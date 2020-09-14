Белорусские силовики агрессивнее всего охраняли подходы к элитному поселку в Минске, но протестующим удалось дойти к дому главы ЦИК Ермошиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Часть участников "Марша героев" пришла к дому главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, находящемуся в элитном поселке Дрозды в Минске, чтобы напомнить о честном подсчете голосов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как пишет Onliner, одна из колонн "Марша героев" дошла до преграды, которую силовики выстроили в районе улицы Нововиленской. Силовики стреляли в воздух, чтобы остановить людей. Им удалось разделить колонну собравшихся на Нововиленской. Люди стали отходить, но все же многие продолжили движение.
Один из участников "Марша героев" сообщил в Facebook, что их колонна попала в ловушку на улице Нововиленской, которая находится по дороге к Дроздам: "Каратели зажали людей в гаражном кооперативе и устроили облаву. Автослесари прятали людей от карательных отрядов в гаражах".
По данным telegram-канала NEXTA, до Дроздов дошла тысяча участников "Марша героев". "Спустя несколько минут на месте оказались силовики, которые начали разгонять людей и бросили вслед убегающим 3 светошумовые гранаты", - отмечается в одной из публикаций. При этом МВД Беларуси категорически использование светошумовых гранат 13 сентября.
Так как силовики сосредоточились возле поселка, основная колонна "Марша героев" смогла пройти в центр города.
Под домом главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной участники акции скандировали "Выйди посчитай".
Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста. По данным МВД РБ, только в Минске задержали более 400 человек.
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Самым лучшим вариантом ему было бы травануть Луку (а-ля не выдержало сердце) предварительно помочь ему справиться с манифестациями...Тогда смена власти произошла бы "типа конституционно", а не в результате требований народа. На смену все равно пришел бы проросийский политик, который приполз бы договариваться с Путиным, поскольку беларусмкая экономика, экономикой не является! и без Рашки моментально рухнет
вот и не спят "дрозды".
Мудищев-Лукашеску - это уже фактически Прошлое:
колхозный совковый придурок, который не умеет пользоваться интернетом и компьютером, не знающий ни беларуского, ни русского языка, не может оставаться президентом европейской страны в 21-ом веке.
"Автослесари прятали людей от карательных отрядов в гаражах".
Я так понимаю, героями были автослесари?
Я вообще не понимаю что они думают когда выходят против ОМОНа с голой жопой! Думают, что рано или поздно ОМОНу надоест и они сложат оружие?! Как бы не так! Без эскалации ситуации, когда "правоохранители" не поймут, что им настанет жопа (когда толпа большая и даже слабовооружена, но готова на все...будет ясно что у тебя тупо кончатся патроны, а потом тебя забьют камнями, а бежать тебе некуда...Тогда жизненные ориентиры сразу меняются)
быдло - то, что ходит стадом.
женщину не ударят - а быдло - бьют когда гонят в стойло.