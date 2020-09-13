РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5017 посетителей онлайн
Новости Видео Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
9 387 75

МВД Беларуси сообщает о 400 задержанных в Минске 13 сентября, силовики стреляли в воздух. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики продолжали задерживать активистов в Беларуси. В Минске до и после "Марша героев" зафиксированы случаи жестокого задержания участников.

МВД Беларуси в telegram-канале сообщило, что по состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска, передает Цензор.НЕТ. Задержаны несколько сотен человек, в различных районах столицы - более 400 человек.

МВД Беларуси сообщает о 400 задержанных в Минске 13 сентября, силовики стреляли в воздух 01
МВД Беларуси сообщает о 400 задержанных в Минске 13 сентября, силовики стреляли в воздух 02
МВД Беларуси сообщает о 400 задержанных в Минске 13 сентября, силовики стреляли в воздух 03
МВД Беларуси сообщает о 400 задержанных в Минске 13 сентября, силовики стреляли в воздух 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Милиция Лукашенко избивает белорусских женщин. ВИДЕО

Кроме того, неизвестный в балаклаве стрелял в воздух недалеко от протестующих на проспекте Победителей, 110.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - сообщили в МВД.

МВД Беларуси сообщает о 400 задержанных в Минске 13 сентября, силовики стреляли в воздух 05

Также смотрите: Белорусская пенсионерка обращается к силовикам в оцеплении: Чего вы, как олухи, стоите? А потом будете бить молодежь. ВИДЕО

У правозащитной организации "Вясна" есть информация о 306 задержанных в Минске и 26 - в других регионах.

Во время задержаний некоторые демонстранты были жестоко избиты силовиками, отмечают правозащитники.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.

Смотрите также: В Бресте против протестующих применили водомет. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7893) задержание (6675) Лукашенко Александр (3613) МВД (9318) репрессии (2767)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Нашим бєркутам, які втікли на рашку і під бацькіне крилишко, судилось принести майданну карму і в ті місцини. Так що таке..
І мілітони вже звіріють. Люди дуже ризикують, їм би оборону організовувати і рух опору.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:41
+8
МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря - Цензор.НЕТ 529
показать весь комментарий
13.09.2020 22:49
+8
Немножко не в тему , но новость отличная , так как некоторые убийцы не смогут подтянуться ни в Украину , ни в Беларусь !!
В Ливии сбиты уже два МиГа русских фашистов

США сообщили о потере двух МиГ-29 частной ЧВК "Вагнера" в Ливии.
Российскими истребителями управляли российские наемники.
Русские фашисты наносили авиаудары по Ливии.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нашим бєркутам, які втікли на рашку і під бацькіне крилишко, судилось принести майданну карму і в ті місцини. Так що таке..
І мілітони вже звіріють. Люди дуже ризикують, їм би оборону організовувати і рух опору.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:41 Ответить
Там трохи інакше. Вони відсталі в демократичному плані. В Україні міг приїхати депутат і смикати мєнтів, суддів, мудаків усяких. А в них такого немає. В них після мєнтів може приїхати лише хтось ще гірший.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:46 Ответить
Мені не подобається ваша мова, пані патріотко.
...які втікли..і в ті місцини...і мілітони вже звіріють.
Будьте трохи уважніше. Я сприймаю, більшість теж, літературну солов'їна мову, а не містечкові фразеологізми.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/466698,ватан,пiшов на йух! так зрозумiв?
показать весь комментарий
14.09.2020 01:55 Ответить
Кацапські мати вподобаєш?
Правила українського сайту порушуєш?
Тоді підеш туди сам, тварино лишньохромосомне.
показать весь комментарий
14.09.2020 07:35 Ответить
Якось ще досі ..... сором"язливо. Васильківські таксисти не один день якісь там Ягуар стримували, не давали вилізти з аеродрому. А тут навіть колеса не попроколювали.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:44 Ответить
потому, что не бойцы!
показать весь комментарий
13.09.2020 22:52 Ответить
Сподіваюсь, що в даний момент. І що все це змінеться.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:06 Ответить
МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря - Цензор.НЕТ 529
показать весь комментарий
13.09.2020 22:49 Ответить
«Между тем Владимир Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися. В направленной Лукашенко телеграмме он https://lenta.ru/news/2020/08/10/putin/ выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений. Также Путин https://lenta.ru/news/2020/08/27/reserv/ сообщил о создании в РФ резерва силовиков для помощи Белоруссии.»

