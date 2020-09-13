На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очередной женский марш начался 12 сентября в 15:00 на площади Свободы в Минске. По оценкам СМИ, на акции присутствовали 10 тысяч человек. Силовики установили автозаки, жестоко задержали и разогнали участников.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".

По их данным, задержаны не менее 69 человек.

Сообщается, что среди задержанных - журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Их доставили в Октябрьский РОВД, оборудование было конфисковано.

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Была задержана и Надежда Крапивина из "Свободного театра".

Водитель машины остановился на улице Богдановича, чтобы пройти мимо колонны женщин. Через некоторое время подъехал фургон, из которого выбежали силовики в зеленой форме без документов и в балаклавах, вытащили водителя из машины и увели в автобус. "Кажется, просто потому, что он пропустил колонну женщин и не проехал на них на зеленый свет для себя", - говорится в публикации.

Был задержан еще один мужчина, который просто стоял на автобусной остановке и снимал все на телефон, передает "Наша Ніва".

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