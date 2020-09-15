Заявления Юрченко о выходе из фракции "СН" у меня нет, но есть телефонное подтверждение, что оно будет, - Арахамия. ВИДЕО

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Юрченко еще не подал заявление о выходе из фракции, но по телефону пообещал данное заявление передать руководству фракции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"У меня нет в руках заявления господина Юрченко - это важно, но у меня есть телефонное подтверждение, что он такое заявление написал и, когда будет возможность, он его передаст. Если он сегодня его передаст, то я сегодня ее регистрирую в нашем внутреннем документообороте, и завтра (спикер Рады Дмитрий. - Ред.) Разумков сможет огласить, что он вышел из фракции", - сказал Арахамия.

Напоминаем, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Сегодня НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщено о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

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