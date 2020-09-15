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Нардеп "ЕС" Гончаренко призвал Генпрокурора Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой". ВИДЕО

Силовики по указаниям от Зеленского продолжают преследовать оппозиционный к власти телеканал "Прямой".

Об этом в зале Верховной Рады заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

Он призвал Генпрокурора Венедиктову прекратить давление на телеканал.

"Когда вас избирали, я сказал, что наконец-то впервые в истории Украины женщина становится Генеральным прокурором, потому что богиня Фемида - женщина. Только у Фемиды повязка на глазах, а у вас партбилет "Слуги народа" в кармане. Оказалось, что на самом деле я был, к сожалению, прав, потому что когда речь идет о телеканале "Прямой", вы почему-то не видите, что это расследует ГБР, к которому это никакого отношения не имеет. Вы не видите решение Шевченковского райсуда, который обязывает вас рассмотреть ходатайство о незаконности этого расследования. И вообще это давление на оппозиционные СМИ", - отметил Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM"

"Когда речь идет о "вагнергейте", то вы не спешите регистрировать производства. Нам бы хотелось услышать, каким образом происходит расследование слива из самых высоких эшелонов власти, что привело к разрушению операции по тому, чтобы военные преступники были наказаны", - добавил народный депутат .

На телеканале "Прямой" в ближайшее время ожидают обысков, которые по источникам журналистов планируются силовиками на основании решения скандального Печерского суда.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова намерен обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией, сложившейся по лишению лицензии радиостанции "Прямий FM".Как известно, Нацсовет вопреки заверениям парламентского комитета лишил лицензий на вещание радио "Прямий ФМ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ не расследует заявление экс-руководителя следственной группы ГБР Корецкого о давлении на телеканал "Прямой", - Сытник

Экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий ранее сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства с последующей передачей его в АРМА. После чего на "Прямом" должна произойти смена менеджмента, который обеспечит смену редакционной политики оппозиционного телеканала.

Автор: 

СМИ (3837) Гончаренко (535) ГБР (2999) Прямой канал (56) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+8
Бенядиктову на нары!
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15.09.2020 14:13
+7
Только Г+Г😁
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15.09.2020 14:22
+5
Недовикрадений Льоша захищає "Прямий" , котрий належить регіоналу Макеєнко й на котрому кацап Ганапольський виспівує хвалебні оди Порошенку.
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15.09.2020 14:22
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Бенядиктову на нары!
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15.09.2020 14:13 Ответить
ПРЯМИЙ мені дуже муляє.
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15.09.2020 14:15 Ответить
Нардеп "ЕС" Гончаренко призвал Генпрокурора Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой" - Цензор.НЕТ 9012

А ти посмокчи Зеліну канхветку і полєхчаєт.
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15.09.2020 14:26 Ответить
В Украiнi тiльки два чесних канала - прямий i кривий 5-й.
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15.09.2020 14:19 Ответить
Только Г+Г😁
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15.09.2020 14:22 Ответить
На п"ятому дивлюсь ввечері документалку.
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15.09.2020 14:29 Ответить
Недовикрадений Льоша захищає "Прямий" , котрий належить регіоналу Макеєнко й на котрому кацап Ганапольський виспівує хвалебні оди Порошенку.
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15.09.2020 14:22 Ответить
Тебе ближе Ивано-Франковец Коцаба, или может Витренко, Смоненко, Колесниченко, Бойко, это же все украинцы.?!
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15.09.2020 14:30 Ответить
Как это влияет на то,что "ераблагополучия" никак не настанет?
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15.09.2020 14:34 Ответить
щойнозаряжений https://censor.net/ru/user/474090, який в тебе був логін до деактивації? І за кого будеш надалі топити - за *****, чи за анархію?
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15.09.2020 14:55 Ответить
смєршєвіц?
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15.09.2020 15:10 Ответить
А шо делать? Хочешь жить- умей вертеться. Раньше Лёша организовывал в Одессе митинг бабушек, которые кричали в порту 'НАТО не пройдёт!' Теперь вот у Леши другие задачи- защита интересов олигарха Порошенко
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15.09.2020 16:11 Ответить
Якщо рада голосує за оце:
"Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3995 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах".
Источник: https://censor.net/ru/n3219381

То чому б і не закрити канал?
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15.09.2020 14:22 Ответить
Это для подачи документов можно не делать эту справку о несудимости. А потом, если вы, например, прошли , то такую справку все равно предоставить прийдется,,иначе вас не зарегистрируют
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15.09.2020 16:20 Ответить
Ха-ха.
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15.09.2020 19:27 Ответить
Вакантное место продажного Ляшка почетно занял нардеп Гончаренко...
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15.09.2020 15:33 Ответить
Нардеп "ЄС" Гончаренко закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 3569
Нардеп "ЄС" Гончаренко закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 7298
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15.09.2020 16:07 Ответить
Главное, это сделать лицо и сдвинуть брови.
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15.09.2020 16:18 Ответить
Не нравится Алехе, а Лехе Прямому нравится, когда ваши прахоботы банят его.
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15.09.2020 16:21 Ответить
Гончаренко настоящий ПЕС, как и хозяин кем он только не был!
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15.09.2020 16:26 Ответить
Гончаренко молодець, дуже розумний, освічений і пеоукраїнський. Побільше б Україні таких і також таких, як Порошенко. Зрадник зеленський і нігтя їх не вартий. На жаль, нарід - повний політичний ідіот, чим і користується зебанда.
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15.09.2020 19:32 Ответить
Нардеп "ЄС" Гончаренко закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 4686
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15.09.2020 22:36 Ответить
 
 