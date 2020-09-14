"Вагнергейт", - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по "делу вагнеровцев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 сентября, активисты пикетировали здание Верховной Рады с требованием создать временную следственную комиссию (ВСК) по "делу вагнеровцев".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Власть пытается избежать ответов на трудные, но важные вопросы: государственная измена по делу "вагнеровцев", "перемирие" со смертями наших воинов, Риф за решеткой, дерзкая коррупция в Окружном административном суде Киева. Зеленский не выполняет функций, возложенных на него Конституцией Украины, но у нас парламентско-президентская форма правления. Парламент должен выполнять свою функцию, в том числе и контролирующую. Ну и заодно нам важно проверить "кто есть кто" в этом составе парламента и насколько монолитное "монобольшинство" в позиции по ключевым вопросам современности", - заявили организаторы акции.
Митингующие выдвинули следующие требованиями к народным депутатам:
1. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу "вагнеровцев".
2. Заслушать отчет Министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, председателя СБУ и командования ВСУ по ситуации с т.н. "перемирием" и "общей с представителями "ДНР" инспекцией позиций ВСУ.
3. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по фактам фальсификации дела Шеремета в целом и соответствующих экспертиз в ней в частности.
4. Рассмотреть Проект постановления Верховной Рады Украины "Об обращении к Президента Украины о внесении в Верховную Раду Украины проекта закона о ликвидации Окружного административного суда г.. Киева".
В ходе акции протеста митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского возле здания Верховной Рады. Также митингующие жгут дымовые шашки. Кроме того, активитсы держат плакаты со своими требованиями.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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У них хорошо получается голосовать за уродов. А потом сказать "я не интересуюсь политикой и все они одинаковые", а остальным из-за этого надо теперь ходить на пикеты.
Но маловероятно, если надежда только на журналюг.
Надеюсь, у компетентных органов наших зарубежных партнеров сия информация имеется.
Им достаточно, всего лишь, "случайно потерять" копию паспорта утырка с двуглавой курицей...
Израиля то мы так и до шария докатимся.... автоматом... пасипки вам за автоматы так даже
невест не выберают..... выборы по новой и в вр тоже.............
Суб'єктивно, але цей вид російських недодипломатіа - спроба шантажу Зеленського.
В його вілли на італійському озері Комо та офшорному острові Джерсі віриться більше.
Думаю, якби щось таке російське у нього було, це б обов'язково спливло б у президентський кампанії 2019
Реальні пропозиції.
Сама постановка вопроса о комиссии - струйка холодной воды. Пикет - еще одна струйка. Создание комиссии - еще струйка. Бубочке лично должно быть неуютно.
Операция была. Комиссия создается для расследования причин ее срыва.
Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.
Результат роботи ТСК - звіт у Верховній Раді. Ніяким чином "довести справу до суду" ТСК не може, це справа інших органів. Погоджуюсь, що ефективність ТСК доволі низька у наших реаліях, але я все ж за створення.
Попали в выгребную яму в поисках путей к кращей доле. Краще бы бабушки у внучков перд выборами паспорта попрятали.
Теперь вопрос - протянем до конца, похоже самого провального, президенства или опять выходить на улицу?
І тюрма
Понеділок .ВР не працює ..Чому ж у вівторок не зібратись ?
Але чому саме понеділок - це, дійсно, питання.
Організатори не могли не знати, що у вівторок під куполом роботи немає.
операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малорjссію".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
P. S. не буде великою несподіванкою, якщо виявиться, що ксіва з двоголовою кацапо-ординською куркою є не тільки у Янелоха віслюка Оманського, а і в дєрьмака, голови СБУ та у багатьох інших гебешних консерв з ЗеМанди.