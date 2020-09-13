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Новости Видео Революция в Беларуси
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На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очередной женский марш начался 12 сентября в 15:00 на площади Свободы в Минске. По оценкам СМИ, на акции присутствовали 10 тысяч человек. Силовики установили автозаки, жестоко задержали и разогнали участников.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".

По их данным, задержаны не менее 69 человек.

Сообщается, что среди задержанных - журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Их доставили в Октябрьский РОВД, оборудование было конфисковано.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участницы женского марша в Минске сопротивляются силовикам и вынуждают их отступить. ВИДЕО

Была задержана и Надежда Крапивина из "Свободного театра".

Водитель машины остановился на улице Богдановича, чтобы пройти мимо колонны женщин. Через некоторое время подъехал фургон, из которого выбежали силовики в зеленой форме без документов и в балаклавах, вытащили водителя из машины и увели в автобус. "Кажется, просто потому, что он пропустил колонну женщин и не проехал на них на зеленый свет для себя", - говорится в публикации.

Был задержан еще один мужчина, который просто стоял на автобусной остановке и снимал все на телефон, передает "Наша Ніва".

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На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 02
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 03
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 04
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 05

Также смотрите: Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 12
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 13
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 14
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 15
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 16

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На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 17
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 18
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 19
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 20
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 21

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На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 23
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники 24

Автор: 

Беларусь (7900) задержание (6679) силовики (2799) Минск (1562)


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Топ комментарии
+18
Меня так умиляет этот вопрос: "Что вы делаете???"

А вы типа не понимаете? Пакуют они вас, бьют, калечат, унижают. Не дошло еще?
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13.09.2020 00:48
+10
Запитання. Білоруси у путіна навчились, що поперед себе жінок ставлять! Ще б дітей послали! Білоруси, я вже вас не жалію, ви не заслуговуєте волі! Позор!
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13.09.2020 02:07
+7
От скотиняки,на жінок руку підняли! Мирні мітинги ні до чого не приведіть-главбульбаш сказав,що так просто з бочки не злізе.
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13.09.2020 00:52
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Правила форума Совет форумчан
Меня так умиляет этот вопрос: "Что вы делаете???"

А вы типа не понимаете? Пакуют они вас, бьют, калечат, унижают. Не дошло еще?
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13.09.2020 00:48 Ответить
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6830
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13.09.2020 00:58 Ответить
а белорусы вообще тупенькие...
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13.09.2020 09:02 Ответить
кто такие белорусские омоновцы-это дети сельских жителей которые с великим трудом складывают 2+2.тупые мрази которых прикормил *******.-из общения в чатрулетке с белорусом.
п.с.теперь не удивительно почему такая жестокость.
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13.09.2020 00:49 Ответить
Так і при Сталіні саме з таких, "тупих і відданих", набирали у "вертухаї" ГуЛагу...
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13.09.2020 05:45 Ответить
до омонівців(мєнтів,натасканих на НАТОВП) щось почнає доходити,коли їх починають пи..дити у відповідь і переходять до "Коктейлів Молотова"...

ЦЮ ІСТИНУ просту ще поки що не вбили в голову"пересічному білоруському революціонеру"... На жіночому марші в Мінську затримали майже 70 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8330
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13.09.2020 10:57 Ответить
От скотиняки,на жінок руку підняли! Мирні мітинги ні до чого не приведіть-главбульбаш сказав,що так просто з бочки не злізе.
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13.09.2020 00:52 Ответить
Мы гуляем!

https://charter97.org/ru/news/2020/9/12/392906/
...погуляли...
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13.09.2020 00:59 Ответить
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5379
Cherchez une femme normale, как говорится...
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13.09.2020 01:07 Ответить
не сравнивай терпил белорусов с храбрыми французами и украинцами!
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13.09.2020 09:01 Ответить
хоробрі французи -це з історії згадки...

а зараз..
На жіночому марші в Мінську затримали майже 70 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2843 На жіночому марші в Мінську затримали майже 70 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5368
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13.09.2020 11:00 Ответить
После задержания орлами луки спасателей, которые спасали людей, которых топили в озере псы режима , уже не удивляет ничего.
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13.09.2020 01:03 Ответить
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6300
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13.09.2020 01:04 Ответить
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек

==============================================
и скольких женщин теперь по команде лукашенка продажные мусара-омоновцы покалечат ,изнасилуют или повесят в парке?
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13.09.2020 01:13 Ответить
Присягу давали кого защищать-лукашенка от людей?
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13.09.2020 12:16 Ответить
Как то пофиг. Если беларуские мужики такие слабаки что прикрываются женскими юбками... Такова их судьба видать.
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13.09.2020 01:13 Ответить
У центрі Києва після побиття студентів на другий день були зведені барикади, а у силовиків летіли коктейлі Молотова. А в Мінську кожної неділі їх ОМОН гамселить і хоч би бульбою його хто поцілив, так ні.
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13.09.2020 01:54 Ответить
Но у них нет пока Небесной сотни.
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13.09.2020 06:39 Ответить
..Шариками їх ...шариками .

