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Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ. ВИДЕО

Футболисты из команд разных дивизионов Беларуси осуждают насилие, которое применяют к протестующим.

С осуждением жестокости во время послевыборных протестных акций выступили игроки команд Высшей и Первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY. Среди них - Егор Филипенко, Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Виталий Гайдучик, Дмитрий Бага, Павел Рыбак, Владимир Бушма.

"Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы - футболисты разных команд, но одной страны", - говорят спортсмены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Футболисты выражают соболезнования родным погибших, выступают со словами поддержки пострадавшим и призывают остановить насилие.

Игроки отметили, что они, "как и весь наш народ, имеем права, закрепленные Конституцией".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите также: В Минске вывесили национальный флаг на тросе между высотками. Приехали пожарники. ОМОН "отсёк гражданских". А флаг ускользнул. ВИДЕО

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Очередной женский марш начался 12 сентября в 15:00 на площади Свободы в Минске. По оценкам СМИ, на акции присутствовали 10 тысяч человек. Силовики установили автозаки, жестоко задержали и разогнали участников.

Автор: 

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) футболист (169)


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Топ комментарии
+12
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 8769
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13.09.2020 07:10
+9
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 7214
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13.09.2020 08:00
+6
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 4402
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13.09.2020 05:18
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Хана беларускому футболу.
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13.09.2020 03:10 Ответить
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 5487
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13.09.2020 04:58 Ответить
а хоккеисты - 100 штук выразили или воздержались?
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13.09.2020 03:47 Ответить
походу воздержались скользуны по льоду...
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13.09.2020 03:51 Ответить
Утримались, корпоративна солидарність з гравцями №"01" та +уйлом № "11". Особливо пригодовані (прикормленние).
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13.09.2020 09:05 Ответить
Мимо. Лука в хоккей играет.
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13.09.2020 04:29 Ответить
в то шо лука играет, как и ***** - ето шо угодно, тока не хоккей...
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13.09.2020 09:11 Ответить
"такой хоккей нам не нужен".
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13.09.2020 17:19 Ответить


Этот идиот и швец, и жнец, и на баяне игрец.....
А.Г.Лукашенко: " А почему вы считаете, что хоккей моя любимая игра? Неправда... В хоккей я играю по несчастью. Я всю жизнь играл в футбол. Всю. Я по профессии футболист. Уже был президентом, я доигрался до того... "
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13.09.2020 11:17 Ответить
тогда штанга.
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13.09.2020 17:17 Ответить
Я так понимаю что белорусов таки нагнул лукашенко ..митинги легко нивелирует ОМОН
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13.09.2020 05:13 Ответить
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 4402
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13.09.2020 05:18 Ответить
В дерьме советском счастье...
И жизнь за фюрера отдать...
Чтоб внуки помнили навеки...
Демократия всегда ненастье...
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13.09.2020 06:10 Ответить
Что это было?
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13.09.2020 06:14 Ответить
Кровавые события Майдана в Китае на площади Тяньаньмень 31 год назад унесли жизни 5000 студентов и молодежи...,но точное число жертв до сих пор неизвестно...,что для Китая 5000? Если в год за коррупцию расстреливают 20 000 китайских чинуш...а коррупция растет как на дрожжах... 20 тыщ застрелии, 40 тыщ новых выросло...круговорот воды в природе...свято место пустым не бывает
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13.09.2020 06:20 Ответить
Кончай уже цитировать Мурзилку.
Твоя бабушка Крестьянку не выписывала?
Начни читать ту стопку.
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13.09.2020 06:34 Ответить
Восток дело тонкое,к примеру : ДЕРЕВО СВОБОДЫ должно время от времени омываться кровью патриотов...Томас Джефферсон
Я помню наизусть все что когда то прочитал в детстве....Мурзилки блин.э.зачуханные...
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13.09.2020 06:46 Ответить
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 5559.....
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13.09.2020 06:57 Ответить
Митенька а яким боком ти до бандерівців? Тебе Степан Андрійович повісив би на першій смереці!
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13.09.2020 07:47 Ответить
Малорос ? .
Гилляк для бот -песів вистачає .
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13.09.2020 08:22 Ответить
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 4118
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13.09.2020 07:06 Ответить
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 8077
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13.09.2020 07:08 Ответить
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 8769
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13.09.2020 07:10 Ответить
А слабо заспівати Бульбофюрер *****?
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13.09.2020 07:41 Ответить
заспівай
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13.09.2020 07:54 Ответить
Михаил Ходорковский

ФОМ: «Действия Лукашенко в отношении оппозиции и протестующих одобряют почти 40% россиян».
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13.09.2020 07:56 Ответить
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 7214
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13.09.2020 08:00 Ответить
Зауваж, що навіть чужі не такі жорстокі як свої.
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13.09.2020 08:52 Ответить
"Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег". Источник:https://censor.net/ru/v3218969

