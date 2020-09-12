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Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около сотни киевлянок и киевлян вышли в центр города, чтобы поддержать протестующих в центре Минска женщин.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Марш начался с Майдана Независимости. Оттуда колонна женщин отправилась к посольству Беларуси.

Активистки держат плакаты - "Лучшие друзья женщины - права человека", "Свободу народа", "Свободу политзаключенным". Женщины одеты преимущественно в бело-красных цветах.

Участницы и участники акции выступают против насилия, они требуют восстановления правовых рамок в стране и демократической смены власти.

Также на Цензор.НЕТ: Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве 15
Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве 16
Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве 17
Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве 18

Автор: 

Беларусь (7900) женщины (887) Киев (25577) марш (632) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+8
Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве - Цензор.НЕТ 9102
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12.09.2020 18:41
+7
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778 V.V.


Про Білоруську"опозицію" Антон Родненков та Іван Кравцов, які зараз перебувають в Украіні, відмовилися відповідати на запитання про приналежність Криму. Воно здалося ім неоднозначним.


Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве - Цензор.НЕТ 6967
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12.09.2020 18:35
+5
Нема вам що робити..Хоч одна з тих білоруських тіток вийшлa в Мінську на підтримку укр. Майдану 6 років тому ?
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12.09.2020 18:31
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......ты пропустил уколы, кацап.....вот тебя и попёрло.....
....походу в Лахте-2 сейчас уже нанимают на работу шизофреников и идиотов.....
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12.09.2020 19:02 Ответить
.....в спам, Гидота.....
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12.09.2020 19:05 Ответить
Марш солідарності з білоруськими жінками відбувся у Києві - Цензор.НЕТ 1545
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12.09.2020 19:13 Ответить
То китайський дженерік з Алібаби, а не скрєпний кацапский какошнік.
Грубая поддєлка, корочє.
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12.09.2020 19:40 Ответить
1. Кацапе, день народження у Світлани Тихановської ( Пилипчук) був УЧОРА, 11 вересня.
2. Кацапе: «в 2000 году Светлана Пилипчук окончила с золотой медалью среднюю школу № 2 города Микашевичи. Закончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета (г. Мозырь Гомельской области) по специальности «Иностранные языки (английский, немецкий)».

3. Кацапе, а яка в тебе освіта?
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12.09.2020 19:07 Ответить
.....судя по всему Лахтинская-2 академия для неполноценных и душевно больных.....
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12.09.2020 19:12 Ответить
Kolxopznik Luka daviol stranu,vot teper imejet valiuty do nojabria,a potom nebudet cem oplatit za import.Bankovski reiting stal negatyvnim,to jest nikto neodolzit deneg takze.Raske mozet zaicyki novyje narisujet za gaz oplatyt.Za nejio neprezyvajte,ona ecio verniotsia domoj
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12.09.2020 20:31 Ответить
вот ни тени сомнения, что она галасавала или за Зеленскага или против Порошенко
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12.09.2020 18:42 Ответить
Митингуй не митингуй, всеравно получишь ху..... диктатора на ближайший срок. Раньше надо было митинговать и решать проблему.
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12.09.2020 18:30 Ответить
...и не у нас
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12.09.2020 18:43 Ответить
всеравно получишь ху.....

скажем прямо, для женщин это вполне приемлемый результат.

для большинства даже желанный
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12.09.2020 18:43 Ответить
Нема вам що робити..Хоч одна з тих білоруських тіток вийшлa в Мінську на підтримку укр. Майдану 6 років тому ?
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12.09.2020 18:31 Ответить
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778 V.V.


Про Білоруську"опозицію" Антон Родненков та Іван Кравцов, які зараз перебувають в Украіні, відмовилися відповідати на запитання про приналежність Криму. Воно здалося ім неоднозначним.


Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве - Цензор.НЕТ 6967
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12.09.2020 18:35 Ответить
Посидять в російській тюрмі може й змінять думку.
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12.09.2020 20:23 Ответить
Отож. На мій погляд, зараз опозиція змагається з владою луки за право бути під рашкою.
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12.09.2020 20:27 Ответить
+10000
Хоть ОДНА!!! трезвая мысль на всей ветке!!!!
После такого ответа от этих "двух молодцев из ларца" я бы дал им 5 минут на сбор манаток и... ПИНКАМИ ДО ГРАНИЦЫ!!!!! В теплые и нетерпеливые объятия таракана и вертухаев )(уйла!!!!
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12.09.2020 20:34 Ответить
Чому вони до цих пір в Україні ?
Де СБУ ?
Витурити цих москальських підстилок - хай на рашці сидять і прес-конференції влаштовують.
Назбираємо усякий непотріб, яким нам же на голову у нас вдома і гадить.
Де самоповага ?
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12.09.2020 20:51 Ответить
Може це і краще,що там саме жінки виходять.І поки що там нічого ще не завершується.Видно,що вусань вже добряче допік.
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12.09.2020 18:36 Ответить
Лозунг протеста белоруских женщин :"Лукашенко я не дам, а от Путина рожу " ? ))
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12.09.2020 18:39 Ответить
Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве - Цензор.НЕТ 615
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12.09.2020 18:50 Ответить
Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве - Цензор.НЕТ 9102
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12.09.2020 18:41 Ответить
Что-то не припомню я "марша солидарности с украинскими женщинами" от бульбарусов во времена Майдана... Может, у меня амнезия? А вы спросили, нуждаются ли они в "солидарности" "майданутых" (с) ?
Хорошо, что вас, позорников, единицы. Да и то, наверное, этнические бульбарусы.
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12.09.2020 18:43 Ответить
Просто ти, кацап.
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12.09.2020 18:47 Ответить
Просто сходи
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12.09.2020 21:03 Ответить
А толку?! Хм?!?!
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12.09.2020 18:44 Ответить
.....солидарность - это не твоё.....
.....вот бы платили и ты бы пошёл, да кацап?.....
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12.09.2020 18:53 Ответить
САШУ НА МАШУ.
Марш солідарності з білоруськими жінками відбувся у Києві - Цензор.НЕТ 7406
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12.09.2020 19:22 Ответить
Солидарность с кем? С предполагаемым в будущем недружественным государством? Ведь внезависимости от того кто победит в Беларуси расклад предрешен для Украины. Мы получим на своих границах беларусско-кацапские войска со стороны державы Беларусь. Ну и к чему нам такая солидарность?
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12.09.2020 21:08 Ответить
Кацапам вчергове поюзали вялим по губам.
«12 сентября 2020

