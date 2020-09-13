Минюст будет использовать искусственный интеллект для оценки вероятности повторного нарушения закона преступником, - Малюська. ВИДЕО
Министерство юстиции будет использовать программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта "Кассандра"для анализа возможности повторного нарушения закона преступником.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Наказание за преступление устанавливает суд, но для того, чтобы ему помочь в этом, существует документ под названием "Досудебный доклад", который готовят сотрудники пробации. Это часть Министерства юстиции. В этом документе описывается личность обвиняемого, а также оценка вероятности совершения им новых преступлений. Соответственно "Кассандра" этот процесс автоматизирует", - рассказал Малюська.
Чиновник пояснил, что сотрудник пробации, проставив ответы на вопросы в рамках программного обеспечения, получает оценку вероятности совершения нового преступления от 0 до 97. Такая оценка осуществляется алгоритмом, который по тому или иному вопросу дает баллы, а затем их суммирует.
"Довольно скоро "Кассандра" научится самостоятельно определять, сколько баллов нужно дать за ответ на тот или иной вопрос. А через несколько лет у нас будет большой массив данных, по результатам машинного обучения согласно которому "Кассандра" научится анализировать ответы не только на перечень простых вопросов, но и анализировать все другие данные, имеющиеся о преступнике", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чувака кожен тиждень брифує керівник Укравтодору, більше того, ось-ось внесуть у його кабінет великий монітор, де всі ці об'єкти в режимі он-лайн (до речі, https://www.facebook.com/costukr/?__cft__[0]=AZWF0MzKrsV9JUpBYKVNGDdpOsHYgL9QHI6AW4VI2tjrD_O7eKkYdN1IO_dAQneMMUnS7ROsSNuorqF3wSYWwf0xT_UVTdQ5OX29UC-HF_hDwu30AmGAr_VcmqdURvs8kcB0HtxO0h6FMg5RsO-31xGJEaQxol2YevHZBzPT3R0T8Hwa38WispA8k1vg4S9VmJX8ko7QCuCQJPgTnZX3TX8H&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/costukr/?__cft__[0]=AZWF0MzKrsV9JUpBYKVNGDdpOsHYgL9QHI6AW4VI2tjrD_O7eKkYdN1IO_dAQneMMUnS7ROsSNuorqF3wSYWwf0xT_UVTdQ5OX29UC-HF_hDwu30AmGAr_VcmqdURvs8kcB0HtxO0h6FMg5RsO-31xGJEaQxol2YevHZBzPT3R0T8Hwa38WispA8k1vg4S9VmJX8ko7QCuCQJPgTnZX3TX8H&__tn__=kK-y-R CoST Ukraine
, Ви проаналізували вже Велике Будівництво 2020 і винесли його на інтерактивну карту?) - а він досі не може зрозуміти, як будується дорога, скільки часу і коштів це займає. І, ключове - де саме його дурять.
Без сліз не обійшлося суботнє відвідання Одещини.
1. Епічна сага про танкер Делфі має ввійти в історію. 11 місяців боротьби!
Два варіанти Пісні про Зеленських: 11 місяців не здавався гордий Танкер під натиском режиму або 11 місяців народні слуги боролися з авіаносцем «Порошенко-США-МВФ-Сорос» і врешті-решт перемогли.
Завжди дивувався, як з тривіальної історії можна створити епос-факап і ще потім мати нахабство його подати як подвиг.
Ну, нарешті домучили і забрали, запишемо це «досягнення»!
2. Міст через Хаджибейський лиман. Що сьогодні про нього лише не розповідали: пробка туди-сюди впродовж десятиріч, завжди була проблема і ось її не буде, погляньте туди - там все добудовуємо.
Традиційний конфуз: проект добудови був завершений у 2017, перші кошти виділені у 2018, а так, звісно, все збудували у 2020.
3. Аналогічно про причал Одеського порту: будували з 2018. «Раптом» добудували у 2020. Шкода, про те, як легко морякам отримати документи в Морській адміністрації - не розповіли. Чи чому насправді раптом звільнили найуспішнішого директора морського порту «Південний» і на яких умовах зараз пропонують працювати в цьому порті приватним компаніям? До речі, цю ситуацію пояснювати Зеленському сенсу немає - це зроблено з його погодження, Шмигаль тут ні до чого. Долар з тонни - це долар з тонни. НАБУ мало б бути це точно цікаво, але знову ні...
4. Слухаючи історію Одеського летовища - я просто ридав. Злітна смуга була завершена влітку 2019. В «турбо-режимі» аеропорт було можливо запустити до кінця 2019, у звичному темпі - весна 2020. Тепер обіцяють кінець 2020. В будь-якому випадку - кінець буде...
До речі, жодним новим летовищем з 15 обіцяних - і не пахне. Обіцяємо далі!
5. Знову звучала тематика габаритно-вагового контролю. Президент більше у вайбер далекобійників не заходить? А, дарма! Можна було б отримати купу цікавої інформації - за 1000 грн можна проїхати взагалі без проблем. Всі правохоронні органи супроводять вас з проблисковими маячками.
Контролю в портах, на елеваторах, ключових дорогах як не було, так і немає. Красиві фото і відеозвіти є - контроль відсутній. Запитайте, при нагоді, скільки насправді штрафів надійшло у бюджет?!
Не нараховано, а надійшло! Це як з фондом по боротьбі з короновірусом або в схожому анекдоті: віртуально гроші в ньому є, а реально - немає...
Ну, і наостанок. Сьогодні їхав трасою Київ-Одеса. Тією, яку «ремонтують». Цьогоріч радісно відрапортували про відремонтовані 25 км (насправді, їх відремонтували у 2018-19 рр), про новий кредит ****/ЄІБ на 315 км у 2021-2022 рр (який ініціювали і готували ми в 2018-19 рр).
Побачив милу табличку за декілька кілометрів від Києва: «Велике Будівництво. М-05. Відремонтовано Онур». Знову сміявся, бо цю дорогу Онур ремонтував у 2018 році, коли про Велике Будівництво ще ніхто і не здогадувався. Просто робили свою роботу!
Оскільки пан Зеленський вже всі дороги зробив європейськими, зараз масово планує будувати театри і цирки - пропоную одразу переходити до заснування міст і селищ!
Наприклад, Київ - закладений Зеленським у 2020 році.
Чи Одеса - заснована Зеленським на місці жахливої катастрофи танкера Делфі і на пам'ять про мужніх невідомих слуг народу - евакуаторів...
Аскольд, Кий, Щек, Хорив, Либідь - пробачать.
А тиверці, уличі, генуезці, козаки Одеси теж мовчатимуть, адже не кожен день Президент України будує нове місто з нуля...
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZWF0MzKrsV9JUpBYKVNGDdpOsHYgL9QHI6AW4VI2tjrD_O7eKkYdN1IO_dAQneMMUnS7ROsSNuorqF3wSYWwf0xT_UVTdQ5OX29UC-HF_hDwu30AmGAr_VcmqdURvs8kcB0HtxO0h6FMg5RsO-31xGJEaQxol2YevHZBzPT3R0T8Hwa38WispA8k1vg4S9VmJX8ko7QCuCQJPgTnZX3TX8H&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Omelyan
"дела" вешать чем ментовка и занималась все годы незалежности.....
пипец полный.
🤣🤣
🤣🤣
Особое мнение 2002
Раньше это называлось гаданием на кофейной гуще... Но деньги спишут..
🤣🤣
Ужас в том, что судьбу зеков и тех, кому они могут угрожать, теперь будет решать глючная софтина от зеленых дебилов.