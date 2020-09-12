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Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Колонны женщин прошли по центру города, требуя отставки захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко и проведения честных выборов. На марше начались первые задержания.

Около 15 часов сотни женщин стали собираться на акцию солидарности на площади Свободы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Онлайнер".

Там же находились силовики. Они предупреждали женщин о "незаконности мероприятия", но участницы протеста со словами "Движение - жизнь" и "Мы гуляем" двинулись в путь.

На площади начались задержания, несколько человек увели в автобусы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину

Толпой девушки пытались окружить микроавтобус силовиков, кричали "Выпускай". На подмогу силовикам в оливковой форме прибыл ОМОН в черном. Подъехало около десятка бусиков и обычных автобусов для задержаний. Участниц шествия прижали к кафе и окружили.

Девушки держались в плотной сцепке. Их начали выдергивать из толпы и отводить в автобусы и автозаки. Одни участницы шествия пытались отбить тех, кого задерживают, сорвать балаклавы с силовиков. Другие же умоляли бойцов не прибегать к насилию, не трогать мирно протестующих людей.

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Также на Цензор.НЕТ: "Из машины, бл#дь! Рот закрой, сука!" - айтишники в Беларуси смоделировали нападение ОМОНа на машину с ребенком в Гродно. ВИДЕО

От ГУМа к ратуше подошла еще одна колонна, к ней примкнули девушки, которым удалось выйти из оцепления на площади Свободы. Таким образом шествие продолжилось.

Колонны женщин движутся по разным улицам в центре Минска. Некоторые участницы марша держат в руках кухонные принадлежности - бидоны, сковородки, кастрюли.

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Смотрите также: "Особо опасных бунтарей" отправили в командировки, а под каждым столбом поставили "тихаря": Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым. ФОТО

"Женские колонны появляются во многих местах, потом сливаются и двигаются по известному только им маршруту", - пишет издание Tut.by.

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Автор: 

Беларусь (7900) женщины (887)


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Топ комментарии
+20
Похоже что мужики под юбками решили спрятаться или не знают как коктейли Молотова делать. Позорище.
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12.09.2020 17:08
+18
А ржали з українців коли ті перед Майданом на мітинги з кастрюлями виходили...Тепер самі в кастрюлі тарабанять.
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12.09.2020 16:58
+11
Таке враження, що жінки в Білорусі сміливіші за чоловіків.
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12.09.2020 17:09
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А что мужики немного писают.
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12.09.2020 16:52 Ответить
Если бы девки покрасивее были, то и мужики б подтянулись.
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12.09.2020 17:09 Ответить
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12.09.2020 17:10 Ответить
...что-то букетов маловато, хотя общее направление верное...
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12.09.2020 16:53 Ответить
Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 7322
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12.09.2020 17:00 Ответить
А парни на телефоны, походу, снимали все происходящее. Ведь нужно же зафиксировать, что только омон применяет насилие к девушкам.
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12.09.2020 16:55 Ответить
Нельзя эту проблему решить без дыма . Цветы , женщины , наивно ...
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12.09.2020 16:57 Ответить
В белом венчике из роз

впереди Иисус Христос ...
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12.09.2020 17:05 Ответить
А ржали з українців коли ті перед Майданом на мітинги з кастрюлями виходили...Тепер самі в кастрюлі тарабанять.
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12.09.2020 16:58 Ответить
мы по другой причине.
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12.09.2020 17:57 Ответить
поки лжеглавбульбаш недодумався обмежити людей в носінні масок шапок чи ходити більше трьох без спецдозволу.Можливо там його швидше зуміють кікнути з бочки ніж овоща.
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12.09.2020 18:34 Ответить
на 3й сверху фотке ето беларусская ментовня отзигалась, я так понимаю...
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12.09.2020 17:00 Ответить
В Европе поддержали протестующих в Беларуси.

Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 4783
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12.09.2020 17:05 Ответить
Шарий пиарится
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12.09.2020 17:06 Ответить
О стандартный прием кацапских спецслужб...как только появляется колонна мирных протестующих туда тут же направляют колонну говномесов...и люди сами разбегаются...
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12.09.2020 18:47 Ответить
На плакате написано "Белорусы Швеции". Вот во что превращаются совки попадая в Европу.
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12.09.2020 21:38 Ответить
Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 480Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 2144Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 3973Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 1576Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 3973Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 6746Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 5168Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 8284Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 2075Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 7397Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 7148
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12.09.2020 17:05 Ответить
Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 923
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12.09.2020 17:08 Ответить
Похоже что мужики под юбками решили спрятаться или не знают как коктейли Молотова делать. Позорище.
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12.09.2020 17:08 Ответить
Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 4047
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12.09.2020 17:09 Ответить
Таке враження, що жінки в Білорусі сміливіші за чоловіків.
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12.09.2020 17:09 Ответить
Типичный girl power. Это все из-за того что оппозиционерки женщины.
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12.09.2020 17:14 Ответить
Ну что же, вспомните Сальвадора Альенде. А ведь всё начиналось с марша пустых кастрюль.
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12.09.2020 17:24 Ответить
Эй эй, осторожно с желаниями, зная женщин, если бы у них была сила, они бы всех мужиков на цепь посадили.
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12.09.2020 17:28 Ответить
Больше таких маршей, и таракан проиграет войну им затеянную.. Проиграет женщинам.
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12.09.2020 17:37 Ответить
Представляю как лука угорает со всего этого цирка.... Революционеры блин....
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12.09.2020 17:12 Ответить
Ничего, зато женщины мстительнее мужиков. И коварнее...
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12.09.2020 17:20 Ответить
Нет, это все бесполезный цирк, время увы уже упущено. Почему-то вспомнился диалог из фильма Стенли Кубрика Full Metal Jacket:
- А зачем нам писать про тебя?
- Потому что я настоящий убийца, https://citaty.info/topic/mat мать твою. Без дерьма! Я убил 157 косоглазых и еще 50 буйволов. Любой может подтвердить.
- А женщин и детей?
- Иногда бывает.
- Как ты можешь стрелять в женщин и детей?!
- Легко. На них уходит меньше свинца. Разве https://citaty.info/topic/voina война - это не ад?!
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12.09.2020 17:30 Ответить
Вы представляете себе, что женщины сделают с бацькой, если поймают?
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12.09.2020 17:35 Ответить
Не тот случай. Если это и случится, то вероятность стремится к нулю. А вот то,что батькины "орлы" в масках и экипировке дубасят своих граждан без разбора- это факт. У луки нет чувства жалости и сострадания, он типичный тиран.
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12.09.2020 17:47 Ответить
Лукашенко типичный психопат. У этой категории людей в структуре личности просто отсутствуют такие качества как эмпатия, жалость, сострадание и совесть. Им никого не жалко и ни перед кем не стыдно.
Во время кризисов, когда что-то идёт не так, как психопат ожидал, появляется еще и злость, а затем наступает декомпенсация.
У Лукашенко декомпенсация уже наступила.
Его могут остановить только санитары из психбольницы, увы.
Удивляет только то, что приближенные к нему не видят и не понимают этого. Он сейчас просто опасен.
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12.09.2020 18:32 Ответить
Украинцы добивались своей цели жертвами активной и лучшей части населения. а беларусам видимо пофиг.... Может конечно отсутствие нормального лидера сказывается....
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12.09.2020 18:39 Ответить
Что? Интересно просто.
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12.09.2020 18:43 Ответить
Это не риторический вопрос. Наверное я многовато насмотрелся фильмов ужасов.
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12.09.2020 18:57 Ответить
Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 9709
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12.09.2020 17:16 Ответить
Заберуть даму в СІЗО ... https://gomel.today/rus/news/belarus-17151/ Ну, як у Бресті двох сестер затримали за те, що вони вирішили пригостити катів у формі морозивом, і суд був, й присудили щось там
А цим дурам навіть не соромно. Мінет потрібно було сестричкам ще зробити ...
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12.09.2020 19:22 Ответить
А бЯлярусы - где!?
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12.09.2020 17:22 Ответить
Взагалі то позорище на весь світ з жінками воювати. Не знаю, правда, чи в такий спосіб можна щось отримати, але резонанс по всьому світу завтра буде.
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12.09.2020 17:25 Ответить
В Ізраїлі жінок забирають в армію на рівні з чоловіками. Зараз не ті жінки що були раніше.
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12.09.2020 17:45 Ответить
Была революция -роз, помаранчивая, гiдностi, а тут - гендерная. Позорище
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12.09.2020 17:26 Ответить
похоже все суровые мужики с белаза и прочие, сурово объявившие забастовки уже сидят на бутылках
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12.09.2020 17:26 Ответить
Ну в упорстве им не откажешь.
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12.09.2020 17:26 Ответить
пора менск переименовывать в вуменск...
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12.09.2020 17:39 Ответить
Там "пару молотовых" просто никто не даст."Не нужно их провоцировать.У них мирный протест.Больше шариков и цветов.Шо Вы такое предлагаете?!"
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12.09.2020 17:49 Ответить
Уже даже неинтересно.Ниочём.
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12.09.2020 17:41 Ответить
Это уже даже не смешно. Где мужчины? Зачем этот цирк? Что за протесты по выходным? К чему это должно привести?
Жалкое зрелище...
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12.09.2020 17:44 Ответить
А Вам то что ?
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12.09.2020 17:52 Ответить
https://youtu.be/eIgkBLspMLw?
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12.09.2020 17:58 Ответить
Цука Лука реально претендует на бенефис Чаушеску!!!!!
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12.09.2020 17:54 Ответить
Навіть склизькі хлопчики з координації протесту (ті двоє, що сьогодні викинуті в Україну) визнали, що всі заводи-фабрики працюють. Мирний протест по вихідних, з кольоровими кульками, квітами та обіймашками, що іноді переходять у голосне верещання, приречений. Він був приречений з першого дня, бо не мав стратегії, притомного керівництва, а супер-пупер борці зі владою (типа Нобелівської лауреатки) мріють про допомогу від путіна, бояться українського Майдану, шляху до Європи. А слово НАТО при них взагалі краще не озвучувати. Можуть втратити свідомість.
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12.09.2020 18:02 Ответить
луке капец. Этот марш - чистый троллинг. Так сказать разведка, но бой должны провести менты. А потом их же и будут мочить, но уже мужчины.
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12.09.2020 18:03 Ответить
Українські жінки добре вправляються зі скалками. Може би білорускам курси якісь провели, чи що?
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12.09.2020 18:04 Ответить
Я не пойму. Одна из причин почему в Беларуси вышли, что Лукашенко игнорировал опасность вируса. Но почему-то на митингах не видно ни одного человека в маске против вируса.
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12.09.2020 18:05 Ответить
Білоруський фашизм в дії!!
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12.09.2020 18:08 Ответить
Нужно больше шариков воздушньlх, Лука -тиран увидит много шаров, испугается и убежит.
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12.09.2020 18:10 Ответить
Интересно будет, если революция там победит, пройдет долгожданная для беларусов приватизация предприятий и собственником калийного завода, который сейчас бастует против Лукашенко, станет Коломойский.
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12.09.2020 18:11 Ответить
Жалко что у белорусов, есть только один мужик с яйцами, БАЦЬКА! а остальное женщины и бабы!!!
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12.09.2020 18:12 Ответить
Ху#цька.
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12.09.2020 18:40 Ответить
Они Лукашенко на измор планируют взять?
Думают, что если каждый день устраивать митинги у того совесть проснется?
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12.09.2020 18:17 Ответить
Интересно. А шарики каждый себе покупает, или выдают спонсоры?
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12.09.2020 18:22 Ответить
Велика пошана жінкам Білорусі!!
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12.09.2020 18:32 Ответить
Смелые тетеньки.
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12.09.2020 18:39 Ответить
помните эту неугомонную протестантку?? (которая очень похожа на маленького мужчину))
но это 72-летняя активистка Нина Багинская... Жыве Беларусь!!!
Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську - Цензор.НЕТ 884

