал презиком!
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12.09.2020 23:18 Ответить
Ты идиот,фывафы фываф, или кацапсина под прокси?
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13.09.2020 01:25 Ответить
Скорее-первое...
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13.09.2020 05:57 Ответить
А Гордон типа не агент РФ.
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12.09.2020 17:50 Ответить
Агент паРаші лише поговорити Єзиком Гордон, якщо він дійсно агент, несе набагато меншу небезпеку під час війни, чим завербовані агенти на посаді президента та в його оточенні, взагалі в керівництві держави. Включай мізки, недолуге.
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12.09.2020 22:24 Ответить
так гордон же "плохой", вон у гиркина интервью брал.
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12.09.2020 18:08 Ответить
А что Гордон еще до выборов не знал кто такой Зеленский и что он абсолютно не годится на должность президента? Гордон там ,где деньги. Понятно,что олигархи разочарованы Зеленским, что и учуял товарищ Гордон.
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12.09.2020 18:13 Ответить
Го@дон завжди був і є агентом кремля , бо там бабло і дах , у випадку надзвичайноі ситуаціі !
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12.09.2020 19:00 Ответить
Выкиньте этого колаборанта на русскую помойку.
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12.09.2020 19:25 Ответить
Да там половина предателей в ВР, клоун специально их подбирает.
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12.09.2020 19:34 Ответить
Гордон правильно говорит.Всех чиновников нужно проверять до трусов на предательство.
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12.09.2020 19:42 Ответить
И Гор(н)дона тоже
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12.09.2020 21:40 Ответить
ну можно и трусы снять я думаю, так надёжней будет
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12.09.2020 23:09 Ответить
Коли вже Гордон говорить...., то справи капец...
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12.09.2020 19:53 Ответить
Гордон - Зеленському: "Вас оточує величезна кількість агентів Росії. Ці люди штовхають вас у її обійми" - Цензор.НЕТ 2507Гордон - Зеленському: "Вас оточує величезна кількість агентів Росії. Ці люди штовхають вас у її обійми" - Цензор.НЕТ 1470
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12.09.2020 20:06 Ответить
Твоя телка залетела? От Гордона? Ну ты и лох...
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12.09.2020 21:20 Ответить
От гондона
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12.09.2020 21:41 Ответить
Я её понимаю.... У меня тоже такая реакция на Гордона...! Неприятная особь..
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13.09.2020 06:00 Ответить
Журналист Дмитрий Гордон обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предупреждением о том, что в его окружении присутствуют российские агенты. Источник: https://censor.net/ru/v3218894

Хоть щось корисне сказав
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12.09.2020 20:41 Ответить
Навіть зрадники іноді правду кажуть
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12.09.2020 21:56 Ответить
Когда агенты окружают Агента, значит - с агентурой у нас налажено, правда Шмаркля!?
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12.09.2020 20:46 Ответить
Ну если Гордон начал топить Осла , значит олигархи дали команду :Фас. Это все равно произойдет особенно если Байден выиграет выборы , Штаты своими руками делать это не будут , достаточно Ахметову с сотоварищами по олигархическому цеху сделать предложение от которого они в жизни не откажутся.
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12.09.2020 21:33 Ответить
Гордон - Зеленському: "Вас оточує величезна кількість агентів Росії. Ці люди штовхають вас у її обійми" - Цензор.НЕТ 8634
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12.09.2020 21:41 Ответить
Гордон - Зеленському: "Вас оточує величезна кількість агентів Росії. Ці люди штовхають вас у її обійми" - Цензор.НЕТ 2476
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12.09.2020 21:58 Ответить
Гордон во-первых, глуп и мало образован. Он, конечно, работал и работает на Россию. Его любимый Зеленский и есть агент России, его такие же и окружают.
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12.09.2020 22:17 Ответить
Агент паРаші лише поговорити Єзиком Гордон, якщо він дійсно агент, несе набагато меншу небезпеку під час війни, чим завербовані агенти на посаді президента та в його оточенні, взагалі в керівництві держави.
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12.09.2020 22:25 Ответить
Я й не казав, що Гордон - агент. Він дурень, що топив Порошенко та тягнув Смешка та Зеленського: це і є праця проти України. Завербований ФСБ Росії є Єрмак - це очевидно та відомо. А Зеленському Україна чужа. Він неук, ні на що, крім зради, не здатний. Служить московії та олігархату.
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12.09.2020 22:38 Ответить
100 відсотків.
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13.09.2020 01:21 Ответить
Шановні, дякую за порозуміння.
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13.09.2020 10:59 Ответить
Из уст "Гордона-Гандона", это звучит так что он типа возмущается что его не взяли в эту "команду агентов"...
