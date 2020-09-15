"Проект "Без цензуры": Маша + Андрюша. Как тусовщицы и инста-дивы ищут кадры по нацбезопасности. ВИДЕО

Почему инста-дивы лезут в нацбезопасность и как кадровый кризис Зеленского приходится решать силами светских львиц, живущих в США?

Об этом сегодня в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Оказалось, в Украине такой сильный кадровый голод, что искать кадры для примирения Украины с Россией на условиях Москвы приходится искать ... Как бы вы думали? С помощью "друзей детства" Андрея Ермака.

Действительно ли Маша Фокина могла посоветовать Ермаку своего дедушку для работы в ТКГ? Почему она не хочет поехать Горловку? И не хочет ли посетить ли ОРДЛО вместе с дедушкой? Обо всем этом "Без цензуры" спросил у самой Маши Фокиной!

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ.

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