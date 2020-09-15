Более трех тысяч паломников-хасидов прибудут на пограничные переходы на границе с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко. ВИДЕО

Госпогранслужба ожидает прибытия в пункты пропуска на границе с Беларусью еще несколько тысяч паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Умань на иудейский новый год - Рош га-Шана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским сложившейся ситуации на границе с Беларусью.

"Прогнозируем прибытие к границе в Черниговской области около одной тысячи людей, в Житомирской - до 700, Волынской - до 1500. Ожидаем прибытия в Минск трех чартеров - это около 600 паломников", - сказал Дейнеко.

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Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи".

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По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется.

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