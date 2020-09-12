Участницы женского марша в Минске сопротивляются силовикам и вынуждают их отступить. ВИДЕО

Белорусские силовики отступают перед участницами женского марша в Минске.

Соответствующее видео выложила в Facebook журналистка Ната Радина, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова Минск. Похоже, тут уже ОМОН перепугался и готов бежать куда глаза глядят", - прокомментировала она.

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Напомним, 12 сентября колонны женщин прошли по центру Минска, требуя отставки захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко и проведения честных выборов. Около 15 часов люди стали собираться на акцию солидарности на площади Свободы. Там же находились силовики.

Толпой женщины пытались окружить микроавтобус силовиков, кричали "Выпускай". На подмогу силовикам в оливковой форме прибыл ОМОН в черном. Подъехало около десятка бусиков и обычных автобусов для задержаний. Участниц шествия прижали к кафе и окружили.

Девушки держались в плотной сцепке. Их начали выдергивать из толпы и отводить в автобусы и автозаки. Одни участницы шествия пытались отбить тех, кого задерживают, сорвать балаклавы с силовиков. Другие же умоляли бойцов не прибегать к насилию, не трогать мирно протестующих людей.