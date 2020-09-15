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Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранные граждане продолжают пытаться попасть на территорию Украины через пропускные пункты на белорусско-украинской границе в Черниговской области, несмотря на введенный запрет до 28 сентября.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у ГПСУ информации между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник утром.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба. ФОТО

"Каждое государство имеет свои законы и обязанность каждого гражданина, как Украины, так и иностранцев, соблюдать эти законы", - об этом Председатель Государственной пограничной службы Украины сказал в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области, во время общения с иностранными гражданами.

Как уже отмечалось, группы иностранцев пытаются попасть в Украину несмотря на ограничения въезда и сейчас продолжают находиться на территории сопредельного государства между украинским и белорусским пунктами пропуска. Прибытие значительного количества лиц, целью въезда которых является паломничество, началось вчера после обеда.

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко встретился с представителями иностранных граждан.

В настоящее время на границе с Республикой Беларусь находятся необходимые резервы ГПСУ. Кроме того, четко организовано взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, которые также направили к границе группы правоохранителей, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба 01
Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба 02
Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба 03

Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным. Такое решение украинские пограничники были вынуждены ввести, ведь прибывшие иностранцы, фактически находятся на проезжей части, что приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы. ФОТОрепортаж

По информации СМИ, речь идет о хасидах, которые через территорию Беларуси пытаются попасть в Умань.

Автор: 

Беларусь (7896) Госпогранслужба (6447) граница (5272) паломничество (67) хасиды (255) Дейнеко Сергей (83)


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Топ комментарии
+13
піздюлей навалять і усе буде добре
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15.09.2020 09:26
+9
Вот кто-нить скажет мне--НАХРЕНА ЭТИ КОСАТЫЕ НУЖНЫ В УКРАИНЕ?
Тут бы со своими евреями разобраться.
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15.09.2020 09:35
+7
Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1383
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15.09.2020 09:33
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Правила форума Совет форумчан
піздюлей навалять і усе буде добре
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15.09.2020 09:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wUuzixXYizs
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15.09.2020 09:29 Ответить
с 47 сек
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15.09.2020 09:31 Ответить
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15.09.2020 09:41 Ответить
***
Упала шляпа упала на пол
И ветром шляпу... шляпу унесло
Хоть всюду слякоть не надо плакать
Ну... было горе... было и прошло



(Eins, Zwei....)
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15.09.2020 14:14 Ответить
по ходу здесь вера и религия не причем...

Хасидам понравилось оттягиваться в Украине по полной - дешево все, вкусная жратва, выпивка доступная, повии и тд..

Менты боятся вякнуть, бо презик и его команда их соотечественники..

Рай, да и только..
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15.09.2020 09:31 Ответить
Щось нашквалт тайського "секстуризму"? Приїхали, понажирались, подебоширили - і всі задоволені.
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15.09.2020 09:35 Ответить
Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1383
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15.09.2020 09:33 Ответить
Хасиды - точно такие же упоротые, как и православнутые Московского патриархата. На них не действуют никакие доводы. К чему привело празднование Пасхи в храмах РПЦ видим сами. Правительство Израиля не может принять никаких мер, скоро выборы, и действуют только уговорами, которые на религиозных баранов не действуют. Единственное, что радует, по возвращению домой, им предстоит очень жесткая обсервация. Израиль сильно ужесточил карантинные меры.
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15.09.2020 09:34 Ответить
Вот кто-нить скажет мне--НАХРЕНА ЭТИ КОСАТЫЕ НУЖНЫ В УКРАИНЕ?
Тут бы со своими евреями разобраться.
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15.09.2020 09:35 Ответить
Вони вважають себе пастухами, а українців вівцями.
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15.09.2020 09:37 Ответить
даже не овцами - гоями/недолюдьми...
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15.09.2020 11:56 Ответить
"мы побредём в паломники,
чувства придавив,
хрена ли нам Мнёвники -
едем в Тель-Авив!"
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15.09.2020 09:35 Ответить
краще повисмикувати
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15.09.2020 09:40 Ответить
та ви садист ...
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15.09.2020 09:59 Ответить
Ветер в сторону Беларуси?
Ставим пару шаурмячниц и шкварим старое сало.
Гуманно и действенно.
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15.09.2020 09:39 Ответить
І бронікі з пластами сала поліціянтам
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15.09.2020 10:17 Ответить
сектанты хуже психов, некоторых психов, в отличии от сектантов, еще можно вылечить.
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15.09.2020 09:42 Ответить
Викопати того хацика нафмана і відправити додому на землю обітованую. До дому. А то він тут заблукав, а тепер ці пейсаті сюди шастають. Тіло має покоїтися на землі своїх предків. в Єрусалім.
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15.09.2020 09:50 Ответить
Заповів себе тут похоронити.
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15.09.2020 10:11 Ответить
Где хранится это завещание?
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15.09.2020 10:17 Ответить
"...він сказав своїм послідовникам..."

