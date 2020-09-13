Перед "Маршем героев" в Минск стянули автозаки и военную технику, начались первые задержания. ВИДЕО
В Минск перед началом масштабной акции протеста под названием "Марш героев" начали стягивать автозаки и военную технику.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в онлайн-репортаже TUT.BY.
На опубликованном видео запечатлено движение колонны военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой по проспекту Независимости в Минске.
Также на подъезде к столице Беларуси была замечена колонна БТРов.
Как сообщает Nexta Live, в Минске основная колонна протестующих соберется на "Марш героев" в 14:00 у районе проспекта Независимости, откуда пойдет в сторону микрорайона Дрозды, где проживает белорусская политическая, спортивная и творческая элита.
На данный момент центр Минска оцеплен силовиками.
Октябрьская площадь оцеплена людьми с оружием. По периметру натянута колючая проволока.
Тем временем в городе уже начались первые задержания людей, которые выдвинулись для участия в "Марше героев".
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Возвращается батальонная разведка -"Нет, пехота не пройдёт. Только танки. Там такие собаки"
Может они АВАНСОМ себя так назвали , что мол герои ШО ВООБЩЕ РЕШИЛИСЬ ВЫЙТИ НА МАРШ ?
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
Ну, і так далі, в тому ж дусі...
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
«
На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади.
Джерело: https://interfax.by/ Інтерфакс-Захід , білоруська служба https://www.svaboda.org/a/30835873.html Радіо Свобода
Деталі: Як пише Радіо Свобода, на вулиці Тімірязєва намагаються побудувати барикади з підручних засобів.
Інтерфакс-Захід повідомляє, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці немає, проїжджа частина заповнена протестувальниками.»
Он будет за Беларусь сражаться до упора .
снова потерпевшие..
В интервью российским пропагандистам Лукашенко заявил, что американцы «следят из космоса» за ним и «передают сигналы в центр под Варшавой».
Может ли здоровый человек всерьез делать такие заявления на весь мир, спросили художника-карикатуриста, врача-психиатра Андрея Бильжо.
- Можно называть Лукашенко безобидным психопатом?
- Ни в коем случае. Какой же он безобидный? Конечно, опасный! Психопат - это человек, которому плохо самому и который делает плохо себе и окружающим. - ставит диагноз Андрей Бильжо. - Это данность, она не является болезнью. Человек родился с этим и живет. Психопатия проявляется, когда у психопата наступает декомпенсация. Она возникает, когда психопат оказывается в условиях, которые ему не подходят. В качестве примера: публичная личность, которая любит большую аудиторию, выходит на сцену перед пустым залом, а ему говорят: «Ты три месяца будешь работать в библиотеке, где ни одного человека».
- Лукашенко искренне верит в слежку американцев из космоса?
- Да. Он довольно искренен. При этом Лукашенко демонстрирует нам состояние абсолютной декомпенсации. На протяжении 25 лет он стоит у власти с ощущением, что это его страна, его квартира, в которой он как захочет, так и переставит мебель. И вдруг: о ужас! Он просыпается, а ему говорят: «Пошел вон отсюда!» И он, конечно, в ужасе хватает автомат, потому что он хочет защищать свою квартиру. В этот момент он не понимает, как он смешон, - отмечает врач.
- С автоматом он прогоняет людей, которые претендуют на его квартиру. Ему плохо, ужасно. Он не может себе дать отчета и не терпит никакой критики в свой адрес. Плюс сюда наслоилась профессиональная деформация личности, - добавляет Бильжо.
- Мы наблюдаем ее у Лукашенко, мы видим ее и у Путина - у любого человека, который очень долго стоит у власти. Они не понимают, что происходит и не видят реальной жизни. Об этом можно прочитать в сказке Андерсена про голого короля.
Лукашенко действительно ничего не понимает, полностью лишен самокритики и неадекватен. Профессиональная деформация личности, декомпенсация. Плюс, надо сказать, что Лукашенко в общем-то м**ак. Да, это слово считается неприличным, но оно очень емкое и важное на самом деле. Потому что сказать рак - не то, чудак сказать - не то. Совсем другой смысл и другая аннотация. Он всегда был м***ком. И это теперь стало ярко видно всем. Человек ведет себя неадекватно. Вот эти все три составляющие дают нам такого Лукашенко.
- С таким диагнозом можете дать прогноз политической карьере Лукашенко?
- Закончится все его исчезновением.https://charter97.org/ru/news/2020/9/13/392997/
Куратор заругает!
Свобода, ****, непростая вещь...
хотят свободы на халяву
как на халяву 26 лет их экономика Россией содержалась
Скинут лукашенко - придёт удобный для путина бабарико.
украинцы свергли всех своих кандидатов в диктаторы
это просто зазнавшийся чиновник
значит, патриотам нужно его пинать сильнее *****
Причем начинали они с флешмоба - цветочки, шарики, поцелуйчики... Но когда столкнулись с насилием - их мужики в массе своей куда-то сдрыснули. Ну вот и приходится женщинам визжать, пытаясь отпугнуть карателей:
https://www.youtube.com/watch?v=5bzkQBw8e80
Когда не помогает - становятся на колени.
Да, все по кацапской методичке - у них крепостные так же "бунтовали".
вот еще
тупо меряют их украинской меркой
а это - белорусская Болотная
Це український КРИМ, і ОРДЛО.
«13 сентября 2020.
В Минобороны России объяснили цель учений «Славянское братство
Белорусско-российские военные учения «Славянское братство» являются контртеррористическими и не направлены против других стран. Так цель маневров объяснили в https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/ Минобороны России , передает http://tass.ru/ ТАСС в воскресенье, 13 сентября.
Российско-белорусские маневры пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. В числе прочих в учениях примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Всего в них планируется задействовать 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. В частности, речь идет о боевых машинах БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка».
нет?
тогда марш на бутылку!
Для себе.
Досить марширувати. На "протести по распісанію" цей дятел клав.
И протест сдуется.
Ті, у яких Лукашенко приклад президента.