Наев в День танкистов поздравил воинов и танкостроителей: "Ваши грозные машины всегда рядом". ВИДЕО
Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев записал поздравление по случаю Дня танкистов.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице Командования ОС ВС в Facebook.
"Дорогие боевые друзья, воины-танкисты, ветераны танковых войск и работники танкостроительной промышленности Украины!
От себя лично и Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем танкистов!
Седьмой год подряд украинские танковые экипажи мужественно и уверенно выполняют боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в рамках проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил, доказывая свой профессионализм.
Ваши грозные машины всегда находятся рядом и придают уверенности военным на линии соприкосновения.
Отдельное уважение и почет работникам танкостроительной промышленности нашей страны. Благодаря Вашей кропотливой работе Украина имеет многолетнюю историю развития танковых войск, которые являются важной составляющей боевого потенциала Вооруженных Сил Украины.
Вспомним воинов, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Вечная память и слава героям-танкистам!
В этот праздничный день желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, счастья, вдохновения и новых свершений в деле укрепления обороноспособности нашего государства!
Слава Украине!
Вместе победим!" - отметил Наев в своем обращении.
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