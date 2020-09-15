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Я встречался с Ермаком! А кто такой Бутусов? Это "партия войны"! Он "качает зелёных", - Пальчевский. ВИДЕО

Глава украинской партии "Перемога Пальчевського", бизнесмен, телеведущий и кандидат в российскую Госдуму в 1995 году от "Партии любителей пива" Андрей Пальчевский назвал "вагнергейт" попыткой расколоть "зеленых", положение которых и так пошатнулось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24. Кроме того, Пальчевский поставил под сомнения объективность источников информации главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Кто он такой, чтобы рассказывать нам про операции подобного рода?.. Это очень большое чудо, чтобы какой-то Бутусов знал, как наша разведка собирается вагнеровцев арестовать, но очень маленькое "чудо", что это просто проплаченная акция. Они начинают расскалывать - как бы партия войны, и без того пошатнувшееся положение "зеленых, а Владимир Зеленский в это время, как было написано на одном из сайтов, дает заднюю по решению насущных задач - к примеру, по допуску так называемых проверяющих со стороны "ДНР". И тот же Бутусов пишет, что они должны были быть застрелены. Вы читали это или нет? У меня вопрос: Бутусов решает, кто должен быть застрелен на нашей территории? Может, ему покомандовать? Может, его выбрали президентом страны?" - сказал Пальчевский.

Кроме того, Пальчевский заявил, что лично обсуждал с главой ОП Андреем Ермаком возможность реализации операции по поимке "белорусских вагнеровцев".

"У меня была короткая возможность задать руководителю ОП Ермаку вопрос, как это случилось. На что он мне ответил: "Во-первых", - сказал Ермак, - "У нас даже не было документов никаких - юридической подоплеки, для задержания этих людей. Это я начал готовить эти документы", - рассказал Пальчевский о встрече с главой ОП.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Бутусов Юрий (4367) ЧВК Вагнер (1332) Пальчевский Андрей (36)


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Топ комментарии
+101
ЦН, от нахріна ви рекламуєте цього виродка?
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15.09.2020 10:42
+99
Я встречался с Ермаком! А кто такой Бутусов? Это "партия войны"! Он "качает зелёных", - Пальчевский - Цензор.НЕТ 8196
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15.09.2020 10:43
+79
Я встречался с Ермаком! А кто такой Бутусов? Это "партия войны"! Он "качает зелёных", - Пальчевский - Цензор.НЕТ 8699
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15.09.2020 10:49
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Страница 3 из 3
ПАЛЬЧЕВСКИЙ - МАЛЬЧИК В ЖОПЕ ПАЛЬЧИК !)
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15.09.2020 16:52 Ответить
А що, тут є такі, кого цікавить думка цього кацапського ублюдка?
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15.09.2020 16:53 Ответить
Пальчевский еврей .этим все сказано
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15.09.2020 17:15 Ответить
по теме статьи: Бутусов в Украине стоит гораздо дороже чем пальчевский, который просто дешевка...
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15.09.2020 18:05 Ответить
Забули ще сказати про Пальчевського що він не тільки балотувався в російську Думу,але й народився в СССРі і був його громадянином...
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15.09.2020 18:51 Ответить
ещё один блдь "украинец"
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15.09.2020 18:55 Ответить
Я зустрічався з Єрмаком! А хто такий Бутусов? Це "партія війни"! Він "качає зелених", - Пальчевський - Цензор.НЕТ 5685
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15.09.2020 19:19 Ответить
уже больше 100 лет кацаби и их паклонники верят в эту хрень...и "святлое будущае"...
идиоты...!!!
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15.09.2020 23:37 Ответить
Хитрый типок, мягко языком стелющий, не вылезающий с зажоповских вражеских каналов не вызывает ничего кроме отвращения
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15.09.2020 19:24 Ответить
ЭТОГО ГЭБИСТА НАДО ПОСАДИТЬ ЛЕТ НА ДВАДЦАТЬ !!!!!
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15.09.2020 21:44 Ответить
лучше выгнать к его кацапам гебнявым , а то ещё кормить эту погань!
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15.09.2020 22:35 Ответить
очень согласен с Вами...он давно уже у нас "засиделся"...пора на васток...
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15.09.2020 23:35 Ответить
и только почему то эта хрень уже имеет половину рейтинга Кличка в меры КИева... дебилизм с помощью телеящика продолжается.....этот " мудрий український нарід " , уже просравший два Майдана , развесив уши все лезет на путинские грабли !!
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16.09.2020 09:31 Ответить
Щось останнім часом дуже багато" гаспадина" пальчевського в українському просторі
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15.09.2020 19:25 Ответить
Местные выборы: справки о несудимости (15.09.20 13:28) « Политика Украины | Цензор.НЕТ
https://censor.net/ru/news/3219381/325_nardepov_za_rada_otmenila_spravki_o_nesudimosti_dlya_kandidatov_na_mestnyh_vyborah
Толи еще будет....
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15.09.2020 19:36 Ответить
Вот тупорылый))) Он ведь даже не понял как сдал контору))) Не было документов ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ))) Так значит ЗАДЕРЖИВАТЬ все же собирались?))) Все по Фрейду)))
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15.09.2020 19:55 Ответить
А шо вы хотели, он же начал из себя воображать мелкого политического обозревателя, по ходу , ему еще и - с бодуна, посмотрите на заточку...
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16.09.2020 03:59 Ответить
Сволочь прокацапская,а хто ты такой,чтобы ставить под сомнение доводы,приведенные Бутусовым
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15.09.2020 20:18 Ответить
Я встречался с Ермаком! А кто такой Зеленский? Это "спикер Ермака"! Он "качает зелёных", - Пальчевский
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15.09.2020 21:06 Ответить
Пальчевский это петух из наросеи?
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15.09.2020 21:06 Ответить
Вот кто такой пальчевский уже точно известно.... консерва зелёная...
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15.09.2020 21:30 Ответить
пальцемделаный уже вообще ох...л
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15.09.2020 21:46 Ответить
Палец - несомненно российский агент, тип "Голохвастов". Но как агент он абсолютно бездарен (странно, что на него сделали ставку в Кремле как на предводителя партии "русскоязычных украинцев", есть более подходящие кандидаты, не слезающие с экранов). Пальчевский - поношенный, нервный, дёрганый, хамовитый... Все его выступления похожи : обязательно актуальные на данный момент российские месседжи, напоминания о том, что он милионЭр, воспоминания о былых успехах у баб-с, вставочки англицких фраз и парочка цитат из великих. Он предсказуемый как сапог.
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15.09.2020 22:15 Ответить
дядькА. ))

