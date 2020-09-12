Откусил отцу палец, избил соседа лопаткой для обуви, разбил собакой окно, напал на пенсионерку, порезал ее мужа ножом и голым убегал от полиции: патрульные задержали мужчину. ВИДЕО
Патрульные задержали в Соломенском районе столицы мужчину, который, предположительно, совершил за одну ночь сразу несколько преступлений.
Об этом сообщила в Фейсбуке патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина куролесил в ночь с четверга на пятницу. Патрульные получили сразу несколько вызовов на ул. Докучаевскую на Соломенке. Заявители сообщили, что слышат крики и просьбы о помощи.
Прибыв на место, патрульные обнаружили двух мужчин. У одного была откушена фаланга пальца, у другого были видны раны на голове.
"По словам пострадавших, мужчина набросился на своего отца и откусил ему часть пальца руки. Сосед прибежал на помощь, но нападающий нанес ему множественные удары железной лопаткой для обуви, а после скрылся. Им обоим понадобилась помощь медиков", - сказано в сообщении.
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Вскоре полицейские получили еще один вызов в расположенный рядом частный сектор.
"Неизвестный обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу. От шума проснулся ее муж и пытался защитить жену, незнакомец схватил со стола нож и нанес ему с десяток ударов, а после скрылся", - рассказали патрульные.
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Нападавшего нашли в недостроенном здании на территории гаражного кооператива. Он сидел в окне 4 этажа. Патрульные задержали его и передали следственно-оперативной группе.
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Как это она далась такое сделать??
- 75% стратегического запаса боеприпасов Украины сожжено на 5 артскладах. Один за другим. Тупо подряд. НИКТО НЕ НАКАЗАН.
- Граница с оккупантами не закрыта. Даже визовый режим не введён. Не прекращено ж.д. сообщение. Идёт активная торговля. Вплоть до того, что нам продают наш же уголь, украденный у нас на Донбассе.
- Сдан Иловайск, причём пока там гибли добровольцы, в Киеве проводили парад...
- Сдан ДАП, который стал символом несгибаемости украинцев.
- Сдано Дебальцево, хотя это был прекрасный плацдарм для создания Горловского котла.
- За последующие 4 года не освобождено НИ ОДНОГО крупного населённого пункта.
- Медведчук и прочие открытые коллаборационисты, явные агенты московского кремля чувствуют себя вольготно в Украине. НИ ОДИН не посажен по 111-й или 110-й, ни один не выдворен из страны, не лишён гражданства.
- Граждане РФ занимают ключевые посты в государстве. Некоторые этого даже не скрывают: Семочко, Труханов. Ноль эмоций…
Перечислять можно долго... Только что можно сказать про Зеленского? Если объективно и без эмоций, чем он хуже? Я не говорю, что лучше. Но факты - упрямая вещь... На мой взгляд, он просто тупой и не умеет вешать лапшу на уши (на удивление, от шоумена ожидаешь большего). Порошенко - лицемерный, лживый, изворотливый демагог. Зеленский - простой, как валенок, не умееет пускать пыль в глаза. Вот и всё, в чем «Порошенко был лучшим президентом, чем Зеленский», по большом счёту.
Но в Дебальцево было только два варианта: или мы их, или они нас. Достаточно взглянуть на карту, и сразу ясно: или они ликвидируют Дебальцевский плацдарм, или мы - Горловский.
Почему мы, а не они поступили правильно... Или это у нас президент был тупое *****, а не у них?!
По ЛИЧНОМУ приказу Муженко (в то время, пока Педро сидел с Путиным в Минске на переговорах) с правого фланга Дебальцевского выступа была убрана противотанковая артиллерия.
Анализ действий Порошенко, Полторака и Муженко чётко показывают, что они хотели способствовать окружению кацапскими войсками под Дебальцево, не менее двух тысяч украинских воинов.
Генерал Воробьёв приказал нарушить прямой запрет НГШ Муженко на отход с выступа и запретил сообщать про этот приказ Муженко.
Утром Путин был уверен, что в котле более двух тысяч наших военнослужащих, однако благодаря решительным действиям генерала Воробьёва их там УЖЕ не оказалось.
Предполагаю, что помогая Путину взять в плен более двух тысяч наших бойцов, Порошенко хотел выглядеть на переговорах проигравшей стороной и отдать противнику часть суверенной территории Украины в обмен на военнопленных.
В чем-то вы правы, в чем-то совсем не правы. Сейчас идет сдача Украины агрессору!!! А вы меряете кто лучше, а кто хуже. В 2014 ни армии, ни денег, ни опыта войны у защитников не было, опытных командиров не было. Зато это все есть сейчас .Но армия отступает со сдачей нашей территории, ее сокращают, не выпускают новое оружие, не укрепляют, а уничтожают боевой дух заитников страны А вы говорите - одинаковые...
Правильный ответ: перед мертвой белкой будут стоять дети