І після цього, що ви чекаєте почути від опозиціонерів?
«Крим це Україна! Путін- ***** !»?
показать весь комментарий
13.09.2020 22:59 Ответить
И в ООн "сябры" голосовали соответственно.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:04 Ответить
Голосували кацапські шістки Лукашенка.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:06 Ответить
эти рожи на картинке, тоже кацапские шестерки?
показать весь комментарий
13.09.2020 23:40 Ответить
Брехливий демотиватор, в усякому разі у нижній правій клітинці. Там були скані зовсім інше:
"Мы полностью разделяем суверинитет Украины и мы не считаем, что здесь возможно вести дискуссии по этому поводу"
https://youtu.be/xkxjBy973fU?t=2770
показать весь комментарий
13.09.2020 23:18 Ответить
это ответ на вопрос, что такое политика
показать весь комментарий
14.09.2020 00:55 Ответить
вот и все, и никаких барикад и майданов, на которые так возбудились некоторые глупые комментаторы из Украины...
показать весь комментарий
13.09.2020 22:50 Ответить

Що, самозаспокоюєш себе?
Та хєр вам кацапам, а не Бєларусь !
показать весь комментарий
13.09.2020 23:01 Ответить
ну, мне на беларусь пофиг
как и на терпилов-белорусов
но настораживают потенциальные еще 1 тыс. км границы с агрессивным соседом...
а также степень глупости, невежества и тупизма части моих сограждан, не способных осознать элементарное
показать весь комментарий
13.09.2020 23:04 Ответить
Гєніаліссімусе, Лукашенко, щоб втриматись збирається ввести російські війська на свою територію.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:07 Ответить
только как крайний вариант
но пока справляется и без ввода вс рф, только российскими ментами и титуханами
показать весь комментарий
13.09.2020 23:09 Ответить
Там вже працюють іхтамнєти ССО ГРУ ГШ РФ.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:11 Ответить
для спецназа там пока нет прямой работы по профилю
т.е. они там, вполне возможно, что и есть, но... выжидают
показать весь комментарий
13.09.2020 23:16 Ответить
зачем? Он и так отлично справляется.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:09 Ответить
Я вот тоже на ФБ написал, что мне пофиг на бяларусов и меня забанили на 7 дней, видите ли я нарушаю ИХ нормы. Я должен всех жалеть
показать весь комментарий
13.09.2020 23:42 Ответить
Вечереет, стреляют, задерживают,избивают, увозят или отбивают. У луки уже каждые выходные несанкционированные народные гуляния, что перешло в хронику. У кого - то должны сдать нервы. Пока отметились псы режима - разгромили кафе, сегодня на камеры били женщину.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:50 Ответить
ну, лука постепенно забивает протесты
а у митингующих уже нет бойцов (или убежали, или сидят, или убиты), остались терпилы - а разве терпилам интересно раз за разом быть избитыми? вот и ныкаются потихоньку
на митингах все меньше людей, где те 300 тыс. только в минске, что были раньше?
показать весь комментарий
