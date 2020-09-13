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В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали. ВИДЕО
Неизвестные подъехали на двух микроавтобусах и попытались схватить нескольких людей. Однако протестующие оттеснили людей в балаклавах в транспорт и вынудили уехать.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходит "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.
Топ комментарии
+70 Said_
показать весь комментарий13.09.2020 18:57
+47 Сергей Трофимов #428890
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+45 Ksenia VB
показать весь комментарий13.09.2020 18:59
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Живе Бєларусь !
Удачі сябри !
Мусорів треба бити. Так, щоб надовго запам'ятали і самі тікали від народу!
Делакруа із своєю "Свободою на барикадах" отдихає !
менты похватают активных (как уже сделали в минске), а потом и остальных додавят
ниче, они вернутся...
І на додачу, брехунчику, ДЕ І КОЛИ Я МОЖУ ОТРИМАТИ СВОЮ ПЛАТНЮ?
PS. Те, що не заперечуєш першого пункту вже добре...