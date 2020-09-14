67-летний гражданин Украины пытался вывезти в Румынию коллекцию из 3760 почтовых марок, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Коллекцию почтовых марок, которые могут представлять культурную ценность, обнаружили вчера в пункте пропуска "Солотвино" пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками.

Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ходе реализации оперативной информации общая обзорная группа обнаружила среди личных вещей 67-летнего гражданина Украины, который направлялся за границу на автомобиле марки "Опель", 3760 почтовых марок.

Выявленные марки изъяли сотрудники таможни для проведения экспертизы, которая и установит их ценность.

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Фото: сайт Госпогранслужбы