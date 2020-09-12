Гордон - Зеленскому: "Вас окружает огромное количество агентов России. Эти люди толкают вас в ее объятия". ВИДЕО

Журналист Дмитрий Гордон обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предупреждением о том, что в его окружении присутствуют российские агенты.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

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"Владимир Олександрович, вас окружает огромное количество предателей, наемников в прямом смысле этого слова, людей завербованных Россией или являющихся агентами влияния России. Эти люди толкают вас, а с вами и всю Украину в объятия России на условиях России. Эти люди подведут вас под монастырь и вас и всю Украину, если вы от них немедленно не избавитесь", - сказал Гордон, комментируя увольнение Василия Бурбы с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он добавил, что эти фамилии известны, но не назвал их.