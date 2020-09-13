Перед "Маршем героев" в Минск стянули автозаки и военную технику, начались первые задержания. ВИДЕО

В Минск перед началом масштабной акции протеста под названием "Марш героев" начали стягивать автозаки и военную технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в онлайн-репортаже TUT.BY.

На опубликованном видео запечатлено движение колонны военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой по проспекту Независимости в Минске.

Также на подъезде к столице Беларуси была замечена колонна БТРов.

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Как сообщает Nexta Live, в Минске основная колонна протестующих соберется на "Марш героев" в 14:00 у районе проспекта Независимости, откуда пойдет в сторону микрорайона Дрозды, где проживает белорусская политическая, спортивная и творческая элита.

На данный момент центр Минска оцеплен силовиками.





Октябрьская площадь оцеплена людьми с оружием. По периметру натянута колючая проволока.

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Тем временем в городе уже начались первые задержания людей, которые выдвинулись для участия в "Марше героев".