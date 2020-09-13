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Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Андрей Ермак? Все о человеке, который подменил собой ЗЕ. ВИДЕО

Кто такой Андрей Ермак? За последние полгода этот вопрос не утратил актуальности, а обрел новое значение: что за человек смог узурпировать власть в стране и теперь тянет ее в пропасть капитуляции перед российским врагом? И именно этому персонажу посвящен спецпроект "Без цензуры".

Как получилось, что страной сейчас управляет не Владимир Зеленский, а Андрей Ермак? Откуда он взялся в Зе-команде, кто его друзья и враги? Чьи интересы он действительно отстаивает? И чем его работа грозит каждому из нас? Нет времени посмотреть все видео?

Выбирайте интересный момент в разделах:

00:00 - Интро
00:40 - Краткая биографическая справка об Андрее Ермака
03:13 - Первые бизнес-связи с Россией в 1999-м
06:05 - Знакомство с Зеленским на "Интере"
09:35 - Откуда начинался конфликт между Андреем Богданом и Андреем Ермаком
11:55 - Ермак в Зе-команде 16:15 - Как Ермак стал неким "заменителем" президента
17:22 - Как Ермак вычищает из власти всех, кто ему не нравится
20:35 - Союз Ермака с Коломойским и Портновым
24:40 - Как Ермак узурпировал власть в Украине и что ему за это грозит?

Оставляйте комментарий под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на обновление Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ.

Ничего личного - только факты.

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Зеленский Владимир (20500) Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1799) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+55
он ничего не захватывал.

нарід добровольно отдал власть тому, кто отдал власть ермаку
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13.09.2020 10:06
+45
"Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві ."....яка там в сина Порошенка футболка?...
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13.09.2020 10:13
+30
Москва настолько обнаглела, что начала открыто восхвалять своего агента Козыря ( Ермак) как мудрого переговорщика.
А Риббентроп даже бубочку покровительственно потрепал по щечке 😄
Там уверены, что Козырь держит пианиста мертвой хваткой, в том числе и через медикаментозное обеспечение !!
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13.09.2020 10:04
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уууу зрадулечка.
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13.09.2020 17:49 Ответить
Та не. Шо ты???!!! Так и должно быть.

Ты ж именно для этого выбрал в 2019-м ублюдков, предателей, извращенцев презизентом и депутатами от СН в ВР.
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15.09.2020 02:19 Ответить
не обзывай так себя, экс-преза, и партию пёс.
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15.09.2020 04:01 Ответить
То хай би єрмак запрошував назад януковича та азірова, чи що?
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13.09.2020 18:26 Ответить
Єрмак потомствєнний казачок.
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13.09.2020 18:43 Ответить
Не знаю, как там у вас в крыму, но Запорожские Козаки - справжни украинци!
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14.09.2020 10:09 Ответить
Букви і не маєш ?
Терпіти не можу, коли росіскими літерами пишуть українські слова.
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14.09.2020 10:27 Ответить
как-то индифферентно, что ты там *не можешь*, твои проблемы.
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14.09.2020 10:30 Ответить
а ще знаєш, кого я терпіти не можу - лєнку італєнку.
яка дописує під іншими іменами.
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14.09.2020 10:34 Ответить
Єрмак став виконувати обов"язки Зе студента посля Оманського зашквару.
З ким мав в Омані зустріч студент, чому там з"явився зненацька і де добу був......
Ця тайна не розкрита.
І завідци витікають усі інші зашквари.
Контозвідка знову
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13.09.2020 18:52 Ответить
Єрмак став виконувати обов"язки Зе студента посля Оманського зашквару.
З ким мав в Омані зустріч студент, чому там з"явився зненацька і де добу був......
Ця тайна не розкрита.
І завідци витікають усі інші зашквари.
Контозвідка знову ворог для Зе хоча зашквари вона не розкрила.
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13.09.2020 18:59 Ответить
Катсабське Лайно...
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13.09.2020 20:48 Ответить
Если Зе продолжит не выполнять обязанности президента ( перерезать ленточки, посещать садики - цеха,кидать мячики - не его обязанности) а управлять Украиной- внешней и внутренней политикой будет агент другого государства -выход где?, Закона об импичменте нет. Даже если бы был -Зеплесень не проголосует против бубочки. Даже если он гражданин рашки. СБУ его тоже не тронет - под ним.
И что делать?
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13.09.2020 23:38 Ответить
Много трепа ни о чем...
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14.09.2020 06:45 Ответить
Ніякої анархії в Лугандоні нема. Там все суворо підконтрольно наказам з кремля. Тому тиша на кордоні з Лугандоном - це виключно наказ з кремля. Обманювати себе - помилка. Чим Зєля заплатив за цю "тишу"?
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14.09.2020 08:03 Ответить
Анархія - це не хаос. Але так, анархії там нема
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15.09.2020 04:01 Ответить
Отой перший Єрмак, шо приєднав Сибір, мабуть нє хєра її не завойовував. Став довіреною особиною хана Кучума, замутив який-м'який "тобольський формат" і всьо завєртє.... Тубільці не вспіли роздуплиться ,а вже мацковські підд'ячні здирали з них останнії пєсци. То прізвище таке, планіда тілом рулить.
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14.09.2020 08:57 Ответить
В Україні виявляти і притягати до відповідальності держзрадників повинні спецслужби,які не виконують свої функції,а лиш на побігеньках у олігархів та інших тимчасових "ефективних" менеджерів.
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14.09.2020 10:00 Ответить
Видно, Ермак кому-то наступил на мозоляру.
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14.09.2020 10:10 Ответить
твій єрмак - зрадник.
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14.09.2020 10:28 Ответить
Как агент ФСБ Ермак честно делает в Украине свою работу.
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15.09.2020 02:20 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто такий Андрій Єрмак? Все про людину, яка підмінила собою ЗЕ - Цензор.НЕТ 6692
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14.09.2020 10:19 Ответить
Андрей Ермак это про-российский агент влияния, шпион и диверсант, вор, коррупционер и государственный преступник, который должен быть арестован по подозрению в госизмене!
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14.09.2020 12:04 Ответить
Которая выражается в чем?
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15.09.2020 04:02 Ответить
удивляет то, что при таком количестве воевавших и оружии на руках, никто до сих пор не взялся сделать ему дырку в голове и избавить государство от долгой рутины и расследований
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15.09.2020 04:16 Ответить
від одного виду його обісраної морди видно, що тіло - тупо МІШОК З ГІВНОМ!!!!!!!
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15.09.2020 06:24 Ответить
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