рюзьгечелюстная гнида пытается в украинский? ))
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15.09.2020 22:17 Ответить
брехлива кремлівська консерва
дешева і смердюча
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15.09.2020 22:31 Ответить
Именно имено, это Он виновен в введение в заблуждение народ Украины, предлагая голосовать за ЗЕ. и его команду деребанщиков.
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15.09.2020 23:43 Ответить
конченные сенатские гниды !
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15.09.2020 22:58 Ответить
СЕПАРСКИЕ (опечатка ,но то же в тему )
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15.09.2020 22:59 Ответить
Краще б розказало це чмо за чій рахунок воно понавішувало свою харю по всій Київські обл. Аж гидко дивитись, скрізь його харя!
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15.09.2020 23:25 Ответить
пан Пальчевский-редкая порода болтливого дяди типа интелегента и интелектуала-но напрочь гнилого внутри...и впридачу готового нажиться на согражданах...проще говоря-гнида...
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15.09.2020 23:34 Ответить
там интеллектом и не пахнет. сплошное ватное словоблудие и словесный понос, ну типа Голохвастова, но без его обояния и задора, унылое он рашистское говно, короче.
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15.09.2020 23:43 Ответить
Шо вы хотели от бичугана-любителя пива, там моск пропитый... ще й неслухняний, бо ж казали йому мама, мовляв, помовч, синку, за розумного зiйдеш..
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16.09.2020 03:14 Ответить
насчёт гнилого нутра нельзя не согласиться. только клинические идиоты способны голосовать за такое...
впрочем, их,идиотов и тупых малороссов очень много, Зе-чмо выбрали ведь полтора года назад.
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15.09.2020 23:46 Ответить
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16.09.2020 00:46 Ответить
ДЫк , хоро бы только малоросы, их не более 8%... Дык, остальные безмозглые ждуны -ненилы, истосковавшиеся по хорошему барину, который приедет и их рассудит... которые теперь начинают бочку катить на клоунов. Спрашиваешь таких а чем же ты думал, когда голосовал.... Ответ, мол, а хто знав , шо так буде... Одним словом , работы с массами - непочатый край.
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16.09.2020 04:06 Ответить
Пальчевский - мертведчуковско - ФСБшныйпроект. Ненавидит Украину и всё украинское. Естественно, за него будет голосовать ватное пропутинское быдло....Но, он получит в Киеве не более 0,001%...
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16.09.2020 00:18 Ответить
А у ермака есть допуск, чтобы что-то знать?
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16.09.2020 00:20 Ответить
С чего это чувак,спонсируемый ГРУ россии,стал "главой УКРАИНСКОЙ партии"?
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16.09.2020 00:27 Ответить
Блин, заточка алика , у того пальчевского... - истинный хрон и любитель пива.
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16.09.2020 03:06 Ответить
скреповый ему привет, сам не подозревал, шо в 90-х спели о сладкой зепарочке.https://youtu.be/Ba9nCXJqyRA ..Sektor gaza ... Одним словом, алику у зебиков минет защитан.
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16.09.2020 03:10 Ответить
А на шо намекает этот дыбил, шо пан Юрий состоит в промуйловско-хутинской партии войны?
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16.09.2020 03:19 Ответить
Если отбросить все предыдущие за и против , а обратить внимание на прикид пальческого , начиная з мешт, панчох та пiдштаникiв, то вас еще и стошнит...
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16.09.2020 04:02 Ответить
Бг-ггг... не учится на ошибках... пальчевский - это червоненко-2...ТРЫНДАБОЛ..., вот собаке когда нечего делать, она на луну воет, або яй.а лижет... Вот здесь - тот же случай... ХЕХ...
