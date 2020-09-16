Хасиды прибыли в ПП "Дольск" на Волыни в надежде пересечь границу: "Мы уважаем ваши традиции, но в этом году вы не сможете попасть в Умань". ВИДЕО
Большая группа паломников-хасидов прибыла в ПП "Дольск" на Волыни в надежде перейти белорусско-украинскую границу и попасть в Умань.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники объяснили паломникам сложившуюся ситуацию и причины ограничения для въезда.
"Я понимаю и уважаю ваши традиции и обычаи, но в этом году вы не сможете попасть в Умань. Я готов это подтвердить, если нужно, тысячу раз... Решение правительства Украины уже принято. Три недели назад. Решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Три недели назад вы знали, что такое решение принято и вы все равно сюда приехали. Я не знаю, на что вы рассчитывали", - сказал в разговоре с паломниками один из пограничников.
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Але вони вже на кордоні України
Почему-то.
Глава МИД Израиля Арье Дери во вторник, 15 сентября, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в страну хасидов-паломников, которые застряли на украинско-белорусской границе. Об этом идет речь в письме, которое передал посол Израиля Джоэл Лион.
"Уважаемый господин, на личной, сердечной ноте, практически в последние моменты, обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными", - говорится в письме. (с)
Сєктор Газа наборот.
так спрашивается в задачнике - так надо ли нам принимать столько непрошеных гостей в одном месте, если вокруг свирепствует пандемия? кто ответит (уж не Степанов ли?) за нарушение карантина и запрета на въезд иностранцев?
але ж вони хотять свята...а не тільки вклонитися і помолитися (чи що там вони роблять)
а свято не можливо - бо карантин... офіціальний и безвинятковий
ну...якось так))))
хоча щось перемудрили з тими хасідами - то факт!
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Как на что рассчитывали? На это конечно же - Карлсону же можно можно было границу прорывать...
Расчитывали проехать нахаляву, устроив шумиху. Но видимо придется таки платить таможне. "Когда родился украинец, еврей заплакал"(c).
ПС: коронавирус пройдет, - а евреев во главе правительств солидных стран очень много.
"який за посадою не має права здіснювати такі заяви чи прохання від держави" - сейозно? Ви рішаєте якими правами його наділила держава Ізраїль?
Конгрес США може звернутися із зверненням, але для цього за це звернення повинні були проголосувати у Конгресі. Тому ніякого звернення від Конгресу не було
P.S. Дері дослівно не писав, що виступає від імені держави.
Ви вже визначтесь на якому бланку писав міністр внутрішніх справ: Ізраїлю МВС чи МВС?
16.09.2020 20:04 Ви писали "Чи може Арьє Дері не на бланку МВС Ізраїля прохання писав?"
Потім
16.09.2020 21:39 Саме так МЗС просить в обличчі голови на офіційному бланку
P.S. Доречі, що це ху*ня" - просить в обличчі голови"?
Від імені голови, МВС представлене головою
в 100 раз проще и выгоднее для Украины сделать от имени Кабмина торжественное заявление про "особое уважение к традициям и вере" и прислать за счёт нью-йоркской еврейской общины 35-40 автобусов и 5 медицинских автомобилей с дезинфекционными установками, нежели упорно держать на границе жуткие скопища из тысяч людей.
По телеканалам всего мира гоняют эти видеокадры, которые создают негативный имидж Украины.
Свозить паломников отдельной колонной в Умань, а потом вывезти колонной обратно: еврейские банкиры, президенты, премьер-министры и прочие очень влиятельные в мире люди этого доброго жеста не забудут.
Безвизовый режим для китайских туристов вводится на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/zelenskiy-podpisal-ukaz-bezviz-dlya-kitaycev-vo-vremya-pandemii-695490.html
а наш ребе не вміє плавати. На щастя в нього були при собі два мариновані оселедці.
Він узяв них у руки, вони ожили і витягли його на берег.
- Я тобі не вірю. Чим ти можеш це довести?
- Ти ж бачиш: ребе живий.