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Перед "Маршем героев" в Минск стянули автозаки и военную технику, начались первые задержания. ВИДЕО

В Минск перед началом масштабной акции протеста под названием "Марш героев" начали стягивать автозаки и военную технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в онлайн-репортаже TUT.BY.

На опубликованном видео запечатлено движение колонны военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой по проспекту Независимости в Минске.

Также на подъезде к столице Беларуси была замечена колонна БТРов.

Смотрите также: Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Как сообщает Nexta Live, в Минске основная колонна протестующих соберется на "Марш героев" в 14:00 у районе проспекта Независимости, откуда пойдет в сторону микрорайона Дрозды, где проживает белорусская политическая, спортивная и творческая элита.

На данный момент центр Минска оцеплен силовиками.

Перед Маршем героев в Минск стянули автозаки и военную технику, начались первые задержания 01
Перед Маршем героев в Минск стянули автозаки и военную технику, начались первые задержания 02

Октябрьская площадь оцеплена людьми с оружием. По периметру натянута колючая проволока.

Смотрите также: Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ. ВИДЕО

Тем временем в городе уже начались первые задержания людей, которые выдвинулись для участия в "Марше героев".

Беларусь (7901) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) Минск (1562)


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Топ комментарии
+13
Если Марш героев , то пора уже и шины зажигать 😀😀😜
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13.09.2020 13:40
+12
Батька, батька! Обосравшийся гопник, а не батька, с кем собрался воевать этот дебил?!
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13.09.2020 13:44
+7
Видать, "Баста, карапузики, кончилися танцы"©...
Не созрели еще...
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13.09.2020 13:39
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Правила форума Совет форумчан
Видать, "Баста, карапузики, кончилися танцы"©...
Не созрели еще...
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13.09.2020 13:39 Ответить
Хотелось бы ошибаться... но слишком долго хороводы с властью братья-беларусы водили.
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13.09.2020 14:14 Ответить
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 9300
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13.09.2020 14:19 Ответить
Ого какие волосы длинные. Санузлы наверное нада прочищать регулярно😁😁😁
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13.09.2020 15:04 Ответить
да, неприятно если волосы в дыру забьются.
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13.09.2020 15:38 Ответить
усцатый таракан скоро двинется в ростов
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13.09.2020 13:39 Ответить
испугается женщин с шариками?
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13.09.2020 15:29 Ответить
Если Марш героев , то пора уже и шины зажигать 😀😀😜
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13.09.2020 13:40 Ответить
Никогда!!!
Возвращается батальонная разведка -"Нет, пехота не пройдёт. Только танки. Там такие собаки"
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13.09.2020 14:34 Ответить
😀😀😀
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13.09.2020 17:19 Ответить
А де вони набрали "героїв"? У нас героями назвали людей, що загинули у боях на Майдані, Донбасі... А у них "герої" - ті, що з ОМОНовцями обнімалися, а вони їх кийками по дворах ганяли?...
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13.09.2020 15:22 Ответить
Пан Яр , я тоже хотела жто бы узнать - откуда герои ? Потому и написала , что пора бы и шины зажигать .

Может они АВАНСОМ себя так назвали , что мол герои ШО ВООБЩЕ РЕШИЛИСЬ ВЫЙТИ НА МАРШ ?
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13.09.2020 17:19 Ответить
Дивіться, обережніше... Мені вже тут, на тому тижні, рвалися "очі видряпувать" наші вчорашні однодумці під білоруськими прапорцями, коли я з їх "революції" посміявся... Оце я написав тижнів два тому:
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
Ну, і так далі, в тому ж дусі...
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13.09.2020 17:27 Ответить
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
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13.09.2020 17:33 Ответить
Не, вроде выходят на нужное направление . ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА ЖТОТ ЧАС
«
На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади.
Джерело: https://interfax.by/ Інтерфакс-Захід , білоруська служба https://www.svaboda.org/a/30835873.html Радіо Свобода
Деталі: Як пише Радіо Свобода, на вулиці Тімірязєва намагаються побудувати барикади з підручних засобів.
Інтерфакс-Захід повідомляє, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці немає, проїжджа частина заповнена протестувальниками.»
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13.09.2020 18:29 Ответить
Поживемо - побачимо... Там намічається чергова "сочінська зустріч"...Мені здається, "сонцеликий" запропонує "бульбофюреру" якісь преференції і "теплі місця" для нього і діток, в обмін на те, щоб він пішов... Потім Тіхановська, "явочним порядком", займе крісло президента(сумніваюсь, що Путін погодиться на перевибори - мало що може статься...), і Білорусь затихне... Ну, а коли вони прокинуться у "Тайожному Союзі", буде пізно...
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13.09.2020 18:59 Ответить
Да , хутину важно не потерять выход к границе ЕС.