13.09.2020 22:54 Ответить
В школу пошли
показать весь комментарий
13.09.2020 22:58 Ответить
кто, 20-30-летние?
показать весь комментарий
13.09.2020 22:59 Ответить
23-30 летние на площади,остальные в школах и ВуЗах,а не то в армию заберут,там призыв обьявили
показать весь комментарий
13.09.2020 23:02 Ответить
еще раз
школьников там и не было
это просто люди разочаровываются в протестах и, не желая быть избитыми, перестают выходить
показать весь комментарий
13.09.2020 23:05 Ответить
пысы. на видео я практически не видел школьников
вот молодежь - да, в т.ч.студенты
но студенты бунтуют прямо в своих вузах
а прибывшие туда менты их избивают и арестовывают
показать весь комментарий
13.09.2020 23:01 Ответить
В Гродно выступали 2,5 тыщ студентов,которых выперли из Польши из за коронавируса например
показать весь комментарий
13.09.2020 23:04 Ответить
Сейчас половина вернулась назад
показать весь комментарий
13.09.2020 23:05 Ответить
2,5 тыс.?
ну наже, как много!
все, таракан уже сбежал
показать весь комментарий
13.09.2020 23:06 Ответить
S takimi represijami mnogyje ujedut s takoj strani.Kto budet rabotat?I tak tam ekonomiceskjoje polozenyje ocen ploxoje.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:52 Ответить
украинцы в 2 раза меньше имеет ввп на душу населения.
и то говорят как у низ круто жить. весь киев в лехусах.
с чего тогда у белорусов все плохо?
показать весь комментарий
14.09.2020 09:27 Ответить
Ujedut oni v Evropu.Vsia molodios ujedet,uslovija dlia nix tut xorosyje predlogajet.Kompaniji ne to sto po celoveku ujedut.Jesli nebudet peremen tak i budet
показать весь комментарий
14.09.2020 09:51 Ответить
Tolko v LItvu izjavili zelanija svyse 50 IT kompaniji.Eto i krupnyje iz nix.A sto pro drugyje ES strani togda govorit?Eto semjami prijedut tysiaci celovek
показать весь комментарий
14.09.2020 10:00 Ответить
Tut rec idiot pro 8000 celovek.Kak ras resajet nasi pro skoli na Belorus jazyke,jest u nas takije 2,pomoci subsidiji krupnim IT komapnijam do 200 tysiac evro,bankovyje voprosi i t.d.SSvyse 60 kompaniji izjavili na dani moment.Latvija i Polsa takze
показать весь комментарий
14.09.2020 10:22 Ответить
только они изъявили. сколько реально переехало?
ноль.
в беларуси ставка налога для ИТ - 5%. пять процентов.
в литве - 21%.
никто никуда не переедет.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:35 Ответить
Poka ecio neperejexali nado uladit voprosi a ciom ja pisal,vot otkryt ciot dlia 3 stran eto uze problema v nasix bankax,dumajet kak resit.Jesli tut bylo prosto prijexat,prijexali uze segodnia mnogo bumag nado zapolniat stob polucit dobro.Prijedut uvidite i nemalo,i tak u nas uze 30 tysiac rabotajet i zyviot s Belorus liudej.U nas IT specialisty po 5000 evro zarabatyvajet
показать весь комментарий
14.09.2020 17:55 Ответить
"По уровню средних заработных плат Литва не отступает от ближайших cтран из Прибалтики. В среднем программист в этой стране получает 2584 евро (брутто)."

