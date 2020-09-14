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Новости Видео Будни полиции
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На Киевщине вор-гастролер обокрал дом начальника одного из киевских отделов полиции. ВИДЕО

Полицейские задержали вора, который обокрал на Киевщине дом начальника одного из киевских отделений полиции. Поліцейська Хвиля

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете прогаммы "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо.

Система видеонаблюдения зафиксировала как злоумышленник готовился попасть в дом полицейского, маскировался и пытался избежать камер наблюдения.

Задержанный смог украсть документы, банковские карточки, пистолет для отстрела резиновых пуль и пистолет Глок-17.

Полицейские выяснили, что мужчина причастен к подобным преступлениям в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Каждый раз подозреваемый возвращался домой на Херсонщину и там продавал украденное.

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задержание (6675) ограбление (1369) Нацполиция (16471)


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Топ комментарии
+22
Звідки у нього Глок-17? Коротше, все, що треба знати про нашу поліцію - поки грабував рядових громадян - все ок. Піймали тільки коли обікрав члена вищої касти суспільства.
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14.09.2020 13:21
+13
На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції - Цензор.НЕТ 6316На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції - Цензор.НЕТ 6952
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14.09.2020 14:21
+12
Наверное дом был самый "сиротский" ... Наши менты они же самые честные менты ... На зарплату построил ...
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14.09.2020 13:28
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Залез в холодильник, а там мышь с голоду повесилась?....
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14.09.2020 13:11 Ответить
не ..ну это ж начхальник копчиков...там хотя бы две...должны висеть))))
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14.09.2020 13:20 Ответить
Звідки у нього Глок-17? Коротше, все, що треба знати про нашу поліцію - поки грабував рядових громадян - все ок. Піймали тільки коли обікрав члена вищої касти суспільства.
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14.09.2020 13:21 Ответить
Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2019 году наградил оружием 438 человек, 112 "стволов" получили государственные и общественные деятели и волонтеры.
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15.09.2020 04:06 Ответить
112. Як це символічно.
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15.09.2020 07:38 Ответить
кажуть 4-5 тисяч доларів коштує "нагородний ствол" не всім, декого справді нагороджують.
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15.09.2020 07:43 Ответить
Знал куда лезть, только не думал, что поймают, квартира 100% на охране.
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14.09.2020 13:22 Ответить
На Киевщине вор-гастролер обокрал дом начальника одного из киевских отделов полиции

=================
как он посмел поднять руку на служебную двухкомнатную хрущевку чесного милицианера!
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14.09.2020 20:21 Ответить
ДОМ,А НЕ КВАРТИРУ 2-х комнатную.
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14.09.2020 20:47 Ответить
Та то під-бка юмору.
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15.09.2020 07:40 Ответить
это не вор!, это Робин Гут!)))
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14.09.2020 13:22 Ответить
На Киевщине вор-гастролер обокрал дом начальника одного из киевских отделов полиции - Цензор.НЕТ 1652
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14.09.2020 13:23 Ответить
Наверное дом был самый "сиротский" ... Наши менты они же самые честные менты ... На зарплату построил ...
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14.09.2020 13:28 Ответить
"А какой-то танцор бил ногами в живот..."
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14.09.2020 13:36 Ответить
Вимагаю дати тому добродію "Героя України"!)))
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14.09.2020 13:37 Ответить
А что делать вору, если сейчас самые богатые дома у сотрудников "самого успешного министра"?
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14.09.2020 13:40 Ответить
Список похищенного явно неполный!
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14.09.2020 13:58 Ответить
Про золотий батон явно промовчали.
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15.09.2020 07:41 Ответить
Взагалі то такими мусорськими хоромами мали б відповідні державні органи займатись а не пересічні злодії. Нагородити злодія орденом за заслуги і відпустити.
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14.09.2020 14:00 Ответить
Все, что нажито непосильным трудом.... Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... тоже три.
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14.09.2020 14:13 Ответить
На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції - Цензор.НЕТ 6316На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції - Цензор.НЕТ 6952
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14.09.2020 14:21 Ответить
І навіть відео з камер спостереження якимось чином не зникло - це чудо!
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14.09.2020 14:26 Ответить
Вор у вора дубинку украл ©
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14.09.2020 14:26 Ответить
Правильно Сделал!! Надо , чтобы ещё ограбили дома Авакова и Геращенко!! МОжет Тогда МВД начнёт работать
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14.09.2020 14:43 Ответить
Любые гастроли в стране надо утверждать у главного режиссера страны.
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14.09.2020 14:57 Ответить
Робін Гуд?
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14.09.2020 15:21 Ответить
символически, наверное, кавеенщик бывший
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14.09.2020 15:23 Ответить
Та ви шо ? Хто ж міг сироту бідну образити? Останні крихти забрати
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14.09.2020 16:32 Ответить
откуда у реформированного полицейского такой раскошный дом и столько дорогих машин?
зеленский спрашивал у таможенника откуда у него айфон 5, зато тут молчит как обычно))
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14.09.2020 16:33 Ответить
Ну-да,ну-да...грошей і коштовностей зовсім не було....
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14.09.2020 18:27 Ответить
Откуда у начальника полиции такой дом и несколько автомобилей?!!
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14.09.2020 19:23 Ответить
Бог дал
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14.09.2020 19:29 Ответить
вот это он удачно зашёл!
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14.09.2020 19:43 Ответить
А чому департамент внутрішньої безпеки? Що, хлопчик поліцейський? рік вже як звільнено?
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14.09.2020 21:21 Ответить
А звідки такий будинок, автівки у поліцейського? На сигналізацію не висточило розуму чи грошей?
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14.09.2020 21:33 Ответить
Очередная "сиротинушка" в погонвх, живущая "на зарплату". Тфу, бл...дь, достали с...ки
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14.09.2020 22:07 Ответить
Це цивільно-правові відносини! Таков ответ я получил от начальника Деснянського отделения полиции г. Киева, когда сбежал мебельный магазин, которому я заплатил 18 тысяч предоплаты на изготовление мебели. Мошеннических действий он не увидел в этом.
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14.09.2020 23:34 Ответить
Снимали на " Трукам"?
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15.09.2020 01:57 Ответить
Чому хатнього ворюгу затримує ДВБ? Були дані що злодій - працівник поліції чи все таки це нецільове використання спецпідрозділу?
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15.09.2020 03:50 Ответить
сиротку ломанули.
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15.09.2020 06:07 Ответить
Ничё так хатка у начальника отдела, и несколько тачек во дворе, наверное подняли ментам зарплату то...
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15.09.2020 09:28 Ответить
Наркоту он тоже у ментовского терпилы поцюпив?
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15.09.2020 11:43 Ответить
 
 