Он будет за Беларусь сражаться до упора .
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13.09.2020 19:12 Ответить
Чесно кажучи, Путіну важливий не "вихід до кордону ЕС", а бажання не допустить відходу до ЕС України і Білорусі...
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13.09.2020 20:03 Ответить
Посмотрим какие герои.
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13.09.2020 13:41 Ответить
да знаем уже заранее..

снова потерпевшие..
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13.09.2020 13:52 Ответить
Ага , це називається ,, путЕн введи ", мля!!
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13.09.2020 13:43 Ответить
ГУЛАГ готовят к сдаче под ключ....СССр жив,да драстуеть кпSS родная партия наш рулевой...
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13.09.2020 13:43 Ответить
Батька, батька! Обосравшийся гопник, а не батька, с кем собрался воевать этот дебил?!
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13.09.2020 13:44 Ответить
З героями.
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13.09.2020 14:20 Ответить
ето мудило, сказал псіхіатор...

В интервью российским пропагандистам Лукашенко заявил, что американцы «следят из космоса» за ним и «передают сигналы в центр под Варшавой».
Может ли здоровый человек всерьез делать такие заявления на весь мир, спросили художника-карикатуриста, врача-психиатра Андрея Бильжо.

- Можно называть Лукашенко безобидным психопатом?
- Ни в коем случае. Какой же он безобидный? Конечно, опасный! Психопат - это человек, которому плохо самому и который делает плохо себе и окружающим. - ставит диагноз Андрей Бильжо. - Это данность, она не является болезнью. Человек родился с этим и живет. Психопатия проявляется, когда у психопата наступает декомпенсация. Она возникает, когда психопат оказывается в условиях, которые ему не подходят. В качестве примера: публичная личность, которая любит большую аудиторию, выходит на сцену перед пустым залом, а ему говорят: «Ты три месяца будешь работать в библиотеке, где ни одного человека».
- Лукашенко искренне верит в слежку американцев из космоса?
- Да. Он довольно искренен. При этом Лукашенко демонстрирует нам состояние абсолютной декомпенсации. На протяжении 25 лет он стоит у власти с ощущением, что это его страна, его квартира, в которой он как захочет, так и переставит мебель. И вдруг: о ужас! Он просыпается, а ему говорят: «Пошел вон отсюда!» И он, конечно, в ужасе хватает автомат, потому что он хочет защищать свою квартиру. В этот момент он не понимает, как он смешон, - отмечает врач.
- С автоматом он прогоняет людей, которые претендуют на его квартиру. Ему плохо, ужасно. Он не может себе дать отчета и не терпит никакой критики в свой адрес. Плюс сюда наслоилась профессиональная деформация личности, - добавляет Бильжо.
- Мы наблюдаем ее у Лукашенко, мы видим ее и у Путина - у любого человека, который очень долго стоит у власти. Они не понимают, что происходит и не видят реальной жизни. Об этом можно прочитать в сказке Андерсена про голого короля.
Лукашенко действительно ничего не понимает, полностью лишен самокритики и неадекватен. Профессиональная деформация личности, декомпенсация. Плюс, надо сказать, что Лукашенко в общем-то м**ак. Да, это слово считается неприличным, но оно очень емкое и важное на самом деле. Потому что сказать рак - не то, чудак сказать - не то. Совсем другой смысл и другая аннотация. Он всегда был м***ком. И это теперь стало ярко видно всем. Человек ведет себя неадекватно. Вот эти все три составляющие дают нам такого Лукашенко.
- С таким диагнозом можете дать прогноз политической карьере Лукашенко?
- Закончится все его исчезновением.https://charter97.org/ru/news/2020/9/13/392997/
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13.09.2020 14:43 Ответить
Еще не все кремлеботы отметились!
Куратор заругает!
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13.09.2020 13:45 Ответить
Из Минска заблокироли видео..нет даже моего любимого БелСАТ...
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13.09.2020 13:45 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/9/13/393012/
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13.09.2020 14:07 Ответить
ФСБ контора зна шо делає
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13.09.2020 13:47 Ответить
Хотите быть свободными?.. - Велкам!.. Испейте эту чашу до дна. Или возвращайтесь к Гитлеру, Лукашенко, Путину и Чаушеску.
Свобода, ****, непростая вещь...
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13.09.2020 13:49 Ответить
да не готовы они
хотят свободы на халяву
как на халяву 26 лет их экономика Россией содержалась
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13.09.2020 14:21 Ответить
Белорусь єто капкан для Путлера....Госдеп умеет РАБссию опустить похлеще Єрдогана и принца Салмана...
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13.09.2020 13:50 Ответить
Конгрессс США готовит новые санкции против Кремлевских Хмырей,сообщил Сенатор Берри...
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13.09.2020 13:56 Ответить
Цветами больше махать нужно!!!
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13.09.2020 13:52 Ответить
Перед "Маршем героев" в Минск стянули автозаки и военную технику, начались первые задержания - Цензор.НЕТ 9583
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13.09.2020 13:53 Ответить
Почему-то мало кто обращает внимание, что Колесникова - доверенное лицо пророссийского Бабарико. Причём не просто пророссийского, а гражданина РФ, и газпромовца.
Скинут лукашенко - придёт удобный для путина бабарико.
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13.09.2020 13:53 Ответить
Беларусы сами виноваты в том что скормили себе упыря .... так что как то пох!
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13.09.2020 13:54 Ответить
У нас примерно такая же ситуёвина.
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13.09.2020 14:01 Ответить