http://business-m.eu/zarplata-v-it-v-latvii-programmisty-poluchayut-bolshe-vseh-iz-stran-pribaltiki/
показать весь комментарий
14.09.2020 18:13 Ответить
Riadom gde ja zivu jest IT kompanija Devbridge Group nazyvajetsia tut ix glavni ofis zdes okolo 500 ix raboatajet.Imejet filiali Toronto,Cikago,Londone,Vilniuse.Zarpalti okolo 5 tysiaci u nix srednem.U nix kiienti takyje imena kak Grainger", "Morningstar", "Fitch", "Louis Dreyfus", "John Deere" i drugyje.Eto litovsci sozdali etu kompaniju
показать весь комментарий
14.09.2020 18:48 Ответить
если ты понимаешь что такое средняя зарплата, то ты понимаешь, что если у одного 5000 зарплата, то значит будет еще 3 программиста у кого зарплата 1600..
если их работает 500 за 5000, то будет 1500 программистов с зарплатой в 1600 брутто евро.
и ты писал что у вас все ИТ специалисты получают 5000.
любишь приврать...
показать весь комментарий
15.09.2020 00:17 Ответить
Ja nepisal sto srednem polucajet 5000,nacinajucyje mozet i 1000 polucajet dlia naciala.Vot ecio smotriu ta kompanija tolko nalogov zaplatyla pocti 4 miliona evro v biudzet proslom godu,eto ne kakoj ta zavod gde meloc zaplatyt ili kolxoz gde neponiatno sto on dajiot strane kogda togo nado vyderzyvat subsidijami.Persppektyva imet takije kompaniji gde zarplati jest vysokyje,a te s nix tocno ubezit izza rezima,gde mozet posadit v tiurmu
показать весь комментарий
15.09.2020 07:44 Ответить
Чем больше беспорядков-тем ниже себестоимость труда масс.Это рынок.И мне жаль тех,кто думает иначе(Дж.Сорос)
показать весь комментарий
13.09.2020 22:57 Ответить
Революция чипсов и попкорновая международная поддержка .
показать весь комментарий
13.09.2020 23:00 Ответить
Нєізвестньій... "Полицейский с народом" спасает цвєтьі демонстрантов от пчел.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:00 Ответить
Кстати,падение экономики РБ За время т.н *пандемии* составило 1,5%. Швеции-1,5%. А там где был карантин,от 7 до 35 %%
показать весь комментарий
13.09.2020 23:01 Ответить
А там в РБ була «економіка»?
Крєвєтки, і збирання з китайської комлептовки тракторів, то «економіка»?
показать весь комментарий
13.09.2020 23:03 Ответить
Маз,БелКалий,БелаЗ,МНПЗ,металлургия и сохраненное с/х производство,это креветки?
показать весь комментарий
13.09.2020 23:07 Ответить
Чувак, ну не ганьбись.
Ну почитай в довідниках про Бєларусь, що то за срака, перелічене тобою.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:10 Ответить
Da kakoje tam soxraneno na 10 ili daze 100 raz mense vypuskajet,tam oni ubytocnyje.Pro kolxozi vobce mozno pomolcat miardami vlozeni toze ubytocnyje.Netu u nix ekonomiki ecio nepostrojili
показать весь комментарий
13.09.2020 23:13 Ответить
промышленность в беларуси лучше уж чем в литве.
вот там полная жопа.
показать весь комментарий
14.09.2020 09:30 Ответить
3 raza mense Belorus proizvodit cem Litva.VVP toze 3 raza mense.Tak v ciom tut luce? Minimalka na 5 raz mense u nix tak ze
показать весь комментарий
14.09.2020 09:45 Ответить
Da i valiuty zapasov u nix jest maksimum na 2 mesiaca,a potom za sto budet zakupat?Otdalzyvat nikto nebudet.Situacija tam tragiceskaja
показать весь комментарий
13.09.2020 23:16 Ответить
Такое впечатление, что старинная белорусская забава , это в выходной день выходить для получения звиздюлей от ОМОНа. Другого объяснения этим гуляниям я не нахожу .
показать весь комментарий
13.09.2020 23:03 Ответить
Так во Франции точно так же.Выдут против Макрона,получат люлей,и до следующих выходных-на работу
показать весь комментарий
13.09.2020 23:09 Ответить
Французы выходят к примеру против поднятия цен на топливо . В подобных случаях хватает недолгого протеста . Да и не так уж легко они сдаются фараонам, как белорусы которые хотят изменить власть .
показать весь комментарий
13.09.2020 23:18 Ответить
не против поднятия цен, надо уточнять - против поднятия акцизов конкретно на дизель.
"Зеленые" пропихнули идеи что дизель загрязняет атмосферу. А Европе в некоторых городах запрещено ездить с дизельными двигателями уровня ниже Евро6, также поднимают акцизы на дизель которые идут на типа "борьбу за экологию". Вот французов это достало - "загрязняет" экологию больше всех Китай, Индия и США, а платить должны французы.
показать весь комментарий
14.09.2020 09:48 Ответить
А как в Хабаровске с этим?
показать весь комментарий
13.09.2020 23:18 Ответить
Так их вроде и не дубасили. Или дубасят?.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:22 Ответить
Немножко не в тему , но новость отличная , так как некоторые убийцы не смогут подтянуться ни в Украину , ни в Беларусь !!
В Ливии сбиты уже два МиГа русских фашистов

