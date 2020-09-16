Хасиды прибыли в ПП "Дольск" на Волыни в надежде пересечь границу: "Мы уважаем ваши традиции, но в этом году вы не сможете попасть в Умань". ВИДЕО

Большая группа паломников-хасидов прибыла в ПП "Дольск" на Волыни в надежде перейти белорусско-украинскую границу и попасть в Умань.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники объяснили паломникам сложившуюся ситуацию и причины ограничения для въезда.

"Я понимаю и уважаю ваши традиции и обычаи, но в этом году вы не сможете попасть в Умань. Я готов это подтвердить, если нужно, тысячу раз... Решение правительства Украины уже принято. Три недели назад. Решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Три недели назад вы знали, что такое решение принято и вы все равно сюда приехали. Я не знаю, на что вы рассчитывали", - сказал в разговоре с паломниками один из пограничников.

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