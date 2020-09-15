Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области количество домов, пострадавших в результате боевых действий и нуждаются в восстановлении, исчисляется тысячами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления ГСЧС, совместными усилиями Донецкой ОГА и спасателей в области проводятся ремонтные работы в прифронтовых населенных пунктах.

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Однако это удается сделать не во всех населенных пунктах - "из-за отсутствия гарантии тишины".

"По этому вопросу постоянно ведутся переговоры, которые уже имеют положительные результаты. Так, в с. Водяное, расположенного непосредственно у линии разграничения, наконец стало возможным проведение восстановительных работ. До сих пор это было невозможно именно из-за отсутствия гарантии тишины. Следует отметить, что жители Водяного - это в основном одинокие пожилые люди. У них нет возможности самостоятельно ремонтировать свое жилье. Сейчас в Водяном работают спасатели Донетчины. Они осуществляют восстановительные работы по двум адресам. Спасатели заменяют кровли домов", - говорится в сообщении.

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