"Вова купує квитки до Ростова", - премьера новой песни харьковского панк-проекта "Жадан и собаки". ВИДЕО

Участники харьковского панк-проекта "Жадан и собаки" презентовали новый трек под названием "Вова".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоверсия новой песни опубликована на странице проекта в соцсетях.

"Бувай ми здорова, моя чорноброва, Вова купує квиток до Ростова, Вчора ще була у нас священна корова, А нині Вова пензлює до Ростова", - поется в новой песне.

По случаю премьеры, в эфире радио "НВ" фронтмен проекта Сергей Жадан провел пресс-конференцию, в которой приняли участие украинские журналисты и блогеры Соня Кошкина (Левый берег) и Юрий Бутусов (Цензор.НЕТ). Ее модератором выступил главный редактор Радио НВ Алексей Тарасов.

Пресс-конференция была посвящена обсуждению политической обстановки в Украине, а также тому, как ее отражает современное искусство.

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