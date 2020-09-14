67-летний гражданин Украины пытался вывезти в Румынию коллекцию из 3760 почтовых марок, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Коллекцию почтовых марок, которые могут представлять культурную ценность, обнаружили вчера в пункте пропуска "Солотвино" пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками.
Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
В ходе реализации оперативной информации общая обзорная группа обнаружила среди личных вещей 67-летнего гражданина Украины, который направлялся за границу на автомобиле марки "Опель", 3760 почтовых марок.
Выявленные марки изъяли сотрудники таможни для проведения экспертизы, которая и установит их ценность.
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+30 Senator S #201477
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+17 Ex Donchanin
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+14 Куприк
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Это твоей сраной параше беспредел.
Что такое культурная ценность, и в чем ее ценность, если лежит в чулане гражданина Голожопенка покрытая пылью на радость моли и мышам?
Ну признают эти марки культурной ценностью. Тогда следующий шаг - обяжите гражданина Голожопенка открыть в собственной квартире музей этих марок и обеспечить беспрепятсвенный доступ желающих припасть к истокам культуры....
Дебилы блин...
Теперь ты понял, почему ты алень?
Мозги встряхни.
Хотя если это его собственность - что хочет пусть и делает!!!
Якщо ти колекціонував марки, то ніхто їх не забере. Проте якщо ти контрабандою хочеш щось вивезти- то конфіскують (як і при совку).
Мы все давно уже переросли это государство с его долбанными законами...
Ось шо у меня есть , не поленился сфотать . Це я теперь преступник , да ?
Так тут нечего про твоего клоуна нет.
Ты даже знаешь про кляссеры...…. Зачет!
Думал ты только в водке разбираешься
Навіть довоєнних , чи тим більше дореволюційних марок не видно ...
То ж його марки, хай везе куди хоче. Совками були і совками зостались.
А с каких хренов эти марки объявили "культурной ценностью"?
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