І все. Для істинних вірян цього досить.
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15.09.2020 11:14 Ответить
К стати цадик Нахман сказал когда то очень умную вещь, как раз про цадика ( для некоторых)вльцмана, что деньги не ходят за человеком всю жизнь и рано или поздно человек пойдет за деньгами и ответит за свой реформизм и мыролюбие.
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15.09.2020 12:57 Ответить
50 штук зеленими з носа. На благоустрій Умані. І нехай їдуть.
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15.09.2020 09:52 Ответить
Вже... Давно ...
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15.09.2020 10:10 Ответить
С целью капитального ремонта Провала, - дерзко ответил Остап, - чтоб не слишком проваливался.
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15.09.2020 10:28 Ответить
Що цікаво, Ізраіль у себе посилив карантин - перейшов на самоізоляцію.
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15.09.2020 10:12 Ответить
вот шоб они делали если бы этот самый их самый святой кац утонул в районе Марианской
впадины ???
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15.09.2020 10:12 Ответить
Стаціонарно закріпили баржу над цим місцем. Дійсно, не будуть же вони усі пірнати на 8 км...
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15.09.2020 11:16 Ответить
так если можно на расстоянии повертикали хто сказал шо нельзя и по горизонтали....
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15.09.2020 18:29 Ответить
на цыганву похожи, лезут и лезут. Только эти деньги везут с собой иногда, а те коней угоняют)
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15.09.2020 10:22 Ответить
Ну как тараканы, ей-Богу..
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15.09.2020 10:27 Ответить
Вот интересно, а как сами израильтяне к ним относятся? Ведь это фанатики-бездельники, которые нигде не работают, даже в армии не служат и сидят у всех на шее. Вот как это, для такой развитой, прагматичной нации может быть окей?
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15.09.2020 10:32 Ответить
такой развитой, прагматичной нации/ В 70-х правители Израиля называли его светочем мира и добра.Евреи верили и в Израиль мигрировали. Сейчас евреи предпочитают мигрировать в ФРГ , США, Канаду, Австралию. Причина в экономике. Израиль занимает первое место по бедности населения среди 34 стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Коррупция власти в стране одна из главных причин бедности населения По Всемирному Индексу коррумпированности стран менее коррумпированы, чем Израиль, всего 38 .
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15.09.2020 11:18 Ответить
Так тем более тогда непонятно, почему они терпят фанатиков - бездельников. Хотя врядли, что бы у них там всё так уж плачевно в плане уровня жизни.
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15.09.2020 13:21 Ответить
Ха ... Хасиди США переконали 26 сенаторів-республіканців, що б ті надавили на Помпео, а той на керівництво України. Вчора писали ...
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15.09.2020 11:18 Ответить
Эй, хасиды! Граница на замке!
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15.09.2020 10:34 Ответить
Наглые малаитяне - они везде.
Особенное их много в центре одной столицы.
Таки да...
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15.09.2020 10:48 Ответить
Главное, Израиль официально просил не впускать их в Укрину. Спрашивается, а нахрена их выпустили из Израиля? Чтобы что???
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15.09.2020 10:57 Ответить
пелле , а ты вроде как не в курсе что хасиды не только в израиле а и в ЕС и в Штатах и в Скандинавии живут и все на свою Рошу в это время к цадику нахману в нашу Умань пруться. дурочку включаешь? сама то судя по фамилии кто?
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15.09.2020 11:13 Ответить
Шо за наєзд ???
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15.09.2020 11:21 Ответить
это не наезд сынок, это суровая правда жизни....
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15.09.2020 11:26 Ответить
Дядя ... Уважно прочитай ще раз, що вона написала...
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15.09.2020 13:08 Ответить
вуйко, а ти сам уважно почитав? чи ти вважаєшь шо я куйню понаписував? дівчинка ж не знала що хасіди не тільки в Ізраїлі мешкають, а я їй пояснив. шо не так? ті хасіди шо бунтують у бульбашії приїхали з Європи та замислювались саме так пробратися в Умань, тому що знають що іншім шляхом не вдасться. тому що Бориспіль для рейсів із Ізраїля зараз зачинено і ніхто нікуди ізраільтян зараз не приймає. наступного разу будь уважніше синку перш ніж сперечатися з дорослими.
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15.09.2020 14:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/458393

