Нардеп "ЕС" Гончаренко призвал Генпрокурора Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой". ВИДЕО
Силовики по указаниям от Зеленского продолжают преследовать оппозиционный к власти телеканал "Прямой".
Об этом в зале Верховной Рады заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
Он призвал Генпрокурора Венедиктову прекратить давление на телеканал.
"Когда вас избирали, я сказал, что наконец-то впервые в истории Украины женщина становится Генеральным прокурором, потому что богиня Фемида - женщина. Только у Фемиды повязка на глазах, а у вас партбилет "Слуги народа" в кармане. Оказалось, что на самом деле я был, к сожалению, прав, потому что когда речь идет о телеканале "Прямой", вы почему-то не видите, что это расследует ГБР, к которому это никакого отношения не имеет. Вы не видите решение Шевченковского райсуда, который обязывает вас рассмотреть ходатайство о незаконности этого расследования. И вообще это давление на оппозиционные СМИ", - отметил Гончаренко.
"Когда речь идет о "вагнергейте", то вы не спешите регистрировать производства. Нам бы хотелось услышать, каким образом происходит расследование слива из самых высоких эшелонов власти, что привело к разрушению операции по тому, чтобы военные преступники были наказаны", - добавил народный депутат .
На телеканале "Прямой" в ближайшее время ожидают обысков, которые по источникам журналистов планируются силовиками на основании решения скандального Печерского суда.
Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова намерен обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией, сложившейся по лишению лицензии радиостанции "Прямий FM".Как известно, Нацсовет вопреки заверениям парламентского комитета лишил лицензий на вещание радио "Прямий ФМ".
Экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий ранее сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства с последующей передачей его в АРМА. После чего на "Прямом" должна произойти смена менеджмента, который обеспечит смену редакционной политики оппозиционного телеканала.
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А ти посмокчи Зеліну канхветку і полєхчаєт.
кривий5-й.
"Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3995 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах".
Источник: https://censor.net/ru/n3219381
То чому б і не закрити канал?