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МВД Беларуси заявило о задержании под Могилевом "партизан" с украинской символикой. ВИДЕО

В Беларуси Главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией заявило, что блокировало деятельность отряда "Партизаны Могилева".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ГУБОПиК МВД пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом", - говорится в сообщении МВД Беларуси..

"Партизанами" якобы проводились тренировки: "отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу".

Отмечается, что у группы были бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.

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Также утверждается, что с места происшествия изъяты предметы, которые по заключению эксперта являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. По остальным изъятым вещам и предметам также назначена экспертиза.

Автор: 

Беларусь (7893) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+88
МВД Беларуси заявило о задержании под Могилевом "партизан" с украинской символикой - Цензор.НЕТ 4027
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14.09.2020 20:13
+75
МВД Беларуси заявило о задержании под Могилевом "партизан" с украинской символикой - Цензор.НЕТ 7113
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14.09.2020 20:15
+62
Та то они ещё со второй мировой там сидят.
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14.09.2020 20:13
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Надо шото одно либо трава либо самогон
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15.09.2020 15:36 Ответить
Усе по російському сценарію ...
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15.09.2020 16:43 Ответить
Не томите, скажите прямо - визитку Яроша нашли или нет?
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15.09.2020 17:45 Ответить
губопік,іди на... параша.тудей. Ну або до **********.Там,може,дадуть бабла. Просто якщо в вашу гнидницю зайдуть українські партизани,то біде вам буде. Коліївщина? Нічого не нагадує?
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15.09.2020 18:57 Ответить
А я думал с перехваченным телефонным разговором это было дно
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15.09.2020 19:50 Ответить
МВС Білорусі заявило про затримання під Могильовим "партизанів" з українською символікою - Цензор.НЕТ 3959
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15.09.2020 20:41 Ответить
"с места происшествия изъяты предметы, которые по заключению эксперта являются фрагментами самодельного зажигательного устройства.Источник: https://censor.net/ru/v3219253"

Бутылки что ли?
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15.09.2020 20:42 Ответить
МВС Білорусі заявило про затримання під Могильовим "партизанів" з українською символікою - Цензор.НЕТ 1977
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15.09.2020 20:52 Ответить
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