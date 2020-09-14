В Умани новый конфликт: местные жители перекрыли проезд к выгребной яме в новопостроенной синагоге. ВИДЕО+ФОТО
Жители Умани конфликтуют с хасидами из-за строительства синагоги. На этот раз - заблокировали подъезд к выгребной яме здания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
В Умані знову конфлікт між місцевими жителями й хасидами через синагогу, яку збудували нібито незаконно і в якій проживають приблизно сто паломників — місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі, повідомляє наша кореспондентка з місця події pic.twitter.com/sSJzihe6jc— hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2020
Местные заявляют, что синагогу построили с нарушением строительных норм, из-за нее в помещениях рядом потрескались стены. Также, по их словам, во время строительства захватили часть их территории.
Кроме того, они жалуются на неогражденный трансформатор на 10 тысяч вольт, на который хасиды якобы льют воду, а это угрожает безопасности детей.
В настоящее время местные заблокировали грузовиком с дровами проезд к выгребной яме и не пропускают ассенизаторскую машину, которую заказали хасиды.
В синагоге проживают примерно 100 паломников, передает корреспондент. Хасиды в комментарии hrоmadske уверяют, что синагога построена законно, у них есть все документы. А насчет местных говорят, что те искусственно нагнетают конфликт.
Жители заявляют, что их цель - чтобы паломники здесь не жили, потому что синагога незаконна и опасна, и компенсировали им убытки из-за трещин в домах. Они отрицают, что конфликт на религиозной основе.
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рассадник антисемитизма какой то..