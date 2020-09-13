Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
По состоянию на 17:30 13 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.
Уточняется, что вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета.
"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сообщают в пресс-центре.
Кроме того, спасатели ГСЧС вместе с военнослужащими Вооруженных сил ликвидировали очаг возгорания сухой травы в районе населенного пункта Марьинка. Продолжается локализация пожара вблизи населенного пункта Николаевка Донецкой области.
Спасатели также проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. "В течение суток они отремонтировали 18 домов, на 27 объектах работы еще продолжаются. Также саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 70 найденных взрывоопасных предметов", - информируют в пресс-центре.
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- Вы нарушаете международные договорённости… Уберите свою военную технику от границ стран - членов НАТО!
«Рассеяне», как всегда, отвечают:
- Ихтамнет!!! А где доказательства?!
Американцы отвечают: - А с каких это пор «русская деревня» так ухоженно выглядеть стала? Где покосившиеся сараи, поваленные заборы, почерневшие стены домов, проржавевшие крыши? Это не «русская деревня», а «потёмкинская»… Кстати, на крайнем «домике» от леса, колышки в землю лучше вколачивать нужно, а то полотно камуфляжное ветром задрало и корма танка видна…
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published&fbclid=IwAR1rV5OIoxmxO1MHRRRvTQR2kak7fhi9f_QrQNdaZhjhRSk4ThUcN5jS83I
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В самолете Зеленского установят интернет за 38 миллионов
Государственный Научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации объявил тендер на модернизацию станции спутниковой связи, установленной на самолете Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
Согласно условиям тендера, оплата будет проведена в 10-тидневный срок после выполнения работ.
Конечный срок подачи тендерных предложений - 21 сентября, аукцион запланирован на 27 октября.
Согласно техническим требованиям к оборудованию, модернизированная станция спутниковой связи должна обеспечивать доступ к сети интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с.
При этом оборудование, которое будет установлено, должно быть новым, а его размеры должны по возможности совпадать с размерами блоков и узлов, которые будут демонтированы.
Исполнитель услуг также должен обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования в течение двух лет.
Напомним, находящаяся в управлении Государственного управления делами авиакомпания "Украина" получила самолет Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) после модернизации по спецзаказу в США в 2010 году.
Салон авиалайнера состоит из помещений для президента, а также для членов делегации и сопровождающих лиц. Президентский отсек состоит из рабочего кабинета (примерно 3х3 м), места для отдыха (примерно 2х2,5 м) и санузла.
В салоне для официальных делегаций установлены 12 кресел, обитых кожей и кожзаменителем. В салоне для сопровождающих лиц кресла обшиты кожзаменителем.
Напомним, что перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".
На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М.
Уздовж усієї лінії кордону Молдови з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву "Придністров'я" іже скоро буде 20 років як нема ніяких бойових дій і тиша. Але ця суверенна молдовська територія тепер вже точно що зосталась і назавжди буде окупованою проклятою паРашею.
Точно така доля при повній тиші і капітуляції України як і у ПНР спіткає і окуповані проклятою паРашей Українські території Криму і Донбасу які ми теж втратимо назавжди.
деталі в моторах. Шини в вантажівках. Не пропускати до України авто номерами не признаних "республік" (чомусь багато таких в Одесі бачив) . Не поставляти ресурси на такі території і не купувати в них нічого. Метал від віку втрачає свої властивості. ********** також. Хіба Придністров'я має своє паливо чи нафту? Так отож
Это про очередной видосик зельца?
А раненые есть! Все чудесатее и чудесатее!