"Вагнергейт", - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по "делу вагнеровцев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 сентября, активисты пикетировали здание Верховной Рады с требованием создать временную следственную комиссию (ВСК) по "делу вагнеровцев".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Власть пытается избежать ответов на трудные, но важные вопросы: государственная измена по делу "вагнеровцев", "перемирие" со смертями наших воинов, Риф за решеткой, дерзкая коррупция в Окружном административном суде Киева. Зеленский не выполняет функций, возложенных на него Конституцией Украины, но у нас парламентско-президентская форма правления. Парламент должен выполнять свою функцию, в том числе и контролирующую. Ну и заодно нам важно проверить "кто есть кто" в этом составе парламента и насколько монолитное "монобольшинство" в позиции по ключевым вопросам современности", - заявили организаторы акции.

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Митингующие выдвинули следующие требованиями к народным депутатам:

1. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу "вагнеровцев".

2. Заслушать отчет Министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, председателя СБУ и командования ВСУ по ситуации с т.н. "перемирием" и "общей с представителями "ДНР" инспекцией позиций ВСУ.

3. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по фактам фальсификации дела Шеремета в целом и соответствующих экспертиз в ней в частности.

4. Рассмотреть Проект постановления Верховной Рады Украины "Об обращении к Президента Украины о внесении в Верховную Раду Украины проекта закона о ликвидации Окружного административного суда г.. Киева".

В ходе акции протеста митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского возле здания Верховной Рады. Также митингующие жгут дымовые шашки. Кроме того, активитсы держат плакаты со своими требованиями.



































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.