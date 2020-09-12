Гордон - Зеленскому: "Вас окружает огромное количество агентов России. Эти люди толкают вас в ее объятия". ВИДЕО
Журналист Дмитрий Гордон обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предупреждением о том, что в его окружении присутствуют российские агенты.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Владимир Олександрович, вас окружает огромное количество предателей, наемников в прямом смысле этого слова, людей завербованных Россией или являющихся агентами влияния России. Эти люди толкают вас, а с вами и всю Украину в объятия России на условиях России. Эти люди подведут вас под монастырь и вас и всю Украину, если вы от них немедленно не избавитесь", - сказал Гордон, комментируя увольнение Василия Бурбы с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Он добавил, что эти фамилии известны, но не назвал их.
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На сайте https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html какой-то авантюрист в пасквиле за 12.09.2020 написал о том, что Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ с 2012 года является гражданином Российской Федерации.
Я в это не верю. Просто решил предупредить о возможной провокации легковерных интернет-пользователей
СЛУГА КРЕМЛЯ ! ЯКИЙ ЦАРЮЄ, ВІН ЮДА ГІРШИЙ ЗА РАБА !
За что и получил пинок в сральник 73%...Статьи то нету "против всех" и к сожалению она не популярна...а если и популярно то в пьяном ганделыке или в очереди...А на выборах выбирают любую альтернативную шваль..но не против всех...
Хоть щось корисне сказав
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
Отработала (с 19лет ) 35лет,вырастила с мужем сына,женила,купили им квартиру.,помогли финансово получить образование ,помогли вырастить внучку....
Могу я теперь политикой интересоваться? Или ещё какой-то совет будет?
Сидіти за одним столом з вовками...
Терпіти доооовго Протягом ВІКІВ .. .
А їх було багааато тих вовків....
Одні мінялись.. . . ..
. .Потім інші згодом. . . . . .. . .
А там ще інших проганяли ПРІЧ ! . . . ....... . . . .. . .
Ми на межі-- МІЖ ЗАХОДОМ і СХОДОМ.. .. .. .
ТОМУ ТО НАША ДОЛЯ= темна ніч ! ..? . . (митрополит А. ШАПТИЦЬКИЙ ) .