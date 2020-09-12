Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Колонны женщин прошли по центру города, требуя отставки захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко и проведения честных выборов. На марше начались первые задержания.

Около 15 часов сотни женщин стали собираться на акцию солидарности на площади Свободы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Онлайнер".

Там же находились силовики. Они предупреждали женщин о "незаконности мероприятия", но участницы протеста со словами "Движение - жизнь" и "Мы гуляем" двинулись в путь.

На площади начались задержания, несколько человек увели в автобусы.

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Толпой девушки пытались окружить микроавтобус силовиков, кричали "Выпускай". На подмогу силовикам в оливковой форме прибыл ОМОН в черном. Подъехало около десятка бусиков и обычных автобусов для задержаний. Участниц шествия прижали к кафе и окружили.

Девушки держались в плотной сцепке. Их начали выдергивать из толпы и отводить в автобусы и автозаки. Одни участницы шествия пытались отбить тех, кого задерживают, сорвать балаклавы с силовиков. Другие же умоляли бойцов не прибегать к насилию, не трогать мирно протестующих людей.

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От ГУМа к ратуше подошла еще одна колонна, к ней примкнули девушки, которым удалось выйти из оцепления на площади Свободы. Таким образом шествие продолжилось.

Колонны женщин движутся по разным улицам в центре Минска. Некоторые участницы марша держат в руках кухонные принадлежности - бидоны, сковородки, кастрюли.

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"Женские колонны появляются во многих местах, потом сливаются и двигаются по известному только им маршруту", - пишет издание Tut.by.