Дурки, вас не б'ють, а вбивають! А ви шмарклі жуєте.
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13.09.2020 08:34 Ответить
Не будет никакого толку с этих мирньіх протестов.
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13.09.2020 08:47 Ответить
а мы тебя в спам отправим,чтоб не каркал
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13.09.2020 09:37 Ответить
От этого ничего не изменится, ибо это суровая реальность: от бялоруских мирных протестов никакого толку не будет. Пошумят, пошумят и перестанут.
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13.09.2020 12:38 Ответить
Samozvanec etogo necytajet,u nego vse liudi ovci.Mne strano kak takoj durak mog upravliat narodom,tut vet tupej ego trudno bylo i najti
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13.09.2020 08:48 Ответить
Засудити то засудили.
А далі що ?
Лука навіть не похитнувся.
Треба якісь інші заходи вживати. Більш радикальні. Я так розумію, народ в тоталітарній державі лукашенка то є ніщо. Вона функціонує навіть без схвалення більшості. Всі владні структури підпорядковані особисто йому. Поліція та армія не служать народові.
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13.09.2020 08:49 Ответить
все идет своим чередом: украинский Майдан тоже долго раскручивался
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13.09.2020 09:39 Ответить
нет
майдановцы никогда не тепели избиений
майдановцы никогда не прятались за спинами женщин
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13.09.2020 12:07 Ответить
Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ - Цензор.НЕТ 9269
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13.09.2020 09:17 Ответить
Какое самоунижение! Падать ниц перед карателями! Еще б берцы им облизала...
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13.09.2020 10:04 Ответить
Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ - Цензор.НЕТ 735
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13.09.2020 09:18 Ответить
Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ - Цензор.НЕТ 6801
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13.09.2020 09:18 Ответить
Мож робити невеликі пакостні деверсіїї. 1. Розібратись де колектори і колодязі каналізації урядових будинків, тихо вночі (стоку майже немає) опускаємось в колодязь, напихаємо залізяччя у випускну трубу (та що з будинку) і запінюємо, напихаємо і запінюємо. Або з десяток людей незамітно по одному (5кг в людини) висипають в колодязь цемент, плиточний клей і якесь каміння, щебінь, пісок. Тече помало, зносить а в якомусь місці наносить все докупи і забивається.
2. Шукаємо колодязь з тел.,тв., нет. й іншими кабелями, перепилюємо чи перекушуємо (вирізати великі куски аби роботи вертухаї мали більше. Або обмотуємо ті кабелі промасленим ганчірям і підпалюємо. Сильного вогню немає, але ізоляція розплавиться.
3. Знаходимо вузол електропостачання (ТЕП чи зовнішня щитова) краще підпалити трансформатори, мож зробити КЗ, перерубати кабель, залити водою (Дотримуватись ПТЕБ !)
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13.09.2020 09:29 Ответить
о чем ты вообще?
они хотят протестовать мирно
и отгребать люлей
все
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13.09.2020 09:34 Ответить
Це не Україна! Там звикли жити під керівницьтвом "бульбопахана"!
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13.09.2020 11:45 Ответить
Какие вы тупые. Чем больше вы издеваетесь над белорусами, тем больше они понимают что их хотят просто использовать.
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13.09.2020 09:54 Ответить
Что они "понимают", кто их использует - личная свобода и неприкосновенность прав нужна им а не дяди Сему. У них что отсутствует твердость и непоколебимость убеждений, или их действия не есть осознанная необходимость ?
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13.09.2020 10:04 Ответить
Может это вы виноваты со своим Майданом. Они не хотят чтобы такое произошло у них. Они боятся из-за вас.
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13.09.2020 10:09 Ответить
Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ - Цензор.НЕТ 6437
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13.09.2020 10:12 Ответить
ага, не хотят
поэтому пусть становятся раком и облизывают берцы карателей
совсем как в твоей мокшандии
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13.09.2020 12:08 Ответить
Украиной управляет кремлевский блазень. Хватит лизать сапоги.
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13.09.2020 13:34 Ответить
серьезно??? управляет???
а я знаю, что это ссыкло усирается каждый раз, когда патриоты выходят на улицы!
короче, ******* даже своими трусами не управляет
---
плохо работаешь, пригожинский, легкоизобличительно
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13.09.2020 14:31 Ответить
и про трусы клоуна я не шучу
в них уже Мандель прописалась
Ленку отпихивает
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13.09.2020 14:32 Ответить
Вышли бы со своими фанатами и совместными усилиями отбуцали силовиков так, чтобы им служить кату перехотелось. А кричалками ситуацию не изменишь.
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13.09.2020 10:00 Ответить
Якість протесту футбольних фанатів вимірюється кількістю мєнтів.
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13.09.2020 10:09 Ответить
не смію питати, "мєнтів" ********* чи не ********* ?
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13.09.2020 10:57 Ответить
Любопытно.)
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13.09.2020 11:47 Ответить
Нормальні актриси, не пошлятина. За що їх видалили ?
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13.09.2020 12:02 Ответить
 
 