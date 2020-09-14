Минздрав планирует бесплатно вакцинировать от гриппа людей из группы риска, - Степанов. ВИДЕО
В Министерстве здравоохранения заявили, что планируют бесплатно вакцинировать от гриппа людей из группы риска.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Он отметил, что карантинные ограничения и правила, которые были введены через COVID-19, оказывающие влияние на сдерживание гриппа и подобных заболеваний. "Однако самым надежным способом не заболеть гриппом является именно вакцинация. И мы призываем всех наших граждан начать делать прививки", - подчеркнул министр.
По словам Степанова, в прошлом эпидсезоне закупили 542 тыс. доз вакцин против гриппа, при этом было вакцинировано 238 тыс. 79 человек. Министр отметил, что в этом году Минздрав планирует существенно увеличить закупки вакцин против гриппа. "У нас есть четыре производителя. Все эти вакцины безопасные... они все преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения... Кроме того, что эти вакцины будут в свободной продаже, мы также занимаемся тем, чтобы завезти вакцины для вакцинации групп риска за бюджетные средства", - добавил он.
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будет ли реализовано......
Жто более правильный подход
Наразі більше десятка бактерій визивають пневмонію. А ще може бути грибковою . І навіть вірусною (тим же ковід-19) - не вгадаєш, яка визве.
Грипів, до речі, теж багато. І від якого грипу Степанов збирається вакцінувати - він і сам не знає.
Безкоштовно? Платники податків вже заплатили за все.
Таких, як Канада, наприклад:
The 2019 - 2020 AHS Influenza Immunization Season is now over.
Clinic dates and times for the 2020-2021 season will be available later this year.
Please plan ahead and put a reminder on/in your calender to get your influenza immunization in the fall .
Vaccine will be offered, free of charge, to all Albertans six months of age and older.
Influenza is serious. Prevention is your protection.
Get immunized next season!