Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

По состоянию на 17:30 13 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Уточняется, что вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета.

"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сообщают в пресс-центре.

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Кроме того, спасатели ГСЧС вместе с военнослужащими Вооруженных сил ликвидировали очаг возгорания сухой травы в районе населенного пункта Марьинка. Продолжается локализация пожара вблизи населенного пункта Николаевка Донецкой области.

Спасатели также проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. "В течение суток они отремонтировали 18 домов, на 27 объектах работы еще продолжаются. Также саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 70 найденных взрывоопасных предметов", - информируют в пресс-центре.