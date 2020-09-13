Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ. ВИДЕО
Футболисты из команд разных дивизионов Беларуси осуждают насилие, которое применяют к протестующим.
С осуждением жестокости во время послевыборных протестных акций выступили игроки команд Высшей и Первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY. Среди них - Егор Филипенко, Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Виталий Гайдучик, Дмитрий Бага, Павел Рыбак, Владимир Бушма.
"Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы - футболисты разных команд, но одной страны", - говорят спортсмены.
Футболисты выражают соболезнования родным погибших, выступают со словами поддержки пострадавшим и призывают остановить насилие.
Игроки отметили, что они, "как и весь наш народ, имеем права, закрепленные Конституцией".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
Очередной женский марш начался 12 сентября в 15:00 на площади Свободы в Минске. По оценкам СМИ, на акции присутствовали 10 тысяч человек. Силовики установили автозаки, жестоко задержали и разогнали участников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Этот идиот и швец, и жнец, и на баяне игрец.....
А.Г.Лукашенко: " А почему вы считаете, что хоккей моя любимая игра? Неправда... В хоккей я играю по несчастью. Я всю жизнь играл в футбол. Всю. Я по профессии футболист. Уже был президентом, я доигрался до того... "
И жизнь за фюрера отдать...
Чтоб внуки помнили навеки...
Демократия всегда ненастье...
Твоя бабушка Крестьянку не выписывала?
Начни читать ту стопку.
Я помню наизусть все что когда то прочитал в детстве....Мурзилки блин.э.зачуханные...
Гилляк для бот -песів вистачає .
ФОМ: «Действия Лукашенко в отношении оппозиции и протестующих одобряют почти 40% россиян».
Дурки, вас не б'ють, а вбивають! А ви шмарклі жуєте.
А далі що ?
Лука навіть не похитнувся.
Треба якісь інші заходи вживати. Більш радикальні. Я так розумію, народ в тоталітарній державі лукашенка то є ніщо. Вона функціонує навіть без схвалення більшості. Всі владні структури підпорядковані особисто йому. Поліція та армія не служать народові.
майдановцы никогда не тепели избиений
майдановцы никогда не прятались за спинами женщин
2. Шукаємо колодязь з тел.,тв., нет. й іншими кабелями, перепилюємо чи перекушуємо (вирізати великі куски аби роботи вертухаї мали більше. Або обмотуємо ті кабелі промасленим ганчірям і підпалюємо. Сильного вогню немає, але ізоляція розплавиться.
3. Знаходимо вузол електропостачання (ТЕП чи зовнішня щитова) краще підпалити трансформатори, мож зробити КЗ, перерубати кабель, залити водою (Дотримуватись ПТЕБ !)
они хотят протестовать мирно
и отгребать люлей
все
поэтому пусть становятся раком и облизывают берцы карателей
совсем как в твоей мокшандии
а я знаю, что это ссыкло усирается каждый раз, когда патриоты выходят на улицы!
короче, ******* даже своими трусами не управляет
---
плохо работаешь, пригожинский, легкоизобличительно
в них уже Мандель прописалась
Ленку отпихивает