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Минздрав планирует бесплатно вакцинировать от гриппа людей из группы риска, - Степанов. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения заявили, что планируют бесплатно вакцинировать от гриппа людей из группы риска.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Он отметил, что карантинные ограничения и правила, которые были введены через COVID-19, оказывающие влияние на сдерживание гриппа и подобных заболеваний. "Однако самым надежным способом не заболеть гриппом является именно вакцинация. И мы призываем всех наших граждан начать делать прививки", - подчеркнул министр.

По словам Степанова, в прошлом эпидсезоне закупили 542 тыс. доз вакцин против гриппа, при этом было вакцинировано 238 тыс. 79 человек. Министр отметил, что в этом году Минздрав планирует существенно увеличить закупки вакцин против гриппа. "У нас есть четыре производителя. Все эти вакцины безопасные... они все преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения... Кроме того, что эти вакцины будут в свободной продаже, мы также занимаемся тем, чтобы завезти вакцины для вакцинации групп риска за бюджетные средства", - добавил он.

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Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+7
Вакцины нет, но есть выборы в октябре. А группа риска - пенсионеры ходят на все выборы. ЗЕбобики какие же вы примитивные, вас уже вычисляют на шаг вперед. Хрен вам, а не наши голоса.
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14.09.2020 10:55
+4
правильное решение
будет ли реализовано......
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14.09.2020 10:50
+4
Геноцид.
Безкоштовно? Платники податків вже заплатили за все.
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14.09.2020 11:16
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правильное решение
будет ли реализовано......
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14.09.2020 10:50 Ответить
Блажен-хто вірує !!))
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14.09.2020 11:02 Ответить
Вакцины нет, но есть выборы в октябре. А группа риска - пенсионеры ходят на все выборы. ЗЕбобики какие же вы примитивные, вас уже вычисляют на шаг вперед. Хрен вам, а не наши голоса.
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14.09.2020 10:55 Ответить
Есть вакцина от инфекционной пневмонии
Жто более правильный подход
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14.09.2020 10:57 Ответить
Вакцина від пневмонії?
Наразі більше десятка бактерій визивають пневмонію. А ще може бути грибковою . І навіть вірусною (тим же ковід-19) - не вгадаєш, яка визве.
Грипів, до речі, теж багато. І від якого грипу Степанов збирається вакцінувати - він і сам не знає.
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14.09.2020 21:03 Ответить
Зробили гешефт на простроченій вакцині, тепер за благодійність видають. Як пити дати.
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15.09.2020 07:34 Ответить
От все стає зрозуміло. Тут питання не в тому, щоб рятувати людей, а в тому, щоб гарно торгувати вакциною. Як то людство раніше виживало та ще й умудрилося перенаселити планету без вакцин? А тут з такими "рятувальниками" вирішили трохи скоротити чисельність населення та ще й гарненько на цьому наваритися.
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14.09.2020 11:06 Ответить
Геноцид.
Безкоштовно? Платники податків вже заплатили за все.
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14.09.2020 11:16 Ответить
Я ще в квітні писав, що пік пандемії припаде на середину осені, і обана..., ну по перше, треба протягнути без протестів оте мінське пропутінське лайно з виборами в ДиРі при окупантах з РФ, по друге, скандал з кротом в ОПУ теж треба зам'яти, а тут ще і скандал з викупом варрантів тітки Яреські зеленими корупціонерами. Тому карантин з червоною смугою для Києва гарантовано, навіть якщо і немає вірусу його припруть і припруть обов'язково, бо це єдиний шанс не потрапити за грати зеленим і шоколадним мерзотникам за державну зраду
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14.09.2020 11:25 Ответить
Це ж скільки сатанисти збираються заробити на вакцині? І що то буде за вакцина? Може подвійної дії - і заробити, і заодно скоротити?
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14.09.2020 11:32 Ответить
Мне стоп-кадр под заголовком понравился...
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14.09.2020 11:45 Ответить
вообще эпидемии вакцинируются бесплатно, речь идет о жизнях людей, но шапито 95 заранее сообщает о кошерных продажах
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14.09.2020 12:27 Ответить
В какой стране грипп вакцинируется бесплатно?
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14.09.2020 13:36 Ответить
Тільки у найбідніших та найвідсталіших країнах.
Таких, як Канада, наприклад:

The 2019 - 2020 AHS Influenza Immunization Season is now over.
Clinic dates and times for the 2020-2021 season will be available later this year.
Please plan ahead and put a reminder on/in your calender to get your influenza immunization in the fall .
Vaccine will be offered, free of charge, to all Albertans six months of age and older.
Influenza is serious. Prevention is your protection.
Get immunized next season!
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14.09.2020 16:47 Ответить
ок, кроме Канады?
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14.09.2020 17:01 Ответить
Например в нашей стране я делал все прививки бесплатно в том числе и от гриппа, а тебе продали в прививочном кабинете вакцину от гриппа😁😁 я тебя поздравляю, теперь тебе шапито 95 продаст и вакцину от кароны)) а вот при кровавом Петре семейный врач сообщила о дате вакцинации и все бесплатно.
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15.09.2020 15:50 Ответить
Вакцина з раші?
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14.09.2020 18:42 Ответить
что сказала рептилия
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14.09.2020 21:02 Ответить
Группа риска это проститутки, наркоманы и гомики?
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15.09.2020 03:43 Ответить
 
 