нет
украинцы свергли всех своих кандидатов в диктаторы
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13.09.2020 14:22 Ответить
А ермак?
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13.09.2020 15:05 Ответить
это разве диктатор?
это просто зазнавшийся чиновник
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13.09.2020 16:18 Ответить
Только зельц у него на коротком поводке в строгом ошейнике...
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13.09.2020 18:13 Ответить
кто зельца сильнее пнет - туда и бежит
значит, патриотам нужно его пинать сильнее *****
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13.09.2020 19:06 Ответить
Я думаю, зельц враг Украины по мировоззрению, а для бежать у него очень узкий коридор без возможности патриотических ответвлений, определенный его расиянскими хозяевами, включая ермака.
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13.09.2020 22:34 Ответить
Слабаки за месяц протестов не сожгли ни одного мусорского буса ...Я написал что они трусливые недополукровки кацапские и сами не понимают что хотят ..Меня забанили в их твите -ти з варенням
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13.09.2020 13:54 Ответить
А Зеленський же так просто владу теж не віддасть...
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13.09.2020 13:54 Ответить
это ссыкло???
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13.09.2020 14:23 Ответить
А вона у нього э?
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13.09.2020 15:24 Ответить
СкреПОНОСные,короноВирус отказал Путлеру в проведении ежегодной пресс-конференции для быдла,Бункерный Фюрер жив...,но язык заплетается... сказал Димон Письков..
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13.09.2020 13:55 Ответить
Подозрительные митинги у них .. В Киеве за месяц выкопали всю брущатку ...А они ходят и ходят Землю наверно крутят
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13.09.2020 13:56 Ответить
Братья сябры, на вас нападают люди без опознавательных знаков, шмалите их, законодательно это не запрещено. И вообще, вы уверены что в войну ваши предки против фашистов партизанили?
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13.09.2020 13:59 Ответить
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13.09.2020 14:56 Ответить
в войну партизанили не их предки а банды солдат-окруженцев под руководством диверсантов присланных из Кремля.
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13.09.2020 15:32 Ответить
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 8136
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13.09.2020 13:59 Ответить
Мы быстрее земразь с дерьмаком свергнем, чем они таракана.
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13.09.2020 14:00 Ответить
Ага, ти почни з початку, потім розкажеш.
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13.09.2020 14:37 Ответить
Ботяра, тебе я расскажу куда идти на х.
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13.09.2020 16:03 Ответить
Выдохся свергатель, гроза всех президентов?
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13.09.2020 16:11 Ответить
Зебил, твой кумир - мразь, а ты ватная использованная прокладка.
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13.09.2020 16:16 Ответить
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 8905
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13.09.2020 14:02 Ответить
У них нам есть столько героев, чтоб аж целый марш проводить? И в чем их "героизм" заключается?
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13.09.2020 14:03 Ответить
В дарении цветов и стоянии раззутыми на лавочка 😁😁😁😁
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13.09.2020 15:05 Ответить
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 2906Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 2315
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13.09.2020 14:04 Ответить
Вот сейчас их снова начнут паковать в автозаки. После той волны возмущения, что была послепервых избиений и задержаний-притихли,выжидали,а теперь снова.ОМОН не получил сдачи за преждние делишки-теперь осмелел и не боиться.И цветочки на них не подействовали.
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13.09.2020 14:05 Ответить
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 1893
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13.09.2020 14:05 Ответить
Ну бульбаши и терпилы!!!!!!!!!!!!
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13.09.2020 14:09 Ответить
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 8852
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13.09.2020 14:10 Ответить
Лукашеску согласился с ценой Путлера за газ в 190 долларов..а было 126... Типа дал мильярд в долг... Германия платит 65...так кто брат РАБссии Меркель или Лукашеску???
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13.09.2020 14:12 Ответить
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 1650
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13.09.2020 14:17 Ответить
Не допоможе. Гроші цінуються більше за честь та сумління.
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13.09.2020 15:20 Ответить
Я счас лопну от смеха...держите меня семеро... Меркель отказалась от санкций против РАБссии в связи с отравлением Навального...значит цена на газ упадет с 65 до 45...
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13.09.2020 14:17 Ответить
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 4892
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13.09.2020 14:17 Ответить
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 9918
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13.09.2020 14:18 Ответить
Чисто росіянський протест.
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 5771
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13.09.2020 14:40 Ответить
Да, очень похоже.

