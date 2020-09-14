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В Умани новый конфликт: местные жители перекрыли проезд к выгребной яме в новопостроенной синагоге. ВИДЕО+ФОТО

Жители Умани конфликтуют с хасидами из-за строительства синагоги. На этот раз - заблокировали подъезд к выгребной яме здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В Умані знову конфлікт між місцевими жителями й хасидами через синагогу, яку збудували нібито незаконно і в якій проживають приблизно сто паломників — місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі, повідомляє наша кореспондентка з місця події pic.twitter.com/sSJzihe6jc

— hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2020

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Местные заявляют, что синагогу построили с нарушением строительных норм, из-за нее в помещениях рядом потрескались стены. Также, по их словам, во время строительства захватили часть их территории.

Кроме того, они жалуются на неогражденный трансформатор на 10 тысяч вольт, на который хасиды якобы льют воду, а это угрожает безопасности детей.

В настоящее время местные заблокировали грузовиком с дровами проезд к выгребной яме и не пропускают ассенизаторскую машину, которую заказали хасиды.

В синагоге проживают примерно 100 паломников, передает корреспондент. Хасиды в комментарии hrоmadske уверяют, что синагога построена законно, у них есть все документы. А насчет местных говорят, что те искусственно нагнетают конфликт.

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Жители заявляют, что их цель - чтобы паломники здесь не жили, потому что синагога незаконна и опасна, и компенсировали им убытки из-за трещин в домах. Они отрицают, что конфликт на религиозной основе.

В Умани новый конфликт: местные жители перекрыли проезд к выгребной яме в новопостроенной синагоге 01
Фото: Александр Хоменко/hromadske
 
В Умани новый конфликт: местные жители перекрыли проезд к выгребной яме в новопостроенной синагоге 02
Фото: Александр Хоменко/hromadske
 

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Автор: 

конфликт (830) синагога (44) Умань (362) хасиды (255)


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Топ комментарии
+29
Зеленский должен дать приказ пересилить всех жителей Умани куда нибудь в степь, они мешают порядочным гражданам Израиля чувствовать себя как дома...
рассадник антисемитизма какой то..
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14.09.2020 18:40
+21
Хасиды сами вонючие, как та выгребная яма.
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14.09.2020 18:47
+18
Иду, я уже иду.
В Умани новый конфликт: местные жители перекрыли проезд к выгребной яме в новопостроенной синагоге - Цензор.НЕТ 9216
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14.09.2020 19:04
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Уманьский шабаш это "точечное явление" и никакой роли в экономике страны не играет. Ну и зачем терпеть это сектанское свинство?
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15.09.2020 00:38 Ответить
Пустіть їм туди парочку поросят - самі потікають.
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15.09.2020 05:03 Ответить
Таки деньги пахнут!
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15.09.2020 08:20 Ответить
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