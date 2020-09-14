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Расходы на здравоохранение в 2021 году вырастут до 4,2% ВВП и достигнут 5% в 2023, - Марченко. ВИДЕО

Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021 году вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП и в 2023 году достигнут 5% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Мы полагаем, что до 2023 года есть реальная возможность обеспечить расходы на здравоохранение на уровне 5% ВВП. В 2021 году будет увеличение до 4,2% ВВП по сравнению с 3,4% в текущем году. Постепенно увеличивая расходы, мы планируем выйти на 5% в 2023 году. Увеличение по направлению здравоохранения в госбюджете составляет более 27 млрд. В основном это рост зарплат медработников по Программе медицинских гарантий. Также предусматривается закупка вакцин от COVID-19 (2,6 млрд грн), закупка оборудования для опорных медучреждений, развитие экстренной медпомощи", - отметил министр.

По словам Марченко, на борьбу с COVID-19 предусмотрено 19,4 млрд грн.

"На борьбу с COVID-19 предусмотрено 19,4 млрд грн. В частности, по Программе медгарантий - 15,8 млрд грн, закупка вакцин - 2,6 млрд грн, предотвращение распространения COVID-19 в школах - 1 млрд грн", - добавил глава Минфина.

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Автор: 

здравоохранение (332) карантин (16729) Марченко Сергей (298) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
ВВП весь час падає. а вони рахують проценти.
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14.09.2020 13:57
+2
Збільшувати витрати на медицину без доведення до кінця медичної реформи Супрун - не можна! Гроші витрачаються неефективно, фактично розкрадаються! Головні лікарі ставлять собі зарплати по 50-150 тис. грн, а бюджет все це збирається фінансувати! Так не буде! Гроші мають отримувати лікарі які більше всіх лікують хворих, а не медична мафія!
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14.09.2020 13:56
+2
Зеля уверенно ведёт Украину к дефолту по заказау Коломойского и раши.
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14.09.2020 14:01
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Правила форума Совет форумчан
Збільшувати витрати на медицину без доведення до кінця медичної реформи Супрун - не можна! Гроші витрачаються неефективно, фактично розкрадаються! Головні лікарі ставлять собі зарплати по 50-150 тис. грн, а бюджет все це збирається фінансувати! Так не буде! Гроші мають отримувати лікарі які більше всіх лікують хворих, а не медична мафія!
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14.09.2020 13:56 Ответить
ВВП весь час падає. а вони рахують проценти.
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14.09.2020 13:57 Ответить
Выростут , но потом, не сейчас. Когда-нибудь.
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14.09.2020 13:59 Ответить
гы-гы-гы ... янелохи чудят... Нас ждет только одно с вами и это - дефолт !!!
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14.09.2020 13:59 Ответить
Зеля уверенно ведёт Украину к дефолту по заказау Коломойского и раши.
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14.09.2020 14:01 Ответить
Підозрюю, що у доларовому еквіваленті абсолютні цифри будуть зменшуватися через девальвація гривні. Тобто в реальності ВВП цього року менше від минулорічного, а минулорічне - від попереднього. От така тенденція.
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14.09.2020 14:10 Ответить
Дурень думкою багатіє (с). Я про ВВП. (
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14.09.2020 14:18 Ответить
чесно заявляют сколько они планируют украсть
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14.09.2020 14:20 Ответить
Марченко!! Вы, самое главное, не забывайте про финансирование ВСУ !!!, А всё остальное это политические игры всех там партий: опожаповцев, слуг народа, батькивщина и других кружков для вязания на спицах!! Всё равно, за лечение в стационаре или амбулаторно, каждый больной покупает лекарства себе сам, за свои кровные или с помощью состоятельных детей!! Доходит даже до того , что самым бедным больным , врачи и сестры , в складчину , покупают лекарсва за свои кровные деньги, лишь бы вылечить больного!! Бесплатных лекарств почти нет!! А в сказки Степанова и Марченко уже никто не верит и не слушает!! Опуститесь с Луны на Землю!! Если Супрун , хоть ещё, что то сделала для МОЗ, то Степанов за пол-года руководства МОЗ вообще нуль!!! И хватит ругать супрун!! Вы партия безграмотны ворюг от "слуг народа" у власти уже полтора года, а результаты ваши везде одни нули!,.
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14.09.2020 14:40 Ответить
а во сколько миллионов обходится содержание
рады
может принять закон о сокращении в р минимум в два раза
пропорционально сокращению населения
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14.09.2020 14:50 Ответить
Экс-премьер гончарук тоже тут всем про 40% роста ввп напаривал ежедневно. А закончилось тем, что и ожидалось : зЭ-лох деньги из бюджета свистнул, а взамен новых фантиков напечатал.
Так что уважаемые читатели данного ресурса, в статье речь идёт не о росте, это планы по увеличению напечатанной денежной массы в процентом соотношении, которая абсолютно ничем не обеспечена, кроме бравурных обещаний галабородьки
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14.09.2020 15:15 Ответить
 
 