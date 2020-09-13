Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак дружен с Марией Фокиной - внучкой первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина.

Об этом девушка заявила в программе "Светская жизнь" на канале "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак - это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз тоже была нужна помощь - помочь в ситуации", - заявила Фокина.

Она "дружит" с Ермаком с 18 лет, видятся "достаточно часто".

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"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей - как они могут закончить эту войну", - отметила Фокина.

Она также прокомментировала негативную реакцию украинского общества на заявления Фокина о Донбассе: "Мне кажется, дедушке, как сказать мягче, без разницы, что там о нем говорят. Он знает, что он делает. Он четко, разумно подходит к своим вопросам. Вот и все".

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Напомним, Витольд Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседание парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Однако тот отговорился занятостью.