В Минске задерживают участников "Марша героев": закрыто метро, не работает мобильный интернет. ВИДЕО

Сотрудники силовых структур в Минске разгоняют и задерживают людей, которые идут на акцию протеста в центр города из разных районов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в онлайн-репортаже TUT.BY.

Протестующим всячески пытаются помешать собраться в центре города.

Силовики пытались разогнать колонну из нескольких сотен человек на проспекте Дзержинского. Были задержаны более 20 человек - как мужчины, так и женщины.

Также сотрудники силовых структур начали разгонять людей на проспекте Независимости. Задержаны не менее 10 человек, передает РИА Новости. По информации "Нашей нивы", идут задержания на проспекте Победителей и улице Мельникайте.

Закрыты восемь центральных станций метро, сообщает TUT.BY. В центре Минска отключили мобильный интернет, передает Kyky.org. Тем не менее, протестующие продолжают собираться. По информации РБК, к стеле "Минск – город-герой" идут тысячи человек.

По данным на 15.00 МВД сообщает о примерно 250 задержанных.

Кроме Минска, акции протеста проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. Там на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, пишет Euroradio.