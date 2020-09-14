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"Вагнергейт", - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по "делу вагнеровцев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 сентября, активисты пикетировали здание Верховной Рады с требованием создать временную следственную комиссию (ВСК) по "делу вагнеровцев".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Власть пытается избежать ответов на трудные, но важные вопросы: государственная измена по делу "вагнеровцев", "перемирие" со смертями наших воинов, Риф за решеткой, дерзкая коррупция в Окружном административном суде Киева. Зеленский не выполняет функций, возложенных на него Конституцией Украины, но у нас парламентско-президентская форма правления. Парламент должен выполнять свою функцию, в том числе и контролирующую. Ну и заодно нам важно проверить "кто есть кто" в этом составе парламента и насколько монолитное "монобольшинство" в позиции по ключевым вопросам современности", - заявили организаторы акции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде идут консультации о создании ВСК по делу "вагнеровцев": много информации с грифом секретности, к которому не имеем доступа, - "слуга народа" Завитневич

Митингующие выдвинули следующие требованиями к народным депутатам:

1. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу "вагнеровцев".
2. Заслушать отчет Министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, председателя СБУ и командования ВСУ по ситуации с т.н. "перемирием" и "общей с представителями "ДНР" инспекцией позиций ВСУ.
3. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по фактам фальсификации дела Шеремета в целом и соответствующих экспертиз в ней в частности.
4. Рассмотреть Проект постановления Верховной Рады Украины "Об обращении к Президента Украины о внесении в Верховную Раду Украины проекта закона о ликвидации Окружного административного суда г.. Киева".

В ходе акции протеста митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского возле здания Верховной Рады. Также митингующие жгут дымовые шашки. Кроме того, активитсы держат плакаты со своими требованиями.

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Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 02
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Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 04
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 05
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 06
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 07
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 08
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Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 10
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 11

Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 12
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 13
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 14
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 15
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 16
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 17
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 18
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 19
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 20
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 21
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 22
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 23
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 24
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 25
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 26
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 27
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 28
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 29
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 30
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 31
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 32
Вагнергейт, - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по делу вагнеровцев 33

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело относительно спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