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Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську - Цензор.НЕТ 951

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Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську - Цензор.НЕТ 9816

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12.09.2020 18:44 Ответить
А что Вы ещё о ней знаете, кроме того, что она напоминает Вам маленького мужчину?
Вот этому фото, например, 20-ть лет. И это тоже она.
Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську - Цензор.НЕТ 9046
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12.09.2020 20:32 Ответить
я не хотел ее обидеть! я ею восхищаюсь и в прошлый раз (когда у нее из рук вырвали бело-красно-белое знамя два амбала, а она бесстрашно его забирала) были очень неудачные фото и многие утверждали что это... не женщина (я поэтому и хотел именно это напомнить) даже возник целый спор - пока не включили на полную громкость видео и не услышали ее требовательный женский голос - отдай знамя, фашист!!!
в тот день прочитал немало об этой героической даме! (и сидела и голодала и...молодец!!! достойная восхищения маленькая героиня большой Беларуси!)
Жыве Беларусь!!!
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12.09.2020 20:47 Ответить
Мужиків в Беларусі немає.Тьфу!
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12.09.2020 18:45 Ответить
Здесь две причины и они очевидны.
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12.09.2020 20:42 Ответить
Розовая революция.
В смысле - женская.
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12.09.2020 18:54 Ответить
Допоки білоруси не почнуть палити напалмом це бидло, не буде НІЧОГО
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12.09.2020 19:17 Ответить
Обычно во всём мире выходят мужчины, и небольшой процент женщин.Что не так с мужчинами.Или лукашенко мужчин просто уничтожает или уже уничтожил
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12.09.2020 20:33 Ответить
А вы раскиньте мозгами почему, все достаточно очевидно почему.
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12.09.2020 20:43 Ответить
Мда,позор мужикам,бабы митингуют.
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12.09.2020 21:15 Ответить
Лука не только обоссался, но и обосрался.
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12.09.2020 21:21 Ответить
Дивно, що не спалили жодної омоновькиї будки і жодного обісраного омонівця.
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12.09.2020 21:23 Ответить
Ну чо побунтовали и харош,пора в стойло возвращается,мужчины уже там!
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12.09.2020 22:57 Ответить
В протестах участвовало меньше тысячи женщин. Это уже конец протестов. Омоновцев было больше, чем протестующих. Лукашенко может праздновать победу и готовиться к инаугурации! Сильный мужик
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13.09.2020 02:53 Ответить
Славно кудахтаешь про меньше тысячи, лапоть срузкий.
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13.09.2020 10:27 Ответить
Это называется инфантилизм, по научному. Детское восприятие действительности. Девочки вышли на сэлфи
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13.09.2020 11:26 Ответить
 
 