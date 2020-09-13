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В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали. ВИДЕО

Неизвестные подъехали на двух микроавтобусах и попытались схватить нескольких людей. Однако протестующие оттеснили людей в балаклавах в транспорт и вынудили уехать.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходит "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минске задерживают участников "Марша героев": закрыто метро, не работает мобильный интернет. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7901) протест (5858) силовики (2799)


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Топ комментарии
+70
Загнали - це добре. А ПОПЕРЕКИДАТИ???
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13.09.2020 18:57
+47
Ну вот, как украинцы и советовали - отбивать своих и гонять мусоров, так чтобы боялись.
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13.09.2020 19:00
+45
Це вже щось. Так і потрібно. Влада має розуміти - народ не бидло, а господар.
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13.09.2020 18:59
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Загнали - це добре. А ПОПЕРЕКИДАТИ???
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13.09.2020 18:57 Ответить
Ще рано...Не дійшли до цього. Тиждень-другий ...А тоді вже почнуть перекидати.І що обов"язково з вогнегасника комусь в мордяку треба пшикнути.
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13.09.2020 19:07 Ответить
Як Віталю Кличка? Віталя тоді саме бігав до Януковича домовлятися, а його майданівці трохи "притушили". )))

У білоруському Новополоцьку городяни загнали силовиків у мікроавтобуси, на яких ті приїхали - Цензор.НЕТ 5450
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13.09.2020 20:45 Ответить
Кличку?
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13.09.2020 20:45 Ответить
тобі шмарклявому
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13.09.2020 22:19 Ответить
"Смотреть могут не только лишь все, мало кто это может делать". (с)
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13.09.2020 22:26 Ответить
шмарклявий, а власний розум маєш, чи тільки цитати чиїсь переписувати?
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14.09.2020 07:38 Ответить
зебіл -пнх
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14.09.2020 16:49 Ответить
Років через 5-7 вже будуть розгойдувати буси та перекидати, ни всьо сразу !
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13.09.2020 19:12 Ответить
колись гуляли анекдоти про гарячих естонських хлопців, то білоруси вже й тих анекдотичниз героїв переплюнули своєю загальмованістю.
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13.09.2020 22:20 Ответить
100 % -)
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13.09.2020 22:22 Ответить
Х**ло ще своїх снайперів не задіяв.
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13.09.2020 19:14 Ответить
В стійло бикоту!
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13.09.2020 18:59 Ответить
Це вже щось. Так і потрібно. Влада має розуміти - народ не бидло, а господар.
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13.09.2020 18:59 Ответить
Ну вот, как украинцы и советовали - отбивать своих и гонять мусоров, так чтобы боялись.
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13.09.2020 19:00 Ответить
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13.09.2020 19:02 Ответить
Гонять треба Главмусора Луку.
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13.09.2020 19:02 Ответить
О!
Живе Бєларусь !
Удачі сябри !
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13.09.2020 19:01 Ответить
не удивлюсь если они таки повесят Лукашенко у Бубочки с Х..лом наступит длящийся паралич языка и ротовой целепы...
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13.09.2020 19:09 Ответить
Не...точно не сегодня, поскольку "батяня" отбыл в Сочи на встречу с путлером.
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13.09.2020 19:20 Ответить
Навряд.Слухала сьогодні дружину Цепкала,її журналіст спитав що вони чекають від завтрашньої зустрічи Лукашенки і путіна.Так от вона сказала що має надію на те що путін підтримає білоруський народ,і тоді він (путін) стане для них героєм.Шо у них в головах...
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13.09.2020 21:02 Ответить
а шо шо и у нас у 5 точке когда клоуна выбирали...
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13.09.2020 21:19 Ответить
В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали - Цензор.НЕТ 4617
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13.09.2020 19:02 Ответить
Вони ще не навчилися його здобувати, треба ще трохи аби прокинулися
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13.09.2020 19:15 Ответить
Следующая ступень развития

У білоруському Новополоцьку городяни загнали силовиків у мікроавтобуси, на яких ті приїхали - Цензор.НЕТ 2765
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13.09.2020 20:20 Ответить
В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали - Цензор.НЕТ 8458
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13.09.2020 19:02 Ответить
у одного из протестующих на флагштоке два флага . национальный и тот который остался от БССР . вот в этом все белорусы . вроде и свободы хотят но и от совка не могут оторваться

