Я встречался с Ермаком! А кто такой Бутусов? Это "партия войны"! Он "качает зелёных", - Пальчевский. ВИДЕО

Глава украинской партии "Перемога Пальчевського", бизнесмен, телеведущий и кандидат в российскую Госдуму в 1995 году от "Партии любителей пива" Андрей Пальчевский назвал "вагнергейт" попыткой расколоть "зеленых", положение которых и так пошатнулось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24. Кроме того, Пальчевский поставил под сомнения объективность источников информации главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Кто он такой, чтобы рассказывать нам про операции подобного рода?.. Это очень большое чудо, чтобы какой-то Бутусов знал, как наша разведка собирается вагнеровцев арестовать, но очень маленькое "чудо", что это просто проплаченная акция. Они начинают расскалывать - как бы партия войны, и без того пошатнувшееся положение "зеленых, а Владимир Зеленский в это время, как было написано на одном из сайтов, дает заднюю по решению насущных задач - к примеру, по допуску так называемых проверяющих со стороны "ДНР". И тот же Бутусов пишет, что они должны были быть застрелены. Вы читали это или нет? У меня вопрос: Бутусов решает, кто должен быть застрелен на нашей территории? Может, ему покомандовать? Может, его выбрали президентом страны?" - сказал Пальчевский.

Кроме того, Пальчевский заявил, что лично обсуждал с главой ОП Андреем Ермаком возможность реализации операции по поимке "белорусских вагнеровцев".

"У меня была короткая возможность задать руководителю ОП Ермаку вопрос, как это случилось. На что он мне ответил: "Во-первых", - сказал Ермак, - "У нас даже не было документов никаких - юридической подоплеки, для задержания этих людей. Это я начал готовить эти документы", - рассказал Пальчевский о встрече с главой ОП.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.