На женском марше в Минске задержали почти 70 человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Очередной женский марш начался 12 сентября в 15:00 на площади Свободы в Минске. По оценкам СМИ, на акции присутствовали 10 тысяч человек. Силовики установили автозаки, жестоко задержали и разогнали участников.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".
По их данным, задержаны не менее 69 человек.
Сообщается, что среди задержанных - журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Их доставили в Октябрьский РОВД, оборудование было конфисковано.
Была задержана и Надежда Крапивина из "Свободного театра".
Водитель машины остановился на улице Богдановича, чтобы пройти мимо колонны женщин. Через некоторое время подъехал фургон, из которого выбежали силовики в зеленой форме без документов и в балаклавах, вытащили водителя из машины и увели в автобус. "Кажется, просто потому, что он пропустил колонну женщин и не проехал на них на зеленый свет для себя", - говорится в публикации.
Был задержан еще один мужчина, который просто стоял на автобусной остановке и снимал все на телефон, передает "Наша Ніва".
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А вы типа не понимаете? Пакуют они вас, бьют, калечат, унижают. Не дошло еще?
п.с.теперь не удивительно почему такая жестокость.
ЦЮ ІСТИНУ просту ще поки що не вбили в голову"пересічному білоруському революціонеру"...
https://charter97.org/ru/news/2020/9/12/392906/
...погуляли...
Cherchez une femme normale, как говорится...
а зараз..
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и скольких женщин теперь по команде лукашенка продажные мусара-омоновцы покалечат ,изнасилуют или повесят в парке?
-- Оплати мне сперва премену пола... *)
А вообще, общее настроение в Беларуси, как щас в Украине -- паратрахванне.
весь этот протест с самого начала режисировался путиным
да, у людей накипело и они вышли
но они полностью под контролем путина
Просто білоруські "мужчини" максимум на що спосібні -це на "італійський страйк"..
Такий вже народ... ВИПЛОДОК БАГАТОРІЧНОЇ СЕЛЕКЦІЇ "Совєтського чєловєка"..
Блоруські мужчини навіть не боягузи.. У них просто "прочищені мізки"...
это точно конец
Чому жінки наодинці так відчайдушно чинять спротив ОМОНівцям?
Чоловіки-білоруси, невже вам не соромно?
Де ваша гордість?!
Але виключно вихідними.. поки з часом вони не зійдуть "на нєт"...
"варіант "Болотної".. Не Майдану..
Так,сподівання були великі,аЛЕ...
Давайте просто припинимо надіятись навіть на "варіант Гуайдо"...
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Так обделаться в абсолютно беспроигрышной ситуации - это надо очень постараться. Переходящее знамя самой беспомощной революции уже едет к вам через океан из Венесуэлы.
https://kungurov.livejournal.com/
перенесемся в Белоруссию. Революционная ситуация стала развиваться с мая 2020 г. В августе она вылилась в полноценное массовое восстание. Но революции не происходит. Отсутствует революционный субъект, претендующий на власть, как следствие - не возникает двоевластия. Картина складывается довольно фантасмагорическая: ******** диктатор нелегитимен от слова «совсем». Но никто (!!!) не претендует на его власть. И пока этот кто-то не появится, Таракан не уйдет.
Тихановская оказалась великим просранным шансом
И это при том что ОМОН и не зверствовал особо, кроме первых дней.
мне интересно, а балончики со слезоточивым газом у бульбашей не продают?
на крайняк балончики с лаком для волос и в рожу дружно "черепашкам нинзя".