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13.09.2020 01:25 Ответить
Зе-чмо громадянин паРашії? Цілком ймовірно і схоже на правду.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
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13.09.2020 01:34 Ответить
ОЧЕНЬ интересная информация!!! Читала часа полтора ,не отрываясь....
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13.09.2020 06:26 Ответить
Больше занятий в жизни нет? Детей заимей. И работать иди.
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13.09.2020 09:43 Ответить
Ниночка! Представьте себе,что я всё что вы мне насоветовали уже давно сделала!
Отработала (с 19лет ) 35лет,вырастила с мужем сына,женила,купили им квартиру.,помогли финансово получить образование ,помогли вырастить внучку....
Могу я теперь политикой интересоваться? Или ещё какой-то совет будет?
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14.09.2020 02:06 Ответить
Ага, а сам Гордон - ахент СБУ, который вплотную подобрался к самому Стрелкову-Гиркину!😁
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13.09.2020 02:24 Ответить
так гоНдон сам же хотів смєшка в президенти! Ось тепер і має "смєшка" президентом!
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13.09.2020 05:57 Ответить
гордоша бы и сам кацапам продался, но видно спросом не пользуется...
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13.09.2020 06:43 Ответить
Жодних ілюзій щодо Гордона не маю. Але Зеленський показав себе в усій красі. Він не лише підставляє одного з найближчих своїх друзів. Він підставляє не якогось там гоя, а єврея. Він підставляє не тільки друга, а партнера, який його розкрутив у ЗМІ від звичайного блазня, до президента України. Ось така подяка. Ось така дружба. Ось таке земляцтво.
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13.09.2020 08:11 Ответить
Зараз заплАчу.
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13.09.2020 08:28 Ответить
А українці , - мусили віками...
Сидіти за одним столом з вовками...
Терпіти доооовго Протягом ВІКІВ .. .
А їх було багааато тих вовків....
Одні мінялись.. . . ..
. .Потім інші згодом. . . . . .. . .
А там ще інших проганяли ПРІЧ ! . . . ....... . . . .. . .
Ми на межі-- МІЖ ЗАХОДОМ і СХОДОМ.. .. .. .
ТОМУ ТО НАША ДОЛЯ= темна ніч ! ..? . . (митрополит А. ШАПТИЦЬКИЙ ) .
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13.09.2020 08:30 Ответить
Гордон невже ти ТУПІШИЙ від коня бо навіть йому зрозуміло що агента оточують агенти!!!
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13.09.2020 08:51 Ответить
Гордон самый большой болтун в Украине.
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13.09.2020 09:04 Ответить
гордон копирует пэпу (про ахентофф). заколебали ахенты. весь мир - одни ахетны.
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13.09.2020 09:41 Ответить
"и ты, Брут?!" (с)
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13.09.2020 10:02 Ответить
Ага, оказывается царь хороший,бояре плохие!Если бы гордон не объяснил,мы бы не поняли! ока оказывается песюнист очень,очень,очень порядочный!!Не платил налогов,бегал от армии,называл Украину порноактрисой,зарабатывал бабло в 2014 в России!А вообще какая разница!!!!
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13.09.2020 10:19 Ответить
І про це говорить людина, яка не вилазить з Медведчуковських та Мураєвських каналів, та усіма своїми засобами топить Порошенка!
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13.09.2020 10:35 Ответить
Да "он" и сам, заталкиваться рад.
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13.09.2020 10:53 Ответить
Що дивного в тому, що ватник оточив себе агентами та зрадниками? Питания в тому, де баланс противаг? Чому при найпатріотичнішому президенті всіх часів не створили ці противаги? Тому, що Петя планував ще 5 років царювати й не хотів собі проблем? Він навпаки боровся з громадськими організаціями й активістами, бо вони йому заважали.
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13.09.2020 10:54 Ответить
е мое, уже даже этому лысоиу кгбшному кондому все понятно и он квартальному утырку про ********* толкует, а криворожскому дебилу все ни как не доходит. А может он и не дебил, а напрямую агент *****?
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13.09.2020 11:03 Ответить
Агента кремля окружают агенты кремля! Ну надо же!!!
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13.09.2020 20:34 Ответить
на гордона прут все кацапские твари ,какой он агент московии ,,,,ето они пишут специально ,что би отвлечь от настоящих агентов ,помните как пальчевский ****,пер все время на гордона ,когда он брал интервью у сушка ,ох как он ему мешал ,да вибрали би тогда сушко игоря ,такого умницу ,не била би украина в такой жо ,е,,, япомню как один западной украини,брал интервью у сушка ,тот отчеканил на все вопроси ,журналист в конце интервью сказал,да ви мой президент,,, вот етот журналист с з у, умница ,сразу понял цену смешко,да ето бил би президент,,,,,,
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24.10.2020 08:49 Ответить
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