В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали - Цензор.НЕТ 7919
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13.09.2020 19:02 Ответить
Крайне важно избежать насилия. Провокаторов задерживать и сдавать в милицию!
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13.09.2020 19:03 Ответить
да да да . без насилия . слыхали такое . только то что прокатило один раз у индусов сатьяграха . с Лукой так не получится
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13.09.2020 19:07 Ответить
Мусорів мусорам здавати?! Ти ідіот, чи лише придурюєшся?!
Мусорів треба бити. Так, щоб надовго запам'ятали і самі тікали від народу!
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13.09.2020 19:21 Ответить
Странно, но это известный соевый!
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13.09.2020 20:06 Ответить
Нина, вы известная зебилам. Кста, какие новые указания зебилам от Портнова и Козака?😄
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13.09.2020 21:16 Ответить
В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали - Цензор.НЕТ 7112.....
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13.09.2020 19:05 Ответить
Где та фото "вожди" (петя, пастор, кролик, боксёр, логопед и очкастый урод)????....я не узнаю их в гриме, судя по полученным ими должностям и преференциям, они дневали и ночевали на Майдане защищая баррикады.
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13.09.2020 20:25 Ответить
Давай найдем главзебила?
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13.09.2020 21:17 Ответить
ГлавЗЕбил ****** на рояле тер
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13.09.2020 21:35 Ответить
гарне фото!
Делакруа із своєю "Свободою на барикадах" отдихає !
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13.09.2020 21:37 Ответить
Народ - це величезна сила, лише варто у це повірити!
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13.09.2020 19:05 Ответить
Поки не перевернуть пару автобусів і не переламають ноги тітушкам - діла не буде. Так і будуть їздити воронки і хапати людей.
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13.09.2020 19:05 Ответить
цвяхи під колеса воронків тоже допомагає.
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13.09.2020 19:43 Ответить
тіко молотов !
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13.09.2020 21:38 Ответить
Какой малатов, тока напалм с пудрой, шоп насвозь.
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13.09.2020 23:51 Ответить
Вот и руководство к действиям протестующим. Как только сучий ОМОН получает в рыло, они сразу понимают, что своя задница ближе, чем зад старого таракана.
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13.09.2020 19:06 Ответить
Первым делом срывайте с мусоров маски. Они усрутся понимая что все ихние преступления увидит весь мир.
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13.09.2020 19:09 Ответить
Уже .https://m-arch.livejournal.com/2099469.html
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13.09.2020 21:07 Ответить
до сраки, устроятся на роботу как наши буркутовцы в московские сусора
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13.09.2020 21:39 Ответить
Это если, не дай бог, выживут..
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13.09.2020 22:52 Ответить
а че биты в спортмагазинах не продают? мусорню надо пи*дить так что бы боялись из мусарен выползать. мусор поднявший руку на кормящий его народ должен минимум стать инвалидом и максимум подохнуть!
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13.09.2020 19:11 Ответить
біти, держак від лопати, арматура, обрізок труби все що є під рукою, руки ноги мусорні ломати, по голові стукнути толпою, більш не будуть вихоплювати з натовпу
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13.09.2020 22:28 Ответить
Вже краще. Тільки перекинутий і спалений автозак виглядає красивіше, нікуди вже не поїде і нікого не повезе.
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13.09.2020 19:11 Ответить
М-да... Так це ж "Майдан"!... А нам тут "сябри" про "особливу ситуацію", "мирний шлях", торочили...
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13.09.2020 19:12 Ответить
это просто отдельные эксцесы в провинции
менты похватают активных (как уже сделали в минске), а потом и остальных додавят
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13.09.2020 19:21 Ответить
В кримінальному праві це називається "ексцес виконавця"...
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13.09.2020 19:30 Ответить
Это уже шо то , а то шарики и картонки , как- то не сильно работали . Жалко асфальт кругом , а не брусчатка . Наверное была , убрали после 14-го
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13.09.2020 19:13 Ответить
это просто менты охамели от безнаказанности и приехали в малом числе
ниче, они вернутся...
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13.09.2020 19:20 Ответить
У білоруському Новополоцьку городяни загнали силовиків у мікроавтобуси, на яких ті приїхали - Цензор.НЕТ 8993
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13.09.2020 19:50 Ответить
ты очень самокритичен
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13.09.2020 19:58 Ответить
дебіл дебілов, то він ще занадто добре про тебе думає?
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13.09.2020 22:30 Ответить
и ты тоже дурачок
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13.09.2020 22:32 Ответить
3,14..ас 3,14...асов сказати, що хотіло?
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14.09.2020 07:39 Ответить
Тримаю за сябрів кулаки. Щоб в них все вийшло
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13.09.2020 19:41 Ответить
за себя тримай. Зеблан разваливает Украину усиленными темпами, а народу по.. бать главное, шо там на Беларуси.
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13.09.2020 19:59 Ответить
Навіщо йому за себе тримати? ВІН ЦЬОГО ХОТІВ. Навіть на виборах на користь зЕ працював.
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13.09.2020 20:56 Ответить
Продажних тролів російського шпигуна Порошененка забули спитатись
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13.09.2020 21:14 Ответить
Методичка от Татарова? Или напрямую с Козаком сотрудничаеш?
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13.09.2020 21:19 Ответить
За маленьку копійчину він можливо й ***** осанни співатиме... Хто продавься раз, той продасться ще...
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13.09.2020 21:24 Ответить
Це на я, Ванья, а ТИ ВІД ТЮ ПРОДАВСЯ зЕ!!!
І на додачу, брехунчику, ДЕ І КОЛИ Я МОЖУ ОТРИМАТИ СВОЮ ПЛАТНЮ?
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13.09.2020 21:20 Ответить
Ти на картку платню отримуєш. Шпигун Пєця саме так і розраховується
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13.09.2020 22:06 Ответить
Викладай сюди платіжні документи, брехуняко!

