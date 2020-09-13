Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Андрей Ермак? Все о человеке, который подменил собой ЗЕ. ВИДЕО
Кто такой Андрей Ермак? За последние полгода этот вопрос не утратил актуальности, а обрел новое значение: что за человек смог узурпировать власть в стране и теперь тянет ее в пропасть капитуляции перед российским врагом? И именно этому персонажу посвящен спецпроект "Без цензуры".
Как получилось, что страной сейчас управляет не Владимир Зеленский, а Андрей Ермак? Откуда он взялся в Зе-команде, кто его друзья и враги? Чьи интересы он действительно отстаивает? И чем его работа грозит каждому из нас? Нет времени посмотреть все видео?
Выбирайте интересный момент в разделах:
00:00 - Интро
00:40 - Краткая биографическая справка об Андрее Ермака
03:13 - Первые бизнес-связи с Россией в 1999-м
06:05 - Знакомство с Зеленским на "Интере"
09:35 - Откуда начинался конфликт между Андреем Богданом и Андреем Ермаком
11:55 - Ермак в Зе-команде 16:15 - Как Ермак стал неким "заменителем" президента
17:22 - Как Ермак вычищает из власти всех, кто ему не нравится
20:35 - Союз Ермака с Коломойским и Портновым
24:40 - Как Ермак узурпировал власть в Украине и что ему за это грозит?
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Ты ж именно для этого выбрал в 2019-м ублюдков, предателей, извращенцев презизентом и депутатами от СН в ВР.
Терпіти не можу, коли росіскими літерами пишуть українські слова.
яка дописує під іншими іменами.
З ким мав в Омані зустріч студент, чому там з"явився зненацька і де добу був......
Ця тайна не розкрита.
І завідци витікають усі інші зашквари.
Контозвідка знову
З ким мав в Омані зустріч студент, чому там з"явився зненацька і де добу був......
Ця тайна не розкрита.
І завідци витікають усі інші зашквари.
Контозвідка знову ворог для Зе хоча зашквари вона не розкрила.
И что делать?