Главное, Израиль официально просил не впускать их в Укрину. Спрашивается, а нахрена их выпустили из Израиля? Чтобы что???

Ще раз прочитай ... дядя ... Вона написала про Ізраіль. Альо, у танку ...
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15.09.2020 16:40 Ответить
Представьте себе, не в курсе. Мне даже немножко стыдно стало, чесслово. Спасибо за информацию. 🙂
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15.09.2020 11:49 Ответить
You wellcome!
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15.09.2020 14:16 Ответить
🙂
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15.09.2020 16:01 Ответить
как думаете украинцы наш гарант в итоге сломаеться и пропустит землячков в Умань или проявит стойкость? и еще интересно, а на куя их усатый картопляный царёк к себе в белорусь пропустил? чтобы Украине подговнить? вот пусть они у него на полях бульбу теперь собирают... пусть он их кормит поит и в ЕС с Израилем отправляет.
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15.09.2020 11:08 Ответить
Да вони вже мабуть там... Не усі бажаючі ...
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15.09.2020 11:22 Ответить
Через Горловку по полям пускай заходят.
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15.09.2020 11:33 Ответить
Иностранные граждане продолжают пытаться попасть на территорию Украины через пропускные пункты на белорусско-украинской границе в Черниговской области, несмотря на введенный запрет до 28 сентября. Источник: https://censor.net/ru/v3219312

Не ганбіться - пропустити хасидів в Умань, тільки перевірте на температуру
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15.09.2020 12:28 Ответить
засранцы еще те, конечно...но вы б так мокшан к нам не пускали, да орбанов повыкидывали....
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15.09.2020 12:42 Ответить
нельзя такое писать. они же петюнькины соплеменники и реформаторы по совместительству.
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15.09.2020 12:58 Ответить
ну ты и шмуклер дядя! а бубочкины типа не соплеменники да? а ты знаешь сколько таких соплеменников сейчас в Раде? так вот знай -43%, а в кабмине аж 62%! и это при 0,2% от общего населения Украины. неслабо да? а так ведь не должно быть. и гарант должен быть только этнический украинец! вот когда главой Израиляиукраинец станет , только тогда я изменю своё мнение.
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15.09.2020 14:31 Ответить
Что не паломник то копия ЗЕдепутата. Срамота.
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15.09.2020 14:52 Ответить
Срочно вызвать специалиста Яценюка и возвести стену (противохасидную)
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15.09.2020 18:08 Ответить
Похоже на борьбу с тараканами)))
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15.09.2020 18:09 Ответить
Не знаю,так ли уж много зарабатывают отдельные уманчане на хасидах, чтобы потом бесплатно выносить после них тонны отходов и прочего мусора. Как по-мне, то наш малорос может договориться с израильтянами о передаче им бренного праха их божественного цадика и пусть маланцы всего мира прут в Израиль. А взамен медицинское сопровождение наших раненых героев и тяжело больных деток. Чем не гешефт?
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15.09.2020 19:04 Ответить
Знаете что такое реабилитация? А вот и не знаете!!! Это когда из мыла делают еврея.
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15.09.2020 19:13 Ответить
Погранцы им еще еду и воду носят... Капец... Этим наглючим мордам, которые ненавидят всех и вся здесь.
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15.09.2020 21:01 Ответить
 
 