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Ребенок напоролся на штырь на детской площадке в Одессе и попал в реанимацию. ВИДЕО

В Одессе мальчик оказался в реанимации после того, как травмировался на детской площадке, наткнувшись на один из установленных кем-то металлических штырей.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции ювенальной превенции в Одесской области Дмитрий Ревун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам правоохранителя, на место уже направилась следственная группа. Он отметил, что основная масса детских площадок несет прямую угрозу жизни детей. Ответственность за безопасность на детских площадках несут балансодержатели или местное самоуправление.

"Так случилось, что с младшим братом Анастасии Лавренюк случилась беда, серьезно пострадал ребенок и за его жизнь идет борьба", - написал он.

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По словам самой Анастасии Лавренюк, инцидент произошел 5 дней назад. Мальчик находится в реанимации.

"Костя раскачивал девочку на качелях и в прыжке наткнулся на штырь, который кто-то воткнул чтобы маленьких детей уберечь от удара качелей. Результат: проникающая рваная рана 20 см и разрыв прямой кишки, а на 4 сутки - отключение мозга. Мы сходим с ума от того, что никто не может помочь ребенку. Мальчик наш очень в тяжелом состоянии. Самое страшное, что эти штыри все еще на площадке", - написала она.

В комментариях к публикации обнародовали видео, на котором видно, как двое мужчин все же убрали штыри с площадки.

дети (6514) несчастный_случай (314) Одесса (7897)


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Дай Бог, чтобы выздоровел.
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16.09.2020 12:31 Ответить
увы он в коме.. мозг отказал по сути овощное рагу... причем операцию делали в ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ 2 РАЗА сначала а ерунда зашили отправили домой а там кровь боли внутренняя кровопотеря полостная операция вроде полегчало а потом в момент выписки раз и отключился врачи так и сказали что мозг отключился и отправили в государственную больницу..в реанимацию.... похоже штыри были ржавые и в кровь разнесся или столбняк или ураганный сепсис крови...
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16.09.2020 12:52 Ответить
Ох, горе! Там наверное перитонит и сепсис. Для столбняка слишком короткий инкубационный период.
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16.09.2020 13:12 Ответить
блин 2020 год какие инфекции ща лекарства есть ..это не 1820-год
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16.09.2020 15:08 Ответить
и опять таки - убрали какие-то мужчины - а где реакция городских властей ??
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16.09.2020 13:33 Ответить
Наверное, они поставили эти штыри... Теперь унесли "от греха подальше", пока не начали расследование, КТО их самовольно установил
Страшный случай. Мальчику выздоровления...
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16.09.2020 17:16 Ответить
https://www.facebook.com/smm.anastasiya/videos/2871844309801027/?t=63
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16.09.2020 15:13 Ответить
Можно сделать вашу ссылку активной: https://www.facebook.com/smm.anastasiya/videos/2871844309801027/?t=63
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16.09.2020 17:17 Ответить
ахалай махалай ссылка активирувай)
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16.09.2020 22:01 Ответить
 
 