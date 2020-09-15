Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранные граждане продолжают пытаться попасть на территорию Украины через пропускные пункты на белорусско-украинской границе в Черниговской области, несмотря на введенный запрет до 28 сентября.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у ГПСУ информации между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник утром.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба. ФОТО

"Каждое государство имеет свои законы и обязанность каждого гражданина, как Украины, так и иностранцев, соблюдать эти законы", - об этом Председатель Государственной пограничной службы Украины сказал в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области, во время общения с иностранными гражданами.

Как уже отмечалось, группы иностранцев пытаются попасть в Украину несмотря на ограничения въезда и сейчас продолжают находиться на территории сопредельного государства между украинским и белорусским пунктами пропуска. Прибытие значительного количества лиц, целью въезда которых является паломничество, началось вчера после обеда.

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко встретился с представителями иностранных граждан.

В настоящее время на границе с Республикой Беларусь находятся необходимые резервы ГПСУ. Кроме того, четко организовано взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, которые также направили к границе группы правоохранителей, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.







Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным. Такое решение украинские пограничники были вынуждены ввести, ведь прибывшие иностранцы, фактически находятся на проезжей части, что приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Более полутора тысяч хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, ГПСУ усилила охрану границы. ФОТОрепортаж

По информации СМИ, речь идет о хасидах, которые через территорию Беларуси пытаются попасть в Умань.