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Я не пересекал границу, это была шутка, угроз физической расправы не получал, - Богдан. ВИДЕО

Экс-руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что не пересекал границу Украины и не получал угрозы физической расправы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам у здания ГБР, куда его вызвали на допрос.

Видео Громадське

"Я не пересекал границу, конечно, потому что это было бы нарушением действующего законодательства. Это была моя такая литературная шутка. Поскольку именно так действовал Остап Бендер в своем рассказе. Я был недалеко на территории Украины, в районном центре Вилково", - сказал Богдан.

По его словам, он опубликовал фотографию, чтобы "потроллить и посмеяться со своих недругов".

Также экс-глава ОП добавил, что после интервью ему не поступали угрозы физической расправы. 

"Хотя если смотреть на историю со сожженной "Теслой", конечно это была угроза", - отметил Богдан.

Ранее бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Позже Богдан опубликовал видео поджога.

Автор: 

шутка (46) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+5
вот такие дебилы-шутники приши к власти и это вы, дебилы зеленожопые, сделали все вместе, чисто по приколу
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14.09.2020 11:05
+5
задолбали уже эти зеленые дебилы
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14.09.2020 11:06
+4
все интервью Гордону одна сплошная насмешка и месть обиженки.
Гордон сам злобно троллит Зеленского, после того как Смешко не удалось пристроить во власть, а Гордон его главный пиарщик.
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14.09.2020 11:10
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дебил предсказуемый
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14.09.2020 10:56 Ответить
Хто з них? Чи може обидва?
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14.09.2020 10:57 Ответить
все трое
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14.09.2020 11:18 Ответить
вот и верь после всего этого что правда что кривда что полуправда.... а что сказочный бред...
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14.09.2020 11:31 Ответить
Это был троллиг 80 уровня. "Золотой теленок" в помощь.
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14.09.2020 10:58 Ответить
Я не пересекал границу, это была шутка, угроз физической расправы не получал, - Богдан - Цензор.НЕТ 5661
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14.09.2020 10:58 Ответить
А что, этому "гумовому нацюцюрнику" бородатой бабушки Коломойши кто-то поверил? Просто у "мадам брошкиной" истерика.
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14.09.2020 10:59 Ответить
Хорошо ты нашутил Гордону за четыре с половиной часа.
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14.09.2020 11:02 Ответить
вот такие дебилы-шутники приши к власти и это вы, дебилы зеленожопые, сделали все вместе, чисто по приколу
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14.09.2020 11:05 Ответить
задолбали уже эти зеленые дебилы
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14.09.2020 11:06 Ответить
ущерблённый. Хорошо, Зе его сразу раскусил.
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14.09.2020 11:09 Ответить
Зе может раскусить только айкос, когда "баба, да баба" вопить будет.
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14.09.2020 11:11 Ответить
Это что, новая кличка богдана?
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14.09.2020 11:17 Ответить
потерпевший раскусил ущербного, звучит по зеленогомновски
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14.09.2020 11:16 Ответить
вы в ивнах, видно, гран спец.
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14.09.2020 11:19 Ответить
меркну пред вами, ну а вам свое не воняет
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14.09.2020 11:40 Ответить
Я о нём напросто разговор не веду.
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14.09.2020 13:38 Ответить
не о нем, а о них, это два брата акробата, один - х*, другой - лопата, обе зеленые непорочные девственницы, ни разу не того, вы чоо! Одна команда, одна кормящая сиська, просто одной сиськи им стало мало, вот и ссорятся девочки, а вы, позвольте поинтересоваться тоже ихних будете?
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14.09.2020 13:51 Ответить
О *нём* - об ивне.
Я себе идолов с кумирами не завожу. Но рассуждаю так: взялся Зе за гуж, путь работает. Я не верю в то, что Зе *кормится* от бе. Не шикует, дом продал и перебрался в государственный. Если кто-тоимеет неопровержимые доказательства, пусть заявляет о них. Да и сама сиська*** схудла и вся побитая снутри и снаружи.
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14.09.2020 14:09 Ответить
И как вы оцениваете результаты "работы" зельцмана (полтора года уже у власти), я к тому, что если вы не через впн, а действительно сейчас находитесь в Италии, как вы можете объективно оценить труды зеленого чморя? И еще, г-н богдан это человек оманского осла, его человек, как ни крути, бурят богдан это - очень близкое лицо зебленского, ближе чем мендель, почти как лєнка!
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14.09.2020 14:27 Ответить
Какой винегрет.

