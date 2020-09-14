МВД Беларуси заявило о задержании под Могилевом "партизан" с украинской символикой. ВИДЕО
В Беларуси Главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией заявило, что блокировало деятельность отряда "Партизаны Могилева".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ГУБОПиК МВД пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом", - говорится в сообщении МВД Беларуси..
"Партизанами" якобы проводились тренировки: "отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу".
Отмечается, что у группы были бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.
Также утверждается, что с места происшествия изъяты предметы, которые по заключению эксперта являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. По остальным изъятым вещам и предметам также назначена экспертиза.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бутылки что ли?