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16.09.2020 04:10 Ответить
Вот по приколу, решил до конца прослушать его словоблудие... Общая картина: пальческий - скандальная баба с общей кухни, або с Привоза.
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16.09.2020 04:21 Ответить
Истину люди говорят, мол, скажи кто твой друг и я скажу ... далее по тексту... И все сходится ... Этот любитель пива в нарабсее обломился на политическом поприще, хотя такой дурачок максимум тянет, на технического кандидата за бабки... Дык, приперся у зебелей подработать, пытается переплюнуть шлеперскую ганцю с Богословской вместе взятыми... Вот только его пропитая харя и бессмысленный взгляд показывают его душевную пустошь.
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16.09.2020 04:25 Ответить
Вот пусть снимался бы себе в клипах с "Поющими трусами" и дальше...
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16.09.2020 05:13 Ответить
РАБссия гордится подобными придурками....Пальчевских на РАБссии целый океан...,один Дима Сикелев с радиоактивным пеплом чего стоит...
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16.09.2020 05:43 Ответить
Я зустрічався з Єрмаком! А хто такий Бутусов? Це "партія війни"! Він "качає зелених", - Пальчевський - Цензор.НЕТ 6238
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16.09.2020 05:47 Ответить
Ево бы эрудицию направить на борьбу с кремлём, а не помощь ему
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16.09.2020 06:08 Ответить
Дешовые понты не бывают эрудицией...совок чистой воды..догоним и перегоним Омерику... по производству туалетной бумаги которой никогда не было в продаже....ДЕФЦИТ...
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16.09.2020 07:11 Ответить
Пальчевський - бовдур:палить кремлівську кантору іі...тішиться.Раз трошки послухала брєд від Пальчевського-тупе ,дурне,невіглас....тому і у вофки гарні аналізи:упороті разом.
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16.09.2020 06:47 Ответить
Ничего невероятного - встретились два ФСБшных кадра....Пальческий получил от Дерьмака кремлёвские инструкции и кэш.... Не с патриотами же Пальчевскому встречаться - воинами, волонтёрами, освобождёнными узниками кремля.... Я не имею ввиду фальшивую добровольную путинскую пленницу Гадю Савченко....
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16.09.2020 07:14 Ответить
А как ты определяешь, кто фальшивый узник кремля, а кто нет? Чисто по методичке?
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16.09.2020 08:14 Ответить
выпускник ВИМО (оно же ВИИЯ), кузницы кадров военной разведки и разведки внешней... вопрос - остался ли он человеком или работает под крышей? скорее всего "крышун"... судя по размаху его поездок и бизнеса...
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16.09.2020 09:08 Ответить
А ты такой, кондом херчевский, мразь ...бливая?
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16.09.2020 09:16 Ответить
я кошено извиняюся а кто это пальчевский мне надо знать ..?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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16.09.2020 09:21 Ответить
та, кому цей покидьок, цікавий ...
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16.09.2020 09:53 Ответить
Пальчевский-кацапская мразь.Это все что нужно о нем знать.
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16.09.2020 10:53 Ответить
Глава украинской партии "Перемога Пальчевського", бизнесмен, телеведущий и кандидат в российскую Госдуму в 1995 году от "Партии любителей пива" Андрей Пальчевский назвал "вагнергейт" попыткой расколоть "зеленых", положение которых и так пошатнулось. Источник: https://censor.net/ru/v3219329

Пальчевський ще одна прокремлівська курва
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16.09.2020 11:35 Ответить
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