И охота ото вам барахтаться в грязи? Кто с кем когда.
Мы были в Украине зимой и весной прошлого года. Это, конечно, завал. Дороги - жуть. Организация обслуживаний отвратительная. В смысле отношения к гражданину. Безработица. Производства с выдачей з/п в конвертах. Города неухоженные. Чеки дают только в супермаркетах. (В Италии и на базарах дают чеки). Товар некачественный. Вокзалы, правда, видели новые (в Киевском ж*д страшно чем - то воняло). И новые европейского типа здания (забыла, как они называются - где занимаются пропиской, на них написано, что построены на деньги ЕС). Народ хороший, но немного нервированный, оно и понятно. Что изменилось, не знаю. Думаю, мало. Но как оно было, не идёт. Заметно, кто-то хронически общипывал страну, как липку. Заброшенная Украина. В Италии постоянно (да, именно постоянно) реставрируются и ремонтируются дороги, мед. учреждения, дет. сады со школами, города в общем. А Украину просто обворовывают! Мне жалко мою Родину. Украинец всегда был работящим. Народ бежит из страны. И если у вас ничего не изменится, ой, не досчитаетесь же вы населения !
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14.09.2020 14:51 Ответить
Такой салат, такой винегрет. Обосную в двух словах, речь не идет о сравнении Украины и Италии, об уровне жизни, дорогах, фонтанах и мостах, я не веду об этом речь - разница очевидна, как очевидно и то, что выбран путь - евроинтеграции Украины, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону. Все, что сейчас мы имеем - надежду, не более. Повторюсь, не ставлю под сомнение то, что в любой стране Евросоюза (и сопутствующих) жизнь лучше. Но вот бомбануло меня не поэтому, озвучу - вы приехали и уехали, выбрали нам на шею ***** и КО, и благополучно себе свалили со словами "пусть работает", так вот, а оно "работает" ? или по другому - вы вообще понимаете, что оно тут "наработало"? То, есть вы тут навыбирали, свалили, и сейчас заявляете - "если у Вас ничего не изменится, то недосчитаетесь населения", то есть вы уже не отождествляете себя с гражданами этой страны, но выбираете дебилов, сваливаете, и еще слышу какие-то упреки в свой адрес? Это вы и вам подобные выбирали кравчуков, кучм и януковощей, а теперь и зеленую соплю, вот и пеняйте на себя, в вашей глупости виноваты вы сами!
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14.09.2020 15:26 Ответить
А чем при пэ было лучше?
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14.09.2020 16:29 Ответить
Да! Мне было лучше! И парадокс в том, что зелебобикам работающим со мной тоже было лучше!
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14.09.2020 16:44 Ответить
Вопрос был *ЧЕМ*.
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14.09.2020 17:21 Ответить
Вопрос поставлен некорректно, ответ на него может быть только такой - ВСЕМ!
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15.09.2020 08:16 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/14/7266348/

В этом весь барыга.
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14.09.2020 17:49 Ответить
Лучше дайте ссылку где долларовый миллионер бзделенски хоть что-то там кому-то дал, я вам с ходу могу дать десяток ссылок где дал Порох. Например, средства индивидуальной защиты, которые продали зеленые чмори, в том числе в Италию!
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15.09.2020 08:22 Ответить
И, кстати, *зелёная плесень* - это Зе.
А кто тогда такой *оманский осёл*?
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14.09.2020 15:07 Ответить
вижу вы совсем не в теме, сразу видно, что живете за пределами Украины, тут этот мем известен всем, гугл спросите
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14.09.2020 15:29 Ответить
*оманский осёл* гугль не даёт.
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14.09.2020 16:30 Ответить
Наперсточники. Идиоты-избиратели- вот за этих прохиндеев голосовали. И от того , что эти жабы стали грызть друг друга- ничего по сути не меняет.
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14.09.2020 11:09 Ответить
все интервью Гордону одна сплошная насмешка и месть обиженки.
Гордон сам злобно троллит Зеленского, после того как Смешко не удалось пристроить во власть, а Гордон его главный пиарщик.
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14.09.2020 11:10 Ответить
это ущербное правду вообще говорит? ну так, хотя бы раз-другой для разнообразия.
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14.09.2020 11:15 Ответить
Все перекрутил под квартал 95
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14.09.2020 11:17 Ответить
Богдан играет свою игру..Пытается стать олигархом.И Все разборки с пожарами и тд именно агромафиозные.Агробароны начинают пожирать друг друга.
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14.09.2020 11:20 Ответить
в этом вся и проблема, не серьезно всё, клоун
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14.09.2020 12:07 Ответить
Самое печальное, что он не понимает, что он идиот.
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14.09.2020 15:06 Ответить
Брехло на брехле у зелёного и брехлом погоняет
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14.09.2020 17:53 Ответить
 
 