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Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области количество домов, пострадавших в результате боевых действий и нуждаются в восстановлении, исчисляется тысячами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления ГСЧС, совместными усилиями Донецкой ОГА и спасателей в области проводятся ремонтные работы в прифронтовых населенных пунктах.

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Однако это удается сделать не во всех населенных пунктах - "из-за отсутствия гарантии тишины".

"По этому вопросу постоянно ведутся переговоры, которые уже имеют положительные результаты. Так, в с. Водяное, расположенного непосредственно у линии разграничения, наконец стало возможным проведение восстановительных работ. До сих пор это было невозможно именно из-за отсутствия гарантии тишины. Следует отметить, что жители Водяного - это в основном одинокие пожилые люди. У них нет возможности самостоятельно ремонтировать свое жилье. Сейчас в Водяном работают спасатели Донетчины. Они осуществляют восстановительные работы по двум адресам. Спасатели заменяют кровли домов", - говорится в сообщении.

Удалось добиться гарантий тишины у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС 01
Фото: ГСЧС
 
Удалось добиться гарантий тишины у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС 02
Фото: ГСЧС
 
Удалось добиться гарантий тишины у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС 03
Фото: ГСЧС
 
Удалось добиться гарантий тишины у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС 04
Фото: ГСЧС
 

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Автор: 

ремонт (1180) Донецкая область (9729) ГСЧС (4978) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8586
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15.09.2020 21:54
+4
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Во время российских учений «Кавказ-2020» США и Британия примут участия в маневрах в Украине

Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8109
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15.09.2020 21:52
+3
При прошлых подобных "гарантиях" сепаратюги УБИЛИ наших МЕДИКОВ!!!
Да и какой смысл дома восстанавливать в зоне войны - что бы было что сепаратюгам разрушать в следующий обстрел?!
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15.09.2020 22:17
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https://twitter.com/InfoResist

https://twitter.com/InfoResist InfoResist

Во время российских учений «Кавказ-2020» США и Британия примут участия в маневрах в Украине

Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8109
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15.09.2020 21:52 Ответить
Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8586
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15.09.2020 21:54 Ответить
путлерасты разрушали по просьбе местных гнид , а зеленский - иуда , берет вину за преступления рашистов на Украину !
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15.09.2020 22:56 Ответить
ууу какая подленькая зрадулька.
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15.09.2020 21:55 Ответить
А хто гарантії дав? Кацваи вже не один раз заявляли, що гарантувати нічого не можуть, бо "їх там нєт". А "та сторона" недієздатна, як ідіоти у психлікарні. ОБСЄ лише спостерігач. Невже знову інопланетяни?
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15.09.2020 22:04 Ответить
там есчть люди?
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15.09.2020 22:11 Ответить
При прошлых подобных "гарантиях" сепаратюги УБИЛИ наших МЕДИКОВ!!!
Да и какой смысл дома восстанавливать в зоне войны - что бы было что сепаратюгам разрушать в следующий обстрел?!
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15.09.2020 22:17 Ответить
Зелемразь должен ответить за убийство медиков
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15.09.2020 22:58 Ответить
Клоун - пианист уже решил, что войну он закончил, и начал восстановление разрушенных домов. Браво!!!
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16.09.2020 00:08 Ответить
предатели Украины и тут зраду нашли.
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16.09.2020 07:04 Ответить
не перекручивай. предатель Украины дело вагнеровцов слил.
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16.09.2020 08:21 Ответить
не я, а ты не перекручивай.
и не обзывай твоего любимого главреда предателем.
беги админу стучать.
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16.09.2020 08:43 Ответить
Ну, що москалику - попив божої роси зранку
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16.09.2020 09:53 Ответить
хорошо ты само себе исключительно о себе написало, одобряю.
на, вот , прочти само себе о себе: "Ну, що москалику - попив божої роси зранку "
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16.09.2020 16:56 Ответить
всмысле, "удалось договориться"?! ишак оманский гутарил, что уже 7 недель тишины...
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16.09.2020 08:19 Ответить
отстроенные дома заселить зелёными ушлёпками во главе с зЕматкой, пусть живут и жизни радуются! скучать им там точно не прийдётся
Вдалося домогтися гарантій "тиші" біля Водяного, розпочато відновлення зруйнованих будинків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7676
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16.09.2020 11:37 Ответить
Водяне 6 років на лінії фронту.
Там відновлювати будинки треба постійно.
Дешевше переселити.
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18.09.2020 16:53 Ответить
 
 