Минюст будет использовать искусственный интеллект для оценки вероятности повторного нарушения закона преступником, - Малюська. ВИДЕО

Министерство юстиции будет использовать программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта "Кассандра"для анализа возможности повторного нарушения закона преступником.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Наказание за преступление устанавливает суд, но для того, чтобы ему помочь в этом, существует документ под названием "Досудебный доклад", который готовят сотрудники пробации. Это часть Министерства юстиции. В этом документе описывается личность обвиняемого, а также оценка вероятности совершения им новых преступлений. Соответственно "Кассандра" этот процесс автоматизирует", - рассказал Малюська.

Чиновник пояснил, что сотрудник пробации, проставив ответы на вопросы в рамках программного обеспечения, получает оценку вероятности совершения нового преступления от 0 до 97. Такая оценка осуществляется алгоритмом, который по тому или иному вопросу дает баллы, а затем их суммирует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 95% преступников, приговоренных не к заключению, а к пробации, не совершают повторные правонарушения

"Довольно скоро "Кассандра" научится самостоятельно определять, сколько баллов нужно дать за ответ на тот или иной вопрос. А через несколько лет у нас будет большой массив данных, по результатам машинного обучения согласно которому "Кассандра" научится анализировать ответы не только на перечень простых вопросов, но и анализировать все другие данные, имеющиеся о преступнике", - отметил министр.