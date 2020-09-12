Откусил отцу палец, избил соседа лопаткой для обуви, разбил собакой окно, напал на пенсионерку, порезал ее мужа ножом и голым убегал от полиции: патрульные задержали мужчину. ВИДЕО

Патрульные задержали в Соломенском районе столицы мужчину, который, предположительно, совершил за одну ночь сразу несколько преступлений.

Об этом сообщила в Фейсбуке патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина куролесил в ночь с четверга на пятницу. Патрульные получили сразу несколько вызовов на ул. Докучаевскую на Соломенке. Заявители сообщили, что слышат крики и просьбы о помощи.

Прибыв на место, патрульные обнаружили двух мужчин. У одного была откушена фаланга пальца, у другого были видны раны на голове.

"По словам пострадавших, мужчина набросился на своего отца и откусил ему часть пальца руки. Сосед прибежал на помощь, но нападающий нанес ему множественные удары железной лопаткой для обуви, а после скрылся. Им обоим понадобилась помощь медиков", - сказано в сообщении.

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Вскоре полицейские получили еще один вызов в расположенный рядом частный сектор.

"Неизвестный обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу. От шума проснулся ее муж и пытался защитить жену, незнакомец схватил со стола нож и нанес ему с десяток ударов, а после скрылся", - рассказали патрульные.

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Нападавшего нашли в недостроенном здании на территории гаражного кооператива. Он сидел в окне 4 этажа. Патрульные задержали его и передали следственно-оперативной группе.