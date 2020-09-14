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67-летний гражданин Украины пытался вывезти в Румынию коллекцию из 3760 почтовых марок, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Коллекцию почтовых марок, которые могут представлять культурную ценность, обнаружили вчера в пункте пропуска "Солотвино" пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками.

Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ходе реализации оперативной информации общая обзорная группа обнаружила среди личных вещей 67-летнего гражданина Украины, который направлялся за границу на автомобиле марки "Опель", 3760 почтовых марок.

Выявленные марки изъяли сотрудники таможни для проведения экспертизы, которая и установит их ценность.

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67-летний гражданин Украины пытался вывезти в Румынию коллекцию из 3760 почтовых марок, - Госпогранслужба 01
67-летний гражданин Украины пытался вывезти в Румынию коллекцию из 3760 почтовых марок, - Госпогранслужба 02
67-летний гражданин Украины пытался вывезти в Румынию коллекцию из 3760 почтовых марок, - Госпогранслужба 03
Фото: сайт Госпогранслужбы

Госпогранслужба (6433) история (2017) контрабанда (2409)


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Топ комментарии
+30
Чувак собирал покупал менял...а при тут УКкраина? Это его собственность... хочет продаст,хочет выставку организцет..это его личные проблемы...Идиотизм пля...
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14.09.2020 10:27
+17
О уважении к частной собственности не слышали.
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14.09.2020 10:28
+14
Шось не понял юмора . Если чувак при совке собирал марки , то теперь при демократии их конфискуют , да ?
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14.09.2020 10:27
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pitalsia vivesti marki na obciuju sumu 20 evro
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14.09.2020 10:25 Ответить
Чувак собирал покупал менял...а при тут УКкраина? Это его собственность... хочет продаст,хочет выставку организцет..это его личные проблемы...Идиотизм пля...
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14.09.2020 10:27 Ответить
Получи разрешение и вези.
Это твоей сраной параше беспредел.
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14.09.2020 10:54 Ответить
Фуфел..я живу в Украине с дня рождения 22 мая 1969 года...,БАРАН ПЛЯ...
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14.09.2020 10:59 Ответить
Вы баран? Оно и видно, с 22 мая 1969.
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14.09.2020 11:07 Ответить
Старичёк твоя родина Савецкий саюз.
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14.09.2020 11:44 Ответить
Че ты тут пи...дишь? Ты же раньше писал что понаехал в Украину из под Новосибирска.
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14.09.2020 11:45 Ответить
А разрешение пересекать границу не посравши тоже нужно получать?
Что такое культурная ценность, и в чем ее ценность, если лежит в чулане гражданина Голожопенка покрытая пылью на радость моли и мышам?
Ну признают эти марки культурной ценностью. Тогда следующий шаг - обяжите гражданина Голожопенка открыть в собственной квартире музей этих марок и обеспечить беспрепятсвенный доступ желающих припасть к истокам культуры....
Дебилы блин...
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14.09.2020 11:44 Ответить
законы читай, а потом слюной брызгай, неуч
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14.09.2020 13:05 Ответить
Слушай, венценосцый алень, у меня коллекция, по наследству. Поэтому знаю о чем говорю - дебильный законы! Но у дебила вопросов нет - закон есть закон.
Теперь ты понял, почему ты алень?
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14.09.2020 14:17 Ответить
законы читай, неуч. При чем тут наследство? Ты тупой?
Мозги встряхни.
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14.09.2020 15:04 Ответить
Может просто неправильно оформил!
Хотя если это его собственность - что хочет пусть и делает!!!
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14.09.2020 14:17 Ответить
Шось не понял юмора . Если чувак при совке собирал марки , то теперь при демократии их конфискуют , да ?
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14.09.2020 10:27 Ответить
Ніт. Не підміняй поняття.
Якщо ти колекціонував марки, то ніхто їх не забере. Проте якщо ти контрабандою хочеш щось вивезти- то конфіскують (як і при совку).
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14.09.2020 10:41 Ответить
Контрабанда - это в обход таможенных правил. А если они у нас нарочито совковые, созданные в качестве кормовой базы упырям всех мастей?
Мы все давно уже переросли это государство с его долбанными законами...
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14.09.2020 11:16 Ответить
Згоден на всі 100%.
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14.09.2020 11:25 Ответить
самое гнилое от совка, самое циничное от капитализма - кравасисям "жыр"
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14.09.2020 11:48 Ответить
Их не конфискуют, но он можт ими ограниченно распоряжаться - наприме, засунуть себе в жопу. Засунуть культурную ценность можно, можно даже на мусорку выббросить! Вывозить у дебилов нельзя. Разрешение на вывоз - ограниченное количество экспертов, которые вроде должны дать заключение, шо можно делать - засунуть в жопу или вывозить. И все это долго и дорого... Но куча чиновничков при деле и при заработках...
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14.09.2020 14:21 Ответить
О уважении к частной собственности не слышали.
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14.09.2020 10:28 Ответить
А шо це таке?)))
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14.09.2020 10:31 Ответить
Противоположность коллективной.
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14.09.2020 10:39 Ответить
Частная собственность это у владельцев бизнес-джетов, там вывозят миллионы долларов в дипломатах, драгоценности, картины, произведения искусства - и! - ничего, никто ничего не видит. У каждого владельца самолета на прикорме пограничники, таможенники, обслуга аэропорта.
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14.09.2020 10:31 Ответить
Вот это дело - по плечу для нашей власти!
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14.09.2020 10:29 Ответить
ото погранцы лизнули марочек !!!!
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14.09.2020 10:30 Ответить
У меня есть Кобзарь Шевченко изданый в 1935 году.Ехал в гости к тетке в Эстонию 1995 году,сказали низзя...Считается Раритетом книга старше 50 лет...Но не изьяли...сдал билет на поезд и уехал домой...
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14.09.2020 10:32 Ответить
Тётка вздохнула с облегчением
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14.09.2020 10:33 Ответить
Считается Раритетом книга старше 50 лет

