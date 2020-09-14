Я не пересекал границу, это была шутка, угроз физической расправы не получал, - Богдан. ВИДЕО
Экс-руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что не пересекал границу Украины и не получал угрозы физической расправы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам у здания ГБР, куда его вызвали на допрос.
Видео Громадське
"Я не пересекал границу, конечно, потому что это было бы нарушением действующего законодательства. Это была моя такая литературная шутка. Поскольку именно так действовал Остап Бендер в своем рассказе. Я был недалеко на территории Украины, в районном центре Вилково", - сказал Богдан.
По его словам, он опубликовал фотографию, чтобы "потроллить и посмеяться со своих недругов".
Также экс-глава ОП добавил, что после интервью ему не поступали угрозы физической расправы.
"Хотя если смотреть на историю со сожженной "Теслой", конечно это была угроза", - отметил Богдан.
Ранее бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Позже Богдан опубликовал видео поджога.
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Я себе идолов с кумирами не завожу. Но рассуждаю так: взялся Зе за гуж, путь работает. Я не верю в то, что Зе *кормится* от бе. Не шикует, дом продал и перебрался в государственный. Если кто-тоимеет неопровержимые доказательства, пусть заявляет о них. Да и сама сиська*** схудла и вся побитая снутри и снаружи.
И охота ото вам барахтаться в грязи? Кто с кем когда.
Мы были в Украине зимой и весной прошлого года. Это, конечно, завал. Дороги - жуть. Организация обслуживаний отвратительная. В смысле отношения к гражданину. Безработица. Производства с выдачей з/п в конвертах. Города неухоженные. Чеки дают только в супермаркетах. (В Италии и на базарах дают чеки). Товар некачественный. Вокзалы, правда, видели новые (в Киевском ж*д страшно чем - то воняло). И новые европейского типа здания (забыла, как они называются - где занимаются пропиской, на них написано, что построены на деньги ЕС). Народ хороший, но немного нервированный, оно и понятно. Что изменилось, не знаю. Думаю, мало. Но как оно было, не идёт. Заметно, кто-то хронически общипывал страну, как липку. Заброшенная Украина. В Италии постоянно (да, именно постоянно) реставрируются и ремонтируются дороги, мед. учреждения, дет. сады со школами, города в общем. А Украину просто обворовывают! Мне жалко мою Родину. Украинец всегда был работящим. Народ бежит из страны. И если у вас ничего не изменится, ой, не досчитаетесь же вы населения !
В этом весь барыга.
А кто тогда такой *оманский осёл*?
Гордон сам злобно троллит Зеленского, после того как Смешко не удалось пристроить во власть, а Гордон его главный пиарщик.