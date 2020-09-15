Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Иностранные граждане продолжают пытаться попасть на территорию Украины через пропускные пункты на белорусско-украинской границе в Черниговской области, несмотря на введенный запрет до 28 сентября.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у ГПСУ информации между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник утром.
"Каждое государство имеет свои законы и обязанность каждого гражданина, как Украины, так и иностранцев, соблюдать эти законы", - об этом Председатель Государственной пограничной службы Украины сказал в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области, во время общения с иностранными гражданами.
Как уже отмечалось, группы иностранцев пытаются попасть в Украину несмотря на ограничения въезда и сейчас продолжают находиться на территории сопредельного государства между украинским и белорусским пунктами пропуска. Прибытие значительного количества лиц, целью въезда которых является паломничество, началось вчера после обеда.
Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко встретился с представителями иностранных граждан.
В настоящее время на границе с Республикой Беларусь находятся необходимые резервы ГПСУ. Кроме того, четко организовано взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, которые также направили к границе группы правоохранителей, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным. Такое решение украинские пограничники были вынуждены ввести, ведь прибывшие иностранцы, фактически находятся на проезжей части, что приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан.
По информации СМИ, речь идет о хасидах, которые через территорию Беларуси пытаются попасть в Умань.
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Упала шляпа упала на пол
И ветром шляпу... шляпу унесло
Хоть всюду слякоть не надо плакать
Ну... было горе... было и прошло
(Eins, Zwei....)
Хасидам понравилось оттягиваться в Украине по полной - дешево все, вкусная жратва, выпивка доступная, повии и тд..
Менты боятся вякнуть, бо презик и его команда их соотечественники..
Рай, да и только..
Тут бы со своими евреями разобраться.
чувства придавив,
хрена ли нам Мнёвники -
едем в Тель-Авив!"
Ставим пару шаурмячниц и шкварим старое сало.
Гуманно и действенно.
І все. Для істинних вірян цього досить.
впадины ???
Особенное их много в центре одной столицы.
Таки да...
Главное, Израиль официально просил не впускать их в Укрину. Спрашивается, а нахрена их выпустили из Израиля? Чтобы что???
Ще раз прочитай ... дядя ... Вона написала про Ізраіль. Альо, у танку ...
Не ганбіться - пропустити хасидів в Умань, тільки перевірте на температуру