Ось шо у меня есть , не поленился сфотать . Це я теперь преступник , да ?

67-річний громадянин України намагався вивезти до Румунії колекцію із 3760 поштових марок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 788
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14.09.2020 11:21 Ответить
Не, ты просто дурак, который терпит дебилов у власти и позволяет им указывать тебе как жить и что делать. В чем наш исторический дебилизм как народа - мы отдаем власть, как шо-то нам ненужное и нас отягчающее всяким клоунам, аферистам, болтунам и барыгам, которым для обогащения нужно доступ к общинным ценностям... Сами позволяем стеречь зерно мышам, а козлам - капусту...
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14.09.2020 11:49 Ответить
надо будет что то из сочинений Ленина протянуть попробовать, пусть конфисковывают))
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14.09.2020 11:28 Ответить
На фото - 5-центовий треш в не найкращому стані
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14.09.2020 10:32 Ответить
Марки , - Преступление , Блин. Он , что , Украл , Ограбил Музей . Идиотизм зашкаливает, - Не там роете.
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14.09.2020 10:33 Ответить
Нашли чем заняться Придурки !!
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14.09.2020 10:36 Ответить
Это же долбанные кусочки бумаги за одну копейку, которые все остальные просто выбрасывают в мусор! Каким надо быть убогим и мелочным, да бы изымать такое...
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14.09.2020 10:38 Ответить
Зеле подарят коллекцию...или Кучме... Данилыч старый коллекционер...
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14.09.2020 10:38 Ответить
Пойман особо опасный тиффози-филателист. ТакЪ победим, тьфу!
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14.09.2020 10:41 Ответить
Дважды не судимый Индюкович удирая из Украины вывез полотна картин Караваджо, Куинджи,Шишкина и даже Рафаэля.... и прочие шедевры...тепперь коллекцию изъяли в фонд помощи Эрмитажа.... или Мавзолея.... все равно ворованное...завгаром в Енакиеве зачуханом...
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14.09.2020 10:44 Ответить
там похоже макулатура одна...
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14.09.2020 10:46 Ответить
Кругом бидлота. Сумно бачити.
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14.09.2020 10:48 Ответить
67-річний громадянин України намагався вивезти до Румунії колекцію із 3760 поштових марок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3389Продаю картину Гаулятера всея Украины Ведмендчука.Начальная стоимость 1 доллар 5 копеек...
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14.09.2020 10:52 Ответить
Даром не надо, а вот в виде пипифакса взял бы
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14.09.2020 11:09 Ответить
А хто крышует эту Госпогранслужбу ? Аваков ?
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14.09.2020 10:56 Ответить
Нужно было не марки коллекционировать, а американские денежные знаки. Сейчас бы не пришлось свои кляссеры через границу протаскивать
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14.09.2020 10:57 Ответить
Бабуля, опохмелилась?
Так тут нечего про твоего клоуна нет.
Ты даже знаешь про кляссеры...…. Зачет!
Думал ты только в водке разбираешься
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14.09.2020 11:09 Ответить
Где вас, бабуинов, только набирают. Явно, что школу вы пропустили. Пока люди марки собирали, вы собирали. пустые бутылки?
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14.09.2020 12:49 Ответить
да нет бабуля, за тобой никто собирать не будет. От тебя клоуном воняет.
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14.09.2020 13:03 Ответить
Марки погашенные, ценность имеют только у школьников младших классов.
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14.09.2020 11:00 Ответить
Найсмішніше, що три найдорожчі марки гашені: Маврикій, Святий Грааль і Жовта Шведська Марка.
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14.09.2020 11:08 Ответить
Круто !!!!!
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14.09.2020 11:00 Ответить
Бедный пенсионер, 60 лет собирал марки отрывая их от конвертов, такое несчастье.
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14.09.2020 11:02 Ответить
Ібануті! Затримали чоловіка з марками, до того, як бачу звичайними. Проте фури і ціли вагони йдуть з контрабандою без зупинки всі роки.
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14.09.2020 11:04 Ответить
Та - звичайна колекція совдепівського філателіста !
Навіть довоєнних , чи тим більше дореволюційних марок не видно ...
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14.09.2020 11:15 Ответить
Актеру Ефремову дали 8 лет за постановочное ФСБшниками убийство...,за рулем сидел ФСБник и Миша спал на заднем сидении в дупль пьячный...,теперь некому на РАБссии пасквили читать на Путлера и его банду....А прикол в другом..на кухне в квартире Миши висит огромный портрет ...Путлера....
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14.09.2020 11:08 Ответить
Видно, что ты вместе с ним бухал.
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14.09.2020 11:57 Ответить