ВР (29247) ВСК (458) инспекция (92) митинг (2556) перемирие (1635) ЧВК Вагнер (1332) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+26
ЭТО ПОКА ЖУРНАЛИСТЫ НЕ РАСКРУТИЛИ ВОПРОСИК КАК МОГ ЗЕЛЕНСКИЙ КЛОУН СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ КАК ЕГО ПРОВЕРЯЛО ЦИК СБУ И ТАК ДАЛЕЕ ЕСЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПРОЛЕЗЛО НЕЧТО С ГРАЖДАНСТВОМ РОССИИ???? ВСЕ ПЫТАННЯ СРАЗУ ОБНУЛЯЕТ и по итого ЦИК отменяет свой Протокол которым объявил Зеленского /Президентом ибо лицо нарушившее законы конституции и обманув ЦИК автоматом снимается с выборов а по 2 туру голосов Президентом объявляется Порошенко как победивший в 1 туре и занявший 2 место во втором участвую в гонке с аферистом и преступником гопником Вовой Клоунским...
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14.09.2020 11:47
+24
"Вагнергейт", - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по "делу вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 5565
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14.09.2020 11:53
+18
Фокіна, Зеленського, Кравчука, Єрмака у відставку і до кримінальної відповідальності. Зло має бути покаране.
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14.09.2020 11:48
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Правила форума Совет форумчан
ЭТО ПОКА ЖУРНАЛИСТЫ НЕ РАСКРУТИЛИ ВОПРОСИК КАК МОГ ЗЕЛЕНСКИЙ КЛОУН СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ КАК ЕГО ПРОВЕРЯЛО ЦИК СБУ И ТАК ДАЛЕЕ ЕСЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПРОЛЕЗЛО НЕЧТО С ГРАЖДАНСТВОМ РОССИИ???? ВСЕ ПЫТАННЯ СРАЗУ ОБНУЛЯЕТ и по итого ЦИК отменяет свой Протокол которым объявил Зеленского /Президентом ибо лицо нарушившее законы конституции и обманув ЦИК автоматом снимается с выборов а по 2 туру голосов Президентом объявляется Порошенко как победивший в 1 туре и занявший 2 место во втором участвую в гонке с аферистом и преступником гопником Вовой Клоунским...
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14.09.2020 11:47 Ответить
А вот это интересный ход!
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14.09.2020 11:51 Ответить
"Вагнергейт", - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по "делу вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 5565
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14.09.2020 11:53 Ответить
Кстати да, мародеры, свинарчуки, бронежилеты, торговля на крови, Керченский проход, мова, томос, Семочко. А в любую игру можно ведь играть вдвоем, а когда еще карты хорошие то тем более...
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14.09.2020 12:10 Ответить
Это кстати про высказываня про расшатывание ситуации. А вы два года назад ее не "шатали"?
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14.09.2020 12:19 Ответить
"Вагнергейт", - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 167
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14.09.2020 13:51 Ответить
Но что ты будешь делать с теми которые голосовали за клоуна?
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14.09.2020 11:55 Ответить
А зачем с ними что то делать? У них самих хорошо получается...
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14.09.2020 12:11 Ответить
Что у них самих хорошо получается? Жили бы они в каком-нибудь лаптестане я бы согласился.
У них хорошо получается голосовать за уродов. А потом сказать "я не интересуюсь политикой и все они одинаковые", а остальным из-за этого надо теперь ходить на пикеты.
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14.09.2020 12:51 Ответить
Человек развивается только в экстремальных условиях, как только он попадает в зону комфорта он начинает деградировать, поэтому не все так плохо...
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14.09.2020 15:55 Ответить
заманчиво...
Но маловероятно, если надежда только на журналюг.
Надеюсь, у компетентных органов наших зарубежных партнеров сия информация имеется.
Им достаточно, всего лишь, "случайно потерять" копию паспорта утырка с двуглавой курицей...
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14.09.2020 11:56 Ответить
а если петя заболеет а следущий возьмёт самоотвод а у следущего окажется гражданство
Израиля то мы так и до шария докатимся.... автоматом... пасипки вам за автоматы так даже
невест не выберают..... выборы по новой и в вр тоже.............
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14.09.2020 12:00 Ответить
А чому півтора роки мовчав, якщо знав, що у Зе може бути російське громадянство???
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14.09.2020 12:32 Ответить
Узнали об этом многие только после встречи в норманском формате на днях там на переговорах в Берлине появился некто личный посланник Путина и его кассир и вот сразу пошла инфа от русских про справку с реестра граждан РФ и про скан паспорта с гражданством России гражданина Зеленского В.А. имеющий его гражданство и выданный ему в 2012 году.... тому и эбонитовые палочки и ржачка с Майдана на Квартала 95 в период Майдана 2013-2014 года....
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14.09.2020 12:46 Ответить
Якби громадянство раши у зе було - то вже в мережі гуляв би скан його російського паспорта, так само як скан румунського паспорта дубінського.
Суб'єктивно, але цей вид російських недодипломатіа - спроба шантажу Зеленського.
В його вілли на італійському озері Комо та офшорному острові Джерсі віриться більше.
Думаю, якби щось таке російське у нього було, це б обов'язково спливло б у президентський кампанії 2019
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14.09.2020 13:05 Ответить
*вкид російських недодипломатіа
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14.09.2020 13:06 Ответить
Які дивні твої вологі мрії!)))
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14.09.2020 12:37 Ответить
Сладкие мечты конченого идиота))). Как думаешь, если сейчас вдруг перевыборы, кто победит? Бойко?
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14.09.2020 17:07 Ответить
Фокіна, Зеленського, Кравчука, Єрмака у відставку і до кримінальної відповідальності. Зло має бути покаране.
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14.09.2020 11:48 Ответить
требовать нужно чего-то реального. парламентская ВСК в Украине - самый верный способ надежно похоронить любые следы преступления. хотя бы одна ВСК (сколько их там было?) провела реальное расследование, доведя его до логического завершения судом и наказанием виновных? я не помню ни одного такого случая за 28 лет.
