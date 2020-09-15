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Заявления Юрченко о выходе из фракции "СН" у меня нет, но есть телефонное подтверждение, что оно будет, - Арахамия. ВИДЕО

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Юрченко еще не подал заявление о выходе из фракции, но по телефону пообещал данное заявление передать руководству фракции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"У меня нет в руках заявления господина Юрченко - это важно, но у меня есть телефонное подтверждение, что он такое заявление написал и, когда будет возможность, он его передаст. Если он сегодня его передаст, то я сегодня ее регистрирую в нашем внутреннем документообороте, и завтра (спикер Рады Дмитрий. - Ред.) Разумков сможет огласить, что он вышел из фракции", - сказал Арахамия.

Напоминаем, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Сегодня НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщено о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Также читайте: Помощнику "слуги народа" Юрченко сообщено о подозрении, - САП

Автор: 

Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+5
Нет... но есть... телефонное... как только... Передаст!
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15.09.2020 16:41
+3
діджиталізатори куєви)
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15.09.2020 16:40
+3
как бы есть но как бы нет)))
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15.09.2020 16:49
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діджиталізатори куєви)
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15.09.2020 16:40 Ответить
Нет... но есть... телефонное... как только... Передаст!
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15.09.2020 16:41 Ответить
(Вы последнее слово правильно написали? )))))
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15.09.2020 16:49 Ответить
😀😀😀
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15.09.2020 16:52 Ответить
Дайте Голобородьке "узи". Или пусть всю свою фракцию угандошит, или пусть самоубьется.
Кино, так кино, чего мелочиться.
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15.09.2020 16:43 Ответить
Когда будет подтверждение,что арахамия-псих? Или как в случае с кивой-все знают и всем пох?
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15.09.2020 16:43 Ответить
Телеграма надійніше...
🤣
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15.09.2020 16:43 Ответить
Зеленая фракция выйдет из Юрченко... Естественным образом
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15.09.2020 16:44 Ответить
Дваждынесудимого хоча б не барани виправдовували та обслуговували ...
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15.09.2020 16:44 Ответить
"У нищих слуг нет" (с)
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15.09.2020 16:45 Ответить
А заява генпрокурора где? Или все порешали?
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15.09.2020 16:46 Ответить
Графиня изменившимся лицом бежит пруду.©

🤣
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15.09.2020 16:47 Ответить
графиня подшилась и презирает свободный доступ к графину...
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15.09.2020 16:51 Ответить
отряд субсидиантов тымчасово страдает...
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15.09.2020 16:48 Ответить
как бы есть но как бы нет)))
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15.09.2020 16:49 Ответить
без кивиного трепыхалова никому ни с места... - сидеть де стояли, лопушня зеленая.
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15.09.2020 17:04 Ответить
ещё не подал заявление о выходе из фракции, но по телефону пообещал данное заявление передать руководству фракции.Источник: https://censor.net/ru/n3219450

Арахамия наверно рекетом занимался до депутатства
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15.09.2020 16:51 Ответить
кива пошебуршил-одобрил?
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15.09.2020 17:00 Ответить
 
 