Просто паралельно з ним велику партію героїну протягували через кордон, то його використали для відволікання уваги "бдітельних".... Ну вони так самі зорганізували. Работаєм не покладаючи рук.
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14.09.2020 11:09 Ответить
Получается , если коллекционируешь доллары , то их можно провезти через границу , а марки значит нельзя ?
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14.09.2020 11:09 Ответить
Дурдом-веселка.
То ж його марки, хай везе куди хоче. Совками були і совками зостались.
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14.09.2020 11:10 Ответить
Это акт агрессии государства против человека. Нападение.
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14.09.2020 11:15 Ответить
За кокаином в Аргентину прилетал Патрушев Борт №1 не досматривают...
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14.09.2020 11:14 Ответить
Патрушев летал в Оман...интересно зачем? Зак Кокаином или...
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14.09.2020 11:16 Ответить
На перший погляд ніяких особливо раритетних марок в цій колекції не видно.
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14.09.2020 11:17 Ответить
"Могут представлять культурную ценность", т. е. они еще не знают это культурная ценность или нет, но уже конфисковали. Судя по фотографиям, не думаю что там что то ценное, судя по всему коллекция времен СССР.
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14.09.2020 11:23 Ответить
Презумпция виновности...
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14.09.2020 11:26 Ответить
Филателистам на заметку. Надо иметь бумажку где указано что коллекция стОит меннее 10к евро. Если более то декларировать
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14.09.2020 11:32 Ответить
Эй, минуточку!
А с каких хренов эти марки объявили "культурной ценностью"?
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14.09.2020 11:33 Ответить
Ипонутое государство! Если это государственная культурная ценность - то выкупите ее. Гребаные варвары большевистко-чекистких времен. Государству принадлежит то, шо в музеях. Есть люди, которым не хватает дорогостоящее лечение, а он должен умирать вместе со своей коллекцией из-за этих дебилов. Нашу страну в глубокую задницу погружают таможенники и правохренители со своей пещерной тупостью и патологической жадностью.
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14.09.2020 11:40 Ответить
Как филателист с 50-ти летним стажем могу уверенно заявить, что если все 3000 такие же по содержанию и качеству, как показано на фото, то это мусор, который почти ничего не стоит.
,
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14.09.2020 11:41 Ответить
т.е. если они дома у него лежат - то не ценность, а если свою собственность вывезти - то ценность? интересно - как в норм. странах - тоже забрали бы? после "экспертизы"(представляю как "эксперт каждую марку ищет в интернете") дед похоже таки некоторых не досчитается.
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14.09.2020 11:45 Ответить
Газета "Првда" 1969г - тоже культурное наследие Украины!
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14.09.2020 11:46 Ответить
если бы сам собирал ни в жизнь бы не продал.
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14.09.2020 11:53 Ответить
Які ж ідіоти.Зовсім мізків немає.
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14.09.2020 12:27 Ответить
Так вот ты какая "контрабанда".... А вы говорите, что таможенники с погранцами взятки берут за провоз контрабанды. Зачем на честных людей наговариваете? Вон какого контрабандиста поймали. Из-за таких филателистов бюджет Украины миллиарды недополучает! Кстати, у меня сосед собрался вывозить в Израиль раритетную коллекцию журналов "Техника молодежи". Могу наколочку дать. Только не забудьте на задержание пару телевизионных каналов пригласить.
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14.09.2020 12:48 Ответить
Mozet on vioz pokazat etot album,a ne prodovat ego dopustim?Sto nemozno celoveku svoji veci vezti kuda to,etot zapret vet ucimliajet prava celoveka.Jesli uze nedajut vyvesti tak obezatelno dolzni vernut vsio xoziajnu kak bylo
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14.09.2020 12:56 Ответить
Kolekcioner eto takoje delo on mozet vesti pokazat drugu dosputim ili pomeniatsia.Eto vet dolzno byt razreseno zakonom.Eto neobazatelno prodovat, jesli vioz prodovat tak pust dokazit eto,po drugomu tamozniu nado podat v sud sto ucemliajet prava celoveka
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14.09.2020 13:00 Ответить
Перидромофилисты, коллекционеры знаков оплаты проезда в общественном транспорте, тоже напряглись. А вдруг и их, при попытке вывезти свою коллекцию травмайно-тролейбусных билетиков и пластассовых жетонов метро, также тормознут на границе с Румынией? Типа вывоз ценностей из Украины? А те, кто собирал календариками с котиками? Подождите. Сдайте своё богатство на экспертизу, за малую денежку. А также свои семейный фото, особенно, фото прабабушек и прапрадедушек. Вдруг эти фото особо ценные для истории...
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14.09.2020 13:47 Ответить
Йому потрібно було їх задекларувати.
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14.09.2020 20:42 Ответить
 
 