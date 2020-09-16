Ребенок напоролся на штырь на детской площадке в Одессе и попал в реанимацию. ВИДЕО

В Одессе мальчик оказался в реанимации после того, как травмировался на детской площадке, наткнувшись на один из установленных кем-то металлических штырей.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции ювенальной превенции в Одесской области Дмитрий Ревун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам правоохранителя, на место уже направилась следственная группа. Он отметил, что основная масса детских площадок несет прямую угрозу жизни детей. Ответственность за безопасность на детских площадках несут балансодержатели или местное самоуправление.

"Так случилось, что с младшим братом Анастасии Лавренюк случилась беда, серьезно пострадал ребенок и за его жизнь идет борьба", - написал он.

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По словам самой Анастасии Лавренюк, инцидент произошел 5 дней назад. Мальчик находится в реанимации.

"Костя раскачивал девочку на качелях и в прыжке наткнулся на штырь, который кто-то воткнул чтобы маленьких детей уберечь от удара качелей. Результат: проникающая рваная рана 20 см и разрыв прямой кишки, а на 4 сутки - отключение мозга. Мы сходим с ума от того, что никто не может помочь ребенку. Мальчик наш очень в тяжелом состоянии. Самое страшное, что эти штыри все еще на площадке", - написала она.

В комментариях к публикации обнародовали видео, на котором видно, как двое мужчин все же убрали штыри с площадки.