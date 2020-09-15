"Проект "Без цензуры": Маша + Андрюша. Как тусовщицы и инста-дивы ищут кадры по нацбезопасности. ВИДЕО
Почему инста-дивы лезут в нацбезопасность и как кадровый кризис Зеленского приходится решать силами светских львиц, живущих в США?
Об этом сегодня в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Оказалось, в Украине такой сильный кадровый голод, что искать кадры для примирения Украины с Россией на условиях Москвы приходится искать ... Как бы вы думали? С помощью "друзей детства" Андрея Ермака.
Действительно ли Маша Фокина могла посоветовать Ермаку своего дедушку для работы в ТКГ? Почему она не хочет поехать Горловку? И не хочет ли посетить ли ОРДЛО вместе с дедушкой? Обо всем этом "Без цензуры" спросил у самой Маши Фокиной!
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Похоже, ещё одна поклонская нашлась! "Друзья детства", блин =)
СБУ, поинтересовались бы этой племянницей! Неужели фокина? Тогда поздравляю дедушку! =))))
Смачного вам! )))
https://jora.biz/supermarket-artistov/zhenya-fokin
Если кому надо пригласить на свадьбу или день рождения - милости просим А там паровозом и сестричку.
И как только Маша на него повелась?