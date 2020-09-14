На Киевщине вор-гастролер обокрал дом начальника одного из киевских отделов полиции. ВИДЕО

Полицейские задержали вора, который обокрал на Киевщине дом начальника одного из киевских отделений полиции. Поліцейська Хвиля

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете прогаммы "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо.

Система видеонаблюдения зафиксировала как злоумышленник готовился попасть в дом полицейского, маскировался и пытался избежать камер наблюдения.

Задержанный смог украсть документы, банковские карточки, пистолет для отстрела резиновых пуль и пистолет Глок-17.

Полицейские выяснили, что мужчина причастен к подобным преступлениям в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Каждый раз подозреваемый возвращался домой на Херсонщину и там продавал украденное.

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