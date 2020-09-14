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Белорусские силовики агрессивнее всего охраняли подходы к элитному поселку в Минске, но протестующим удалось дойти к дому главы ЦИК Ермошиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Часть участников "Марша героев" пришла к дому главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, находящемуся в элитном поселке Дрозды в Минске, чтобы напомнить о честном подсчете голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как пишет Onliner, одна из колонн "Марша героев" дошла до преграды, которую силовики выстроили в районе улицы Нововиленской. Силовики стреляли в воздух, чтобы остановить людей. Им удалось разделить колонну собравшихся на Нововиленской. Люди стали отходить, но все же многие продолжили движение.

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Один из участников "Марша героев" сообщил в Facebook, что их колонна попала в ловушку на улице Нововиленской, которая находится по дороге к Дроздам: "Каратели зажали людей в гаражном кооперативе и устроили облаву. Автослесари прятали людей от карательных отрядов в гаражах".

Белорусские силовики агрессивнее всего охраняли подходы к элитному поселку в Минске, но протестующим удалось дойти к дому главы ЦИК Ермошиной 01
Фото: Facebook
 
Белорусские силовики агрессивнее всего охраняли подходы к элитному поселку в Минске, но протестующим удалось дойти к дому главы ЦИК Ермошиной 02
Фото: Facebook
 
Белорусские силовики агрессивнее всего охраняли подходы к элитному поселку в Минске, но протестующим удалось дойти к дому главы ЦИК Ермошиной 03
Фото: Facebook
 
Белорусские силовики агрессивнее всего охраняли подходы к элитному поселку в Минске, но протестующим удалось дойти к дому главы ЦИК Ермошиной 04
Фото: Facebook
 
Белорусские силовики агрессивнее всего охраняли подходы к элитному поселку в Минске, но протестующим удалось дойти к дому главы ЦИК Ермошиной 05
Фото: Facebook
 

Также смотрите: Милиция Лукашенко избивает белорусских женщин. ВИДЕО

По данным telegram-канала NEXTA, до Дроздов дошла тысяча участников "Марша героев". "Спустя несколько минут на месте оказались силовики, которые начали разгонять людей и бросили вслед убегающим 3 светошумовые гранаты", - отмечается в одной из публикаций. При этом МВД Беларуси категорически использование светошумовых гранат 13 сентября.

Так как силовики сосредоточились возле поселка, основная колонна "Марша героев" смогла пройти в центр города.

Под домом главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной участники акции скандировали "Выйди посчитай".

Смотрите: Белорусская пенсионерка обращается к силовикам в оцеплении: Чего вы, как олухи, стоите? А потом будете бить молодежь. ВИДЕО

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста. По данным МВД РБ, только в Минске задержали более 400 человек.

Автор: 

Беларусь (7893) Минск (1562)


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Топ комментарии
+14
Трудно отвыкать от ошейника, вначале возникает ощущение, что "шея без ошейника мёрзнет", но процесс всё-таки пошёл.

Мудищев-Лукашеску - это уже фактически Прошлое:

колхозный совковый придурок, который не умеет пользоваться интернетом и компьютером, не знающий ни беларуского, ни русского языка, не может оставаться президентом европейской страны в 21-ом веке.
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14.09.2020 05:01
+10
А Ви навєрноє сєйчас пішетє стоя возлє мусорново бака, і ваш йотафон вот-вот посадіт батарєйкі, коториє с большим трудом билі найдєни в том же бакє... Ех, омєріканци!...
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14.09.2020 07:22
+5
Досить тікати, треба діяти.
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14.09.2020 01:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ни то беларусы.Совсем ни то.
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14.09.2020 01:34 Ответить
Пока они не поймут ,что раша виновница всех бед ,которая и организовала ,а может поддерживает протестующих.Путину пофиг ,что Лука пророссийский ,что опозиция. Но он на Луку злой ,за то что отказал в союзном государстве.И пукину пришлось устраивать референдум полулегитивный.
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14.09.2020 07:34 Ответить
Зло то он злой, но и смены власти в результате митингов Путин допустить не может это будет означать старт аналогичного процесса в Рашке (сначала Украина, потом Беларусь,...да еще и этот Хабаровск). так что хош не хош, а Луку поддержать ему придется.
Самым лучшим вариантом ему было бы травануть Луку (а-ля не выдержало сердце) предварительно помочь ему справиться с манифестациями...Тогда смена власти произошла бы "типа конституционно", а не в результате требований народа. На смену все равно пришел бы проросийский политик, который приполз бы договариваться с Путиным, поскольку беларусмкая экономика, экономикой не является! и без Рашки моментально рухнет
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14.09.2020 09:30 Ответить
Уже наверное и ушли...
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14.09.2020 01:37 Ответить
завтра "дрозды" получат....
вот и не спят "дрозды".
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14.09.2020 01:39 Ответить
"сотни тысяч"... - А чего не "сотни миллионов"? Важно не кол-во, а качество...
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14.09.2020 01:44 Ответить
Досить тікати, треба діяти.
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14.09.2020 01:47 Ответить
не не, этоже "майдан" получиццо, никак низзя !
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14.09.2020 12:56 Ответить
Трудно отвыкать от ошейника, вначале возникает ощущение, что "шея без ошейника мёрзнет", но процесс всё-таки пошёл.

