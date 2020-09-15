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Более трех тысяч паломников-хасидов прибудут на пограничные переходы на границе с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко. ВИДЕО

Госпогранслужба ожидает прибытия в пункты пропуска на границе с Беларусью еще несколько тысяч паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Умань на иудейский новый год - Рош га-Шана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским сложившейся ситуации на границе с Беларусью.

"Прогнозируем прибытие к границе в Черниговской области около одной тысячи людей, в Житомирской - до 700, Волынской - до 1500. Ожидаем прибытия в Минск трех чартеров - это около 600 паломников", - сказал Дейнеко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мэр Умани Цебрий заявил о готовности перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов. ВИДЕО

По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков

Автор: 

Беларусь (7898) Госпогранслужба (6458) граница (5273) паломничество (67) хасиды (255) Дейнеко Сергей (83) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
Более трех тысяч паломников-хасидов прибудут на пограничные переходы на границе с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 5783
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15.09.2020 15:27
+6
Нехай в Білорусі святкують Рош га-Шана. "Бацка" запустив їх до себе- нехай тепер "бацка" і розгрібає.
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15.09.2020 15:28
+6
Братья к зельонскому прорываются
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15.09.2020 15:30
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В Украину их похоже перестали пускать напрямую так окольными путями прутся толпами.
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15.09.2020 15:25 Ответить
Большой риск. Религиозный фанатизм снова играет злые шутки...
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15.09.2020 15:26 Ответить
они же, наверно, кучи мусора оставляют после себя... Надо портативных мусоросжигателей подогнать к границе.
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15.09.2020 15:26 Ответить
ja ja? natürlich!!
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15.09.2020 15:45 Ответить
Зюганов знает как их сжигать. И евреев и русских и всякую другую сволочь!
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15.09.2020 15:55 Ответить
хз, кто это такой, но пусть там и остаётся.
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15.09.2020 16:21 Ответить
та пустите их?
с условием шо они заберут те мощи, которым кланяются?
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15.09.2020 15:27 Ответить
Им пох любые условия.
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15.09.2020 15:28 Ответить
Ну в обычных условиях это неплохо, они же деньги привозят, но сейчас пускать не стоило бы.
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15.09.2020 15:29 Ответить
Не тебе привозят.
Но засерают так что лучше цадика бы выкопали и пусть бы в Тель-авиве мучались
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15.09.2020 15:42 Ответить
плохо . и в обычных и в необычных.
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15.09.2020 15:46 Ответить
Более трех тысяч паломников-хасидов прибудут на пограничные переходы на границе с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 5783
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15.09.2020 15:27 Ответить
Шо самое интересное, действие на картинке в фильме происходит зеркально. Зомбаки рвутся через стену в Израиль.
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15.09.2020 20:56 Ответить
Нехай в Білорусі святкують Рош га-Шана. "Бацка" запустив їх до себе- нехай тепер "бацка" і розгрібає.
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15.09.2020 15:28 Ответить
А они не хотят.
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15.09.2020 15:34 Ответить
А они думают наоборот... Это называется "конфликт интересов".
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15.09.2020 15:43 Ответить
пусть думают,им никто не может запретить думать что угодно
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15.09.2020 17:32 Ответить
Они и думают что угодно
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15.09.2020 17:33 Ответить
их личная проблема
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15.09.2020 17:40 Ответить
Как раз наоборот. Они делают проблемы окружающим людям.
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15.09.2020 17:44 Ответить
поэтому не нужно их здесь - пусть сидят на границе, посидят и поедут домой. а у нас карантин
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15.09.2020 18:04 Ответить
Но кто ж послушает? вiслюк?
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15.09.2020 18:06 Ответить
а вот это уже наша проблема - ее нам нужно решать
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15.09.2020 18:28 Ответить
твой бацка в Беларуси живет ?
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15.09.2020 18:57 Ответить
Братья к зельонскому прорываются
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15.09.2020 15:30 Ответить
Але курва іх ковбасить на цю Умань , як хворі
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15.09.2020 15:34 Ответить
Месть Лукашенко Украине?😁
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15.09.2020 15:57 Ответить
Какое у нас есть новое оружие? Есть реальная возможность испытать на этих вонючках
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15.09.2020 15:58 Ответить
В Умани две достопримечательности: Софиевский парк и Цадик. Если цадика выгодно продать в Израиль (а хасиды готовы потрясти пейсами и скинуться!), то надо продать! Правда уманская алкогольнозависимая общественность, которая раз в год сдает свои халупы богомольцам, и год потом на эти деньги гуляет, будет против!
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15.09.2020 16:01 Ответить
Ігор Величко, спочатку прочитай про Цадіка, який народився в Хмельницькій області, виріс там, та до самої смерті жив на теренах України, який похований на своїй Землі,... а потім пиши свою нісенітницю про продаж праху його. Ти або провокатор, або дурень з великої літери.
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15.09.2020 17:29 Ответить
"На своїй землі"? А с каких это пор Украина стала для бохоизбранных своей землей?
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15.09.2020 21:32 Ответить
Там уже давно местные не сдают квартиры, а евреи выкупили целые подъезды, и даже дома. И сдают их своим сумасшедшим пингвинам(сами евреи их так называют). Еду тоже свои продают. Даже полиция там внутри своя. Маленькая еврейская автономия. Шекели не должны покидать пределы кибуца. У местных бизнес угас, они уже и потихоньку паломникам дули начинают тыкать.
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15.09.2020 21:02 Ответить
Дальнобої втішились, сидіти їм там довго.
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15.09.2020 16:24 Ответить
А чо їм не прибувати, як українські придурки їх ще там кормлять на кордоні. Зголодніють, скоріше звплять.
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15.09.2020 16:38 Ответить
Ни в коем случае нельзя идти на поводу у дебилов, видно невооруженным глазом, что этих дебилов не все дома.
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15.09.2020 16:45 Ответить
Я поняла что при желании могут не пропускать таки.... Гумконвои спецом пропускают росийские впечатление.
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15.09.2020 19:23 Ответить
 
 