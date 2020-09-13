МВД Беларуси сообщает о 400 задержанных в Минске 13 сентября, силовики стреляли в воздух. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Силовики продолжали задерживать активистов в Беларуси. В Минске до и после "Марша героев" зафиксированы случаи жестокого задержания участников.
МВД Беларуси в telegram-канале сообщило, что по состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска, передает Цензор.НЕТ. Задержаны несколько сотен человек, в различных районах столицы - более 400 человек.
Кроме того, неизвестный в балаклаве стрелял в воздух недалеко от протестующих на проспекте Победителей, 110.
"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - сообщили в МВД.
У правозащитной организации "Вясна" есть информация о 306 задержанных в Минске и 26 - в других регионах.
Во время задержаний некоторые демонстранты были жестоко избиты силовиками, отмечают правозащитники.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.
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І мілітони вже звіріють. Люди дуже ризикують, їм би оборону організовувати і рух опору.
...які втікли..і в ті місцини...і мілітони вже звіріють.
Будьте трохи уважніше. Я сприймаю, більшість теж, літературну солов'їна мову, а не містечкові фразеологізми.
Правила українського сайту порушуєш?
Тоді підеш туди сам, тварино лишньохромосомне.
І після цього, що ви чекаєте почути від опозиціонерів?
«Крим це Україна! Путін- ***** !»?
"Мы полностью разделяем суверинитет Украины и мы не считаем, что здесь возможно вести дискуссии по этому поводу"
https://youtu.be/xkxjBy973fU?t=2770
Що, самозаспокоюєш себе?
Та хєр вам кацапам, а не Бєларусь !
как и на терпилов-белорусов
но настораживают потенциальные еще 1 тыс. км границы с агрессивным соседом...
а также степень глупости, невежества и тупизма части моих сограждан, не способных осознать элементарное
но пока справляется и без ввода вс рф, только российскими ментами и титуханами
т.е. они там, вполне возможно, что и есть, но... выжидают
а у митингующих уже нет бойцов (или убежали, или сидят, или убиты), остались терпилы - а разве терпилам интересно раз за разом быть избитыми? вот и ныкаются потихоньку
на митингах все меньше людей, где те 300 тыс. только в минске, что были раньше?
школьников там и не было
это просто люди разочаровываются в протестах и, не желая быть избитыми, перестают выходить
вот молодежь - да, в т.ч.студенты
но студенты бунтуют прямо в своих вузах
а прибывшие туда менты их избивают и арестовывают
ну наже, как много!
все, таракан уже сбежал
и то говорят как у низ круто жить. весь киев в лехусах.
с чего тогда у белорусов все плохо?
ноль.
в беларуси ставка налога для ИТ - 5%. пять процентов.
в литве - 21%.
никто никуда не переедет.
http://business-m.eu/zarplata-v-it-v-latvii-programmisty-poluchayut-bolshe-vseh-iz-stran-pribaltiki/
если их работает 500 за 5000, то будет 1500 программистов с зарплатой в 1600 брутто евро.
и ты писал что у вас все ИТ специалисты получают 5000.
любишь приврать...
Крєвєтки, і збирання з китайської комлептовки тракторів, то «економіка»?
Ну почитай в довідниках про Бєларусь, що то за срака, перелічене тобою.
вот там полная жопа.
"Зеленые" пропихнули идеи что дизель загрязняет атмосферу. А Европе в некоторых городах запрещено ездить с дизельными двигателями уровня ниже Евро6, также поднимают акцизы на дизель которые идут на типа "борьбу за экологию". Вот французов это достало - "загрязняет" экологию больше всех Китай, Индия и США, а платить должны французы.
В Ливии сбиты уже два МиГа русских фашистов
США сообщили о потере двух МиГ-29 частной ЧВК "Вагнера" в Ливии.
Российскими истребителями управляли российские наемники.
Русские фашисты наносили авиаудары по Ливии.
Лукашенко не має ані політичної , ані моральної легітимності!!
Сегодня оккупанты перед полётом диктатора в Сочи готовили демонстрацию тотальной силы. Они хотели провести показательные массовые задержания в Минске с целью не дать собраться большому количеству людей.
Для этого разрешалось жестить куда больше, чем обычно, задерживать даже женщин и использовать спецсредства, в том числе дробовики и АК. Для минчан готовились ловушки на подходах к проспекту Независимости и по старому маршруту, а для Путина засланные казачки из Russia Today готовили картинку, что протесты затухают.
Но у них ничего не получилось! Марш Героев лишь подтвердил своё название. Отдельно хотим отметить тысячу тех спартанцев, которая дошла до Дроздов и заходила с Нововиленской! Вы оттянули на себя значительную часть сил и дали пройти в центр основной колонне. По нашей информации, люди в Дроздах попытались защититься от карателей, после чего те с испугу стали применять ружья и светошумовые гранаты. Также отдельная группа героев пыталась окружить ОМОН на Минск-Арене!
только начинать нужно не с бобиков, а в голове порядок навести
где собака зарыта, "зри в корень" (С)