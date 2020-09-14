Минздрав планирует бесплатно вакцинировать от гриппа людей из группы риска, - Степанов. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения заявили, что планируют бесплатно вакцинировать от гриппа людей из группы риска.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Он отметил, что карантинные ограничения и правила, которые были введены через COVID-19, оказывающие влияние на сдерживание гриппа и подобных заболеваний. "Однако самым надежным способом не заболеть гриппом является именно вакцинация. И мы призываем всех наших граждан начать делать прививки", - подчеркнул министр.

По словам Степанова, в прошлом эпидсезоне закупили 542 тыс. доз вакцин против гриппа, при этом было вакцинировано 238 тыс. 79 человек. Министр отметил, что в этом году Минздрав планирует существенно увеличить закупки вакцин против гриппа. "У нас есть четыре производителя. Все эти вакцины безопасные... они все преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения... Кроме того, что эти вакцины будут в свободной продаже, мы также занимаемся тем, чтобы завезти вакцины для вакцинации групп риска за бюджетные средства", - добавил он.

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