Москва отреагировала на требование Киева удалить приложения российских СМИ.

Москва отреагировала на требование Киева удалить приложения российских СМИ, таких как https://lenta.ru/tags/organizations/vgtrk/ ВГТРК , https://lenta.ru/tags/organizations/ria-novosti/ МИА «Россия сегодня» и https://lenta.ru/tags/organizations/ntv/ НТВ , из App Store. Об этом в субботу, 12 сентября, заявила официальный представитель https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ МИД России https://lenta.ru/tags/persons/zaharova-mariya/ Мария Захарова , передает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .

Ранее стало известно, что НТВ и ВГТРК получили уведомление от Apple, в котором говорится об удалении приложений из онлайн-магазина App Store по требованию СБУ на территории Украины.»



Apple RESPECT.
God bless USA !
Слава Україні !
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12.09.2020 18:46 Ответить
«Я знал, чьто тєбє понравіцца». (с)
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12.09.2020 19:58 Ответить
Злее нет осенней мухи и бабы-вековухи.
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12.09.2020 18:47 Ответить
Нє то что в Москвє.
Москвічька в красівом какошнікє.
Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве - Цензор.НЕТ 8304
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12.09.2020 18:56 Ответить
Місс Фсєлєнная РуSSкаго міра!
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12.09.2020 20:21 Ответить
Такое впечатление, что на эту рожу сознательно каблуком наступили.
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12.09.2020 20:31 Ответить
Лєтцо руSSкава міра.
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12.09.2020 20:35 Ответить
Лєтцо, не отличимое от подошвы.
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12.09.2020 20:39 Ответить
Марш солідарності з білоруськими жінками відбувся у Києві - Цензор.НЕТ 3149
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12.09.2020 20:11 Ответить
Если бы Майдан в Киеве собирался только по воскресеньям, чтобы по петь песенки, то Путинская марианетка Янукович сидел бы сейчас до сих пор в Киеве. Либо баррикады, покрышки, коктейли, брусчатка, палки, цепи и охотничьи ружья и месть карателям, либо вас ждёт массовая зачистка
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12.09.2020 20:50 Ответить
Глеб123

https://youtu.be/lhdCfXilD4o

Банда" Фильм про "эскадроны смерти", реж. Раиса Михайловская, д/ф 2015 г., Беларусь(26лет)

Механизм революции в Румынии в.Украины на Венесуэлы в Тайвань

МИНСК КИЕВ не то да ГЛЕБ а вот БУХАРЕСТ то
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13.09.2020 04:37 Ответить
4 июня 1989 года - военные расстреляли мирные протесты студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Сколько человек погибли и пострадали, не известно до сих пор - власти Китая не раскрывают цифры. По разным оценкам, во всем Китае были убиты от 300 до нескольких тысяч человек. Произошедшее до сих пор остается темой, табуированной в публичном пространстве, а в китайским сегменте интернета почти не найти информации, отличной от позиции властей. Настоящее Время вспоминает трагические события 1989 года

Белорусские военнослужащие должны защитить суверенитет государства и обеспечить «стабильность в обществе». Об этом сегодня, 22 июня, заявил Александр Лукашенко.
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13.09.2020 05:03 Ответить
А, что мешает сказать сегодня? Разница в реалной оценке ушерба от 16 000 доларов?
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12.09.2020 18:58 Ответить
Вы совсем запутались в методичка. Перескочили случайно на другую ветку
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12.09.2020 19:21 Ответить
Окелла промахнулся.
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12.09.2020 19:28 Ответить
Ага.
Многостаночьнік.
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12.09.2020 19:56 Ответить
Оооочень смелая, а главное - действенная акция!
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12.09.2020 19:47 Ответить
МАЙДАН !
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12.09.2020 19:54 Ответить
Що це за треш - =родина маш зовет= ???
Жах !
Як і наквецяні на землі нігті.
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12.09.2020 20:48 Ответить
Во времена майдана белорусы таких флешмобов не устраивали...
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12.09.2020 22:43 Ответить
 
 