США сообщили о потере двух МиГ-29 частной ЧВК "Вагнера" в Ливии.
Российскими истребителями управляли российские наемники.
Русские фашисты наносили авиаудары по Ливии.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:14 Ответить
Все бы хорошо,только МИГ 29 не предназначен для авиаударов. Он перехватчик. Бомбить это Сушки
показать весь комментарий
13.09.2020 23:18 Ответить
неправда. "МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum - «Точка опоры») - советский многоцелевой ... Максимальная бомбовая нагрузка возросла до 4500 кг."
показать весь комментарий
13.09.2020 23:26 Ответить
фрау и это оплатит, за газолин....
показать весь комментарий
14.09.2020 00:59 Ответить
А где можно почитать такую новость?
показать весь комментарий
14.09.2020 09:50 Ответить
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:14 Ответить
Бацька затих и на вдео не показівается. Неужели танец маленьких лебедей репетирует?
показать весь комментарий
13.09.2020 23:16 Ответить
Майже 200 тисяч на вулицях столиці Білорусі сьогодні це дуже добра репетиція для зустрічі Лукашенка та Путіна у Сочі. Показує, хто і що контролює у Білорусі.
Лукашенко не має ані політичної , ані моральної легітимності!!
показать весь комментарий
13.09.2020 23:19 Ответить
150 тыщ загнали в стойло? может не просто ходить надо, зря тратить такой ресурс
показать весь комментарий
13.09.2020 23:23 Ответить
Ладно,комментаторы.Позавчера туда дивизия заехала,и как цензор эту новину пропустил
показать весь комментарий
13.09.2020 23:25 Ответить
nexta_live
Сегодня оккупанты перед полётом диктатора в Сочи готовили демонстрацию тотальной силы. Они хотели провести показательные массовые задержания в Минске с целью не дать собраться большому количеству людей.

Для этого разрешалось жестить куда больше, чем обычно, задерживать даже женщин и использовать спецсредства, в том числе дробовики и АК. Для минчан готовились ловушки на подходах к проспекту Независимости и по старому маршруту, а для Путина засланные казачки из Russia Today готовили картинку, что протесты затухают.

Но у них ничего не получилось! Марш Героев лишь подтвердил своё название. Отдельно хотим отметить тысячу тех спартанцев, которая дошла до Дроздов и заходила с Нововиленской! Вы оттянули на себя значительную часть сил и дали пройти в центр основной колонне. По нашей информации, люди в Дроздах попытались защититься от карателей, после чего те с испугу стали применять ружья и светошумовые гранаты. Также отдельная группа героев пыталась окружить ОМОН на Минск-Арене!
показать весь комментарий
14.09.2020 00:40 Ответить
успехов, сябры
только начинать нужно не с бобиков, а в голове порядок навести
где собака зарыта, "зри в корень" (С)
показать весь комментарий
14.09.2020 01:03 Ответить
Друже все правильно написал,только писать путин уже неприлично: порядочные люди пишут *****! скоро и в Беларуси ето поймут
показать весь комментарий
14.09.2020 01:59 Ответить
 
 