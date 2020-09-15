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ГСЧС развернула в Умани спецотряд из пожарных и водолазов: для обрядов паломников расчистили водоем. ВИДЕО

В Умани с целью обеспечения пожарной и техногенной безопасности во время празднования Рош га-Шана развернут специальный сводный отряд управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с планом, в состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из разных районов области, а также специалисты отделения водолазно-спасательных работ, группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение радиационной, химической и биологической защиты, беспилотных летательных аппаратов и медицинской службы из Аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления", - говорится в сообщении.

Общая численность отряда составляет 96 человек личного состава. Отряд усилен также 30 единицами специальной и пожарно-спасательной техники.

План реагирования предусматривает, что в местах проведения праздничных мероприятий на территории мемориального комплекса, а также в местах компактного проживания паломников-хасидов организовано дежурство 4 стационарных постов и установлены 5 контрольно-пропускных пунктов для проведения дезинфекции.

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Также накануне отделение водолазно-спасательных работ Управления ГСЧС в Черкасской области обследовало и очистило от опасных предметов около 250 кв. метров дна водоема, который будет использоваться паломниками во время религиозных обрядов. Среди выявленных водолазами предметов: остатки строительных материалов, автомобильные шины, пластиковые и стеклянные бутылки, и тому подобное.

На время религиозных обрядов в водоеме постоянно находится лодка с водолазами, которые следят за безопасностью паломников. Также на берегу находится специальный стационарный водолазно-спасательный пост, где кроме водолазов находятся и медицинские работники, которые в любую минуту готовы профессионально отреагировать на опасность и оказать квалифицированную помощь.

Напомним, в 2011 году во время ритуального купания после праздничной молитвы в Умани утонул 19-летний иудейский паломник, а в 2013-м водолазы спасли 20-летнего паломника-хасида, который едва не утонул в карьере.


Умань (362) хасиды (255) ГСЧС (4977)


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Топ комментарии
+13
для хасидов водоемы чистят, а для украинцев ни одного не почистили. Реки заростают всякой дрянью.
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15.09.2020 16:24
+11
Зачем эти сложности? Когда уедут, дно от жмуров почистить и всех делов...
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15.09.2020 16:22
+4
А для местных не нужно чистить озеро и наводить порядок?
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15.09.2020 16:28
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Правила форума Совет форумчан
Зачем эти сложности? Когда уедут, дно от жмуров почистить и всех делов...
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15.09.2020 16:22 Ответить
для хасидов водоемы чистят, а для украинцев ни одного не почистили. Реки заростают всякой дрянью.
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15.09.2020 16:24 Ответить
"От". А можно и не чистить. Зато какие там будут раки!!! Мммм...
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15.09.2020 16:26 Ответить
Такий же мій пост видалив модератор. Я нетолерантно написав про те, що ставок ціле літо стояв захаращений для українців. А на осінь почистили для самі знаєте кого.
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15.09.2020 17:20 Ответить
Упорство лососевых на нересте...
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15.09.2020 16:24 Ответить
Як вони цікаво назвали водойму для стічних вод заводу - "місце для відправлення релігійних потреб". (Товариш, внук колишнього равина, сміявся - туди завод півстоліття нечистоти зливав, мазут стікав з котельної, а вони там купаються, "набираються святості", бо, за легендою, на тому місці була могила цадика...).
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15.09.2020 16:25 Ответить
могут, если захотят!
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15.09.2020 16:26 Ответить
Так тож для хозяев страны!
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15.09.2020 16:32 Ответить
Релігія-опіум для народа,но дно має бути чистим!
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15.09.2020 16:26 Ответить
А спецотряд по принудительному мытью пейсатых из брандспойта создан?
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15.09.2020 16:26 Ответить
А для местных не нужно чистить озеро и наводить порядок?
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15.09.2020 16:28 Ответить
Местным мусорить не нужно.
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16.09.2020 11:23 Ответить
так вони далеко від хасідів за 1.7 км розгортають і щороку . було б прикольно якби біля самої могили тих 3 палатки і пожежні машини розгорнули
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15.09.2020 16:29 Ответить
Я, конечно, извиняюсь,
Но за чьи деньги обеспечивают условия для хитрожопых?
За наши?
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15.09.2020 16:31 Ответить
ЧЕРТИ ПРОКЛЯТЫЕ ЛЕЗУТ !!!
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15.09.2020 16:33 Ответить
а какие религиозные обряды у хасидов... в водоеме? (просто интересно)
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15.09.2020 16:34 Ответить
Может, они хором окреститься решили...))
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15.09.2020 17:08 Ответить
тут цікавіше, таке "позитивне" інтерв'ю, але один ляп, цитую:"Во-первых, если человек действительно является хасидом цадика Нахмана - он открыт, добродушен и щедр, готов всегда прийти на помощь, улыбчив и приветлив. Главное качество хасида - скромность и трепет перед Творцом, любовь к каждому еврею, готовность всегда освятить имя Всевышнего: мыслью, словом, поступком."
https://lb.ua/world/2020/09/15/465958_nastoyashchiy_hasid_nikogda_stanet.html «Настоящий хасид никогда не станет причиной проблем»
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15.09.2020 18:24 Ответить
Они пока разрешение на вьезд ждали, столько напридумывали, наверное и снеговика слепят.
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15.09.2020 16:36 Ответить
хасиды горят и тонут?
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15.09.2020 16:39 Ответить
этой секте в иудаизме во время паломничества нельзя трахаться и мыться. Так что когда эти свиньи выкупаются в наших водоемах нужно брать с них деньги за очистку этих водоемов.
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15.09.2020 16:40 Ответить
А Нелох в красных труселях, как в командировке на Ланжероне в Одессе, будет?
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15.09.2020 16:40 Ответить
сеть спутников еще разверните - хз куда их еще занесет.
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15.09.2020 16:42 Ответить
А чи не дохєра честі для йудеїв,і хто платити за все це буде? До речі,про кінологів з вівчарками якось забули,а вони б там самі справився,якщо що...
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15.09.2020 16:46 Ответить
Главное, потом воды туда не забудьте набрать...)))
ДСНС розгорнула в Умані спецзагін з пожежників і водолазів: для обрядів паломників розчистили водойму - Цензор.НЕТ 8020
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15.09.2020 17:07 Ответить
ЕВреев надо принимать по высшему разряду,но очень -очень дорого.И к приёму хасидов надо готовиться загодя,как это делают курортные районы к заезду отдыхающих.Вот на побережье Азовского моря перед Чонгаром и соринки на берегу не увидишь к утру.Всё убирается.Хотя народ с утра до ночи отрывается там по полной.
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15.09.2020 17:20 Ответить
Хто оплатить цей шабаш?
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15.09.2020 19:20 Ответить
 
 