Причем начинали они с флешмоба - цветочки, шарики, поцелуйчики... Но когда столкнулись с насилием - их мужики в массе своей куда-то сдрыснули. Ну вот и приходится женщинам визжать, пытаясь отпугнуть карателей:

https://www.youtube.com/watch?v=5bzkQBw8e80

Когда не помогает - становятся на колени.
Да, все по кацапской методичке - у них крепостные так же "бунтовали".
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13.09.2020 14:46 Ответить
Стыдобище
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13.09.2020 19:56 Ответить
угу
вот еще
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 6286
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13.09.2020 20:07 Ответить
Вся техніка дуже гарно горить, але білоруси про це не знають.
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13.09.2020 14:23 Ответить
они же многократно сказали, что НЕ МАЙДАУНЫ
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13.09.2020 14:24 Ответить
комментаторы из Украины продолжают не понимать белорусского протеста
тупо меряют их украинской меркой
а это - белорусская Болотная
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13.09.2020 14:26 Ответить
Ні, Дауніто Даунітов.
Це український КРИМ, і ОРДЛО.


«13 сентября 2020.
В Минобороны России объяснили цель учений «Славянское братство

Белорусско-российские военные учения «Славянское братство» являются контртеррористическими и не направлены против других стран. Так цель маневров объяснили в https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/ Минобороны России , передает http://tass.ru/ ТАСС в воскресенье, 13 сентября.
Российско-белорусские маневры пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. В числе прочих в учениях примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Всего в них планируется задействовать 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. В частности, речь идет о боевых машинах БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка».
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13.09.2020 14:32 Ответить
по сути темы есть что, кацап пригожинский?
нет?
тогда марш на бутылку!
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13.09.2020 14:34 Ответить
Ти на ній заскучав.
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13.09.2020 15:37 Ответить
не путай себя, раба мокшанского, со свободными украинцами
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13.09.2020 16:15 Ответить
Скажи - паляниця.
Для себе.
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13.09.2020 16:27 Ответить
мокшанин, иди на кадыровскую бутылку
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13.09.2020 18:05 Ответить
точно. Протест городской интеллигенции. Также как и декабристы в свое время - "страшно далеки они от народа".
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13.09.2020 15:35 Ответить
Майдауны были на РАБссии 9 января 1905 года и ПОП Гапон впридачу... сЦарь Николашка перестрелял быдло без единого промаха...
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13.09.2020 14:28 Ответить
В Белоруси, оказывает, нет мужиков! Есть петухи с дубинками, и... и всё. Вот женщины и взбунтовались! Героев ищут! Логику там искать бесполезно...
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13.09.2020 14:29 Ответить
Проблеми перехідного віку.
Досить марширувати. На "протести по распісанію" цей дятел клав.
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13.09.2020 14:30 Ответить
До жопы ваши воскресные карнавалы второй месяц пошёл,что вчера плзавчера делали ваши 200 000? на работу ходили смиренно все,200 000 должны быть каждый день,каждый,со всей Беларуси сьезжатся в Минск,как когда то со всей Украины в Киев чтоб костяк 200 000 был постоянно кто отдохнуть кого сменить на 10млн не так много но это даст шанс,а не по воскресеньям,общая забастовка к тому же
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13.09.2020 14:43 Ответить
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 6837
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13.09.2020 14:51 Ответить
Чтобы прекратить протесты, Луке надо запретить продажу цветов и шариков.
И протест сдуется.
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13.09.2020 15:37 Ответить
Оснрвна масса хохломанкуртів ненавидить білорусів, за те що вони повстали проти «крєпкого хозяіна, нє отдавшего олігархам того, что положено его сьіновьям, і правільньім друзьям».
Ті, у яких Лукашенко приклад президента.
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13.09.2020 15:40 Ответить
цюрюкен рейх
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13.09.2020 16:56 Ответить
 
 