В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали. ВИДЕО

Неизвестные подъехали на двух микроавтобусах и попытались схватить нескольких людей. Однако протестующие оттеснили людей в балаклавах в транспорт и вынудили уехать.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходит "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.

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