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14.09.2020 11:50 Ответить
Що пропонуєте Ви ?
Реальні пропозиції.
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14.09.2020 11:55 Ответить
Він пропонує сидіти мовчки і жувати зелень !!
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14.09.2020 11:58 Ответить
Надо вытягивать зеублюдка из "теплой ванны".
Сама постановка вопроса о комиссии - струйка холодной воды. Пикет - еще одна струйка. Создание комиссии - еще струйка. Бубочке лично должно быть неуютно.
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14.09.2020 12:00 Ответить
отстранение бенедиктовны, дЕрьмака, а в идеале и ЗЕ. если уже требовать - то требовать.
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14.09.2020 12:00 Ответить
ТСК хоча б дасть відповідь- була спецоперація, чи ні.
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14.09.2020 12:00 Ответить
без всяких ВСК уже достаточно фактов, чтобы понять, что она была.
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14.09.2020 12:01 Ответить
Ээ... комиссию по определению шарообразности земли не надо создавать в 21 веке?
Операция была. Комиссия создается для расследования причин ее срыва.
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14.09.2020 12:04 Ответить
Ст. 89 Конституції України:
Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.
Результат роботи ТСК - звіт у Верховній Раді. Ніяким чином "довести справу до суду" ТСК не може, це справа інших органів. Погоджуюсь, що ефективність ТСК доволі низька у наших реаліях, але я все ж за створення.
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14.09.2020 18:49 Ответить
Какой парламент - такое и ВСК.
Попали в выгребную яму в поисках путей к кращей доле. Краще бы бабушки у внучков перд выборами паспорта попрятали.
Теперь вопрос - протянем до конца, похоже самого провального, президенства или опять выходить на улицу?
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14.09.2020 11:58 Ответить
зелёнобубочная шушера слетит и следущее что нужно сделать это настоящая люстрация
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14.09.2020 12:03 Ответить
Вот на этой идее и будут лезть шарии и пальчевские на следующих выборах - "не надо нам больше "новых лиц" - нам надо порядок и репрессии".
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14.09.2020 12:06 Ответить
Андрей Ермак должен быть арестован по подозрению в госизмене!
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14.09.2020 12:05 Ответить
Гнусавый тоже.
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14.09.2020 12:15 Ответить
Зебіли! Ви обирали Єрмака? А він є! Так само, як Кравчук та Фокін. Вимагайте щось від свого Янелоха, ви ж йому віддали всю повноту влади, наче здуріли одночасно «підлога» країни.
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14.09.2020 12:12 Ответить
Ага, знайдеш ти тепер тут зебіла, всі вже ніки змінили.
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14.09.2020 12:16 Ответить
ЗЕЛЕНОМУ БОЛОТУ - ІМПІЧМЕНТ
І тюрма
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14.09.2020 12:19 Ответить
Бродячие бродяги.
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14.09.2020 12:31 Ответить
Це акція називається ..* Спуск пару * ! ...Або *.......в нікуди * .
Понеділок .ВР не працює ..Чому ж у вівторок не зібратись ?
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14.09.2020 12:36 Ответить
Що акція відбудеться у понеділок було оголошено у четвер на акції під ОП проти "спільного інспектування".
Але чому саме понеділок - це, дійсно, питання.
Організатори не могли не знати, що у вівторок під куполом роботи немає.
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14.09.2020 12:52 Ответить
Молодцы! Шмаркле импичмент! Киеву Майдан в поддержку импичмента!
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14.09.2020 12:36 Ответить
КАШТАНИ ! ТІЛЬКИ КАШТАНИ !!!
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14.09.2020 12:38 Ответить
Мужик, ты из психушки сбежал?
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14.09.2020 17:10 Ответить
Ошибка в первых же строчках статьи. Власть не "пытается избежать ответов на вопросы". Власть их не просто избегает. Власть нагло игнорирует эти вопросы. Власть нагло врет. Власть нагло игнорирует эти вопросы. Власть ссыт в глаза и говорит божья роса. Власть уверена, что ей за это ничего не будет.
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14.09.2020 12:39 Ответить
Державну зраду влада тупо не бачить, а правоохолронці немов би води в ріт набрали. Як писав Т.Г. Шевченко - Україна Україна подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе... Кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить... а підкінець теж пророцтво - Та утікать; не втечете!... ..І вашей кровію, собаки, Собак напоять...
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14.09.2020 12:48 Ответить
Менты Каховки во главе с овцепасом уже выехали в Киев наводить порядок.
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14.09.2020 12:55 Ответить
Посткомуністи, кегебісти, регіонали, об"єднані медведчукісти, "злодії в законі"--вся ця "публіка" не підлягає перевихованню. Перший раз це показав 1991 рік, другий - 2004рік (помаранчевий майдан),третій - 2014рік (революція гідності). Вони не змінилися ,ТОМУ Є ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ ІСНУВАННЯ НАШОГО НАРОДУ І ДЕРЖАВИ ! КАШТАНИ !!!
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14.09.2020 13:17 Ответить
Єрмак не зрадник, він - шпигун. Зєлю треба геть, а не якось інакше. Дострокові.
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14.09.2020 17:55 Ответить
Зе-чмо громадянин паРашії?

операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малорjссію".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.

P. S. не буде великою несподіванкою, якщо виявиться, що ксіва з двоголовою кацапо-ординською куркою є не тільки у Янелоха віслюка Оманського, а і в дєрьмака, голови СБУ та у багатьох інших гебешних консерв з ЗеМанди.
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14.09.2020 18:01 Ответить
Срочно создать комиссию по порохоботам иначе страна в опасности, кремлеботы на этом фоне обмельчали совсем.
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14.09.2020 21:23 Ответить
"демократычна сокыра и т.д. всё ясно. какао-боты.
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15.09.2020 04:21 Ответить
 
 