Белорусские силовики агрессивнее всего охраняли подходы к элитному поселку в Минске, но протестующим удалось дойти к дому главы ЦИК Ермошиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Часть участников "Марша героев" пришла к дому главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, находящемуся в элитном поселке Дрозды в Минске, чтобы напомнить о честном подсчете голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как пишет Onliner, одна из колонн "Марша героев" дошла до преграды, которую силовики выстроили в районе улицы Нововиленской. Силовики стреляли в воздух, чтобы остановить людей. Им удалось разделить колонну собравшихся на Нововиленской. Люди стали отходить, но все же многие продолжили движение.

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Один из участников "Марша героев" сообщил в Facebook, что их колонна попала в ловушку на улице Нововиленской, которая находится по дороге к Дроздам: "Каратели зажали людей в гаражном кооперативе и устроили облаву. Автослесари прятали людей от карательных отрядов в гаражах".

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По данным telegram-канала NEXTA, до Дроздов дошла тысяча участников "Марша героев". "Спустя несколько минут на месте оказались силовики, которые начали разгонять людей и бросили вслед убегающим 3 светошумовые гранаты", - отмечается в одной из публикаций. При этом МВД Беларуси категорически использование светошумовых гранат 13 сентября.

Так как силовики сосредоточились возле поселка, основная колонна "Марша героев" смогла пройти в центр города.

Под домом главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной участники акции скандировали "Выйди посчитай".

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Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста. По данным МВД РБ, только в Минске задержали более 400 человек.