Мудищев-Лукашеску - это уже фактически Прошлое:

колхозный совковый придурок, который не умеет пользоваться интернетом и компьютером, не знающий ни беларуского, ни русского языка, не может оставаться президентом европейской страны в 21-ом веке.
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14.09.2020 05:01 Ответить
А клоун, що грає х%&м на роялі і передає кацапами секретну інформацію може залишатися президентом? Я дуже радий за білорусів, але вважаю, що нам краще сконцентруватися на своїх проблемах. Нам вже теж час виходити на вулиці.
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14.09.2020 10:03 Ответить
"Марш героев"

"Автослесари прятали людей от карательных отрядов в гаражах".

Я так понимаю, героями были автослесари?
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14.09.2020 06:20 Ответить
нах в тебе мізки, чмо ти сране.
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14.09.2020 07:18 Ответить
А Ви навєрноє сєйчас пішетє стоя возлє мусорново бака, і ваш йотафон вот-вот посадіт батарєйкі, коториє с большим трудом билі найдєни в том же бакє... Ех, омєріканци!...
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14.09.2020 07:22 Ответить
І спрятався патом в свой йо-мобіль)))
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14.09.2020 07:39 Ответить
А какая "ніщєта" сєйчас в Украінє? Нєдоєдаєшь, мордва, срєді берьозок у сєбя?
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14.09.2020 08:10 Ответить
Почему не спалили насосанное?
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14.09.2020 08:06 Ответить
Не всьо сразу. Пролєтаріат єсчьо нє дошол до точкі кіпєнія.
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14.09.2020 08:12 Ответить
Пролетариат, на то и пролетариат, что собственных мозгов не имеет. Им нужен лидер который растолкует, куда правильнее направлять свой гнев и каким образом....
Я вообще не понимаю что они думают когда выходят против ОМОНа с голой жопой! Думают, что рано или поздно ОМОНу надоест и они сложат оружие?! Как бы не так! Без эскалации ситуации, когда "правоохранители" не поймут, что им настанет жопа (когда толпа большая и даже слабовооружена, но готова на все...будет ясно что у тебя тупо кончатся патроны, а потом тебя забьют камнями, а бежать тебе некуда...Тогда жизненные ориентиры сразу меняются)
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14.09.2020 09:37 Ответить
Досить, сябри, квіточок дарувати, пригощайте карателів вже коктейлями молотова.
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14.09.2020 08:30 Ответить
белорусское быдло хочет себе хазяина более покладистого х.йлу...
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14.09.2020 08:34 Ответить
Сам ти бидло. Бидло якраз ті хто б'є жінок. Оце дійсно бидло.
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14.09.2020 08:59 Ответить
напиши жалобу в ООН и стань на колени перед ментами...

быдло - то, что ходит стадом.
женщину не ударят - а быдло - бьют когда гонят в стойло.
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14.09.2020 09:12 Ответить
білоруси, озроюйтеся інакше вас тітушня перебє...ідете в сантехніку, купуєте шланг в металевій опльотці і кран (можна мідну втулку, бажано побільше) - закручуй і все, до зустрічі з тітуханом готовий!
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14.09.2020 10:21 Ответить
ну тут пока наблюдается ситуация как в том анекдоте - "Джонни, спили мушку!"
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14.09.2020 12:58 Ответить
 
 