PS. Те, що не заперечуєш першого пункту вже добре...
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13.09.2020 22:11 Ответить
віддайте їм капітельманшу, вОна їх так легко і з усмішкою здасть х...лу, що вони самі не зрозмуюь як це сталося. х...ло призначить її сцарицею бульбостана і всі сектанти зможуть виїхати з України.
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13.09.2020 22:32 Ответить
устал народ бояться
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13.09.2020 19:52 Ответить
Тупые сябры!! После того как загнали мусоров, надо было поджечь автобус!!
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13.09.2020 20:00 Ответить
И великом их... велика жалко!
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13.09.2020 20:03 Ответить
Последние секунды понравились,когда мужик собственным великом с размаху замандюрил по второму бусу... Это еще не переворачивание, но уже кое - что !
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13.09.2020 20:07 Ответить
Неужто дело рук "двухсот украинских дьяволят"?
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13.09.2020 20:09 Ответить
Ось така фігня, малята, відбувається щоразу, коли пробуєш воювати зі своїм народом..
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13.09.2020 20:15 Ответить
В корні невірно,сябри. Коктель молотова,ось що потрібно було. Менти,звісно,не згорять,вискочать,бо треновані,але це вже у інших охоту таки відіб*є. Ось подивитесь...
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13.09.2020 20:26 Ответить
С машины не успеют, если исчё двери заклинить.
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13.09.2020 23:55 Ответить
Гоніть мерзоту ментовску аж до москви.Нехай там кацапів б'ють.
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13.09.2020 20:40 Ответить
А, бусы, на которых приехали менты, вроде, как НАТОвские. Всё, НАТО захватило лукашенко, а войска стоят на границе с Польшей.
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13.09.2020 20:43 Ответить
Не верю. Где пьяные негры на "Абрамсах"? Где американский авианосец в Минском море?
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13.09.2020 20:57 Ответить
Их многие не видят, а они есть.
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13.09.2020 22:00 Ответить
там же где и "рязанский ОМОН" и "переодетые в белорусскую форму ихтамнеты".
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13.09.2020 23:16 Ответить
пора сябрам готовить коктейли молотова т.к. с оружием в Белорусии туговато, жечь мусоров пора
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13.09.2020 20:58 Ответить
Надо палить понаехавших из запоребрика.
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13.09.2020 22:00 Ответить
НЕОБХОДИМО ВСЕХ ТАКИХ ТИПА БЕРКУТА ЗАГНАТЬ КАК БАРАНОВ И ПОСТРИЧЬ !) А ПОСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАНЯТСЯ ТЕМИ КТО ИМИ ПРИКРЫВАЕТСЯ !!!
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13.09.2020 22:07 Ответить
Их нужно не постригать, а истреблять
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13.09.2020 23:32 Ответить
Ну вот могут же.Из 100 000 Людей в МинскЕ разве не найдутса хоть 10 000 мужиков которые снесли бы эти кордоны.И так каждое воскресенье.
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14.09.2020 00:18 Ответить
Сами напали, пусть сами и отбиваются!
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14.09.2020 19:36 Ответить
 
 