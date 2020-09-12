Участницы женского марша в Минске сопротивляются силовикам и вынуждают их отступить. ВИДЕО
Белорусские силовики отступают перед участницами женского марша в Минске.
Соответствующее видео выложила в Facebook журналистка Ната Радина, информирует Цензор.НЕТ.
"Снова Минск. Похоже, тут уже ОМОН перепугался и готов бежать куда глаза глядят", - прокомментировала она.
Напомним, 12 сентября колонны женщин прошли по центру Минска, требуя отставки захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко и проведения честных выборов. Около 15 часов люди стали собираться на акцию солидарности на площади Свободы. Там же находились силовики.
Толпой женщины пытались окружить микроавтобус силовиков, кричали "Выпускай". На подмогу силовикам в оливковой форме прибыл ОМОН в черном. Подъехало около десятка бусиков и обычных автобусов для задержаний. Участниц шествия прижали к кафе и окружили.
Девушки держались в плотной сцепке. Их начали выдергивать из толпы и отводить в автобусы и автозаки. Одни участницы шествия пытались отбить тех, кого задерживают, сорвать балаклавы с силовиков. Другие же умоляли бойцов не прибегать к насилию, не трогать мирно протестующих людей.
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попереду мужики випустили жінок і студентів... ((
Бабы за Машу, а мужики за Сашу.
Учитесь беларусы.
https://youtu.be/1NfTHIk6EfU
.... в Париже и других городах Франции возобновились акции протестов «Желтых жилетов». В результате силовики задержали две сотни человек. Позор силовикам.
ето плавное превращение Беларуси в кацапию, от тока жещинанам почему то ето не нравится - мужичье согласно.
продолжай - без таких как ты и правда было бы скучно..
ты кацапский лахтинский казел - заскринь ето
лахта в болд ушла и показала, шо она таки лахта.
Напиши мемуары.
постылый и ганебны цар - гэта уже не цар...
Сексу- табу ..)))
А що, не пам'яті не має, коли В Україні мєнтов з інших міст в інші міста посилали??
Містечкових майже ніхто не знає...
Білорусь- маленька країна..😁
Женщин лупят, хватают, таскают...
А мужики где???
Я не понимаю.
Саша уйдёт, придёт Маша.
И всё утихнет и будет, как и было.
САшу можуть "піти".
Якби було кому... (((
Цікаво -скільки "влада" протримується??
Він вже стільки злочинів скоїв через свій низький інтелектуальний рівень, що в нього шлях один чіплятися за владу.
А шо їм треба ще порекомдувати?
Содомізм??
А че-креативніка..
🤣🤣