МВД Беларуси заявило о задержании под Могилевом "партизан" с украинской символикой. ВИДЕО

В Беларуси Главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией заявило, что блокировало деятельность отряда "Партизаны Могилева".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ГУБОПиК МВД пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом", - говорится в сообщении МВД Беларуси..

"Партизанами" якобы проводились тренировки: "отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу".

Отмечается, что у группы были бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.

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Также утверждается, что с места происшествия изъяты предметы, которые по заключению эксперта являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. По остальным изъятым вещам и предметам также назначена экспертиза.