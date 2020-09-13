РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5116 посетителей онлайн
Новости Видео Репрессии в Беларуси
11 031 140

В Минске задерживают участников "Марша героев": закрыто метро, не работает мобильный интернет. ВИДЕО

Сотрудники силовых структур в Минске разгоняют и задерживают людей, которые идут на акцию протеста в центр города из разных районов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в онлайн-репортаже TUT.BY.

Протестующим всячески пытаются помешать собраться в центре города.

Силовики пытались разогнать колонну из нескольких сотен человек на проспекте Дзержинского. Были задержаны более 20 человек - как мужчины, так и женщины.

Также сотрудники силовых структур начали разгонять людей на проспекте Независимости. Задержаны не менее 10 человек, передает РИА Новости. По информации "Нашей нивы", идут задержания на проспекте Победителей и улице Мельникайте.

Закрыты восемь центральных станций метро, сообщает TUT.BY. В центре Минска отключили мобильный интернет, передает Kyky.org. Тем не менее, протестующие продолжают собираться. По информации РБК, к стеле "Минск – город-герой" идут тысячи человек.

По данным на 15.00 МВД сообщает о примерно 250 задержанных.

Кроме Минска, акции протеста проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. Там на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, пишет Euroradio.

Беларусь (7901) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) Минск (1562)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Погнали баранів... Навіщо виходити, щоб потім тікати і верещати?
показать весь комментарий
13.09.2020 15:42
+12
В Минске задерживают участников "Марша героев": закрыто метро, не работает мобильный интернет - Цензор.НЕТ 8822
показать весь комментарий
13.09.2020 15:38
+12
Идут, как на убой. Даже не защищаются. Месяц уже тусуются, их бомбят без конца, а они всё в сцепки становятся. РАБЫ.
Даже Спартак и то 2 тыс. лет назад защищался. Просто конченые совкопитеки.
показать весь комментарий
13.09.2020 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
повторюсь....
https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4

делайте как мы. делайте лучше нас.
показать весь комментарий
13.09.2020 15:54 Ответить
Молодцы. А когда украинцы начнут сопротивляться прокремлевской власти?
показать весь комментарий
13.09.2020 15:55 Ответить
Прокремлёвская власть на данном этапе всУкраине не возможна. Не верь всему, что пишут порохоботы! В них говорит обида, а не здравый смысл.
показать весь комментарий
13.09.2020 16:09 Ответить
а украинцы разве прекращали???
показать весь комментарий
13.09.2020 16:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/472583, українці і не припиняли це робити. Боротьба за демократію та суверенність не припиниться ніколи.
показать весь комментарий
13.09.2020 18:35 Ответить
Ну и долго аборигены будут терпеть?
показать весь комментарий
13.09.2020 15:57 Ответить
Вы же терпите)
показать весь комментарий
13.09.2020 15:58 Ответить
в смысле - кацапы терпят?
показать весь комментарий
13.09.2020 16:21 Ответить
Ну, по чесноку же, и торгуете и тоже ждете, когда там все сами развалятся.
показать весь комментарий
13.09.2020 16:56 Ответить
а кто сказал, что невозможно и воевать, и торговать?
ты плотно затрял в реалиях ВОВ, когда было так, как ты говоришь
показать весь комментарий
13.09.2020 18:01 Ответить
А кто сказал, что обязательно сразу надо убивать и калечит ментов? ты застрял в своих идиомах.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:09 Ответить
а по другому в жесткоавторитарных персоналистских диктатурах и не бывает
учи маттчасть, белорус
показать весь комментарий
13.09.2020 20:12 Ответить
посмотрим, может и так. но важен среднесрочный результат, а не сиюминутный.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:36 Ответить
и я бы даже согласился...

да вот не знаю - есть ли у Беларуси еще 10-15 лет?
ну, учитывая агрессивные намерения РФ...
показать весь комментарий
13.09.2020 20:39 Ответить
вот же, неглупые люди даже разжевали

https://www.youtube.com/watch?v=gXU8t6l1yYU

https://www.youtube.com/watch?v=Ir7djT64SPA

https://kungurov.livejournal.com/276946.html

https://kungurov.livejournal.com/277407.html
показать весь комментарий
13.09.2020 20:15 Ответить
Белорусы до сих пор надеются что у них будет так:

У Мінську затримують учасників "Маршу героїв". У центрі закрито метро, не працює мобільний інтернет - Цензор.НЕТ 4525
показать весь комментарий
13.09.2020 15:58 Ответить
Молодцы белорусы. Казалось всё закончится гораздо быстрее. Ан нет. Упорствуют.
Кагда свалит Лука не понятно, но такая гражданская активность похвальна. Учитывая что такое сегодняшняя Беларусь.
показать весь комментарий
13.09.2020 16:05 Ответить
ага, пусть поупорствуют
чем больше люлей отхватят сейчас - тем покорнее будут потом
показать весь комментарий
13.09.2020 16:22 Ответить
Ерунда! Запущенная болячка просто. Сегодня режим ещё слишком силён. Не без помощи "старшего брата". Но ничто не вечно. В каком-то сарае уже стоИт та лопата, черенок от которой когда-то войдёт в задницу старого упыря.)
показать весь комментарий
13.09.2020 16:36 Ответить
эх, если бы было время на лечение... а не факт, что оно у белорусов есть
показать весь комментарий
13.09.2020 18:03 Ответить
можно сказать что картофельный фюрер Лука переломил ситуацию . людей собирается с каждым днем все меньше и меньше . "вождей" если их можно так назвать разогнали и переловили . всеобщей забастовки не вышло . радикализировать протесты не получилось а ненасильственные протесты в духе индийской сатьяграхи оказываются не эффективны
показать весь комментарий
13.09.2020 16:08 Ответить
Это закономерно. Нет путей развития протеста. Тупик. Любая радикализация будет подавлена. Это очевидно каждому здравому белорусу. Инстинкт самосохранения никто не отменял.
показать весь комментарий
13.09.2020 16:13 Ответить
ох уж эти здравомыслящие белорусы и их чувство самосохранения так что Лука может выбирать самую большую картошку и вырезать из нее корону ? и вторую по меньше для Коли ?
показать весь комментарий
13.09.2020 16:19 Ответить
Не всё так радужно для Лукашенко, но какое-то время он для себя безусловно выиграл. Будет попытка легитимизироваться через новую конституцию. Прокатит, тогда можно говорить о его полной победе. Хотя в долгосрочной перспективе... путен не вечен. Идеально для Луки умереть с ним в один день.))
показать весь комментарий
13.09.2020 16:25 Ответить
если надеяться на смерть Путина то ждать придется долго . там в Кремле столько двойников запасено что этот коллективный Путин будет жить до ста лет . пока не станет совсем уж неприлично
показать весь комментарий
13.09.2020 16:30 Ответить
И когда белоруссы поймут, что без коктейлей Молотова и без покрышек им не победить?
показать весь комментарий
13.09.2020 16:14 Ответить
та они поняли...просто белазовские шины тяжелые.их пока дотащишь.зато горят пышнее и дольше
показать весь комментарий
13.09.2020 16:24 Ответить
Белорусы уже ходили в 2002 в 2012 получали люлей , а потом шли домой смотреть программу Время
показать весь комментарий
13.09.2020 16:27 Ответить
абсолютно разные ситуации - сейчас холодильник более-менее заполнился и стала превалировать необходимость гражданских свобод.
показать весь комментарий
13.09.2020 17:01 Ответить
На Цензорі ціла бригада лахтинських, і лукофілів, і **********.

Вони ненавидять білорусів, за те, що ті не бажають жити з скотиною.
показать весь комментарий
13.09.2020 16:35 Ответить
Только что на телеге выложили видео как толпа примерно 1000 митингующих позорно бежит от 50 ОМОНовцев ..Даже автор видео удивился как обосралась толпа 50 мусоров
показать весь комментарий
13.09.2020 16:37 Ответить
Сам не раз видел подобные трансляции и просто офигевал, десяток мусоров дубасят человека, пара тысяч зевак рядом стоят и смотрят, просто шок
показать весь комментарий
13.09.2020 17:19 Ответить
Згадую давню самурайську істину: Якщо ти вовк - бери, якщо вівця - терпи.
Нічого у цих терпил не вийде..немає у них яєць
показать весь комментарий
13.09.2020 16:39 Ответить
Диктатуру можно свалить только жёстким протестом с физическим устранением противника.... А такие мирные гуляния с песнями и цветами, такие "гневные, протестные" хороводы и вокальные номера не вынудят лукашенку повеситься, не вынудят силовиков бросить оружие и бежать из страны.....Очень жаль убитых и покалеченных....Жаль, что эти жертвы не добавили протестующим смелости и решительности....
показать весь комментарий
13.09.2020 16:43 Ответить
Видео Минск-Арена толпа митингующих около 1000 людей позорно бежит от 5 омоновцев ...я таких сцыкунов еще не видел ..У нас когда Ленина валили то примерно 100 наших против 80 беркутовцев была и наваляли беркуту так что те отступили с потерями
показать весь комментарий
13.09.2020 16:45 Ответить
Симптоматично. Раби скандували "міліція з народом!" А мент вцідив за це (напевно) кулаком у голову жінці. Дивіться https://www.youtube.com/watch?v=J8RE3L712YI&ab_channel=%D0%A1%D0%95%D0%99%D0%A7%D0%90%D0%****** Відео з Жодіно
Відточувати їм треба майстерність рабської поведінки, на колінах треба було стояти і додати в репертуар іще "я люблю ОМОН!", а то якось непереконливо фальшиво вийшло. За що і були покарані.
D.S.: Раби
показать весь комментарий
13.09.2020 17:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gHMADO-0Tz0&ab_channel=kozaksystem
показать весь комментарий
13.09.2020 17:44 Ответить
Белотрусы - народ, лишенный своего языка, истории и религии. Кастрированные терпилы. Сябры, марш в совковое стойло дружить с паРашей! Смотреть на это сцикливое позорище просто противно. Назовите мне хоть один такой сцикливый народ!
показать весь комментарий
14.09.2020 00:39 Ответить
Скоро Бацйька проведет инаугурацию. И вся буза закончится
показать весь комментарий
14.09.2020 09:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 