На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2799
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13.09.2020 05:02 Ответить
Свою подружку минскую спрашиваю: А ты чего на женскую площадь не вышла?
-- Оплати мне сперва премену пола... *)
А вообще, общее настроение в Беларуси, как щас в Украине -- паратрахванне.
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13.09.2020 01:17 Ответить
в Украине - нет
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13.09.2020 09:11 Ответить
Таракан на старості звихнувся. Це вже злочини проти людяності. Йому світить Гаага.
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13.09.2020 01:48 Ответить
Ну, Янукович же не в Гааге. Хотя он приказывал убивать, и много убийств произошло. Даже что- то отсуживает у Украины. У Лукашенко все намного мягче.
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13.09.2020 06:43 Ответить
Толык, не кизди, бо приїде за тобою червоно-чорний катафалк.
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13.09.2020 09:12 Ответить
сперва поймай
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13.09.2020 09:11 Ответить
Запитання. Білоруси у путіна навчились, що поперед себе жінок ставлять! Ще б дітей послали! Білоруси, я вже вас не жалію, ви не заслуговуєте волі! Позор!
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13.09.2020 02:07 Ответить
Мне тоже такая мысль пришла. Они не учатся у Путина, а он ими дирижирует. В частности next. Прямо по своему каналу и руководит. Например: прийти с цветами туда-то во столько-то в белых платьях. Говорить то-то. Еще и соседей позовите .
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13.09.2020 06:20 Ответить
*NEXTA
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13.09.2020 06:49 Ответить
именно так
весь этот протест с самого начала режисировался путиным
да, у людей накипело и они вышли
но они полностью под контролем путина
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13.09.2020 09:13 Ответить
це скоріше всього не так..

Просто білоруські "мужчини" максимум на що спосібні -це на "італійський страйк"..

Такий вже народ... ВИПЛОДОК БАГАТОРІЧНОЇ СЕЛЕКЦІЇ "Совєтського чєловєка"..
Блоруські мужчини навіть не боягузи.. У них просто "прочищені мізки"...
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13.09.2020 11:04 Ответить
На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1818
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13.09.2020 05:01 Ответить
Как писал Бабченко о белорусах, что они только сейчас с удивлением узнали, что при встрече с ОМОНом можно почувствовать ,,лёгкое недомогание".
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13.09.2020 08:21 Ответить
ну вот, глупые розовые пони начинают получать люлей
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13.09.2020 09:00 Ответить
Єй, білоруські мужики, якщо ви ще осталися, - арматури, біти, просто ломики в руки, і заступіться за своїх жінок. І перед ними, а не ззаді - гендеристи ви срані.
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13.09.2020 09:01 Ответить
не-не, они мирно протестуют на коленях (и это не фейк)
На жіночому марші в Мінську затримали майже 70 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5973

На жіночому марші в Мінську затримали майже 70 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9525
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13.09.2020 09:07 Ответить
цей мужичок точно "опущений",це підтвердить будь-який зек.
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13.09.2020 11:05 Ответить
THE END

На жіночому марші в Мінську затримали майже 70 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3240
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13.09.2020 09:12 Ответить
ага
это точно конец
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13.09.2020 09:15 Ответить
На жіночому марші в Мінську затримали майже 70 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6725
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13.09.2020 09:15 Ответить
Дивлюсь на ці фото і перше, що спадає на думку: невже білоруси - нація кастратів?
Чому жінки наодинці так відчайдушно чинять спротив ОМОНівцям?
Чоловіки-білоруси, невже вам не соромно?
Де ваша гордість?!
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13.09.2020 11:04 Ответить
Ще буде багато багатотисячних мітингів...
Але виключно вихідними.. поки з часом вони не зійдуть "на нєт"...

"варіант "Болотної".. Не Майдану..
Так,сподівання були великі,аЛЕ...

Давайте просто припинимо надіятись навіть на "варіант Гуайдо"...
-------------

Так обделаться в абсолютно беспроигрышной ситуации - это надо очень постараться. Переходящее знамя самой беспомощной революции уже едет к вам через океан из Венесуэлы.
https://kungurov.livejournal.com/

перенесемся в Белоруссию. Революционная ситуация стала развиваться с мая 2020 г. В августе она вылилась в полноценное массовое восстание. Но революции не происходит. Отсутствует революционный субъект, претендующий на власть, как следствие - не возникает двоевластия. Картина складывается довольно фантасмагорическая: ******** диктатор нелегитимен от слова «совсем». Но никто (!!!) не претендует на его власть. И пока этот кто-то не появится, Таракан не уйдет.

Тихановская оказалась великим просранным шансом
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13.09.2020 11:11 Ответить
Девочки, пока проходить курсы самообороны. Котики, песни и все остальные няшки - пока что в долгий ящик. По другому - никак .
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13.09.2020 12:10 Ответить
Ну вот и все, ливаруция сдулась. Где толпы розовых пон которые тут писали "ну все, Луке точно конец"?
И это при том что ОМОН и не зверствовал особо, кроме первых дней.
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13.09.2020 12:13 Ответить
я смотрю в Беларусии только бабы с яйцами. мужиков в упор не вижу. педики что ли?
мне интересно, а балончики со слезоточивым газом у бульбашей не продают?
на крайняк балончики с лаком для волос и в рожу дружно "черепашкам нинзя".
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13.09.2020 14:07 Ответить
 
 