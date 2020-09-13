МВД Беларуси сообщает о 400 задержанных в Минске 13 сентября, силовики стреляли в воздух. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики продолжали задерживать активистов в Беларуси. В Минске до и после "Марша героев" зафиксированы случаи жестокого задержания участников.

МВД Беларуси в telegram-канале сообщило, что по состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска, передает Цензор.НЕТ. Задержаны несколько сотен человек, в различных районах столицы - более 400 человек.









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Кроме того, неизвестный в балаклаве стрелял в воздух недалеко от протестующих на проспекте Победителей, 110.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - сообщили в МВД.

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У правозащитной организации "Вясна" есть информация о 306 задержанных в Минске и 26 - в других регионах.

Во время задержаний некоторые демонстранты были жестоко избиты силовиками, отмечают правозащитники.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.

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