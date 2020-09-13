Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ. ВИДЕО

Футболисты из команд разных дивизионов Беларуси осуждают насилие, которое применяют к протестующим.

С осуждением жестокости во время послевыборных протестных акций выступили игроки команд Высшей и Первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY. Среди них - Егор Филипенко, Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Виталий Гайдучик, Дмитрий Бага, Павел Рыбак, Владимир Бушма.

"Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы - футболисты разных команд, но одной страны", - говорят спортсмены.

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Футболисты выражают соболезнования родным погибших, выступают со словами поддержки пострадавшим и призывают остановить насилие.

Игроки отметили, что они, "как и весь наш народ, имеем права, закрепленные Конституцией".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Очередной женский марш начался 12 сентября в 15:00 на площади Свободы в Минске. По оценкам СМИ, на акции присутствовали 10 тысяч человек. Силовики установили автозаки, жестоко задержали и разогнали участников.