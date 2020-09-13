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Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

По состоянию на 17:30 13 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Уточняется, что вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета.

"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сообщают в пресс-центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемирие на Донбассе за прошедшие сутки не нарушалось

Кроме того, спасатели ГСЧС вместе с военнослужащими Вооруженных сил ликвидировали очаг возгорания сухой травы в районе населенного пункта Марьинка. Продолжается локализация пожара вблизи населенного пункта Николаевка Донецкой области.

Спасатели также проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. "В течение суток они отремонтировали 18 домов, на 27 объектах работы еще продолжаются. Также саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 70 найденных взрывоопасных предметов", - информируют в пресс-центре.

Автор: 

обстрел (27379) Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
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13.09.2020 18:32
+13
Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 79
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13.09.2020 18:27
+13
Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 279
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13.09.2020 18:47
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Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 79
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13.09.2020 18:27 Ответить
Нормальный человек уже от стыда сквозь землю провалился бы, а это животное - все зе-зе-зе, да зе-зе-зе...
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13.09.2020 18:35 Ответить
Это уже победа?
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13.09.2020 18:30 Ответить
нам вже не до перемог, в спину дмухає капітуляція.
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13.09.2020 18:41 Ответить
Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3656
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13.09.2020 18:31 Ответить
А нарід :" Куда деньги дел, куда деньги дел?"
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13.09.2020 18:39 Ответить
Крузак 170к? Ты в своём уме??? Да и юзик не бедный человек так то...
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13.09.2020 19:55 Ответить
Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5382

...
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13.09.2020 18:31 Ответить
А воно бульби пускає.
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13.09.2020 18:51 Ответить
ну...шмаркля є шмаркля )))) так ще вміти треба ))) мать репетирує по дкілько годин на добу))))
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13.09.2020 18:54 Ответить
Разместили русские военную технику - ракетные комплексы, танки, орудия, склады горючего, боеприпасы, замаскировали их под «русскую деревню». Американцы говорят:
- Вы нарушаете международные договорённости… Уберите свою военную технику от границ стран - членов НАТО!
«Рассеяне», как всегда, отвечают:
- Ихтамнет!!! А где доказательства?!
Американцы отвечают: - А с каких это пор «русская деревня» так ухоженно выглядеть стала? Где покосившиеся сараи, поваленные заборы, почерневшие стены домов, проржавевшие крыши? Это не «русская деревня», а «потёмкинская»… Кстати, на крайнем «домике» от леса, колышки в землю лучше вколачивать нужно, а то полотно камуфляжное ветром задрало и корма танка видна…
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13.09.2020 19:14 Ответить
Мразь гнидная , а те кто его выбрал хуже дегенератов
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13.09.2020 18:59 Ответить
ну так один раз не питарас...- девиз офиса на мендельштассе.
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13.09.2020 18:32 Ответить
на мендельштрассе...клаву вечером в угол поставлю.
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13.09.2020 18:35 Ответить
Статус петиції: Набрано необхідну кількість підписів

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published&fbclid=IwAR1rV5OIoxmxO1MHRRRvTQR2kak7fhi9f_QrQNdaZhjhRSk4ThUcN5jS83I
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13.09.2020 18:32 Ответить
Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 279
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13.09.2020 18:47 Ответить
Апсолютний тішіна.
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13.09.2020 18:49 Ответить
У зе как обычно - потерь нет, это конечно радует, но ведь он врёт паршивец, он брехло высшего сора, и верить ему просто нельзя!
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13.09.2020 18:50 Ответить
Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 94
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13.09.2020 19:06 Ответить
Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8676

....
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13.09.2020 19:14 Ответить
І новини з задзеркалля:

В самолете Зеленского установят интернет за 38 миллионов
Государственный Научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации объявил тендер на модернизацию станции спутниковой связи, установленной на самолете Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
Согласно условиям тендера, оплата будет проведена в 10-тидневный срок после выполнения работ.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 21 сентября, аукцион запланирован на 27 октября.

Согласно техническим требованиям к оборудованию, модернизированная станция спутниковой связи должна обеспечивать доступ к сети интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с.
При этом оборудование, которое будет установлено, должно быть новым, а его размеры должны по возможности совпадать с размерами блоков и узлов, которые будут демонтированы.
Исполнитель услуг также должен обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования в течение двух лет.
Напомним, находящаяся в управлении Государственного управления делами авиакомпания "Украина" получила самолет Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) после модернизации по спецзаказу в США в 2010 году.
Салон авиалайнера состоит из помещений для президента, а также для членов делегации и сопровождающих лиц. Президентский отсек состоит из рабочего кабинета (примерно 3х3 м), места для отдыха (примерно 2х2,5 м) и санузла.
В салоне для официальных делегаций установлены 12 кресел, обитых кожей и кожзаменителем. В салоне для сопровождающих лиц кресла обшиты кожзаменителем.
Напомним, что перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".
На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М.
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13.09.2020 19:21 Ответить
Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7060
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13.09.2020 19:35 Ответить
Уздовж усієї лінії фронту - України з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву " лугандонія - ордло" вже не перший тиждень тиша!
Уздовж усієї лінії кордону Молдови з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву "Придністров'я" іже скоро буде 20 років як нема ніяких бойових дій і тиша. Але ця суверенна молдовська територія тепер вже точно що зосталась і назавжди буде окупованою проклятою паРашею.
Точно така доля при повній тиші і капітуляції України як і у ПНР спіткає і окуповані проклятою паРашей Українські території Криму і Донбасу які ми теж втратимо назавжди.
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13.09.2020 19:51 Ответить
тому що шмарклі жують всі ці роки. За 30 років потрібно замінити гумові
деталі в моторах. Шини в вантажівках. Не пропускати до України авто номерами не признаних "республік" (чомусь багато таких в Одесі бачив) . Не поставляти ресурси на такі території і не купувати в них нічого. Метал від віку втрачає свої властивості. ********** також. Хіба Придністров'я має своє паливо чи нафту? Так отож
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13.09.2020 22:53 Ответить
Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины...

Это про очередной видосик зельца?
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13.09.2020 20:22 Ответить
Только мне кажется, что зеленый пресс-центр ООС боится "ту сторону" обидеть?
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13.09.2020 20:50 Ответить
Потерь нет.
А раненые есть! Все чудесатее и чудесатее!
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13.09.2020 21:24 Ответить
Сцикун в голові війська... гидота... І в лайно його тицяють пикою а воно лише облизується. Тьху
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13.09.2020 22:55 Ответить
 
 