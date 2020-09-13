В Минске задерживают участников "Марша героев": закрыто метро, не работает мобильный интернет. ВИДЕО
Сотрудники силовых структур в Минске разгоняют и задерживают людей, которые идут на акцию протеста в центр города из разных районов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в онлайн-репортаже TUT.BY.
Протестующим всячески пытаются помешать собраться в центре города.
Силовики пытались разогнать колонну из нескольких сотен человек на проспекте Дзержинского. Были задержаны более 20 человек - как мужчины, так и женщины.
Также сотрудники силовых структур начали разгонять людей на проспекте Независимости. Задержаны не менее 10 человек, передает РИА Новости. По информации "Нашей нивы", идут задержания на проспекте Победителей и улице Мельникайте.
Закрыты восемь центральных станций метро, сообщает TUT.BY. В центре Минска отключили мобильный интернет, передает Kyky.org. Тем не менее, протестующие продолжают собираться. По информации РБК, к стеле "Минск – город-герой" идут тысячи человек.
По данным на 15.00 МВД сообщает о примерно 250 задержанных.
Кроме Минска, акции протеста проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. Там на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, пишет Euroradio.
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https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4
делайте как мы. делайте лучше нас.
ты плотно затрял в реалиях ВОВ, когда было так, как ты говоришь
учи маттчасть, белорус
да вот не знаю - есть ли у Беларуси еще 10-15 лет?
ну, учитывая агрессивные намерения РФ...
https://www.youtube.com/watch?v=gXU8t6l1yYU
https://www.youtube.com/watch?v=Ir7djT64SPA
https://kungurov.livejournal.com/276946.html
https://kungurov.livejournal.com/277407.html
Кагда свалит Лука не понятно, но такая гражданская активность похвальна. Учитывая что такое сегодняшняя Беларусь.
чем больше люлей отхватят сейчас - тем покорнее будут потом
Вони ненавидять білорусів, за те, що ті не бажають жити з скотиною.
Нічого у цих терпил не вийде..немає у них яєць
Відточувати їм треба майстерність рабської поведінки, на колінах треба було стояти і додати в репертуар іще "я люблю ОМОН!", а то якось непереконливо фальшиво вийшло. За що і були покарані.
D.S.: Раби