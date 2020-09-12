Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около сотни киевлянок и киевлян вышли в центр города, чтобы поддержать протестующих в центре Минска женщин.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Марш начался с Майдана Независимости. Оттуда колонна женщин отправилась к посольству Беларуси.

Активистки держат плакаты - "Лучшие друзья женщины - права человека", "Свободу народа", "Свободу политзаключенным". Женщины одеты преимущественно в бело-красных цветах.

Участницы и участники акции выступают против насилия, они требуют восстановления правовых рамок в стране и демократической смены власти.

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