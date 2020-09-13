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Наев в День танкистов поздравил воинов и танкостроителей: "Ваши грозные машины всегда рядом". ВИДЕО

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев записал поздравление по случаю Дня танкистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице Командования ОС ВС в Facebook.

Смотрите также: Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником. ФОТО

"Дорогие боевые друзья, воины-танкисты, ветераны танковых войск и работники танкостроительной промышленности Украины!

От себя лично и Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем танкистов!

Седьмой год подряд украинские танковые экипажи мужественно и уверенно выполняют боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в рамках проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил, доказывая свой профессионализм.

Ваши грозные машины всегда находятся рядом и придают уверенности военным на линии соприкосновения.

Отдельное уважение и почет работникам танкостроительной промышленности нашей страны. Благодаря Вашей кропотливой работе Украина имеет многолетнюю историю развития танковых войск, которые являются важной составляющей боевого потенциала Вооруженных Сил Украины.

Вспомним воинов, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Вечная память и слава героям-танкистам!

В этот праздничный день желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, счастья, вдохновения и новых свершений в деле укрепления обороноспособности нашего государства!

Слава Украине!

Вместе победим!" - отметил Наев в своем обращении.

праздник (1691) танк (2260) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+16
Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 3247
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13.09.2020 12:29
+9
Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 1246Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 4802Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 3625

...
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13.09.2020 13:02
+8
Солдат ВСУ должен получать больше майора полиции...
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13.09.2020 12:24
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Солдат ВСУ должен получать больше майора полиции...
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13.09.2020 12:24 Ответить
солдат ВСУ и МАЙОР полиции должны получать в ДВОЕ больше
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13.09.2020 13:06 Ответить
что б майор полиции бухал в два раза больше???
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13.09.2020 13:15 Ответить
https://youtu.be/78w9U_4zQ1U
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13.09.2020 13:17 Ответить
армия во все мире элита, полиция-ищейки, солдат всу после отсидки в окопе позащите отчизны, сдав оружие, имеет полное право набухаться, в отличии от пьющего на окко полициянта кофе с дефачкаами...видео - полная ерунда...королевские семьи служат на флоте, а у нас в зраде по 3 срока...
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13.09.2020 13:33 Ответить
Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 3247
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13.09.2020 12:29 Ответить
А чому мовчить говнокомандувач? Шмалить айкоси?
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13.09.2020 12:33 Ответить
"Нема коли" - отдыхать изволят. Только вот - от чего?
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13.09.2020 12:38 Ответить
Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 9930
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13.09.2020 12:56 Ответить
Что-то я запутался, а кто это совсем недавно короной заболел, не Наев случайно? Это он диверсию без маски среди танкистов устроил?
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13.09.2020 12:38 Ответить
По-моему,Таран.
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13.09.2020 16:22 Ответить
Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 1246Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 4802Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 3625

...
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13.09.2020 13:02 Ответить
Наев в День танкистов поздравил воинов и танкостроителей/ В отличие от четыреждыуклониста имеет право: Другого выхода из вооруженного конфликта, кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19
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13.09.2020 13:19 Ответить
танки в современной войне это не более чем оружие зачистки уже подавленного противника...основное решает авиация и ракетные системы...
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13.09.2020 13:37 Ответить
Щось Наєва зовсім не чуть. Покладала на нього надії, але поки вони не справдились.
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13.09.2020 17:43 Ответить
А неЛох не привітав ? Забулося ?
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13.09.2020 19:01 Ответить
Толку от тех танков! Вся ГСВГ была рассчитана на полчаса боя! Ракеты! Вот оружие и защиты и нападения! Много ракет и разных!
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13.09.2020 21:41 Ответить
 
 